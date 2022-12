Program Guide 03-22-2018

MIDNIGHT - 2:00 PERFORMANCE TODAY WITH FRED CHILD

CLASSICAL MUSIC WITH ANGELA MITCHELL

02:02:00 00:23:48 Édouard Lalo Piano Concerto in F minor Frankfurt State Orchestra Nikos Athinäos David Gross, piano Signum 6600

02:29:00 00:43:27 Anton Bruckner Mass No. 2 in E minor Bavarian Radio Symphony Eugen Jochum Bavarian Radio Chorus; Members of DeutGram 4796018

03:16:00 00:29:34 Franz Schubert Symphony No. 10 in D major Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Hyperion 67000

03:49:00 00:43:32 Igor Stravinsky The Fairy's Kiss Oliver Knussen Cleveland Orchestra DeutGram 449205

04:36:00 00:30:10 Isaac Albéniz Iberia Suite Enrique Bátiz State of Mexico Symphony ASV 888

05:09:00 00:30:02 Sergei Prokofiev Symphony No. 7 in C sharp minor Op 131 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 470528

05:42:00 00:09:38 Hamish MacCunn Overture 'The Land of the Mountain and Osmo Vänskä BBC Scottish Symphony BBC 392

05:54:00 00:03:15 Manuel de Falla La vida breve: Spanish Dance No. 1 Vanessa Perez, piano Steinway 30036

05:59:00 00:00:46 Johannes Brahms Waltz No. 1 in B Op 39 Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:03:34 Giacomo Puccini Suor Angelica: Intermezzo Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

06:12:00 00:10:04 George Frideric Handel Concerto in F major Trevor Pinnock English Concert Archiv 453451

06:25:00 00:03:07 Jorge Morel Danza Brasileira Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

06:30:00 00:04:41 Victor Ewald Moderato from Brass Quintet No. 1 Op 5 Philadelphia Orchestra Members of Ondine 1150

06:33:00 00:03:05 Keith Jarrett Dance from Violin Sonata Michelle Makarski, violin; Keith Jarrett, piano ECM 1450

06:40:00 00:10:18 Benjamin Britten Gloriana: Courtly Dances André Previn Royal Philharmonic Telarc 80126

06:50:00 00:04:24 Franz Joseph Haydn Finale from Symphony No. 6 Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5240

06:58:00 00:02:39 John Philip Sousa March 'Semper Fidelis' Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:03:00 00:02:53 Jerome Moross The Big Country: Theme José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

07:15:00 00:08:35 Stephen Sondheim Into the Woods: Suite Don Sebesky London Symphony EMI 54285

07:20:00 00:03:44 Michael Sahl Tango from the Exiles' Cafe Lara Downes, piano Steinway 30016

07:25:00 00:03:56 Sonny Kompanek Killer Tango Canadian Brass Steinway 30008

07:32:00 00:03:28 John Dowland Kemp's Jig, Mistress Winter's Jump & My La Nef Atma 2650

07:40:00 00:08:51 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from String Quartet No. 23 Dover Quartet Cedille 167

07:50:00 00:04:15 Eugène d'Albert Cinderella: Ball at the King's Palace Jun Märkl MDR Leipzig Radio Symphony Naxos 573110

07:55:00 00:02:58 Leonard Bernstein West Side Story: Maria Symphony Orchestra Leonard Bernstein José Carreras, tenor DeutGram 27991

BBC NEWS

08:07:00 00:05:15 Andrew Lloyd Webber The Phantom of the Opera: Overture Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

08:15:00 00:08:53 Gustav Mahler Scherzo from Symphony No. 1 Leonard Bernstein Royal Concertgebouw Orchestra DeutGram 4795448

08:25:00 00:05:55 Antonín Kraft Cossack Rondo from Cello Concerto in C major Op 4 Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Anner Bylsma, cello DHM 7757

08:30:00 00:03:57 Howard Helvey O lux beatissima Gregory Heislman St. John the Evangelist Choir St. John 2008

08:40:00 00:05:44 Ludwig van Beethoven Sonata for Piano 4 Hands in D major Op 6 Peter Takács, piano; Janice Weber, piano Cambria 1175

08:50:00 00:02:23 Stephen Sondheim Sweeney Todd: Johanna Jenny Lin, piano Steinway 30011

