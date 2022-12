Program Guide 05-03-2018

PERFORMANCE TODAY WITH FRED CHILD

WCLV ALL-NIGHT WITH JOHN SIMNA

02:02:00 00:20:00 Antonín Dvorák Rusalka Fantasy Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 720

02:25:00 01:03:00 Anton Bruckner Symphony No. 4 in E flat major Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430099

03:31:00 00:21:52 Ernest Bloch Schelomo Israel Philharmonic Zubin Mehta János Starker, cello Decca 4785437

03:56:00 00:31:09 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition George Szell Cleveland Orchestra Sony 93019

04:30:00 00:45:50 Frédéric Chopin Piano Concerto No. 1 in E minor Op 11 Polish Festival Orchestra Krystian Zimerman Krystian Zimerman, piano DeutGram 459684

05:19:00 00:20:01 Darius Milhaud Le Boeuf sur le toit Op 58 Kent Nagano Lyon Opera Orchestra Erato 45820

05:42:00 00:07:26 Marcel Dupré Heroic Poem 'Verdun' Op 33 Empire Brass Michael Murray, organ Telarc 80218

05:55:00 00:03:37 Domenico Scarlatti Sonata in G Sergei Babayan, piano ProPiano 224506

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:03:38 Pietro Mascagni L'amico Fritz: Preludietto Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

06:12:00 00:07:56 Richard Wagner Siegfried: Forest Murmurs Donald Runnicles Dresden State Orchestra Teldec 17109

06:21:00 00:03:09 John Dowland Come again, sweet love doth now invite La Nef Michael Slattery, tenor Atma 2650

06:25:00 00:03:32 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Trio No. 2 Op 1 Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

06:28:00 00:01:35 Ludwig van Beethoven The Ruins of Athens: Turkish March Op 113 Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 7716

06:30:00 00:04:38 Robert Schumann Romance in A major Op 94 Albrecht Mayer, oboe; Markus Becker, piano Decca 4783498

06:33:00 00:02:22 Domenico Cimarosa Il maestro di cappella: Overture Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

06:40:00 00:09:00 George Gershwin Lullaby for Strings Brodsky Quartet Chandos 10801

06:50:00 00:04:23 Wolfgang Amadeus Mozart Così fan tutte: Overture Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

06:58:00 00:03:45 Robert Browne Hall The New Colonial March Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:03:00 00:06:16 Franz Joseph Haydn Finale from Sinfonia Concertante Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado Marieke Blankestijn, violin; William Conway, cello; Douglas Boyd, oboe; Matthew Wilkie, bassoon DeutGram 4778117

07:10:00 00:08:49 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition: Baba Yaga & Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 244920

07:24:00 00:02:43 Irving Berlin Puttin' on the Ritz Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Fine Arts Brass Klanglogo 1506

07:30:00 00:04:40 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 4 Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

07:33:00 00:02:05 Anatoly Liadov The Musical Snuff Box Op 32 Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

07:40:00 00:05:40 Georges Bizet The Miracle Doctor: Overture Douglas Bostock Chamber Philharmonic Bohemia Classico 158

07:47:00 00:03:58 Raymond Scott Boy Scout in Switzerland Quartet San Francisco ViolinJazz 105

07:54:00 00:02:26 François Couperin Suite No. 6: Les barricades mystérieuses Angela Hewitt, piano Hyperion 67440

07:56:00 00:02:40 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Troika Op 60 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

BBC NEWS

08:07:00 00:06:21 Claude Debussy Marche écossaise Jean Martinon Orchestre National de France EMI 72667

08:15:00 00:07:57 Otto Klemperer Das Ziel: Merry Waltz Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

08:25:00 00:03:44 Nikolai Medtner Fairy Tale in E flat major Op 26 Donna Lee, piano Azica 71220

08:30:00 00:04:36 Ola Gjeilo Sacred Heart (Ubi caritas III) Chamber Ensemble Barnaby Smith Voces8 Decca 24646

08:45:00 00:05:55 Robert Schumann Allegro from String Quartet No. 2 Op 41 Melos Quartet DeutGram 423670

08:50:00 00:03:28 Ludwig van Beethoven Entrata from Serenade Op 25 Michel Debost, flute; Takako Masame, violin; Lynne Ramsey, viola Skarbo 4094

