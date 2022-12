Program Guide 01-25-2018

MIDNIGHT - 2 PERFORMANCE TODAY WITH FRED CHILD

CLASSICAL MUSIC WITH ANGELA MITCHELL

02:02:00 00:16:22 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 2 in E major Ensemble Sonnerie Monica Huggett Monica Huggett, violin Gaudeamus 356

02:22:00 00:50:13 Richard Strauss An Alpine Symphony Op 64 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425112

03:15:00 00:16:04 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 48 in C major Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668

03:34:00 00:44:22 Franz Schmidt Symphony No. 1 in E major Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9357

04:23:00 00:16:26 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 2 Op 1 Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 1014

04:42:00 00:54:41 Franz Schubert Symphony No. 9 in C major Wilhelm Furtwängler Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

05:40:00 00:11:23 Sir Arthur Sullivan Overture di ballo Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

05:50:00 00:07:32 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #47 Op 55 Angeles Quartet Decca 4783695

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:03:10 Thomas Tallis Salvator mundi Stile Antico Harm Mundi 807572

06:12:00 00:08:02 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 7 Op 92 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

06:20:00 00:03:08 Sergei Prokofiev Cinderella: Waltz Marin Alsop São Paulo Symphony Naxos 573518

06:25:00 00:03:53 Sir Edward Elgar La Capricieuse Op 17 Yehudi Menuhin, violin; Gerald Moore, piano Warner 555052

06:30:00 00:04:06 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 3 in B flat major Op 23 Vassily Primakov, piano Bridge 9348

06:40:00 00:12:21 Aram Khachaturian Gayaneh: Suite Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

06:52:00 00:02:11 Johannes Brahms Lullaby Op 49 Daniel Hope, violin DeutGram 4796922

06:55:00 00:03:33 John Philip Sousa March 'The Northern Pines' Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:03:00 00:03:43 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 2 Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

07:10:00 00:11:12 Franz Schubert Scherzo from Symphony No. 9 Wilhelm Furtwängler Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

07:25:00 00:02:49 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: I am the very Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Suart, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80353

07:30:00 00:04:50 John Williams Pops on the March John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

07:32:00 00:02:08 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 7 in F major Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet; Oszkár Ökrös, cimbalom Mercury 4811409

07:40:00 00:04:43 Richard Wagner Lohengrin: Bridal Chorus Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

07:45:00 00:04:53 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Wedding March Op 61 George Szell Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

07:53:00 00:02:57 Adolphe Adam Giselle: La chasse Michael Tilson Thomas London Symphony Sony 42450

07:55:00 00:02:34 Jean-Baptiste Barrière Allegro prestissimo from Sonata for 2 Yo-Yo Ma, cello; Bobby McFerrin, voice Sony 48177

BBC NEWS

08:07:00 00:06:24 Clóvis Pereira Rondo agalopado Royal Northern Sinfonia Antonio Meneses Antonio Meneses, cello Avie 2176

08:15:00 00:07:24 Frédéric Chopin Ballade No. 3 in A flat Op 47 Van Cliburn, piano RCA 300350

08:30:00 00:05:49 Ola Gjeilo Evening Prayer Charles Bruffy Ted Belledin, saxophone; Ola Gjeilo, piano; Phoenix Chorale Chandos 5100

08:32:00 00:03:10 Benjamin Britten Pizzicato from 'A Simple Symphony' Op 4 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

08:40:00 00:07:31 Paul Hindemith Turandot Scherzo from 'Symphonic Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

08:50:00 00:04:22 Giuseppe Verdi Rigoletto: Quartet Vienna Philharmonic Carlo Maria Giulini Plácido Domingo, tenor; Elena Obraztsova, mezzo; Ileana Cotrubas, soprano; Nicolai Ghiaurov, bass DeutGram 4796018

08:55:00 00:04:15 Cole Porter Can-Can: Overture John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

09:05:00 00:15:05 Vittorio Giannini Concerto Grosso David Amos Symphony Orch of New Russia Albany 143

09:20:00 00:03:58 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 4: Preludio David Russell, guitar Telarc 80584

