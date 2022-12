Program Guide 05-02-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Astor Piazzolla: Ave Maria Maya Beiser, cello; Anthony de Mare, piano Album: Oblivion - Piazzolla, Nin: Cello Works Koch 7442 Music: 4:27

Johann Sebastian Bach: Well-Tempered Clavier, Book 2: Prelude and Fugue No. 24 – Fugue András Schiff, piano Album: Bach: The Well-Tempered Clavier, Book II London/Decca 417236 Music: ~1:41

Lowell Liebermann: Fantasy on a Fugue by J. S. Bach, Op. 27 Festival Mozaic Chamber Players: Alice K. Dade, flute; Elizabeth Koch Tiscione, oboe; Romie de Guise-Langlois, clarinet; Matthew McDonald, bassoon; Jeff Garza, horn; John Novacek, piano Festival Mozaic, Cuesta College Cultural and Performing Arts Center, San Luis Obispo, CA Music: 9:06

Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Sonata No. 35 in A Major, K. 526: Movements 2 & 3 Alexi Kenney, violin; Renana Gutman, piano PT Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 16:18

Astor Piazzolla: Tangazo Houston Symphony; Andres Orozco-Estrada, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX Music: 14:54

Robert Schumann: Fantasy Pieces for Clarinet and Piano: Movement 3 Todd Levy, clarinet; Elena Abend, piano Album: Brahms and Schumann Avie 2098 Music: 4:31

Joaquin Turina: La Procesion del Rocio, Op. 9 RTE National Symphony Orchestra; Duncan Ward, conductor National Concert Hall, Dublin, Ireland Music: 8:24

Robert Schumann: Piano Quartet in E-flat major, Op. 47 Renata Arado, violin; Espen Lilleslatten, viola; Darrett Adkins, cello; Rita Sloan, piano Aspen Music Festival and School, Harris Hall, Aspen, CO Music: 27:06

Naji Hakim: Alaiki'ssalaam - Variations on a Lebanese Theme Members of the Syrian National Symphony Orchestra and WDR Radio Orchestra; Wayne Marshall, conductor Klaus von Bismarck Hall, WDR Broadcasting House, Cologne, Gergmany Music: 6:50

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

02:02:00 00:14:08 Franz Schubert Rondo in A major Brandenburg Orchestra Roy Goodman Elizabeth Wallfisch, violin Hyperion 66840

02:18:00 00:28:05 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 32 in C minor Op 111 Simone Dinnerstein, piano Telarc 80715

02:49:00 00:59:28 Anton Bruckner Symphony No. 9 in D minor Bernard Haitink Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

03:54:00 00:22:17 Alessandro Scarlatti Dixit Dominus English Concert Trevor Pinnock Nancy Argenta, soprano; Ashley Stafford, counter-tenor; Stephen Varcoe, baritone; English Concert Choir Archiv 423386

04:19:00 00:48:08 Alexander Glazunov Symphony No. 3 in D major Op 33 José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 68904

05:12:00 00:30:27 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 8 in D minor Bernard Haitink London Philharmonic EMI 57086

05:45:00 00:05:03 Johann Strauss Jr Spanish March Op 433 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

05:51:00 00:07:08 Frédéric Chopin Prelude No. 15 in D flat major Op 28 Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:27 Alessandro Scarlatti Il giardino di rose: Overture Philharmonia Orchestra Simon Wright John Wallace, trumpet; John Miller, trumpet Nimbus 5079

06:14:00 00:08:43 Carl Michael Ziehrer Waltz 'Citizens of Vienna' Op 419 Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

06:24:00 00:03:05 Manuel de Falla Four Spanish Pieces: Aragonesa Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

06:27:00 00:06:17 Wolfgang Amadeus Mozart Kyrie in D minor Orchestre des Champs-Élysées Philippe Herreweghe La Chapelle Royale; Collegium Vocale Harm Mundi 2908304

06:39:00 00:08:29 Ludwig van Beethoven Scherzo from String Quartet No. 7 Op 59 Amadeus Quartet DeutGram 4795448

