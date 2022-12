Program Guide 05-18-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johann Sebastian Bach: Flute Sonata in A Major BWV 1032: Movement 1 Marina Piccinini, flute; Brasil Guitar Duo

Antonin Dvorak: Quartet in F Major, Op 96 "American" Jasper String Quartet Honest Brook Music Festival, WSKG Public Media, Delhi, NY

Astor Piazzolla: Zita from Suite Troileana Brasil Guitar Duo Americas Society, Americas Society, New York, NY

Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 1 in B flat minor Op. 23: Movements 2 & 3 Joyce Yang, piano; Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN

Erwin Schulhoff: Alla Tango Milonga Mira Wang, Colin Jacobsen, violins; Nicholas Cords, viola; Jan Vogler, cello

Elisabeth Jacquet de la Guerre: Trio Sonata No.4 in C minor Sonnambula; Elizabeth Weinfield, Artistic Director Baruch Performing Arts Center, Engelman Recital Hall, New York, NY

Maurice Ravel: Le Tombeau de Couperin Finnish Radio Symphony Orchestra; Edward Gardner, conductor Musikkitalo, Helsinki, Finland

Erwin Schulhoff: Sonata for alto saxophone & piano "Hot Sonata" Sean Meyers, alto saxophone; Teodora Adzharova, piano Summer Chamber Music in Roland Park, Roland Park Presbyterian Church, Baltimore, MD

CLASSICAL MUSIC with John Simna

02:02:00 00:21:06 Luigi Boccherini Cello Concerto in B flat major English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis Matt Haimovitz, cello DeutGram 429219

02:26:00 00:38:44 Meredith Willson Symphony No. 1 in F minor William Stromberg Moscow Symphony Naxos 559006

03:08:00 00:44:30 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 10 for 13 Winds in B flat major Jack Brymer London Wind Soloists Decca 4785437

03:56:00 00:28:07 Henri Sauguet Les forains Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

04:27:00 00:33:25 Karl Goldmark Violin Concerto in A minor Op 28 Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Joshua Bell, violin Sony 65949

05:04:00 00:30:13 Felix Mendelssohn String Quartet No. 5 in E flat major Op 44 Pacifica Quartet Cedille 82

05:37:00 00:09:53 Alec Wilder Suite No. 2 for Tenor Saxophone & Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Gary Louie, saxophone Newport 85570

05:50:00 00:08:17 Alexander Borodin Nocturne from String Quartet No. 2 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 435757

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:35 Samuel Barber Dance from Serenade for Strings Op 1 Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

06:15:00 00:12:39 Felix Mendelssohn Minuet & Finale from String Symphony Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98275

06:25:00 00:02:38 Gilbert & Sullivan HMS Pinafore: When I was a lad Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Suart, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80374

06:30:00 00:04:26 Jean-Philippe Rameau The Hen from Concert No. 6 en sextuor Marc Minkowski Musicians of the Louvre DeutGram 4795448

06:40:00 00:11:06 Giacomo Puccini Three Minuets in A major Jean Jacques Kantorow Orchestre d'Auvergne Denon 3871

06:50:00 00:03:25 Maurice Duruflé Sanctus from Requiem Op 9 Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

06:53:00 00:02:23 Henry Mancini Hatari: Baby Elephant Walk Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80183

06:55:00 00:03:55 Erich Wolfgang Korngold The Adventures of Robin Hood: March Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

07:05:00 00:06:53 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Trio No. 7 Op 97 Mitsuko Uchida, piano; Soovin Kim, violin; David Soyer, cello Marlboro 80001

07:10:00 00:10:10 Antonín Dvorák Finale from Symphony No. 6 Op 60 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

07:20:00 00:03:51 Meredith Willson It's Beginning to Look a Lot Like Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Singing Hoosiers Telarc 80538

07:25:00 00:02:33 George Gershwin Porgy and Bess: I Got Plenty of Nothing Cleveland Orchestra Lorin Maazel Sir Willard White, baritone; Cleveland Orchestra Chorus Decca 4787779

07:30:00 00:05:28 Peter Tchaikovsky Suite No. 3: Valse mélancolique Op 55 Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 61

07:40:00 00:11:00 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Piano Concerto No. 9 Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 17181

07:55:00 00:03:26 Richard Rodgers Victory at Sea: Beneath the Southern Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

08:07:00 00:05:26 John Williams Raiders of the Lost Ark: The Raiders' John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

08:15:00 00:11:45 Robert Schumann First movement from Symphony No. 4 Op 120 Wilhelm Furtwängler Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

08:25:00 00:02:19 Giovanni Gabrieli Sonata on the 9th tone for 8 parts Vittorio Negri Edward Tarr Brass Ensemble CBS 42645

08:30:00 00:06:21 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Finale Op 43 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

08:40:00 00:11:42 Francesco Geminiani Concerto Grosso No. 12 in D minor Concerto Cologne Archiv 4794481