09:35:00 00:04:40 Peter Tchaikovsky Suite No. 1: Gavotte Op 43 Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

09:39:00 00:05:58 Sergei Rachmaninoff Suite No. 2: Waltz Op 17 Yefim Bronfman, piano; Emanuel Ax, piano Sony 61767

09:45:00 00:04:29 Arthur Foote Suite for Strings: Finale Op 63 Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

09:51:00 00:07:00 Percy Grainger Children's March 'Over the Hills and Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

10:00:00 00:02:41 Julius Fucik American March 'The Mississippi River' Op 160 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

10:02:00 00:04:56 Ferde Grofé Mississippi Suite: Mardi Gras Steven Richman Harmonie Ensemble New York Bridge 9212

10:07:00 00:10:50 Jacques Offenbach Voyage dans la lune: Ballet of the Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

10:18:00 00:02:31 Claude Debussy Children's Corner: The Snow is Dancing Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

10:20:00 00:05:15 Paul Schoenfield Café Music: Andante Almeda Trio Albany 1386

10:26:00 00:06:43 Astor Piazzolla Milonga Prelude 'Flora's Game' Joel Fan, piano Reference 119

10:50:00 00:21:05 Carl Stamitz Cello Concerto No. 2 in A major Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

11:11:00 00:06:01 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Overture Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7574

11:17:00 00:08:03 Gioacchino Rossini La Cenerentola: Overture Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 431653

11:25:00 00:10:43 Franz Liszt Symphonic Poem No. 4 'Orpheus' Zubin Mehta Berlin Philharmonic Sony 66834

11:35:00 00:08:19 Antonio Vivaldi Guitar Concerto in C Orchestra of St Luke's Eliot Fisk, guitar MusicMast 67097

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH ANGELA MITCHELL

12:04:00 00:09:52 Jerome Kern Portrait for Orchestra 'Mark Twain' Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Tony Chipurn, trombone Vox 3035

12:16:00 00:10:53 Frederick Loewe Paint Your Wagon: Suite Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80375

12:28:00 00:03:47 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 8 Op 93 Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Decca 16871

12:33:00 00:03:43 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 4 in D minor Op 23 Wu Han, piano ArtistLed 10701

12:39:00 00:04:56 Franz Joseph Haydn Armida: Overture Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437783

12:47:00 00:13:07 Leos Janácek Fairy Tale Matt Haimovitz, cello; Christopher O'Riley, piano Oxingale 2019

BIG WORK AT ONE WITH ANGELA MITCHELL

13:00:00 00:28:13 Nikolai Rimsky-Korsakov The Golden Cockerel: Suite Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 503293

13:32:00 00:22:49 Henryk Wieniawski Violin Concerto No. 2 in D minor Op 22 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Joshua Bell, violin Decca 421716

13:56:00 00:04:05 David Raksin Laura: Theme London Symphony Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

2 - 4 PERFORMANCE TODAY WITH FRED CHILD

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

15:58:00 00:03:04 Gioacchino Rossini La Cenerentola: Nacqui all'affanno Orch del Teatro Comunale Riccardo Chailly Cecilia Bartoli, mezzo-soprano; Teatro Comunale Chorus Decca 460596

16:05:00 00:03:40 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Vedrai, carino Vienna Chamber Orchestra György Fischer Cecilia Bartoli, mezzo-soprano Decca 430513

16:11:00 00:11:45 Robert Schumann First movement from Symphony No. 4 Op 120 Wilhelm Furtwängler Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

16:26:00 00:05:48 Erich Wolfgang Korngold Another Dawn: Night Scene Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81266

16:36:00 00:03:21 Erich Wolfgang Korngold Captain Blood: Overture Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80682

16:41:00 00:07:53 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Winter' Concerto in F minor Op 8 Zurich Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin DeutGram 4796922

16:52:00 00:03:05 Giovanni Palestrina Super flumina Babylonis Massimo Palombella Sistine Chapel Choir DeutGram 4795300

16:56:00 00:03:11 Robert Schumann Fantasy Pieces: Soaring Op 12 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177

17:04:00 00:05:26 Antonín Dvorák Finale from String Quartet No. 12 Op 96 Cavani String Quartet Azica 71203