06:49:00 00:03:48 Hans Christian Lumbye Galop "Copenhagen Steam Railway" Giordano Bellincampi Tivoli Symphony Orchestra MarcoPolo 223743

06:53:00 00:02:07 Felix Mendelssohn Song without Words No. 3 in A major Op 19 Daniel Barenboim, piano DeutGram 469376

06:56:00 00:03:12 John Philip Sousa March 'Minnesota' Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559131

07:04:00 00:05:02 Jeannette Sorrell Sugarloaf Mountain Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Fire Ensemble Singers Avie 2329

07:11:00 00:10:24 Francesco Geminiani Concerto Grosso No. 9 in A major Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

07:22:00 00:02:12 Hans Christian Lumbye Champagne Galop Giordano Bellincampi Tivoli Symphony Orchestra MarcoPolo 223743

07:25:00 00:02:26 Stephen Sondheim Into the Woods: Agony Symphony Orchestra Paul Gemignani Chuck Wagner, baritone; Robert Westenberg, baritone RCA 6796

07:30:00 00:06:59 Anton Reicha Finale from Wind Quintet No. 23 Op 100 Aulos Wind Quintet Schwann 310011

07:43:00 00:05:55 Henryk Wieniawski Polonaise No. 1 in D major Op 4 Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Chad Hoopes, violin ClevPops 2008

07:51:00 00:05:28 Alexander Scriabin Waltz in A flat Op 38 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

07:57:00 00:02:19 Sergei Prokofiev The Queen of Spades: Polonaise Martha Argerich, piano; Sergei Babayan, piano DeutGram 4799854

08:07:00 00:05:50 Antonín Dvorák Polonaise in E flat major Václav Neumann Czech Philharmonic Orfeo 180891

08:15:00 00:05:54 Gustav Holst Finale from Symphony Op 8 JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

08:22:00 00:02:11 Paul Desmond Take Five Richard Galler, bassoon; Daniele Damiano, bassoon; Milan Turkovic, bassoon; Peter Sadlo, percussion Koch Intl 1374

08:25:00 00:03:33 Ola Gjeilo The Crossing Chamber Ensemble Ola Gjeilo, piano Decca 24646

08:27:00 00:06:44 Ludwig August Lebrun Rondo from Oboe Concerto No. 2 Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, oboe DeutGram 4792942

08:30:00 00:04:00 Hieronymus Praetorius Cantate Domino Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

08:43:00 00:08:39 Jacques Offenbach La belle Hélène: Overture Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

08:53:00 00:02:16 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 2: Wild John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

08:57:00 00:06:45 Richard Rodgers State Fair: Suite John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

09:09:00 00:18:10 Neil Sedaka Manhattan Intermezzo Brown University Orchestra Paul Phillips Jeffrey Biegel, piano Naxos 573490

09:31:20 00:02:44 Maceo Pinkard Sweet Georgia Brown Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Fine Arts Brass Klanglogo 1506

09:36:00 00:04:01 Friedrich Kuhlau The Robber's Castle: Overture Michael Schonwandt Danish National Radio Sym Chandos 9648

09:46:00 00:04:17 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2: Minuet José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

09:53:00 00:04:03 Felix Mendelssohn Scherzo from String Quartet No. 4 Op 44 American String Project MSR 1386

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

09:00:00 00:01:56 Hans Christian Lumbye Galop 'Salute to August Bournonville' Giordano Bellincampi Tivoli Symphony Orchestra MarcoPolo 223743

10:02:00 00:02:49 Carl Michael Ziehrer Schönfeld March Op 422 Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

10:06:00 00:11:15 George Frideric Handel Saul: Act 1 Sinfonia Paul McCreesh Gabrieli Players Archiv 474510

10:18:00 00:05:02 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Overture Raymond Leppard English Chamber Orchestra EMI 65732

10:30:00 00:03:58 John Bull Dr. Bull's Goodnight Alan Feinberg, piano Steinway 30019

10:38:00 00:06:19 Henry Purcell The Fairy Queen: Act 4 Symphony William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 901308

