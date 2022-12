Program Guide 05-11-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Andrew York: Andecy Sharon Isbin, guitar

Chris Brubeck: Concerto for Guitar & Orchestra Sharon Isbin, guitar; Maryland Symphony Orchestra; Elizabeth Schulze, conductor/Music Director Maryland Symphony Orchestra, Maryland Theatre, Hagerstown, MD

Paul Schoenfield: Trio for Clarinet, Violin, and Piano Jose Franch-Ballester, clarinet; Arnaud Sussmann, violin; Gloria Chien, piano CMSLC, UGA Performing Arts Center, Hodgson Concert Hall, University of Georgia, Athens, GA

Marin Marais: Chaconne Trio Settecento: Rachel Barton Pine, baroque violin; John Mark Rozendaal, viola da gamba; David Schrader, harpsichord Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA

Johannes Brahms: Two Intermezzos, Op. 118, No. 1 and Op. 118. No. 4 Lang Lang, piano

Gabriel Faure: Pelleas and Melisande Suite IRIS Orchestra; Michael Stern, conductor IRIS Orchestra, Germantown Performing Arts Center, Germantown, TN

Johannes Brahms: Clarinet Trio, Op. 114: Movement 1 Slavko Popovic, clarinet; Richard Narroway, cello; Weiyin Chen, piano Lake George Music Festival, Sacred Heart Church, Lake George, NY

Anthony Holborne (arr. Fred Mills): Muy Linda Canadian Brass University of Georgia, Hodgson Concert Hall, Athens, GA

CLASSICAL MUSIC with John Simna

02:02:00 00:13:23 Jan Václav Vorísek Introduction & Rondo Brilliant Op 22 Prague Chamber Orchestra Ivan Parík Boris Krajný, piano Supraphon 3868

02:18:00 00:29:22 William Grant Still Symphony No. 2 in G minor Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9226

02:50:00 00:47:13 Wilhelm Stenhammar Piano Concerto No. 1 in B flat minor Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Mats Widlund, piano Chandos 9074

03:41:00 00:23:09 Ermanno Wolf-Ferrari Idillio Concertino Op 15 Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Andrea Tenaglia, oboe Naxos 572921

04:07:00 00:47:34 Franz Schubert Piano Trio No. 2 in E flat major Op 100 Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

04:58:00 00:39:21 Ludwig van Beethoven Symphony No. 7 in A major Op 92 Joshua Bell Academy St. Martin in Fields Sony 549176

05:41:00 00:08:46 David Popper Hungarian Rhapsody Op 68 Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Matthew Allen, cello Telarc 80745

05:51:00 00:06:46 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Waltz Mstislav Rostropovich Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

05:54:00 00:04:15 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Overture Karl Böhm Berlin German Opera Orchestra DeutGram 4796018

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:08 Enrique Granados Danza lenta Alicia de Larrocha, piano RCA 60408

06:14:00 00:08:16 George Frederick Bristow Rip Van Winkle: Overture Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia New World 80768

06:23:00 00:07:43 Johann Adolf Scheibe Sinfonia à 4 in B flat Andrew Manze Concerto Copenhagen Chandos 550

06:31:00 00:04:39 Franz Schmidt Notre Dame: Intermezzo Lawrence Foster Monte Carlo Philharmonic Erato 88103

06:41:00 00:10:04 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 9 Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 17181

06:53:00 00:02:36 Percy Grainger In a Nutshell Suite: Arrival Platform Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 56412

06:58:00 00:02:33 John Philip Sousa March 'Esprit de Corps' Keith Brion Central Band of the RAF Naxos 559730

07:04:00 00:04:39 Ottorino Respighi The Pines of Rome: The Pines of the Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

07:11:00 00:12:00 John Field Piano Sonata No. 1 in E flat major Op 1 John O'Conor, piano Telarc 80290

07:24:00 00:03:01 Alberto Ginastera Danzas Argentinas: Danza del gaucho Orli Shaham, piano OberlinMus 1604

07:29:00 00:06:57 Camille Saint-Saëns La princesse jaune: Overture Op 30 José Serebrier BBC Concert Orchestra BBC 63

07:42:00 00:08:30 Thomas Arne Symphony No. 1 in C major Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8403

07:53:00 00:03:37 Leroy Anderson Fiddle-Faddle Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

07:57:00 00:01:51 George Frideric Handel Allegro from Concerto Grosso Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

08:08:00 00:05:40 Johann Sebastian Bach Fugue from Prelude & Fugue in D major Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67324

08:15:00 00:06:55 Franz Schubert Scherzo from String Quartet No. 15 Takács Quartet Decca 452854

08:24:00 00:07:12 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 59 Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia Signum 434

08:33:00 00:03:57 Orlande de Lassus Salve Regina Harry Christophers The Sixteen Decca 10836