17:18:00 00:03:47 Robert Schumann Scherzo from String Quartet No. 1 Op 41 Cavani String Quartet Azica 71203

17:24:00 00:10:19 André Grétry Céphale et Procris: Ballet Suite Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

17:40:00 00:05:25 Sergei Rachmaninoff Vocalise Op 34 Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

17:47:00 00:03:39 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 6 in G minor Op 23 Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4795448

17:52:00 00:06:26 Igor Stravinsky The Firebird: Lullaby & Finale Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587

17:58:00 00:01:31 Adriano Banchieri Concerto No. 1 for Brass 'La Battaglia' Empire Brass Telarc 80204

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:10:20 Ludwig van Beethoven Rondo from Violin Concerto Op 61 Philharmonia Orchestra Wilhelm Furtwängler Yehudi Menuhin, violin Warner 1

18:21:00 00:05:45 Giuseppe Verdi Four Seasons Ballet: Winter Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

18:28:00 00:02:55 Chilly Gonzalez Wintermezzo Daniel Hope, violin; Chilly Gonzalez, piano DeutGram 4796922

18:33:00 00:18:28 Sergei Prokofiev Winter Bonfire Op 122 Scottish Chamber Orchestra José Serebrier Paisley Abbey Boys' Choir ASV 760

18:54:00 00:05:15 Wayne Barlow The Winter's Passed Brooklyn Philharmonic Michael Barrett Bert Lucarelli, oboe Koch Intl 7187

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:25:21 Robert Schumann Cello Concerto in A minor Op 129 Bamberg Symphony Dennis Russell Davies János Starker, cello RCA 68027

19:29:00 00:27:13 Louis Théodore Gouvy Symphony No. 4 in D minor Op 25 Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

NIGHT MUSIC WITH ROB GRIER

20:02:00 00:21:08 Franz Joseph Haydn Symphony No. 88 in G major Wilhelm Furtwängler Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

20:25:00 00:10:09 Alphons Diepenbrock Overture 'The Birds' Hans Vonk The Hague Philharmonic Chandos 8821

20:37:00 00:22:04 Carl Philipp Emanuel Bach Keyboard Concerto in D major Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

21:03:00 00:10:46 Franz Schubert Rosamunde: Overture Wilhelm Furtwängler Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

21:16:00 00:02:25 Aaron Copland Old American Songs Set No. 2: The Little Angelika Kirchschlager, mezzo; John Williams, guitar Sony 64498

21:20:00 00:11:02 George Enescu Roumanian Rhapsody No. 2 in D major Op 11 Lawrence Foster Monte Carlo Philharmonic Erato 75179

21:33:00 00:07:59 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 20 in G major Op 49 Peter Takács, piano Cambria 1175

21:42:00 00:54:41 Franz Schubert Symphony No. 9 in C major Wilhelm Furtwängler Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

22:38:00 00:16:41 Paul Schoenfield Café Music Almeda Trio Albany 1386

22:56:00 00:02:38 Thomas Tallis In manus tuas, Domine Stile Antico Harm Mundi 907419

SHH! QUIET HOUR WITH ROB GRIER

23:02:00 00:08:16 Antonín Dvorák Andante from String Quintet No. 2 Op 77 Chamber Music Soc Linc Center Delos 3152

23:10:00 00:09:14 Felix Mendelssohn Adagio from String Symphony No. 11 Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss Claves 9002

23:21:00 00:05:15 Paul Schoenfield Café Music: Andante Almeda Trio Albany 1386

23:26:00 00:09:44 Gerald Finzi Eclogue for Piano & Strings Op 10 English String Orchestra William Boughton Martin Jones, piano Nimbus 5366

23:38:00 00:09:50 Franz Joseph Haydn Adagio from String Quartet No. 27 Op 20 Angeles Quartet Decca 4783695

23:47:00 00:06:31 Ludwig van Beethoven Cavatina from String Quartet No. 13 Op 130 Cypress String Quartet Cypress 2012

23:56:00 00:02:34 Gary Schocker Hypnotized: Together Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297