10:46:00 00:02:46 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Kijé's Wedding Op 60 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

10:51:00 00:22:35 Igor Stravinsky Pulcinella Suite Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 419628

11:15:00 00:05:42 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Aria Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

11:23:00 00:08:08 Robert Schumann Overture to Scenes from Goethe's Benjamin Britten English Chamber Orchestra Decca 4785437

11:33:00 00:09:20 Max Bruch March from Serenade for Violin & Orch Op 75 Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Salvatore Accardo, violin Philips 438748

11:45:00 00:08:48 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio in E major English Chamber Orchestra Peter Maag Joshua Bell, violin Decca 436376

11:55:00 00:03:12 Carl Nielsen Aladdin Suite: Oriental March Op 34 Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

12:06:00 00:12:37 Alexander Glazunov Slavonic Festival Op 26 Konstantin Krimets Moscow Symphony Naxos 553538

12:21:00 00:08:00 Franz Liszt Ballade No. 1 in D flat major Roberto Plano, piano Azica 71222

12:31:00 00:03:55 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Trio in C major Erich Leinsdorf Cleveland Orchestra Sony 86793

12:39:00 00:05:05 Wolfgang Amadeus Mozart Mitridate: Overture Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

12:46:00 00:11:53 E. J. Moeran First Rhapsody Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8639

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:30:27 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 8 in D minor Bernard Haitink London Philharmonic EMI 57086

13:34:00 00:15:42 Gustav Holst Indra Op 13 JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

13:51:00 00:07:58 Frederick Delius Dance Rhapsody No. 2 Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

14:00 PERFORMANCE TODAY with Bill Morelock

Edward Elgar: Elegy BBC Symphony Orchestra; Sir Andrew Davis, conductor Album: Elgar: The Music Makers Teldec 92374 Music: 4:27

Eugene Ysaÿe: Sonata in E minor for Solo Violin, Op. 27, No. 4 Benjamin Beilman, violin Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 11:28

Piano Puzzler: This week's contestant is Garrett Fitzgerald from Orono, Maine Music: 9:39

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 21 in C Major, Op. 53 "Waldstein": Movement 1 Jean-Efflam Bavouzet, piano Album: Beethoven Piano Sonatas 2 Chandos 10798 Music: 10:23

Edward Elgar: Symphony No. 1 in A-flat major: Movement 4 Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Oregon Symphony, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR Music: ~11:28

Aaron Copland: The Red Pony, Film Suite for Orchestra (selection) Dallas Symphony Orchestra; Andrew Litton, Conductor Album: A Copland Profile Delos 3221 Music: 4:30

Serge Koussevitzky: Concerto for Double Bass in F-sharp minor, Op. 3 Robin Kesselman, double bass; Houston Symphony; Andres Orozco-Estrada, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX Music: 19:29

Aaron Copland: Duo for flute and piano Lorna McGhee, flute; Andrew Armstrong, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 14:20

Andre Caplet: Deux Divertissements for solo harp Franziska Huhn, harp Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 8:48

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:05:15 Anton Stamitz Rondeau from Concerto for 2 Flutes in G major Camerata Salzburg Jean-Pierre Rampal Jean-Pierre Rampal, flute; Shigenori Kudo, flute Sony 45930

16:07:00 00:01:42 Henry Purcell The Fairy Queen: Rondeau William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 901308

16:12:00 00:12:57 Georges Bizet Carmen Suite No. 1 Sir Neville Marriner London Symphony Philips 4788977

16:29:00 00:02:13 Richard Rodgers Blue Moon Jenny Lin, piano Steinway 30011

16:31:00 00:02:01 Léo Delibes Sylvia: Pizzicato Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

16:33:00 00:01:19 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 4: Spring Dance Op 47 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930

16:36:00 00:03:21 Samuel Barber Finale from Violin Concerto Op 14 St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89029

16:41:00 00:07:17 Robert Schumann Finale from Piano Quintet Op 44 Cleveland Quartet Emanuel Ax, piano RCA 6498

