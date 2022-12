Program Guide 01-11-2018

WCLV ALL-NIGHT WITH ANGELA MITCHELL

02:02:00 00:14:20 Michael Haydn Symphony No. 16 in A Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

02:20:00 00:34:42 Frédéric Chopin Piano Concerto No. 2 in F minor Op 21 Mahler Chamber Orchestra Mikhail Pletnev Daniil Trifonov, piano DeutGram 4797518

02:57:00 00:45:45 Reinhold Glière Symphony No. 2 in C minor Op 25 Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

03:46:00 00:14:16 Johann Sebastian Bach French Suite No. 2 in C minor Vassily Primakov, piano Bridge 9350

04:03:00 00:38:26 Maurice Duruflé Requiem Op 9 St Cecilia Academy Orchestra Myung-Whun Chung Cecilia Bartoli, mezzo-soprano; Bryn Terfel, baritone; St Cecilia Academy Chorus DeutGram 459365

04:44:00 00:49:53 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Suite Yoel Levi Cleveland Orchestra Telarc 80089

05:37:00 00:12:35 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 9 in E major Op 14 Peter Takács, piano Cambria 1175

05:52:00 00:04:34 Chick Corea Spain Quartet San Francisco ViolinJazz 105

05:57:00 00:01:54 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Spanish Dance Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:03:19 Christian Sinding Rustles of Spring Op 32 Daniell Revenaugh, piano Seraphim 73300

06:15:00 00:10:10 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Quartet No. 1 Op 18 Cypress String Quartet Avie 2348

06:25:00 00:03:25 Maurice Duruflé Sanctus from Requiem Op 9 Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

06:30:00 00:05:06 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: The Montagues and the Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4825281

06:40:00 00:08:52 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Concerto for 3 (or 2) Stuttgart Chamber Orchestra Leon Fleisher Leon Fleisher, piano; Katherine Jacobson, piano Sony 743505

06:49:00 00:04:51 Eugène d'Albert The Improviser: Overture Ronald Zollman Barcelona Symphony PanClas 510083

06:55:00 00:04:22 W. Paris Chambers March 'Chicago Tribune' Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:03:00 00:06:50 Alexander Borodin Scherzo from Symphony No. 1 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

07:15:00 00:07:38 Francesco Geminiani Concerto Grosso No.11 in E major Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

07:25:00 00:03:32 Reinhold Glière The Red Poppy: Russian Sailor's Dance Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

07:30:00 00:04:31 Eric Coates London Suite: Knightsbridge March Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

07:40:00 00:03:51 Arvo Pärt Agnus Dei from 'Berlin Mass' Chamber Ensemble Richard Stoltzman, clarinet; Bill Douglas, bassoon RCA 68416

07:45:00 00:07:27 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Overture James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 2

07:52:00 00:03:55 Dmitri Shostakovich Prelude & Fugue No. 21 in B flat major Op 87 Keith Jarrett, piano ECM 1469

07:56:00 00:02:35 Aram Khachaturian Masquerade: Mazurka Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

BBC NEWS

08:07:00 00:02:19 Leonard Bernstein West Side Story: Mambo David Zinman Baltimore Symphony Argo 444454

08:10:00 00:03:02 André Grétry Céphale et Procris: Gigue Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

08:15:00 00:06:04 Franz Schubert Scherzo from Piano Trio No. 1 Beaux Arts Trio Philips 4788977

08:22:00 00:04:42 Igor Stravinsky The Rite of Spring: Sacrificial Dance Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

08:30:00 00:05:06 Clóvis Pereira Adagio from Concertino for Cello & Royal Northern Sinfonia Antonio Meneses Antonio Meneses, cello Avie 2176

08:40:00 00:04:26 Wolfgang Amadeus Mozart Idomeneo: Overture Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 31827

08:45:00 00:08:08 Percy Grainger Green Bushes Steuart Bedford English Chamber Orchestra Decca 425159

08:55:00 00:04:25 Wilhelm Kaiser-Lindemann The 12 in Bossa-nova Op 36 Berlin Philharmonic Cellists EMI 56981

09:05:00 00:17:01 Frédéric Chopin Variations on 'Là ci darem la mano' Op 2 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4797518

09:22:00 00:04:30 Franz Liszt Consolation No. 3 in D flat major Roberto Plano, piano Decca 4812479

09:27:00 00:05:18 Antonín Dvorák Finale from String Quartet No. 12 Op 96 Brodsky Quartet Chandos 10801

09:38:00 00:06:29 Christian Sinding Evening Mood Op 120 Dalasinfoniettan Bjarte Engeset Henning Kraggerud, violin Naxos 503293

09:45:00 00:08:12 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 96 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

