Program Guide 03-30-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Camille Saint-Saens: Algerian Suite: French Military March Boston Pops; Arthur Fiedler, conductor

Elena Kats-Chernin: River's Lament: III. Diminished The King's Singers University of Georgia, Hodgson Concert Hall, Athens, GA

Traditional French (arr. Goff Richards): Le Baylere The King's Singers University of Georgia, Hodgson Concert Hall, Athens, GA

Ernest Chausson: Concerto in D Major for Violin, Piano, and String Quartet, Op.21 Movements 1, 2, & 4 Ian Swensen, violin; Rieko Aizawa, piano; Parker Quartet Skaneateles Festival, First Presbyterian Church, Skaneateles, NY

Camille Saint-Saens: Africa in G Minor for Piano, Op. 89 Gilles Vonsattel, piano University of Georgia, Performing Arts Center, Ramsey Concert Hall, Athens, GA

Felix Mendelssohn: Octet: Scherzo James Ehnes, violin Seattle Chamber Music Society

Allison Loggins-Hull and Nathalie Joachim: Flock (Acoustic)

Nathalie Joachim: Overlapping Solos

Felix Mendelssohn: String Quartet No. 4 in E minor, Op. 44/2 Vega Quartet; Domenic Salerni, violin; Jessica Shuang Wu, violin; Yinzi Kong, viola; Guang Wang, cello Flagler Museum Music Series, Henry Morrison Flagler Museum, Palm Beach, Florida

Allison Loggins-Hull & Nathalie Joachim: Like a Storm (A Tribute to Carol)

Allison Loggins-Hull & Nathalie Joachim: Brown Squares: Live at The Attucks Theatre Flutronix

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

02:02:00 00:48:26 Ludwig van Beethoven Symphony No. 3 in E flat major Op 55 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80090

02:54:00 00:24:22 Walter Piston Symphony No. 4 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 559162

03:22:00 00:48:14 Franz Schubert String Quartet No. 15 in G major Takács Quartet Decca 452854

04:14:00 00:38:54 Sir Charles Villiers Stanford Piano Concerto No. 2 in C minor Op 126 Ulster Orchestra Vernon Handley Margaret Fingerhut, piano Chandos 8736

04:56:00 00:26:06 Franz Joseph Haydn Symphony No. 57 in D major Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 8

05:25:00 00:17:21 Carl Stamitz Clarinet Concerto No. 10 in B flat Academy St. Martin in Fields Iona Brown Sabine Meyer, clarinet EMI 55155

05:45:00 00:06:02 Orlando Gibbons Pavan No. 16 in G minor Alan Feinberg, piano Steinway 30019

05:51:00 00:07:13 Adolphe Adam If I Were King: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:13 Richard Wagner Lohengrin: Act 3 Prelude Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

06:15:00 00:07:31 Ludwig van Beethoven Finale from Septet Op 20 Berlin Philharmonic Octet Members of Philips 4788977

06:20:00 00:04:00 Maurice Ravel Finale from Piano Concerto in G major MDR Leipzig Radio Symphony Kristjan Järvi Simone Dinnerstein, piano Sony 503245

06:30:00 00:03:48 Michael Praetorius Terpsichore: Four Voltes New London Consort l'Oiseau 4759101

06:32:00 00:03:14 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Wedding Dance Op 118 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

06:40:00 00:07:11 Felix Mendelssohn Finale from Cello Sonata No. 2 Op 58 Keith Robinson, cello; Donna Lee, piano Blue Griff 237

06:49:00 00:04:13 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Mazurka Op 52 Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

06:55:00 00:04:52 Carl Teike March 'Old Comrades' Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7502

07:03:00 00:06:07 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Divertimento for String Trio Albers Trio Tre Sorell 2010

07:10:00 00:09:44 Claude Debussy Sarabande & Danse Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

07:20:00 00:04:00 Robert Helps Mendelssohn's 'Schilflied' Alan Feinberg, piano Argo 430330

07:25:00 00:02:42 Zequinha de Abreu Tico-Tico non Fubá Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 62

07:30:00 00:04:32 Jacques Offenbach Le Papillon: Valse des rayons Richard Bonynge London Symphony Decca 444827

07:42:00 00:09:48 Virgil Thomson The River: The Old South Sir Neville Marriner Los Angeles Chamber Orchestra EMI 6612

07:54:00 00:01:04 Johann Sebastian Bach Anna Magdalena Notebook: Musette Aulos Ensemble Centaur 3068

07:55:00 00:02:42 Traditional The Devil's Reel La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8723

08:07:00 00:03:08 Richard Rodgers Victory at Sea: Guadalcanal March Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

08:10:00 00:03:11 David Ludwig Seasons Lost: Spring Curtis 20/21 Ensemble Vinay Parameswaran Jennifer Koh, violin; Jaime Laredo, violin Cedille 146

