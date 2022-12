Program Guide 05-09-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Peter Tchaikovsky (arr. Walter Wollenweber): Nocturne Sol Gabetta, cello; Munich Radio Orchestra; Ari Rasilainen, conductor Album: Sol Gabetta plays Tchaikovsky, Saint-Saens and Ginastera RCA 675951 Music: 4:13

Jean-Baptiste Singelee: Premier Quatuor, Op. 53: 5. Allegretto Washington Saxophone Quartet Wolf Trap Foundation, The Barns at Wolf Trap, Vienna, VA Concert Record Date: 2/7/2014 Music: 4:41

Peter Tchaikovsky: Trio for violin, cello and piano in A minor, Op. 50: 2. Theme and Variations Andrew Wan, violin; Julie Albers, cello; Adam Neiman, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 26:01

Alberto Ginastera: Dances from the ballet Estancia, Op. 8 New York Philharmonic; David Robertson, conductor Lincoln Center for the Performing Arts, New York City, NY Music: 11:44

Alan Hovhaness: Alleluia and Fugue for String Orchestra: Fugue Philharmonia Orchestra; David Amos, conductor Album: Hovhaness: And God Created Great Whales Crystal 810 Music: 4:30

Alan Hovhaness: Lake of Van Sonata Sahan Arzruni, piano Other Minds Presents: Alan Hovhaness Centennial Celebration First Congregational Church of Berkeley, Berkeley, CA Music: 7:32

Alan Hovhaness: "Star Dawn," Maestoso sostenuto from Symphony No. 53, Op. 377 United States Marine Band; Major Jason K. Fettig, conductor Northern Virginia Community College, Alexandria, VA Music: 8:47

Ernst von Dohnányi: Piano Quintet No. 2 in E-Flat Minor, Op. 26 Daniel Phillips and Benny Kim, violins; Steven Tenenbom, viola; Eric Kim, cello; Jon Nakamatsu, piano Santa Fe Chamber Music Festival, St. Francis Auditorium, New Mexico Museum of Art, Santa Fe, NM Music: 24:09

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

02:01:00 00:11:44 Adolph von Henselt Introduction & Variations on a Theme by Rüdiger Steinfatt, piano Schwann 310023

02:16:00 00:40:11 Felix Mendelssohn Symphony No. 3 in A minor Op 56 Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902228

03:01:00 00:59:31 Arnold Schoenberg Gurrelieder: Part 1 Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle Karita Mattila, soprano; Anne Sofie von Otter, mezzo; Thomas Moser, tenor EMI 57303

04:05:00 00:40:08 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 7 in F major Op 59 Cleveland Quartet Telarc 80229

04:50:00 00:22:03 Leo Brouwer Guitar Concerto No. 3 'Elegiaco' RCA Victor Chamber Orchestra Leo Brouwer Julian Bream, guitar RCA 7718

05:15:00 00:27:06 Ludwig van Beethoven Quintet for Piano & Winds in E flat major Op 16 Radu Lupu, piano; Han de Vries, oboe; George Pieterson, clarinet; Vicente Zarzo, horn; Brian Pollard, bassoon Decca 414291

05:46:00 00:04:09 Sergei Rachmaninoff Aleko: Women's Dance Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

05:50:00 00:04:46 Sergei Rachmaninoff Aleko: Men's Dance Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

05:55:00 00:03:14 Carl Maria von Weber Momento capriccioso Op 12 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:01 Antonín Dvorák American Suite: Allegretto Op 98 Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

06:13:00 00:11:10 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Quartet No. 2 Op 18 Cypress String Quartet Avie 2348

06:26:00 00:03:25 Antonio Salieri Tarare: Act 2 Overture Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98269

06:29:00 00:04:40 Joaquín Turina Danzas Andaluzas: Zapateado Op 8 Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

06:39:00 00:08:38 Muzio Clementi Overture No. 2 in D major Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 573071

06:49:00 00:04:46 Scott Joplin Elite Syncopations William Appling, piano Albany 1163