16:52:00 00:03:09 Igor Stravinsky Pastorale Yannick Nézet-Séguin Philadelphia Orchestra DeutGram 19032

16:57:00 00:03:24 Edvard Grieg Holberg Suite: Gavotte & Musette Op 40 Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

17:04:00 00:05:24 Ludwig August Lebrun Rondo from Oboe Concerto No. 1 English Concert Trevor Pinnock Paul Goodwin, oboe Archiv 431821

17:12:00 00:12:21 John Rutter Suite for Strings John Rutter Royal Philharmonic Decca 1821

17:27:00 00:07:10 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Bacchanale Daniel Barenboim Orchestra of Paris DeutGram 4796018

17:40:00 00:05:18 Craig Armstrong Romeo + Juliet: Balcony Scene Czech National Symphony Paul Bateman Paul Bateman, piano Decca 4825281

17:48:00 00:01:41 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Dance of the Five Martha Argerich, piano; Sergei Babayan, piano DeutGram 4799854

17:52:00 00:07:18 Johann Peter Emilius Hartmann Overture to 'Yrsa' Op 78 Thomas Dausgaard Danish National Radio Sym DaCapo 224097

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:16:26 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 2 Op 1 Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 1014

18:27:00 00:03:37 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: The Montagues and the Martha Argerich, piano; Sergei Babayan, piano DeutGram 4799854

18:33:00 00:02:54 Sergei Prokofiev Pushkin Waltz in C sharp minor Op 120 Martha Argerich, piano; Sergei Babayan, piano DeutGram 4799854

18:38:00 00:13:47 Richard Wagner Die Walküre: Wotan's Farewell & Magic Donald Runnicles Dresden State Orchestra Teldec 17109

18:53:00 00:04:51 Sergei Prokofiev War and Peace: New Year's Eve Waltz Martha Argerich, piano; Sergei Babayan, piano DeutGram 4799854

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:25:25 Franz Joseph Haydn Cello Concerto No. 1 in C major Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

19:30:00 00:26:12 Niels Gade Symphony No. 2 in E major Op 10 Christopher Hogwood Danish National Radio Sym Chandos 9862

19:58:00 00:01:35 Manuel de Falla El amor brujo: Song of the Will-o'-the- Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Apollo’s Fire – Sugarloaf Mountain, an Appalachian Gathering

We share again the radio version of the popular Apollo’s Fire program featuring folk songs, fiddle tunes and the virtuosity and imagination of the amazing players in Cleveland’s Baroque Orchestra, plus Antonio Vivaldi’s The Four Seasons, recorded live on stage at last summer’s Tanglewood Music Festival

22:25:00 00:04:04 Ernö Dohnányi Suite in f-Sharp: Scherzo Op 19 JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by pianist Lara Downes (Postcards 77-2001-2)

Chopin: Bolero; Ravel: La Valse; Weber: Invitation to the Dance;

Liszt/Tchaikovsky: Polonaise from "Eugene Onegin"

Samual Barber: Souvenirs

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:00 00:06:06 Paul Juon Adagio from Viola Sonata Op 15 Eliesha Nelson, viola; Glen Inanga, piano Sono Lumin 92136

23:07:00 00:09:13 Ottorino Respighi Three Botticelli Pictures: Adoration of James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 2

23:18:00 00:06:08 Johann Sebastian Bach Partita No. 2: Allemande Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

23:24:00 00:09:47 Antonio Vivaldi Flute Concerto in G minor Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

23:34:00 00:07:31 Franz Liszt Harmonies poétiques: Hymne de L' enfant Roberto Plano, piano Decca 4812479

23:42:00 00:09:53 Max Bruch Kol Nidrei Op 47 London Symphony Neeme Järvi Yuri Bashmet, viola RCA 63292

23:52:00 00:03:07 Felix Mendelssohn Song without Words No. 12 in F sharp minor Op 30 Sergei Babayan, piano Discover 920155

23:56:00 00:03:34 John Field Nocturne from Piano Concerto No. 3 Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras John O'Conor, piano Telarc 80370