08:50:00 00:02:10 Jean Sibelius King Christian II: Musette Op 27 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony RCA 60434

08:52:00 00:07:54 John Williams Star Wars: Throne Room & End Title John Williams Skywalker Symphony Orchestra Sony 45947

08:56:00 00:04:11 Harry Warren 42nd Street: 42nd Street Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:05:00 00:18:17 Wolfgang Amadeus Mozart Bassoon Concerto in B flat major Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi David McGill, bassoon Decca 443176

09:29:00 00:04:43 Astor Piazzolla Four Seasons of Buenos Aires: Spring Almeda Trio Albany 1386

09:35:00 00:04:48 Felix Mendelssohn War March of the Priests Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 61843

09:45:00 00:02:35 Morton Gould Gavotte from 'Interplay' Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Findlay Cockrell, piano Albany 1174

09:50:00 00:03:29 Richard Roblee Down Home Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

09:55:00 00:04:17 Karl Jenkins Adiemus II 'Cantata Mundi' - Elegia Adiemus Symphony of Europe Karl Jenkins London Philharmonic Choir Decca 5793828

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:04:07 Karl Jenkins Adiemus 'Songs of Sanctuary' - Hymn Adiemus Symphony of Europe Karl Jenkins London Philharmonic Choir Decca 5793828

10:05:00 00:01:52 Karl Jenkins Adiemus II 'Cantata Mundi' - Za Ma Ba Adiemus Symphony of Europe Karl Jenkins London Philharmonic Choir Decca 5793828

10:09:00 00:08:57 Giuseppe Verdi I vespri siciliani: Overture Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

10:18:00 00:08:10 Giacomo Puccini Madama Butterfly: Act 2 Intermezzo Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

10:28:00 00:04:05 Franz Schubert Scherzo from String Quartet No. 14 Franz Welser-Möst Camerata Salzburg EMI 56813

10:33:00 00:05:33 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 6 in D major Op 46 George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

10:42:00 00:07:31 Paul Hindemith Turandot Scherzo from 'Symphonic Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

10:51:00 00:22:28 Franz Joseph Haydn Symphony No.102 in B flat major Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

11:14:00 00:04:26 Wolfgang Amadeus Mozart Idomeneo: Overture Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 31827

11:20:00 00:08:02 Francisco Tárrega Variations on 'The Carnival of Venice' Xuefei Yang, guitar EMI 6322

11:30:00 00:08:41 George Frideric Handel Oboe Concerto No. 2 in B flat major City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553430

11:42:00 00:06:01 E. T. A. Hoffmann The Drink of Immortality: Overture Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999606

11:50:00 00:08:09 David Diamond Finale from Symphony No. 2 Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3093

12:06:00 00:08:34 Claude Debussy Première rapsodie Cleveland Orchestra Pierre Boulez Franklin Cohen, clarinet DeutGram 4795448

12:17:00 00:11:58 Henri Sauguet La nuit Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

12:30:00 00:04:04 Domenico Scarlatti Sonata in E major Duo Amaral DuoAmaral 2013

12:39:00 00:05:31 Tomaso Albinoni Concerto for Strings in A major Op 5 Simon Standage Collegium Musicum 90 Chandos 663

12:47:00 00:12:23 Richard Wagner Rienzi: Overture George Szell Cleveland Orchestra Sony 62403

THE BIG WORK AT ONE

13:36:00 00:14:40 Joachim Raff Concert Piece "Ode to Spring" in G Op 76 Lausanne Chamber Orchestra Lawrence Foster Jean-François Antonioli, piano Claves 8806

13:52:00 00:07:06 Engelbert Humperdinck Sleeping Beauty: Prelude Karl Anton Rickenbacher Bamberg Symphony VirginClas 61128

Claude Debussy: Sonata for Flute, Viola and Harp (1915): Movement 3 Final Ransom Wilson, flute; Paul Neubauer, viola; Nancy Allen, harp

Ignacy Jan Paderewski: Piano Concerto in A minor, Op. 17 Nelson Goerner, piano; Warsaw Phiharmonic Orchestra; Jacek Kaspszyk, conductor 17th Fryderyk Chopin International Piano Competition, Concert Hall, Philharmonic, Warsaw, Poland

Claude Debussy: La plus que lente Phoenix Avalon, violin; Hsin-I Huang, piano Performance Today Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN

Franz Schubert: Impromptu in E-flat, Op. 90/2 Simone Dinnerstein, piano Vermont Public Radio, Live broadcast from VPR's Studio One, Colchester, VT

Jaakko Kuusisto: Violin Concerto, Op. 28 Elina Vahala, violin; The Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor The Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY

Albert Roussel: Music for Elpenor, Poeme radiophonique Op.59 Linda Chesis, flute; American String Quartet Otesaga Resort Hotel, Cooperstown, NY