09:55:00 00:04:13 Joaquín Turina Danzas Fantàsticas: Orgía Op 22 Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80574

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:00:00 00:02:32 Georges Bizet Jeux d'enfants: March Op 22 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

10:05:00 00:03:35 Emmanuel Chabrier Joyeuse Marche Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

10:12:00 00:12:27 Christian Sinding Suite for Violin & Orchestra in A minor Op 10 Pittsburgh Symphony André Previn Itzhak Perlman, violin EMI 62590

10:27:00 00:04:11 Edvard Grieg Peer Gynt: Morning Mood Bjarte Engeset Malmö Symphony Naxos 503293

10:33:00 00:04:20 Antonio Caldara Coriolanus: Overture Philharmonia Orchestra Simon Wright Wallace Collection Nimbus 5079

10:41:00 00:06:05 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Chaconne Les Délices Délices 2013

10:50:00 00:23:03 Samuel Barber Violin Concerto Op 14 St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89029

11:15:00 00:03:35 Samuel Barber Dance from Serenade for Strings Op 1 Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

11:20:00 00:08:37 Pablo de Sarasate Song of the Nightingale Op 29 Navarre Symphony Ernest Martinez Izquierdo Tianwa Yang, violin Naxos 503293

11:34:00 00:09:42 Felix Mendelssohn Overture for Wind Instruments Op 24 Claudio Abbado London Symphony DeutGram 423104

11:47:00 00:09:40 Franz Schubert Piano Trio in E flat major Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

11:58:00 00:00:51 Franz Schubert Five Minuets: Minuet No. 2 in F major Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

BBC NEWS

12:05:00 00:11:46 Gabriel Pierné Divertissements on a Pastoral Theme Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

12:18:00 00:10:02 Bernhard Crusell Divertimento for Oboe & Strings in C major Op 9 Allegri String Quartet Sarah Francis, oboe Helios 55015

12:30:00 00:03:46 Léo Delibes Naïla: Intermezzo Richard Bonynge London Symphony Decca 433863

12:37:00 00:04:32 Jacques Offenbach Le Papillon: Valse des rayons Richard Bonynge London Symphony Decca 444827

12:45:00 00:14:12 Peter Boyer Three Olympians Peter Boyer London Philharmonic Naxos 559769

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:02:00 00:36:35 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Act 2 Op 64 Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

13:36:00 00:19:17 Peter Tchaikovsky Romeo and Juliet Fantasy Overture Semyon Bychkov Czech Philharmonic Decca 4830656

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Domenico Scarlatti: Keyboard Sonata K475 in E flat Major, Allegrissimo András Schiff, piano Album: Scarlatti Keyboard Sonatas Decca: 421422 Music: 4:20

Domenico Scarlatti / Gabriel Pierné: Three Pieces: Presto giocoso, Andante, Scherzo Italian Saxophone Quartet Beaches Fine Arts Jacksonville, St. Paul's by-the-Sea Episcopal Church, Jacksonville, FL Music: 8:39

Edvard Grieg: Piano Concerto in A Minor, Op. 16 Juho Pohjonen, piano; The Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor The Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 27:54

Francois Dompierre: Pavane New Orford Quartet Flagler Museum Music Series, Henry Morrison Flagler Museum, Palm Beach, FL Music: 5:42

Maurice Ravel: String Quartet in F major: 4. Vif et agite Ebene String Quartet Album: Debussy, Faure, Ravel - String Quartets Music Virgin 519045 Music: 4:39

Bix Beiderbecke (arr: Woodiel and Kostraba): In a Mist Paul Woodiel, violin; Greg Kostraba, piano New Harmony Music Festival and School, Thralls Opera House, New Harmony, IN Music: 4:20

Ralph Vaughan Williams: Piano Quintet in C Minor: 3. Fantasia (quasi variazioni), Moderato Inon Barnatan, piano; Geoff Nuttall, violin; Masumi Per Rostad, viola; David Ying, cello; Anthony Manzo, bass Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 9:48

Maurice Ravel: Mother Goose, Complete Ballet New York Philharmonic; Alan Gilbert, conductor Lincoln Center for the Performing Arts, New York, NY Music: 27:26

15:59:00 00:02:12 Aaron Copland Billy the Kid: Celebration Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 77310

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:05:00 00:03:04 Aaron Copland The Red Pony: Happy Ending John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

16:11:00 00:12:53 Jan Dismas Zelenka Capriccio No. 1 in D major Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

16:28:00 00:03:24 Alfred Newman David and Bathsheba: 23rd Psalm Alfred Newman Hollywood Bowl Orchestra EMI 63735

16:35:00 00:04:05 Alfred Newman The Hunchback of Notre Dame: Excerpts Moscow Symphony William Stromberg Moscow Symphony Chorus MarcoPolo 223750

