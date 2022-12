Program Guide 05-10-2018

PERFORMANCE TODAY WITH FRED CHILD

WCLV ALL-NIGHT WITH JOHN SIMNA

02:02:00 00:12:35 Jean-Marie Leclair Violin Concerto in B flat Op 10 Arion Baroque Orchestra Monica Huggett Monica Huggett, violin Atma 2143

02:17:00 00:46:50 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Ballet Music English Chamber Orchestra Raymond Leppard Ursula Connors, soprano; Ambrosian Singers EMI 65732

03:07:00 00:46:26 Anton Bruckner Mass No. 1 in D minor Bavarian Radio Symphony Eugen Jochum Edith Mathis, soprano; Marga Schiml, contralto; Wieslaw Ochman, tenor; Karl Ridderbusch, bass; Bavarian Radio Chorus DeutGram 4796018

03:56:00 00:32:18 Aaron Copland Hear Ye! Hear Ye! Oliver Knussen London Sinfonietta Argo 443203

04:31:00 00:18:57 Dmitri Shostakovich Piano Concerto No. 2 in F major Op 102 Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Yefim Bronfman, piano Sony 60677

04:53:00 00:44:25 Peter Tchaikovsky Symphony No. 6 in B minor Op 74 Yannick Nézet-Séguin Rotterdam Philharmonic DeutGram 4790835

05:40:00 00:09:58 Georg Philipp Telemann Concerto for Trumpet & 2 Oboes in D major St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Sergei Nakariakov, trumpet; Linda Strommen, oboe; Thomas Tempel, oboe Teldec 10788

05:55:00 00:03:28 Carl Maria von Weber Abu Hassan: Overture Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:03:11 Clive Richardson Beachcomber Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

06:12:00 00:04:38 Richard Strauss Der Rosenkavalier: Act 2 Finale John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

06:25:00 00:07:34 Giuseppe Verdi La forza del destino: Overture Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

06:28:00 00:05:53 Paul Gilson Sailors' Dances Alexander Rahbari Brussels Philharmonic MarcoPolo 223418

06:33:00 00:02:19 Leos Janácek Lachian Dances: Smoke Dance Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

06:40:00 00:07:51 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 17 Vienna Philharmonic Leonard Bernstein Leonard Bernstein, piano DeutGram 27991

06:50:00 00:03:00 Carlos Guastavino Cantilena No. 4 Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

06:55:00 00:04:18 Charles Gounod Funeral March of a Marionette Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

07:03:00 00:04:29 Stephen Sondheim A Little Night Music: Send in the Clowns Don Sebesky London Symphony EMI 54285

07:08:00 00:01:41 Jean-Marie Leclair Tambourin Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin; Members of DeutGram 4795448

07:10:00 00:10:00 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 4 Op 58 Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 370548

07:25:00 00:03:06 Arcangelo Corelli Finale from Concerto Grosso Op 6 Simon Murphy New Dutch Academy PentaTone 31

07:30:00 00:04:55 Luigi Boccherini Rondo from Cello Concerto No. 9 Camerata Salzburg Jian Wang, cello DeutGram 474236

07:33:00 00:02:49 Traditional The Sprig of Thyme City of London Sinfonia John Rutter Women of the; Cambridge Singers; Members of Collegium 120

07:40:00 00:12:33 Johannes Brahms Tragic Overture Op 81 Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

07:55:00 00:02:13 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 2: Polka Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8730

BBC NEWS

08:07:00 00:07:29 Sir Arthur Sullivan Iolanthe: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

08:15:00 00:10:36 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 101 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

08:27:00 00:06:12 Ola Gjeilo The Lake Isle Chamber Ensemble Nigel Short Tenebrae; Kristian Kvalvaag, guitar; Ola Gjeilo, piano Decca 24646

08:39:00 00:02:06 Vincenzo Tommasini The Good-Humored Ladies: Presto Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 60311

08:40:00 00:11:05 Franz Krommer Scherzo & Finale from Symphony No. 2 Op 40 Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9275

08:49:00 00:11:00 Felix Mendelssohn String Symphony No. 5 in B flat major Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

08:55:00 00:04:30 Jerome Kern The Song is You Manhattan String Quartet Newport 60033

09:05:00 00:16:03 Ralph Vaughan Williams The Lark Ascending Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Iona Brown, violin Decca 414595