08:53:00 00:03:01 Jacob Gade Jealousy London Symphony Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

08:55:00 00:05:56 John Williams Close Encounters of the Third Kind: Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80495

09:05:00 00:16:56 Luigi Boccherini Cello Concerto No. 6 in D major Orpheus Chamber Orchestra Mischa Maisky, cello DeutGram 447022

09:29:00 00:05:24 Jean Sibelius Kuolema: Valse triste Op 44 Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

09:35:00 00:04:22 Johann Sebastian Bach English Suite No. 3: Sarabande Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523

09:48:00 00:08:18 Gustav Holst A Fugal Concerto Op 40 English Sinfonia Howard Griffiths Anna Pyne, flute; Philip Harmer, oboe Naxos 570339

09:55:00 00:02:10 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Dance with Mandolins Martha Argerich, piano; Sergei Babayan, piano DeutGram 4799854

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:00:00 00:04:28 Sergei Rachmaninoff Etude-tableau in B minor Op 39 Boris Giltburg, piano Naxos 503293

10:05:00 00:02:06 Marc-André Hamelin Little Nocturne Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789

10:10:00 00:11:35 Anton Bruckner Overture in G minor Riccardo Chailly Deutsches Symphonie Berlin Decca 421593

10:21:00 00:06:04 Franz Schubert Scherzo from Piano Trio No. 1 Beaux Arts Trio Philips 4788977

10:30:00 00:03:46 Giovanni Gabrieli Canzon on the 9th tone à 12 National Brass Ensemble OberlinMus 1504

10:38:00 00:07:14 Giovanni Gabrieli Sonata No. 20 à 22 Taverner Consort Andrew Parrott Members of EMI 54265

10:47:00 00:03:03 Joseph Hellmesberger Jr Valse espagnole Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

10:50:00 00:21:38 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Sonata No. 2 in F major Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

11:12:00 00:04:11 Franz Joseph Haydn Finale 'B' from Symphony No. 53 Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia Signum 434

11:19:00 00:08:10 Johan Wagenaar Amphitrion Overture Op 45 Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 425833

11:29:00 00:08:09 Girolamo Frescobaldi Aria detto Balletto Eliot Fisk, guitar MusicMast 67130

11:40:00 00:08:07 Richard Strauss Neapolitan Folk Life from 'Aus Italien" Op 16 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425941

11:50:00 00:08:06 Johann Strauss Jr Waltz "Fairy Tales from the Orient" Op 444 Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

BBC NEWS

12:06:00 00:10:43 Frédéric Chopin Scherzo No. 2 in B flat minor Op 31 Lang Lang, piano Sony 511758

12:19:00 00:11:30 Ferruccio Busoni Symphonic Suite: Gavotte & Gigue Op 24 Arturo Tamayo Deutsches Symphonie Berlin Capriccio 10480

12:33:00 00:04:13 Jean Sibelius Processional Op 113 Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

12:41:00 00:06:40 Uuno Klami The Cyclist Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 575

12:49:00 00:07:27 Peter Cornelius The Barber of Bagdad: Overture Erich Leinsdorf Philharmonia Orchestra EMI 65284

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:01:00 00:33:58 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 244920

13:36:00 00:17:06 Peter Tchaikovsky Variations on a Rococo Theme Op 33 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Lynn Harrell, cello Decca 4787779

13:55:00 00:04:06 Alexander Glazunov Meditation in D major Op 32 Russian National Orchestra José Serebrier Rachel Barton Pine, violin Warner 67946

PERFORMANCE TODAY WITH FRED CHILD

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

15:58:00 00:04:59 Frédéric Chopin Polonaise No. 3 in A Op 40 Vladimir Ziva Moscow Symphony Naxos 555048

16:07:00 00:03:09 Frédéric Chopin Tarantelle in A flat major Op 43 Vladimir Ziva Moscow Symphony Naxos 555048

16:13:00 00:12:18 Charles Avison Concerto Grosso No. 9 after Scarlatti in C major Trevor Pinnock English Concert Archiv 415518

16:29:00 00:03:00 Alex North Spartacus: Love Theme Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80319

16:32:00 00:03:30 Bernard Herrmann Psycho: Selections Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80189