Henryk Wieniawski: Scherzo-Tarantelle, Op. 16 Joshua Bell, violin; Sam Haywood, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:06:53 Alan Hovhaness Prelude & Quadruple Fugue Op 128 Gerard Schwarz Eastern Music Festival Orch Naxos 559755

16:07:00 00:02:38 Alan Hovhaness Lullaby Op 1 Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

16:13:00 00:10:30 Paul Dukas The Sorcerer's Apprentice Kent Nagano Montreal Symphony Decca 4830396

16:28:00 00:03:14 Ludwig van Beethoven Für Elise Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

16:34:00 00:05:31 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Symphony No. 34 Sir John Eliot Gardiner English Baroque Soloists Philips 420937

16:41:00 00:07:02 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #52 Op 64 Angeles Quartet Decca 4783695

16:52:00 00:03:07 Meredith Willson The Music Man: 76 Trombones Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

16:57:00 00:02:28 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 2 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Julian Sommerhalder, trumpet Decca 139230

17:04:00 00:06:20 Peter Tchaikovsky Valse-Scherzo Op 34 Odense Symphony Alexander Vedernikov Jennifer Koh, violin Cedille 166

17:13:00 00:10:34 "PDQ Bach" Six Contrary Dances Peter Schickele Turtle Mt.Tactical Wind Ens. Telarc 80307

17:26:00 00:08:38 Hector Berlioz Overture 'Le corsaire' Op 21 Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

17:40:00 00:04:57 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 10 in E minor Op 72 Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

17:47:00 00:02:54 Antonín Dvorák Scherzo from Sonatina Op 100 Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano DeutGram 449820

17:52:00 00:07:30 Henri Sauguet La cigale et la fourmi Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:02 Franz Joseph Haydn Symphony No. 88 in G major Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66253

18:30:00 00:04:23 Gian Carlo Menotti Amelia Goes to the Ball: Overture James Conlon Metropolitan Opera Orchestra RCA 61509

18:36:00 00:03:55 Franz Schubert The Twin Brothers: Overture Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

18:42:00 00:10:16 Karl Jenkins Adiemus II 'Cantata Mundi' - Song of the Adiemus Symphony of Europe Karl Jenkins London Philharmonic Choir Decca 5793828

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:09:42 Carl Maria von Weber Der Freischütz: Overture Carlos Kleiber Dresden State Orchestra DeutGram 4796018

19:13:00 00:42:20 Karl Goldmark Rustic Wedding Symphony in E flat major Op 26 Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

19:55:00 00:04:25 Emmanuel Chabrier Habanera Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:00 00:13:18 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 6 in B flat major Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

20:16:00 00:23:53 Franz Lachner Wind Quintet No 2 in E flat major Vienna-Berlin Ensemble DeutGram 423591

20:42:00 00:13:08 Jean Sibelius Pohjola's Daughter Op 49 Horst Stein Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

21:03:00 00:15:02 Joseph Martin Kraus Symphony in E minor Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 554777

21:20:00 00:07:01 Aaron Copland Danzón Cubano Leonard Slatkin Detroit Symphony Naxos 503293

21:28:00 00:03:11 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 6 'Zapateado' Op 23 Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

21:32:00 00:07:58 Frederick Delius Dance Rhapsody No. 2 Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

21:50:00 00:31:43 Meredith Willson Symphony No. 2 in E minor William Stromberg Moscow Symphony Naxos 559006

22:24:00 00:17:26 Robert Schumann Pictures from the East Op 66 Antonio Pompa-Baldi, piano; Emanuela Friscioni, piano Centaur 3177

22:43:00 00:09:38 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dance No. 2 Op 45 Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra ASO Media 1003

22:50:00 00:09:26 Peter Tchaikovsky Sérénade mélancolique Op 26 Russian Philharmonic Dmitry Yablonsky Ilya Kaler, violin Naxos 503293

QUIET HOUR

23:02:00 00:08:48 Johannes Brahms Adagio from Violin Concerto Op 77 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Thomas Zehetmair, violin Teldec 44944

23:10:00 00:09:23 Frédéric Chopin Larghetto from Piano Concerto No. 2 Op 21 Slovak State Philharmonic Robert Stankovsky Idil Biret, piano Naxos 503293

23:22:00 00:09:15 Béla Bartók Andante tranquillo from Violin Concerto Swedish Radio Symphony Daniel Harding Isabelle Faust, violin Harm Mundi 902146

23:31:00 00:11:16 Henryk Górecki Totus tuus Op 60 Robert Shaw Robert Shaw Festival Singers Telarc 80531

23:44:00 00:05:11 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 14 Op 27 Peter Takács, piano Cambria 1175

23:49:00 00:05:11 Franz Joseph Haydn Adagio from Symphony No. 102 Martin Pearlman Boston Baroque Linn 426

23:56:00 00:02:30 Howard Hanson Slumber Song Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

23:56:00 00:03:16 Mikhail Glinka Nocturne in F minor Jenny Lin, piano Hänssler 98037