08:43:00 00:11:06 Maurice Ravel Introduction & Allegro Chamber Ensemble Joshua Smith, flute; Yolanda Kondonassis, harp; Franklin Cohen, clarinet; Martin Chalifour, violin Telarc 80361

08:55:00 00:05:38 Richard Rodgers Flower Drum Song: Overture John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

09:05:00 00:16:30 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 19 in E flat major Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

09:27:00 00:05:34 Albert W. Ketèlbey In a Persian Market Royal Philharmonic Eric Rogers Chorus Decca 444786

09:36:00 00:05:47 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.3 in C minor Op 39 James Judd New Zealand Symphony Naxos 503293

09:48:00 00:02:08 Domenico Cimarosa Sanctus from Requiem in G minor Lausanne Chamber Orchestra Vittorio Negri Montreux Festival Chorus Philips 4788977

09:52:00 00:07:14 Camille Saint-Saëns Finale from Symphony No. 1 Op 2 Eliahu Inbal Frankfurt Radio Symphony PentaTone 157

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:03 Claude Debussy Preludes Book 1: Le vent dans la Pascal Rogé, piano Decca 4785437

10:04:00 00:01:12 Arthur Farwell From Mesa and Plain: Pawnee Horses Op 20 Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

10:07:00 00:12:08 Richard Wagner Parsifal: Act 1 Prelude Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

10:20:00 00:07:13 Franz Liszt Years of Pilgrimage, 1st Year: Les Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

10:30:00 00:03:46 Muzio Clementi Minuetto Pastorale Francesco d'Avalos Philharmonia Orchestra ASV 802

10:37:00 00:04:25 André Grétry Céphale et Procris: Menuetto Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

10:44:00 00:04:55 Franz Liszt Paganini Etude No. 6 in A minor Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

10:51:00 00:24:05 William Grant Still Symphony No. 1 "Afro-American" Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9154

11:16:00 00:03:27 William Grant Still Summerland from 'Three Visions' Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

11:21:00 00:08:13 Oscar Levant Caprice for Orchestra Marin Alsop Concordia EMI 54851

11:31:00 00:08:21 Franz Liszt Legend No. 2 'St. Francis of Paolo Roberto Plano, piano Azica 71222

11:42:00 00:09:49 Max Bruch Swedish Dances Op 63 Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

11:44:00 00:04:03 John Philip Sousa March 'The Free Lance' Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

11:59:00 00:01:15 Sir William Walton Façade: Polka Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 420155

12:07:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold English Dances Set 1 Op 27 Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

12:17:00 00:10:41 Armstrong Gibbs Miniature Dance Suite Op 124 David Lloyd-Jones Royal Ballet Sinfonia Naxos 554186

12:30:00 00:03:47 Santiago de Murcia Jotta Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9957

12:37:00 00:04:45 Pablo de Sarasate Jota aragonesa Op 27 Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

12:44:00 00:09:16 Dmitri Shostakovich Overture on Russian & Kirghiz Folk Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Brilliant 6735

12:54:00 00:04:08 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Waltz Op 52 Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:31:40 Camille Saint-Saëns Symphony No. 1 in E flat major Op 2 Eliahu Inbal Frankfurt Radio Symphony PentaTone 157

13:35:00 00:14:05 Anton Arensky Variations on Theme by Tchaikovsky Op 35 William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johann Sebastian Bach: Suite in E minor, BWV 996: Movements 2 & 3 Jason Vieaux, guitar

Mily Balakirev (arr. Casella): Islamey: Oriental Fantasy, Op. 18 Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Oregon Symphony, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR

Peter Tchaikovsky: Andante Cantabile, arranged for cello and piano George Kahn: Concerto for Cello and String Orchestra Movement 2 Andante Evan Kahn, cello; Nicholas Dold, piano Performance Today Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN

Johann Sebastian Bach: Musical Offering Trio Sonata in C Minor, BWV 1079 Tara Helen O'Connor, flute; Daniel Phillips, violin; Joshua Roman, cello; Pedja Muzijevic, harpsichord The Bank of America Chamber Music Series, Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC

Claude Debussy: Masques London Brass

Reza Vali: Kord Bohuslav Martinu: Variations on a Theme of Rossini for Cello and Piano H. 290 Evan Kahn, cello; Nicholas Dold, piano Performance Today Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN

Claude Debussy: La cathedrale engloutie Jorge Federico Osorio, piano National Concert Hall, Dublin, Ireland

Ahmed Adnan Saygun: Partita for Solo Cello, Op. 31 Movement 4 Allegretto Peter Tchaikovsky: Sentimental Waltz, Op. 51 No. 6 Bohuslav Martinu: Cello Sonata No. 1 Movement 3 Allegro con brio Evan Kahn, cello; Nicholas Dold, piano Performance Today Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:53 Henry Mancini The Pink Panther: Theme Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

16:06:00 00:02:51 Gioacchino Rossini Duetto buffo di due gatti Gérard Lesne, countertenor; Rockwell Blake, tenor; Antonio Pappano, piano EMI 55614