06:54:00 00:02:09 George Gershwin Porgy and Bess: There's a Boat That's San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas Brian Stokes Mitchell, bar. RCA 68931

06:57:00 00:02:41 Julius Fucik American March 'The Mississippi River' Op 160 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

07:03:00 00:04:32 Richard Hayman Kid Stuff Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68131

07:10:00 00:09:46 Aram Khachaturian Finale from Flute Concerto Zürich Tonhalle Orchestra David Zinman Emmanuel Pahud, flute EMI 57563

07:20:00 00:02:53 Johann Sebastian Bach Partita for solo flute: Bourrée anglaise Joshua Smith, flute Delos 3402

07:25:00 00:02:44 Ottorino Respighi The Birds: The Hen Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

07:30:00 00:05:12 Michael Torke Oracle Mark Russell Smith Quad City Symphony Ecstatic 92261

07:41:00 00:12:05 Peter Tchaikovsky Adagio from Symphony No. 1 Op 13 Pablo Heras-Casado Orchestra of St Luke's Harm Mundi 902220

07:55:00 00:03:25 Edvard Grieg Norwegian Dance No. 3 Op 35 Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

08:08:00 00:05:43 Erik Satie Jack in the Box Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

08:16:00 00:08:37 Johann Strauss Jr Waltz 'Roses from the South' Op 388 Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

08:27:00 00:02:48 Jeremiah Clarke Trumpet Voluntary 'Prince of Denmark's Empire Brass Michael Murray, organ Telarc 80218

08:31:00 00:04:56 Giovanni Paisiello Sinfonia d'Opera Gennaro Cappabianca Collegium Philarmonicum Naxos 557031

08:41:00 00:11:58 Sergei Rachmaninoff Finale from Piano Concerto No. 2 Op 18 Royal Liverpool Philharmonic Alexander Vedernikov Alexandre Tharaud, piano Erato 557829

08:55:00 00:03:07 Thomas Morley Nolo mortem peccatoris Stile Antico Harm Mundi 807572

08:59:00 00:03:19 Bernard Herrmann Vertigo: Prelude Matt Haimovitz, cello; Christopher O'Riley, piano Oxingale 2019

09:08:00 00:14:51 Robert Schumann Scherzo & Finale from Symphony No. 4 Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SFM 71

09:27:00 00:01:57 Bernard Herrmann The Man Who Knew Too Much: Prelude John Mauceri Danish National Symphony Toccata 241

09:35:00 00:05:26 Johann Sebastian Bach Cantata No. 140: Chorale 'Wachet auf' Burning River Brass BurnRiver 2004

09:40:00 00:07:17 Ludwig van Beethoven Allegro con brio from Symphony No. 5 Op 67 Carlos Kleiber Vienna Philharmonic DeutGram 4795448

09:49:00 00:04:15 Édouard Lalo Scherzando from Symphonie espagnole Op 21 Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

09:54:00 00:05:05 Claude Debussy Images, Book 1: Reflets dans l'eau Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:01:43 John Philip Sousa March 'The Circumnavigators Club' Keith Brion Central Band of the RAF Naxos 559730

10:04:00 00:01:43 Giacomo Puccini March 'Electric Shock' Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

10:08:00 00:12:20 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in E flat major Rebecca Miller Orch of Age of Enlightenment Signum 395

10:22:00 00:06:14 Ludwig van Beethoven Andante from Serenade Op 25 Michel Debost, flute; Takako Masame, violin; Lynne Ramsey, viola Skarbo 4094

10:30:00 00:03:45 Gabriel Fauré Masques et bergamasques: Overture Op 112 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

10:37:00 00:06:16 Claude Debussy Ballade Michel Beroff, piano Denon 18047

10:45:00 00:03:34 Johann Sebastian Bach Fugue in G minor José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

10:51:00 00:21:01 Ottorino Respighi The Pines of Rome Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

11:12:00 00:04:35 Alfredo Casella Paganiniana: Tarantella Op 65 Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

11:19:00 00:08:10 Frédéric Chopin Scherzo No. 1 in B minor Op 20 Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