08:53:00 00:02:49 Stephen Sondheim Sweeney Todd: Not While I'm Around Angelika Kirchschlager, mezzo; Roger Vignoles, piano Sony 64498

08:57:00 00:02:38 Stephen Sondheim Comedy Tonight! Don Sebesky London Symphony EMI 54285

09:25:00 00:03:12 David Rose Holiday for Strings Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

09:30:00 00:02:53 Billy Joel Rootbeer Rag Grand Rapids Symphony John Varineau Rich Ridenour, piano Centaur 2433

09:34:00 00:03:57 Franz Schubert Scherzo from String Quartet No. 14 Jasper Quartet Sono Lumin 92152

09:45:00 00:10:36 Hamish MacCunn The Ship o' the Fiend Op 5 Martyn Brabbins BBC Scottish Symphony BBC 392

09:45:00 00:02:12 Jennifer Higdon Echo Dash Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:01:00 00:02:30 Robert Schumann Carnaval: Préambule Op 9 Vassily Primakov, piano Bridge 9300

10:04:00 00:03:35 Clara Schumann Romance Op 22 Daniel Hope, violin; Sebastian Knauer, piano DeutGram 15312

10:09:00 00:10:38 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in B minor Rebecca Miller Orch of Age of Enlightenment Signum 395

10:20:00 00:06:02 Franz Joseph Haydn The Apothecary: Overture Giuseppe Sinopoli Dresden State Orchestra EMI 56535

10:28:00 00:03:00 Franz Liszt Valse oubliée No. 1 in F sharp major Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

10:33:00 00:03:48 John Novacek Fourth Street Drag Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

10:40:00 00:06:12 Paul Schoenfield Café Music: Allegro Almeda Trio Albany 1386

10:48:00 00:02:10 Anthony Holborne Almaine 'The Night Watch' Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

10:52:00 00:20:09 Felix Mendelssohn Piano Concerto No. 2 in D minor Op 40 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Saleem Ashkar, piano Decca 4810778

11:13:00 00:04:06 Erich Wolfgang Korngold The Adventures of Robin Hood: Marian & La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

11:19:00 00:09:03 Giacomo Meyerbeer L'étoile du nord: Overture Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

11:30:00 00:09:09 Joseph Bodin de Boismortier Ballet de Village No. 2 Les Délices Délices 2013

11:42:00 00:09:01 Johann Strauss Jr Waltz 'Vienna Blood' Op 354 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

BBC NEWS

12:08:00 00:12:23 Christopher Palmer Fantasy on Puccini's 'La bohème' Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Christopher Warren-Green, vn EMI 49552

12:22:00 00:11:06 Giacomo Puccini Three Minuets in A major Jean Jacques Kantorow Orchestre d'Auvergne Denon 3871

12:35:00 00:03:45 Johann Sebastian Bach Fantasia & Fugue in D minor Canadian Brass Steinway 30008

12:41:00 00:06:27 Johann Furchheim Sonatella for Strings in A major Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Challenge 72032

12:50:00 00:08:03 Gioacchino Rossini La Cenerentola: Overture Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 431653

12:53:00 00:06:11 Étienne Méhul Finale from Symphony No. 3 Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5185

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:00:00 00:32:59 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 9 in E flat major Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 17181

13:35:00 00:12:36 Leopold Mozart Symphony in C major Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 10496

13:50:00 00:08:03 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in E major John Hsu The Vivaldi Project Centaur 3176

2:00 - 4:00 PERFORMANCE TODAY WITH FRED CHILD

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

15:58:00 00:04:29 Stephen Sondheim A Little Night Music: Send in the Clowns Don Sebesky London Symphony EMI 54285

16:06:00 00:03:40 Andrew Lloyd Webber Requiem: Pie Jesu Prague Philharmonia Emmanuel Villaume Anna Netrebko, soprano; Andrew Swait, treble; Prague Philharmonic Choir DeutGram 12217

16:13:00 00:09:50 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 6 Op 74 Leonard Bernstein New York Philharmonic DeutGram 27991

16:27:00 00:05:30 Stephen Sondheim I Never Do Anything Twice Jody Applebaum, soprano; Marc-André Hamelin, piano Albany 744

16:35:00 00:02:26 Stephen Sondheim Into the Woods: Agony Symphony Orchestra Paul Gemignani Chuck Wagner, baritone; Robert Westenberg, baritone RCA 6796