09:25:00 00:08:50 Marvin Hamlisch A Chorus Line: Medley Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 62

09:35:00 00:05:23 Ludwig van Beethoven Minuet from Symphony No. 8 Op 93 Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Soli Deo 721

09:45:00 00:09:19 Tomaso Albinoni Concerto à 6 for Trumpet & Winds in C major Wind Ensemble Bob van Asperen Wolfgang Basch, trumpet DHM 7976

09:55:00 00:04:09 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Death of Tybalt Martha Argerich, piano; Sergei Babayan, piano DeutGram 4799854

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:01:00 00:02:28 Dimitri Tiomkin The Guns of Navarone: Main Theme José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

10:04:00 00:02:34 Max Steiner The Caine Mutiny: March Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 2792

10:09:00 00:11:12 Knudage Riisager Concertino for Trumpet & Strings Op 29 Helsingborg Symphony Thomas Dausgaard Hakan Hardenberger, trumpet DaCapo 224082

10:21:00 00:04:54 Carl Nielsen Saul and David: Act 2 Prelude Op 25 Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 53276

10:28:00 00:03:55 Domenico Scarlatti Sonata in A major Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

10:35:00 00:06:28 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Trumpets in C major Les Violons du Roy Mathieu Lussier Benjamin Raymond, trumpet; Marianne Boies, trumpet Atma 2602

10:43:00 00:04:30 Jean Sibelius Andante festivo Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227

10:50:00 00:21:12 Karl Goldmark Penthesilea Op 31 Michael Halász Rhenish Philharmonic RecordsInt 7007

11:12:00 00:04:09 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 3 in B flat minor Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

11:18:00 00:08:17 José Pablo Moncayo Huapango Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

11:29:00 00:08:06 Luigi Boccherini Symphony No. 12 in D major Op 21 Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999174

11:40:00 00:08:52 William Boyce Symphony No. 7 in B flat major Op 2 Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

11:50:00 00:08:20 Johann Strauss Jr Waltz 'A Thousand and One Nights' Op 346 Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

BBC NEWS

12:06:00 00:08:20 Ferdinand Hérold Zampa: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

12:16:00 00:10:50 Julius Fucik Marinarella Overture Op 215 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

12:29:00 00:04:23 Antonín Dvorák Humoresque No. 3 Op 101 Orion Weiss, piano Bridge 9355

12:36:00 00:06:12 Ferruccio Busoni Bagatelles Op 28 Per Enoksson, violin; Kathryn Stott, piano Bis 784

12:45:00 00:10:02 Maurice Ravel Four Movements from Schumann's Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

12:56:00 00:04:08 Leonard Bernstein Candide: Overture Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 63085

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:01:00 00:29:10 Wolfgang Amadeus Mozart Concerto for Flute & Harp in C major Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Smith, flute; Lisa Wellbaum, harp Decca 443175

13:32:00 00:13:28 Franz Joseph Haydn Symphony No. 25 in C Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5258

13:47:00 00:12:39 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 2 Op 72 Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

PERFORMANCE TODAY WITH FRED CHILD

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

15:58:00 00:04:41 Giuseppe Verdi Aïda: Ballet Music José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

16:06:00 00:04:37 Giuseppe Verdi Aïda: Celeste Aïda Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Jonas Kaufmann, tenor Sony 549204

16:14:00 00:08:43 Dimitri Tiomkin The Great Waltz: Suite John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

16:27:00 00:06:20 Max Steiner Dark Victory: Suite Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81272

16:35:00 00:04:30 Max Steiner Gone with the Wind: Tara José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

16:41:00 00:07:46 Sir Arthur Sullivan The Mikado: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

16:52:00 00:02:49 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: I am the very Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Suart, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80353

16:56:00 00:02:50 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Der Hölle Rache Gothenburg Symphony Edward Gardner Alison Balsom, trumpet EMI 53255

17:04:00 00:05:48 Manuel Ponce Finale from Concierto del sur Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Pablo Sáinz Villegas, guitar Sony 75555

17:13:00 00:03:37 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: The Montagues and the Martha Argerich, piano; Sergei Babayan, piano DeutGram 4799854

17:16:00 00:02:19 Sergei Prokofiev The Queen of Spades: Polonaise Martha Argerich, piano; Sergei Babayan, piano DeutGram 4799854