11:29:00 00:09:21 Daniel Auber Gustave III: Allemande & Pas des folies Richard Bonynge English Chamber Orchestra Decca 440646

11:41:00 00:08:06 Antonio Vivaldi Violin Concerto in C major Op 8 Raglan Baroque Players Nicholas Kraemer Monica Huggett, violin VirginClas 61172

11:50:00 00:08:48 Josef Strauss Waltz 'Delirious' Op 212 George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

12:06:00 00:12:34 Nikolai Rimsky-Korsakov The Snow Maiden: Suite Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 503293

12:20:00 00:09:42 Felix Mendelssohn Overture for Wind Instruments Op 24 Claudio Abbado London Symphony DeutGram 423104

12:33:00 00:03:48 Sir Arnold Bax Russian Suite: In a Vodka Shop Bryden Thomson London Philharmonic Chandos 8669

12:41:00 00:03:23 Giuseppe Verdi Introduction to Act 1 & Brindisi from Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80364

12:47:00 00:12:19 Gustav Holst St. Paul's Suite Op 29 Howard Griffiths English Sinfonia Naxos 570339

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:33:16 Carl Nielsen Symphony No. 1 in G minor Op 7 Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

13:37:00 00:13:49 Ralph Vaughan Williams In the Fen Country Barry Wordsworth New Queen's Hall Orchestra Argo 440116

13:52:00 00:07:03 Artur Lemba Scherzo from Symphony in C sharp minor Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8656

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Claude Debussy (arr. for orchestra by Maurice Ravel): Sarabande French National Orchestra; Eliahu Inbal, conductor Album: Ravel: Orchestral Works Denon 71799 Music: 4:37

Allison Loggins-Hull: Stacked Flutronix: Allison Loggins-Hull, flute; Nathalie Joachim, flute Album: Flutronix Flutronix Music 250 Music: 3:53

Piano Puzzler: This week's contestant is Sara Tillotson from Tulsa, OK Music: 8:18

Francis Poulenc: Flute Sonata: Movement 1 Emmanuel Pahud, flute; Eric le Sage, piano Album: Emmanuel Pahud – Paris EMI 56488 Music: 4:33

Claude Debussy: String Quartet in G minor, Op. 10 Alexander Kerr, violin; James Ehnes, violin; Rebecca Albers, viola; Edward Arron, cello Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 25:46

Joseph Haydn: Symphony No. 92 in G Major "Oxford" Movement 3 Minuetto-Allegretto Berlin Philharmonic Orchestra Album: Symphonies Nos. 88-92; Sinfonia Concertante EMI Classics 94237 Music: 04:33

Robert Honstein: Conduit: II. Pulse Eighth Blackbird Album: Hand Eye Cedille Records 162 Music: 5:01

Joseph Haydn: Trumpet Concerto in E-Flat Major, Hob. VIIe Michael Sachs, trumpet; Strings Festival Orchestra; Michael Sachs, conductor Strings Music Festival, Strings Pavilion, Steamboat Springs, CO Music: 15:10

Toto Bissainthe: Lamize pa dous Nathalie Joachim, flute The On Being Project, On Being Studios Music: 7:55

Steve Reich: Vermont Counterpoint Flutronix: Allison Loggins-Hull, flute; Nathalie Joachim, flute Album: City of Breath Flutronix Music 250 Music: 9:23

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:21 Aaron Copland The Red Pony: Morning on the Ranch JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

16:03:00 00:03:09 Aaron Copland Our Town: Grover's Corners Aaron Copland New Philharmonia Orchestra Sony 48257

16:12:00 00:11:44 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 14 in F major Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

16:29:00 00:03:40 John Philip Sousa March 'The Stars and Stripes Forever' Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

16:35:00 00:04:17 Franz Joseph Haydn Rondo from Piano Concerto No. 11 Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano EMI 56960

16:41:00 00:07:48 Franz Schubert Overture in the Italian Style in D major Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

16:52:00 00:03:38 Adolph von Henselt Scherzo in B minor Op 9 Rüdiger Steinfatt, piano Schwann 310023