16:41:00 00:07:44 Joaquín Rodrigo Bolero from Concierto Andaluz Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Los Romeros, guitars Philips 4788977

16:52:00 00:03:00 Gabriel Pierné March of the Little Lead Soldiers Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

16:56:00 00:03:35 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Horn Concerto No. 4 Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

17:04:00 00:06:19 Stephen Sondheim A Little Night Music: Night Waltzes John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

17:13:00 00:08:59 Carl Maria von Weber Euryanthe: Overture Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

17:24:00 00:10:44 Luigi Boccherini String Quartet in C major Op 2 Quartetto di Cremona Klanglogo 1400

17:40:00 00:02:58 Gabriel Pierné Pastorale Op 14 Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362

17:45:00 00:04:40 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Danse villageoise Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

17:52:00 00:07:30 Thomas Frost Little Suite from 'The Notebook for Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra CBS 39431

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:16:28 Johann Christian Bach Piano Concerto in E flat major Op 7 Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

18:28:00 00:03:11 Stephen Sondheim Merrily We Roll Along: Not a Day Goes By Don Sebesky London Symphony EMI 54285

18:33:00 00:02:29 Stephen Sondheim Company: Side by Side by Side Don Sebesky London Symphony EMI 54285

18:38:00 00:13:51 Johan Wagenaar Overture to 'Cyrano de Bergerac' Op 23 Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 425833

18:53:00 00:06:13 Felix Mendelssohn Finale from Violin Concerto Op 64 Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:23:31 Étienne Méhul Symphony No. 3 in C major Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5185

19:26:00 00:28:01 Franz Joseph Haydn Symphony No. 97 in C major George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

19:57:00 00:02:32 Eugène Bozza Scherzo for Winds Op 48 Scandinavian Wind Quintet Members of Paula 58

NIGHT MUSIC WITH ROB GRIER

20:01:00 00:13:14 Antonín Dvorák Romantic Pieces Op 75 Caroline Goulding, violin; Danae Dörken, piano Ars Prod. 38536

20:16:00 00:23:09 Ermanno Wolf-Ferrari Idillio Concertino Op 15 Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Andrea Tenaglia, oboe Naxos 572921

20:41:00 00:18:08 Gabriel Fauré Pelléas et Mélisande Suite Op 80 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

21:03:00 00:13:49 Ralph Vaughan Williams In the Fen Country Barry Wordsworth New Queen's Hall Orchestra Argo 440116

21:19:00 00:08:09 Girolamo Frescobaldi Aria detto Balletto Eliot Fisk, guitar MusicMast 67130

21:29:00 00:05:02 C. Monteverdi & T. Merula Two Ciacconas Tafelmusik Baroque Orchestra Members of Tafelmusik 1001

21:36:00 00:13:08 Frédéric Chopin Fantaisie in F minor Op 49 Vanessa Perez, piano Telarc 33388

21:50:00 00:38:06 Peter Tchaikovsky Violin Concerto in D major Op 35 Odense Symphony Alexander Vedernikov Jennifer Koh, violin Cedille 166

22:30:00 00:13:05 Stephen Sondheim Sweeney Todd: Suite Don Sebesky London Symphony EMI 54285

22:45:00 00:12:53 E. J. Moeran Second Rhapsody Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8639

SHH! QUIET HOUR WITH ROB GRIER

23:02:00 00:10:01 Franz Schubert Andante from Piano Trio No. 1 Beaux Arts Trio Philips 4788977

23:12:00 00:06:06 Felix Mendelssohn Andante from String Quartet No. 4 Op 44 American String Project MSR 1386

23:20:00 00:09:38 Jean Sibelius Adagio from String Quartet Op 56 Daedalus Quartet Bridge 9202

23:29:00 00:07:42 Gerald Finzi Romance in E flat major Op 11 Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9888

23:39:00 00:06:11 Franz Liszt Liebestraum No. 1 in A flat major Jorge Bolet, piano DeutGram 4779525

23:45:00 00:08:53 Ludwig van Beethoven Adagio from Piano Trio No. 1 Op 1 Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

23:55:00 00:02:41 Johann Sebastian Bach Anna Magdalena Notebook: Bist du bei mir Alison Balsom, trumpet; Alastair Ross, organ; Mark Caudle, viola da gamba EMI 58047