16:41:00 00:03:32 Reinhold Glière The Red Poppy: Russian Sailor's Dance Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

16:44:00 00:03:57 Reinhold Glière The Red Poppy: Heroic Coolie Dance Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

16:52:00 00:03:19 Christian Sinding Rustles of Spring Op 32 Daniell Revenaugh, piano Seraphim 73300

16:57:00 00:03:16 John Williams The Empire Strikes Back: Yoda's Theme John Williams Skywalker Symphony Orchestra Sony 45947

17:04:00 00:05:38 Amy Beach Scherzo from Piano Concerto Op 45 BBC Scottish Symphony Rebecca Miller Danny Driver, piano Hyperion 68130

17:19:00 00:06:12 Ludwig van Beethoven Presto from String Quartet No. 14 Op 131 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra TCO 821

17:27:00 00:08:37 Johann Strauss Jr Waltz 'Danube Maidens' Op 427 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

17:40:00 00:04:30 Sergei Rachmaninoff Romance in A major Alexandre Tharaud, piano; Alexander Melnikov, piano; Aleksandar Madzar, piano Erato 557829

17:46:00 00:02:46 Sergei Rachmaninoff 18th Variation from Paganini Rhapsody Op 43 Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Daniil Trifonov, piano DeutGram 4794970

17:52:00 00:07:38 Giuseppe Torelli Sinfonia for 4 Trumpets in C major Adrian Chandler La Serenissima Avie 2371

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:17:55 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 1 Op 1 Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 1014

18:29:00 00:01:48 Edvard Grieg Homage to Chopin Op 73 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4797518

18:32:00 00:02:50 Peter Tchaikovsky Un poco di Chopin in C sharp minor Op 72 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4797518

18:37:00 00:16:05 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 3 in E flat major Op 75 Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin Barry Douglas, piano RCA 61633

18:57:00 00:02:09 Daniil Trifonov Allegro con fuoco from 'Rachmaniana' Daniil Trifonov, piano DeutGram 4794970

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:24:38 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 36 in C major Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

19:29:00 00:26:37 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet Suite No. 1 Op 64 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80597

19:58:00 00:01:31 Wolfgang Amadeus Mozart Gigue in G major Richard Goode, piano Nonesuch 79831

NIGHT MUSIC WITH ROB GRIER

20:01:00 00:38:26 Maurice Duruflé Requiem Op 9 St Cecilia Academy Orchestra Myung-Whun Chung Cecilia Bartoli, mezzo-soprano; Bryn Terfel, baritone; St Cecilia Academy Chorus DeutGram 459365

20:42:00 00:09:44 Claude Debussy Sarabande & Danse Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

20:53:00 00:06:20 Frédéric Chopin Nocturne No. 12 in G major Op 37 Byron Janis, piano EMI 56780

21:03:00 00:17:38 Ottorino Respighi The Fountains of Rome Daniele Gatti St Cecilia Academy Orchestra Conifer 51292

21:22:00 00:08:39 Frédéric Chopin Rondo in C major Op 73 Daniil Trifonov, piano; Sergei Babayan, piano DeutGram 4797518

21:32:00 00:07:00 Reinhold Glière At the Court of Vladimir from Symphony JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 503293

21:41:00 00:08:29 Carl Maria von Weber Oberon: Overture Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

21:51:00 00:42:40 Frédéric Chopin Piano Concerto No. 1 in E minor Op 11 Mahler Chamber Orchestra Mikhail Pletnev Daniil Trifonov, piano DeutGram 4797518

22:35:00 00:14:35 Gian-Francesco Malipiero Vivaldiana Peter Maag Filarmonia Veneta MarcoPolo 223397

22:52:00 00:06:46 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in C major Academy St. Martin in Fields Iona Brown Pepe Romero, guitar Philips 426263

SHH! QUIET HOUR WITH ROB GRIER

23:02:00 00:11:06 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Balcony Scene Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

23:13:00 00:05:51 Frederick Delius Intermezzo from 'Fennimore and Gerda' Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

23:21:00 00:06:06 Vilém Blodek In the Well: Intermezzo Václav Neumann Czech Philharmonic Orfeo 180891

23:27:00 00:11:45 Antonín Dvorák Romance in F minor Op 11 Berlin Radio Symphony Marek Janowski Arabella Steinbacher, violin PentaTone 353

23:40:00 00:05:47 Franz Joseph Haydn Adagio from Symphony No. 102 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

23:45:00 00:08:01 Ludwig van Beethoven Adagio from Piano Concerto No. 5 Op 73 Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Norman Krieger, piano Decca 4815583

23:55:00 00:02:34 Ole Bull Solitude on the Mountain Andrew Penny Orchestra of the Mill Lydian 18132