16:12:00 00:10:12 William Grant Still The American Scene: The East Richard Auldon Clark Manhattan Chamber Orchestra Newport 85596

16:26:00 00:03:20 Irving Berlin Blue Skies Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

16:32:00 00:02:04 Irving Berlin Cheek to Cheek Jenny Lin, piano Steinway 30011

16:34:00 00:03:39 Irving Berlin Change Partners Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

16:41:00 00:07:20 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 88 Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98265

16:52:00 00:02:56 Anonymous Romance English Chamber Orchestra Paul Watkins Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

16:56:00 00:03:27 Fritz Kreisler La Gitana Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

17:04:00 00:05:54 Ernö Dohnányi The Veil of Pierrette: Wedding Waltz Op 18 Matthias Bamert BBC Philharmonic Chandos 9733

17:13:00 00:10:55 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in E minor Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

17:26:00 00:08:41 Jacques Offenbach Orpheus in the Underworld: Overture Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

17:40:00 00:03:54 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 5: Nocturne Op 54 Jenny Lin, piano Hänssler 98037

17:46:00 00:04:08 Edvard Grieg Lyric Suite: Nocturne Op 54 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437524

17:52:00 00:06:52 Emmanuel Chabrier The King in Spite of Himself: Fête Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:54 Richard Strauss Der Rosenkavalier: Suite Op 59 Lorin Maazel New York Philharmonic DeutGram 7890

18:31:00 00:02:46 Felix Mendelssohn Song without Words No. 25 in G major Op 62 Sergei Babayan, piano Discover 920155

18:36:00 00:05:51 Sergei Prokofiev War and Peace: Intermezzo 'May Night' Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

18:43:00 00:10:04 George Frideric Handel Concerto in F major Trevor Pinnock English Concert Archiv 453451

18:57:00 00:01:48 Thomas Morley Now is the month of maying King's Singers EMI 63052

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:11:06 Felix Mendelssohn Overture 'Calm Sea and Prosperous Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5318

19:15:00 00:40:12 Antonín Dvorák Piano Concerto in G minor Op 33 Odense Symphony Justin Brown Vassily Primakov, piano Bridge 9309

19:57:00 00:02:42 Sir Charles Hubert H. Parry Lady Radnor's Suite: Bourrée William Boughton English String Orchestra Nimbus 5068

NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:00 00:15:51 Charles Gounod Faust: Ballet Music Sir Georg Solti Orch of the Royal Opera House Decca 4785437

20:19:00 00:22:55 Franz Liszt A Faust Symphony: Gretchen Leonard Bernstein Boston Symphony Orchestra DeutGram 4796018

20:43:00 00:14:16 Johann Sebastian Bach French Suite No. 2 in C minor Vassily Primakov, piano Bridge 9350

21:03:00 00:13:23 Jan Václav Vorísek Introduction & Rondo Brilliant Op 22 Prague Chamber Orchestra Ivan Parík Boris Krajný, piano Supraphon 3868

21:18:00 00:05:09 Jan Václav Vorísek Impromptu No. 3 in D Op 7 Artur Pizarro, piano Collins 14582

21:25:00 00:15:31 Anatoly Liadov Eight Russian Folk Songs Op 58 Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 657

21:42:00 00:05:04 Max von Schillings Dance of the Flowers Jan Stulen WDR Symphony Cologne CPO 999233

21:50:00 00:29:22 William Grant Still Symphony No. 2 in G minor Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9226

22:21:00 00:20:06 Igor Stravinsky Violin Concerto in D major Royal Concertgebouw Orchestra Ernest Bour Arthur Grumiaux, violin Philips 4788977

22:43:00 00:14:22 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 20 in B flat Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668

QUIET HOUR

23:02:00 00:06:57 Anatoly Liadov The Enchanted Lake Op 62 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 447084

23:08:00 00:09:57 Robert Farnon Lake of the Woods Douglas Gamley Royal Philharmonic Reference 47

23:20:00 00:05:56 Gerald Finzi To a Poet a Thousand Years Hence Op 13 City of London Sinfonia Richard Hickox John Mark Ainsley, tenor Chandos 9888

23:25:00 00:07:25 Louis Moreau Gottschalk The Dying Poet Cecile Licad, piano Naxos 559145

23:35:00 00:07:18 William Grant Still Mother and Child Richard Auldon Clark Manhattan Chamber Orchestra Newport 85596

23:42:00 00:10:45 Frederick Delius Late Swallows Sir John Barbirolli Hallé Orchestra EMI 65119

23:54:00 00:03:11 Máximo Diego Pujol Preludio No. 2 "Tristón" Jason Vieaux, guitar Naxos 553449

23:57:00 00:02:15 Peter Tchaikovsky Solitude Op 73 Lisa Batiashvili, violin; Yannick Nézet-Séguin, piano DeutGram 4790835