17:18:00 00:02:54 Sergei Prokofiev Pushkin Waltz in C sharp minor Op 120 Martha Argerich, piano; Sergei Babayan, piano DeutGram 4799854

17:25:00 00:09:49 Josef Strauss Waltz 'Music of the Spheres' Op 235 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

17:40:00 00:05:41 Antonín Dvorák Legend No. 6 in C sharp minor Op 59 Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

17:47:00 00:02:46 Antonín Dvorák Legend No. 7 in A Op 59 Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Supraphon 3533

17:52:00 00:07:31 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in A major Thomas Hengelbrock Freiburg Baroque Orchestra DHM 77289

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:14:36 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 14 in C sharp minor Op 27 Jenö Jandó, piano Naxos 503293

18:25:00 00:03:55 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Folk Dance Martha Argerich, piano; Sergei Babayan, piano DeutGram 4799854

18:31:00 00:02:10 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Dance with Mandolins Martha Argerich, piano; Sergei Babayan, piano DeutGram 4799854

18:35:00 00:16:20 Alexander Voormolen Baron Hop Suite No. 1 Matthias Bamert The Hague Philharmonic Chandos 9815

18:54:00 00:02:16 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Morning Serenade Martha Argerich, piano; Sergei Babayan, piano DeutGram 4799854

18:56:00 00:01:41 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Dance of the Five Martha Argerich, piano; Sergei Babayan, piano DeutGram 4799854

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:17:08 Claude Debussy Jeux Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

19:21:00 00:33:53 Johannes Brahms Concerto for Violin & Cello in A minor Op 102 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Gil Shaham, violin; Jian Wang, cello DeutGram 469529

19:57:00 00:02:18 Lou Harrison Western Dance Michael Boriskin, piano Koch Intl 7465

19:57:00 00:02:21 Reinhold Glière The Red Poppy: Waltz Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

NIGHT MUSIC WITH ROB GRIER

20:01:00 00:19:25 Antonín Dvorák The Water Goblin Op 107 István Kertész London Symphony Decca 4785437

20:22:00 00:25:35 Sir William Walton Viola Concerto in A minor New Philharmonia Orchestra Sir William Walton Yehudi Menuhin, viola Warner 555052

21:03:00 00:13:26 Nikolai Tcherepnin The Enchanted Kingdom Op 39 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 447084

21:18:00 00:02:57 Sergei Prokofiev Eugene Onegin: Mazurka & Polka Op 71 Martha Argerich, piano; Sergei Babayan, piano DeutGram 4799854

21:23:00 00:04:51 Sergei Prokofiev War and Peace: New Year's Eve Waltz Martha Argerich, piano; Sergei Babayan, piano DeutGram 4799854

21:30:00 00:16:38 Anton Bruckner Andante from Symphony No. 4 'Romantic' Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Arthaus 101682

21:50:00 00:35:50 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 22 in E flat major Royal Northern Sinfonia Kenneth Woods Sarah Beth Briggs, piano Avie 2358

22:28:00 00:19:24 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 31 in A flat major Op 110 Igor Levit, piano Sony 370387

22:49:00 00:08:16 Edvard Grieg Two Lyric Pieces Op 68 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

SHH! QUIET HOUR WITH ROB GRIER

23:02:00 00:06:10 George Walker Lyric for Strings Edwin London Cleveland Chamber Symphony Albany 270

23:08:00 00:09:04 Samuel Barber Andante from Violin Concerto Op 14 St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89029

23:19:00 00:04:07 Antonio Vivaldi Largo from Cello Concerto in a Orpheus Chamber Orchestra Mischa Maisky, cello DeutGram 447022

23:23:00 00:05:55 Johann Sebastian Bach Agnus Dei from Mass in b St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Sergei Nakariakov, flugelhorn Teldec 10788

23:29:00 00:07:04 Domenico Scarlatti Sonata in C minor Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

23:38:00 00:06:48 Frédéric Chopin Nocturne No. 8 in D flat major Op 27 Leon Fleisher, piano Vanguard 1551

23:44:00 00:09:19 Ignace Jan Paderewski Romanze from Piano Concerto Op 17 London Symphony Arthur Fiedler Earl Wild, piano Elan 82266

23:55:00 00:02:42 Robert Schumann Forest Scenes: Prophet Bird Op 82 Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4796018

23:57:00 00:02:10 Antonín Dvorák Cypress No. 3 Cypress String Quartet Avie 2275