16:57:00 00:02:12 Eugène Ysaÿe Obsession from Solo Violin Sonata No. 2 Gil Shaham, violin DeutGram 463483

17:04:00 00:06:01 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Concerto Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi John Mack, oboe Decca 443176

17:13:00 00:11:25 Erich Wolfgang Korngold The Private Lives of Elizabeth & Essex: André Previn London Symphony DeutGram 471347

17:27:00 00:08:29 Wolfgang Amadeus Mozart Lucio Silla: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 47014

17:40:00 00:03:13 George Gershwin Prelude No. 2 'Blue Lullaby' John O'Conor, piano Telarc 80391

17:45:00 00:04:38 George Gershwin Tip-Toes: Overture Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Vox 3035

17:52:00 00:06:52 Felix Mendelssohn The Marriage of Camacho: Overture Op 10 Klauspeter Seibel Nuremberg Symphony Orchestra Colosseum 9007

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:07 Sir Arnold Bax Tintagel Vernon Handley BBC Philharmonic Chandos 10122

18:26:00 00:05:47 Giovanni Paisiello Proserpine: Overture Gennaro Cappabianca Collegium Philarmonicum Naxos 557031

18:34:00 00:02:51 Ermanno Wolf-Ferrari The Secret of Susanna: Overture Lamberto Gardelli Orch of the Royal Opera House Decca 4785437

18:38:00 00:14:08 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 27 in G major Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45544

18:54:00 00:04:46 Gioacchino Rossini Il signor Bruschino: Overture Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:22:49 Sergei Rachmaninoff Rhapsody on a Theme of Paganini Op 43 Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2191

19:27:00 00:28:30 Max Bruch Symphony No. 1 in E flat major Op 28 Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

19:58:00 00:01:42 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Puck Op 71 Gil Shaham, violin; Jonathan Feldman, piano DeutGram 463483

20:00 CLEVELAND OVATIONS: from the Oberlin Conservatory

Baroque Orchestra - March 10, 2018, Warner Concert Hall

Corelli's Concerto Grosso in D Major, mvt. III, VII

Vivaldi's Concerto for 2 Cellos in G minor, mvt. II & III

Purcell's The Fairy Queen - "Hornpipe"

Lucas Porter, piano - February 20, 2018, Warner Concert Hall

Poulenc's Sextet for Winds and Piano

Les Banalités, V. "Sanglot"

Oberlin Orchestra - April 7, 2018, Finney Chapel

PREMIERE: Jesse Jones' ...innumerable stars, scattered in clusters

Oberlin Sinfonietta - April 10, 2018, Warner Concert Hall

David Liptak's Ancient Songs

Oberlin Orchestra - December 8, 2017, Finney Chapel

Elizabeth Ogonek's Sleep & Unremembrance

21:26:00 00:32:14 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 27 in B flat major Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 15498

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: music by William Grant Still performed by pianist Mark Boozer

Three Visions, Seven Traceries, Africa Suite mvts II, III, Spiritual, The Blues

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:00 00:07:15 Ludwig van Beethoven Lento from String Quartet No. 16 Op 135 Cypress String Quartet Cypress 2012

23:09:00 00:07:34 Robert Schumann Bunte Blätter: Albumblätter Op 99 Vassily Primakov, piano LP Classic 1004

23:17:00 00:04:08 Lü Wencheng Autumn Moon on a Calm Lake Lang Lang, piano DeutGram 8233

23:21:00 00:06:58 Ottorino Respighi The Pines of Rome: The Pines of the Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 55600

23:28:00 00:09:07 Bright Sheng Moonlight Shadows from 'Never Far Away' San Diego Symphony Jahja Ling Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80719

23:38:00 00:05:18 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Intermezzo James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 3

23:44:00 00:07:47 Antonín Dvorák Lento from String Quartet No. 12 Op 96 Charles Rosekrans Royal Philharmonic Telarc 80610

23:53:00 00:03:15 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Epilogue Op 18 Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

23:56:00 00:03:49 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 3: Erotik Op 43 Per Tengstrand, piano Azica 71207