16:41:00 00:04:51 Sergei Prokofiev War and Peace: New Year's Eve Waltz Martha Argerich, piano; Sergei Babayan, piano DeutGram 4799854

16:45:00 00:02:19 Sergei Prokofiev The Queen of Spades: Polonaise Martha Argerich, piano; Sergei Babayan, piano DeutGram 4799854

16:52:00 00:03:01 Joaquín Rodrigo Soleriana: Passepied Enrique Bátiz Royal Philharmonic EMI 67435

16:57:00 00:03:00 Jan Dismas Zelenka Canarie from Capriccio No. 2 in D Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

17:04:00 00:06:32 Jorge Martínez Zárate Tres Danzas del Ballet 'Estancia' Duo Amaral DuoAmaral 501592

17:13:00 00:10:31 Maurice Ravel Introduction & Allegro Cleveland Orchestra Louis Lane Alice Chalifoux, harp; Maurice Sharp, flute; Robert Marcellus, clarinet Sony 63056

17:26:00 00:08:56 Ludwig van Beethoven Andante from Symphony No. 5 Op 67 Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 718

17:40:00 00:04:08 Ralph Vaughan Williams Prelude on 'Rhosymèdre' John Lubbock Orchestra of St. John's ASV 6007

17:46:00 00:04:15 Ralph Vaughan Williams Fantasia on 'Greensleeves' Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Decca 414595

17:52:00 00:06:41 Gaetano Donizetti Don Pasquale: Overture Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:18:28 Franz Joseph Haydn Symphony No. 89 in F major Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66253

18:29:00 00:03:51 Anderson & Roe Papageno! Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

18:35:00 00:03:06 Wolfgang Amadeus Mozart Così fan tutte: Soave sia il vento Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

18:40:00 00:11:45 Joseph Fiala English Horn Concerto in C major Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, English horn DeutGram 4792942

18:54:00 00:04:21 John Field Nocturne No. 7 in A major Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:18:03 Richard Strauss Don Juan Op 20 Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

19:22:00 00:33:27 Frédéric Chopin Piano Concerto No. 2 in F minor Op 21 Royal Concertgebouw Orchestra Jerzy Semkow Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795448

19:56:00 00:03:18 Claude Debussy Preludes Book 2: Feuilles mortes Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477

NIGHT MUSIC WITH JOHN SIMNA

20:01:00 00:19:07 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Overture & Dances Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Chorus Decca 444867

20:22:00 00:21:52 Ernest Bloch Schelomo Israel Philharmonic Zubin Mehta János Starker, cello Decca 4785437

20:45:00 00:12:57 Ernest Bloch Poems of the Sea Sakari Oramo Malmö Symphony Bis 639

21:03:00 00:15:15 Maurice Ravel Valses nobles et sentimentales Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 449213

21:20:00 00:07:26 Marcel Dupré Heroic Poem 'Verdun' Op 33 Empire Brass Michael Murray, organ Telarc 80218

21:29:00 00:09:26 William Lloyd Webber Aurora Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9595

21:40:00 00:07:59 Gustav Holst The Planets: Venus Op 32 Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

21:50:00 00:35:15 George W. Chadwick Symphony No. 3 in F Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9253

22:27:00 00:15:32 Franz Joseph Haydn Piano Trio No. 39 in G Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Dorian 90164

22:44:00 00:11:10 César Franck Allegretto from Symphony in D minor Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

SHH! QUIET HOUR WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:08:13 Ralph Vaughan Williams Two Hymn-Tune Preludes Bryden Thomson London Symphony Chandos 9262

23:10:00 00:09:18 Henry Cowell Hymn and Fuguing Tune No. 10 Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Bert Lucarelli, oboe Koch Intl 7282

23:22:00 00:08:06 Edvard Grieg Two Elegiac Melodies Op 34 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

23:30:00 00:09:40 Sir Arnold Bax Elegiac Trio Maarika Järvi, flute; Paul Cortese, viola; Marie-Pierre Langlamet, harp Chandos 9395

23:41:00 00:05:17 Sir William Walton Two Pieces for Strings from 'Henry V' William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

23:46:00 00:07:42 Gerald Finzi Romance in E flat major Op 11 Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9888

23:55:00 00:03:04 Armas Järnefelt Berceuse Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Mats Zetterqvist, violin; Mats Rondin, cello Sony 46668