08:15:00 00:05:04 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Waltz Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

08:20:00 00:05:23 Giuseppe Verdi Requiem: Dies irae & Tuba mirum Vienna Philharmonic Sir Georg Solti Martti Talvela, bass; Vienna State Opera Chorus Decca 4785437

08:25:00 00:08:29 Johann David Heinichen Movements from Concerto Grosso in G major Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2005

08:40:00 00:10:50 Julius Fucik Marinarella Overture Op 215 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

08:55:00 00:06:11 Michael Giacchino Spider-Man Homecoming: Suite Marshall Bowen III Symphony Orchestra Sony 545050

09:05:00 00:17:37 E. J. Moeran Third Rhapsody in F sharp major Ulster Orchestra Vernon Handley Margaret Fingerhut, piano Chandos 8639

09:29:00 00:02:58 Kenneth J. Alford Colonel Bogey March John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

09:35:00 00:06:05 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Chaconne Les Délices Délices 2013

09:45:00 00:08:48 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Overture Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

09:55:00 00:04:15 Leonard Bernstein Candide: Overture Leonard Bernstein Los Angeles Philharmonic DeutGram 27991

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:50 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Balletto Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

10:05:00 00:04:12 Igor Stravinsky Pulcinella: Gavotte with 2 Variations Pierre Boulez Chicago Symphony CSO Res 901918

10:11:00 00:12:43 Václav Pichl Symphony in E flat major Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9740

10:24:00 00:05:09 Jan Václav Vorísek Impromptu No. 3 in D Op 7 Artur Pizarro, piano Collins 14582

10:32:00 00:03:48 Sir Edward Elgar March of the Mogul Emperors Op 66 James Judd New Zealand Symphony Naxos 503293

10:38:00 00:06:13 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No. 5 in C major Op 39 James Judd New Zealand Symphony Naxos 503293

10:46:00 00:04:13 Joaquín Turina Danzas Fantàsticas: Orgía Op 22 Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80574

10:52:00 00:21:21 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 14 in E flat major Vienna Philharmonic Claudio Abbado Maria João Pires, piano DeutGram 4795448

11:14:00 00:06:10 Ludwig van Beethoven Fidelio: Overture Op 72 George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

11:22:00 00:09:19 Emmanuel Chabrier Gwendoline: Overture Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

11:34:00 00:07:44 Robert Schumann Arabeske in C Op 18 Vassily Primakov, piano Bridge 9300

11:44:00 00:09:19 Gustav Holst A Somerset Rhapsody Op 21 Richard Hickox London Symphony Chandos 9420

11:54:00 00:04:47 Louis Théodore Gouvy Scherzo from Symphony No. 4 Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

12:06:00 00:11:29 Gabriel Pierné Fantasie-Ballet in B flat major Op 6 Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Joel Fan, piano Reference 134

12:19:00 00:10:28 Adolphe Adam Giselle: Danse des vignerons & Peasant Richard Bonynge London Symphony Decca 433861

12:32:00 00:03:55 Domenico Scarlatti Sonata in A major Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

12:38:00 00:05:38 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in G major Andrew Parrott Taverner Players EMI 54208

12:46:00 00:14:19 Eric Coates London Suite Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

THE BIG WORK AT ONE

13:03:00 00:33:11 Max Bruch Violin Concerto No. 3 in D minor Op 58 Bamberg Symphony Gilbert Varga Isabelle van Keulen, violin Koch Intl 6522

13:38:00 00:14:44 Antonín Dvorák Overture 'In Nature's Realm' Op 91 Jun Märkl Indianapolis Symphony Telarc 32927

13:54:00 00:05:25 Karol Szymanowski Etude in B flat minor Op 4 Karol Stryja Polish State Philharmonic Naxos 553686

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Ottorino Respighi: Brazilian Impressions: III. Song and Dance Cincinnati Symphony Orchestra; Jesus Lopez-Cobos, conductor

Benjamin Britten: Holiday Diary, Op. 5 for solo piano Dejan Lazic, piano The Gilmore International Keyboard Festival 2016, Stetson Chapel, Kalamazoo College, Kalamazoo, MI

Emily Cooley: Abound Cincinnati Symphony Orchestra; Louis Langrée, conductor Music Hall, Cincinnati, OH

Edvard Grieg: Lyric Suite, Op. 54 Danish National Symphony Orchestra; Edward Gardner, conductor Concert Hall, DR Concert House, Copenhagen, Denmark

Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet in G major, K. 285a: Andante Lisa Beznosiuk, flute; Pavlo Beznosiuk, violin: Tom Dunn, viola; Richard Tunnicliffe, cello

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 3 in E-flat major, Op. 55: Movements 3 & 4 Festival Orchestra; Donald Runnicles, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY

Wolfgang Amadeus Mozart: Trio for Violin, Cello and Piano in C major, K. 548 Tessa Lark, violin; Yegor Dyachkov, cello; William Wolfram, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA

Rachel Grimes: The Herald Rachel Grimes, piano; Scott Moore, violin; Christian Frederickson, viola; Jacob Duncan, tenor saxophone Classical 90.5, Performance Studio of Louisville Public Media, Louisville, KY

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:15 Leonard Bernstein Candide: Overture Leonard Bernstein Los Angeles Philharmonic DeutGram 27991

16:06:00 00:03:48 Gustav Holst The Planets: Mercury Op 32 Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

16:13:00 00:11:55 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 103 Nikolaus Harnoncourt Vienna Philharmonic ViennaPhil 2009

16:29:00 00:02:50 Henry Mancini Breakfast at Tiffany's: Moon River Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Henry Mancini Chorus Telarc 80183

16:33:00 00:07:31 Ralph Vaughan Williams Scherzo: The Waves from 'A Sea Symphony' Atlanta Symphony Orchestra Robert Spano Atlanta Symphony Chorus Telarc 80588

16:42:00 00:06:03 Richard Adler & Jerry Ross Damn Yankees: Overture Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80468

16:51:00 00:04:25 Bud Abbott & Lou Costello Who's on First? Abbott & Costello Telarc 80468

16:57:00 00:03:12 John Philip Sousa March 'The National Game' Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

17:04:00 00:05:53 Paul Gilson Sailors' Dances Alexander Rahbari Brussels Philharmonic MarcoPolo 223418

17:13:00 00:10:41 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 9 in E flat major Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

17:26:00 00:08:42 Felix Mendelssohn Finale from Symphony No. 5 Op 107 Sir John Eliot Gardiner London Symphony LSO Live 775

17:40:00 00:06:05 Johann Sebastian Bach St. Matthew Passion: Erbarme dich Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30033

17:48:00 00:04:29 Johann Sebastian Bach O Sacred Head from 'St Matthew Passion' Chamber Ensemble Richard Stoltzman, clarinet; Eddie Gomez, bass RCA 68416

17:54:00 00:05:07 Johann Sebastian Bach Cantata No.207: Chorus 'Vereinigte Richard Kapp Philharmonia Virtuosi of NY CBS 44651

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:26:13 Richard Wagner Parsifal: Act 1 Prelude & Good Friday Christian Thielemann Philadelphia Orchestra DeutGram 453485

18:37:00 00:03:13 Fanny Mendelssohn-Hensel The Year: April 'Capriccioso' Sarah Rothenberg, piano Arabesque 6666

18:42:00 00:03:01 Fanny Mendelssohn-Hensel The Year: May 'Spring Song' Sarah Rothenberg, piano Arabesque 6666

18:47:00 00:05:44 George Frederick Bristow Scherzo from Symphony No. 3 Op 26 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9169

18:55:00 00:04:14 Anton Rubinstein Melody in F major Op 3 John O'Conor, piano Telarc 80391

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:16:01 Franz Joseph Haydn Symphony No. 26 in D minor Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic ViennaPhil 2009

19:20:00 00:34:53 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 1 in C major Op 15 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421718

19:57:00 00:02:04 Johannes Brahms Sapphische Ode Op 94 Zuill Bailey, cello; Awadagin Pratt, piano Telarc 32664

SPECIAL: Ton Koopman conducts the St. Matthew Passion

20:00:00 01:10:12 Johann Sebastian Bach St. Matthew Passion: Part 1 Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Guy de Mey, tenor; Peter Kooy, bass; Barbara Schlick, soprano; Kai Wessel, countertenor; Christoph Prégardien, tenor Erato 45814

21:10:00 01:34:06 Johann Sebastian Bach St. Matthew Passion: Part 2 Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Klaus Mertens, bass; Breda Sacrament Choir; Netherlands Bach Society Erato 45814

QUIET HOUR

23:02:00 00:06:31 Ludwig van Beethoven Cavatina from String Quartet No. 13 Op 130 Cypress String Quartet Cypress 2012

23:08:00 00:09:38 Padre Antonio Soler Sonata No. 18 in C minor Maggie Cole, fortepiano VirginClas 91172

23:20:00 00:07:19 Morton Gould American Ballads: Amber Waves Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 559005

23:27:00 00:08:58 Thomas Canning Fantasy on a Hymn Tune by Justin Morgan Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80462

23:38:00 00:06:08 Frédéric Chopin Nocturne No. 8 in D flat major Op 27 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

23:44:00 00:09:34 Johannes Brahms Andante from String Quartet No. 2 Op 51 Chiara String Quartet Azica 71289

23:55:00 00:03:22 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'Ich ruf' zu dir' José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

23:57:00 00:02:30 Howard Hanson Slumber Song Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

23:57:00 00:02:44 Joseph Canteloube Lullaby from 'Songs of the Auvergne' Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe Sol Gabetta, cello RCA 735962