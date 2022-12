Program Guide 01-08-2018

00:00 CLEVELAND OVATIONS: CIM Live (recorded Sunday, November 12 2017) - Wei-Fang Gu, violin; Kim Gomez, violin, guest artist; Wesley Collins, viola, guest artist; Richard Weiss, cello; Maximilian Dimoff, double bass, guest artist; Daniel McKelway, clarinet, guest artist; Jonathan Sherwin, bassoon; Jesse McCormick, horn, guest artist; Anita Pontremoli, piano

Johannes Brahms: Horn Trio in E-flat Op 40

Franz Schubert: Octet in F D 803

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:45 Victor Heredia: Todavia cantamos (Still We Sing) The Tailor of Panama Soundtrack (arr. Shaun Davey) Rita Connolly, Vocals Irish Film Orchestra Fiachra Trench Varese Sarabande 662432

02:06:29 Gustavo Dudamel: Regreso a Venezuela, from "The Liberator - Libertador" Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela Gustavo Dudamel Deutsche Grammophon 002105402

02:10:20 Gustavo Dudamel: Who can stop the rain from falling? from "The Liberator - Libertador" Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela Gustavo Dudamel Deutsche Grammophon 002105402

02:15:25 Antonio Vivaldi: Concerto in G for 2 Guitars, RV 532 Angel Romero, Pepe Romero, guitars Academy of St. Martin in the Fields Iona Brown Philips 412624

02:29:06 Roberto Sierra: Sinfonia No. 3 "La Salsa" Puerto Rico Symphony Orchestra Maximiano Valdés Naxos 559817

03:00:45 Matthew Locke: Music for "The Tempest" (after Shakespeare) Le Concert des Nations Jordi Savall Alia Vox 9914

03:21:46 Pablo de Sarasate: Concert Fantasy on Mozart's "The Magic Flute" Op. 54 Tianwa Yang, violin Orquesta Sinfonica de Navarra Ernest Martinez Izquierdo Naxos 8.572275

03:37:43 Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in e, Wq.178 Concerto Cologne Pablo Heras-Casado Archiv Produktion 002037102

03:49:57 Joaquin Rodrigo: En Aranjuez con tu amor (arr. of the Adagio from the Concierto de Aranjuez) James Galway, flute London Symphony Orchestra Klauspeter Seibel Deutsche Grammophon 000302402

04:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

03:58:00 00:01:30 Percy Grainger Train Music

Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 56412

04:02:00 00:20:02 Saverio Mercadante Flute Concerto in E minor

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Irena Grafenauer, flute Philips 426318

04:26:00 00:29:59 Robert Schumann Piano Quintet in E flat major Op 44

Maria João Pires, piano; Augustin Dumay, violin; Renaud Capuçon, violin; Gérard Caussé, viola; Jian Wang, cello DeutGram 463179

05:03:00 00:26:54 Reinhold Glière The Red Poppy: Suite

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

05:32:00 00:09:00 Antonio Vivaldi Violin Concerto in E flat Op 8

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin DeutGram 4777463

05:59:00 00:00:45 Frédéric Chopin Prelude No. 7 in A Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:00 Hieronymus Praetorius Cantate Domino

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

06:15:00 00:10:50 Johannes Brahms Finale from Piano Quartet No. 2 Op 26

Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 45846

06:25:00 00:02:21 Reinhold Glière The Red Poppy: Waltz

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

06:30:00 00:04:09 Samuel Barber Nocturne 'Homage to John Field' Op 33

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4797518

06:40:00 00:08:58 Carl Nielsen Finale from Symphony No. 4 Op 29

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

06:50:00 00:04:13 Johann Sebastian Bach Finale from Flute Sonata No. 3

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402

06:55:00 00:03:03 Henry Fillmore March 'His Honor'

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7502

07:03:00 00:08:46 Jaromir Weinberger Schwanda the Bagpiper: Polka & Fugue

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

07:10:00 00:03:55 Johann Strauss Jr Annen Polka Op 117

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

07:19:00 00:05:55 Ludwig van Beethoven Finale from String Quartet No. 9 Op 59

Cleveland Quartet Telarc 80268

07:25:00 00:02:25 François Joseph Gossec Gavotte

Philharmonia Virtuosi of NY Richard Kapp Hubert Laws, flute CBS 37216

07:30:00 00:04:53 Arvo Pärt Da pacem Domine

Tallinn Chamber Orchestra Tonu Kaljuste Estonian Phil. Chamber Choir ECM 12599

07:43:00 00:06:04 Antonín Dvorák Allegretto from Symphony No. 8 Op 88

Andrés Orozco-Estrada Houston Symphony PentaTone 578

07:50:00 00:04:41 Victor Ewald Moderato from Brass Quintet No. 1 Op 5

Philadelphia Orchestra Members of Ondine 1150

07:52:00 00:01:12 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition: Ballet of the Unhatched Chicks

Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67018

07:58:00 00:01:32 Dmitri Kabalevsky The Comedians: Galop Op 26

Kirill Kondrashin RCA Victor Symphony RCA 300350

08:07:00 00:06:07 Leroy Anderson A Harvard Festival

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

08:08:00 00:02:23 Henry Mancini Hatari: Baby Elephant Walk

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80183

08:20:00 00:07:42 H. Balfour Gardiner Overture to a Comedy

Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 49933

08:30:00 00:09:15 Sir John Barbirolli Oboe Concerto after Corelli in A major

City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553433

08:44:00 00:03:40 Robert Schumann Scherzo from Piano Quartet Op 47

Wu Han, piano; Daniel Hope, violin; Paul Neubauer, viola; David Finckel, cello DeutGram 22906

08:50:00 00:03:55 Maurice Jarre Witness: Building the Barn

Paul Bateman Royal Philharmonic Royal Phil 33

08:53:00 00:02:14 George Gershwin Strike Up the Band: Strike Up the Band

Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Fine Arts Brass Klanglogo 1506

08:55:00 00:02:10 Maurice Jarre Lawrence of Arabia: Main theme

John Mauceri London Philharmonic LPO 86

09:05:00 00:15:36 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 1 in D flat major Op 10

London Symphony Michael Tilson Thomas Vladimir Feltsman, piano CBS 44818

09:23:00 00:02:42 Aram Khachaturian Gayaneh: Lesghinka

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

09:29:00 00:04:47 Jean Sibelius The Language of Birds: Wedding March

Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

09:35:00 00:05:09 Stanislaw Moniuszko Verbum nobile: Overture

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572716

09:45:00 00:07:17 William Alwyn Suite of Scottish Dances

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570704

09:55:00 00:04:00 George Frideric Handel Israel in Egypt: But as for his people

English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 432110

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:58 Frédéric Chopin Waltz No.13 in D flat major Op 70

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

10:04:00 00:02:32 Leroy Anderson The Waltzing Cat

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

10:09:00 00:12:20 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in E flat major

Rebecca Miller Orch of Age of Enlightenment Signum 395

10:23:00 00:05:02 Wolfgang Amadeus Mozart Laudate Dominum

German Radio Philharmonic Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo; Latvian Radio Choir DeutGram 21327

10:30:00 00:02:46 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Kijé's Wedding Op 60

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

10:36:00 00:04:33 Dmitri Kabalevsky Colas Breugnon: Overture

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

10:42:00 00:07:01 Emmanuel Chabrier Impromptu

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

10:51:00 00:22:39 Felix Mendelssohn Violin Concerto in D minor

Basel Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin DeutGram 4795305

11:14:00 00:06:30 Felix Mendelssohn Rondo capriccioso in E major Op 14

Murray Perahia, piano CBS 42401

11:23:00 00:09:09 Joseph Bodin de Boismortier Ballet de Village No. 2

Les Délices Délices 2013

11:34:00 00:09:37 Johan Wagenaar Waltz Cycle 'Vienna in 3/4 Time' Op 38

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 425833

11:45:00 00:07:36 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 7

Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5240

11:54:00 00:05:11 Eric Coates The Three Elizabeths Suite: Youth of Britain

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

12:06:00 00:11:09 Alexandre Luigini Ballet égyptien: Part 1 Op 12

Richard Bonynge London Symphony Decca 433864

12:19:00 00:11:24 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Three Dances

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 215

12:32:00 00:03:57 Reinhold Glière The Red Poppy: Heroic Coolie Dance

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

12:40:00 00:07:12 Reinhold Glière Scherzo from Symphony No. 2 Op 25

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

12:50:00 00:08:43 Carl Michael Ziehrer Waltz 'Citizens of Vienna' Op 419

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:29:20 Robert Schumann Piano Quintet in E flat major Op 44

Cleveland Quartet Emanuel Ax, piano RCA 6498

13:32:00 00:21:20 Franz Schubert Symphony No. 3 in D major

Carlos Kleiber Vienna Philharmonic DeutGram 4793449

13:54:00 00:05:35 Frédéric Chopin Fantaisie-Impromptu in C sharp minor Op 66

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4797518

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 4 In C Minor, Op. 18 No. 4: Movement 4 Allegro Orion String Quartet

Sergei Prokofiev: Sonata No. 3 in A minor, Op. 28 Alexander Gavrylyuk, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA

Bud Powell (arr. Mateusz Smoczynski): Bouncin' with Bud Turtle Island Quartet Second Inversion, KING FM Studios, Seattle, WA

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 3, "Eroica": Movements 2-4 Houston Symphony; Andres Orozco-Estrada, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX

Mario Castelnuovo-Tedesco: Fuga elegiaca: Preludio and Fuga Brasil Guitar Duo

Leos Janacek: Piano Sonata 1.X.1905, "From The Street" Deirbhile Brennan, piano The Seventh Cliburn International Amateur Piano Competition, Van Cliburn Recital Hall, Fort Worth, TX

Robert Schumann: Cello Concerto in A minor, Op. 129 Carter Brey, cello; New York Philharmonic; Alan Gilbert, conductor David Geffen Hall, Lincoln Center for the Performing Arts, New York, NY

Egberto Gismonti (arr. Joao Luiz): A fala da paixao Brasil Guitar Duo Americas Society, New York, NY

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:38 Robert Moran Trinity Requiem: Psalm 23

Chamber Ensemble Robert Ridgell Trinity Youth Chorus Innova 244

16:06:00 00:02:55 Anonymous Spiritual 'We Shall Walk Through the Valley in Peace

Dale Warland Dale Warland Singers Gothic 49243

16:12:00 00:13:05 Antonín Dvorák Adagio from Symphony No. 6 Op 60

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

16:29:00 00:05:08 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Danse générale & Coda

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

16:37:00 00:02:47 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Mazurka

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

16:41:00 00:08:39 Frédéric Chopin Rondo in C major Op 73

Daniil Trifonov, piano; Sergei Babayan, piano DeutGram 4797518

16:52:00 00:03:10 William Kroll Banjo and Fiddle

Nadja Salerno-Sonnenberg, vn; Sandra Rivers, piano EMI 54576

16:58:00 00:01:49 Edvard Grieg Peer Gynt: Dance of the Mountain King's

Oivin Fjeldstad London Symphony Decca 4785437

17:04:00 00:05:47 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.3 in C minor Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos 503293

17:13:00 00:10:35 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Summer' Concerto in G minor Op 8

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord Eclectra 2059

17:26:00 00:08:46 Jaromir Weinberger Schwanda the Bagpiper: Polka & Fugue

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

17:40:00 00:04:21 John Field Nocturne No. 7 in A major

Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

17:46:00 00:04:09 Samuel Barber Nocturne 'Homage to John Field' Op 33

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4797518

17:53:00 00:06:30 George Frideric Handel Judas Maccabaeus: Two Choruses &

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Catherine Denley, mezzo; Anthony Rolfe Johnson, tenor; ASMF Chorus Philips 412733

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:20:28 Federico Mompou Variations on a Theme by Chopin

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4797518

18:31:00 00:03:09 John Dowland Come again, sweet love doth now invite La Nef

Michael Slattery, tenor Atma 2650

18:36:00 00:03:28 John Dowland Kemp's Jig, Mistress Winter's Jump & My Lady Hunsdon's Puffe

La Nef Atma 2650

18:42:00 00:09:31 Franz Lehár The Merry Widow: Concert Overture

Michail Jurowski Berlin Radio Symphony CPO 999891

18:53:00 00:05:34 Franz Lehár Giuditta: Meine Lippen sie küssen

Prague Philharmonia Emmanuel Villaume Anna Netrebko, soprano DeutGram 12217

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:24:22 Muzio Clementi Symphony No. 2 in D

Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 573071

19:28:00 00:26:54 Reinhold Glière The Red Poppy: Suite

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

19:57:00 00:02:10 David Diamond Romeo and Juliet: Juliet and her Nurse

Gerard Schwarz New York Chamber Symphony Delos 3103

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:00 00:27:20 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 21 in C major

Orpheus Chamber Orchestra Jonathan Biss, piano EMI 17270

20:31:00 00:11:03 Richard Wagner Tristan und Isolde: Act 1 Prelude

Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

20:43:00 00:16:06 Karl Pilss Serenade for Wind Quintet

Berlin Philharmonic Wind Qnt Bis 612

21:03:00 00:08:04 Robert Moran Notturno in Weiss

Eric Banks The Esoterics; Alexis Odell, harp; Melissa Walsh, harp Innova 244

21:13:00 00:12:59 Claude Debussy Petite Suite

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

21:27:00 00:14:24 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 3 in E flat major

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

21:44:00 00:04:39 Franz Schmidt Notre Dame: Intermezzo

Lawrence Foster Monte Carlo Philharmonic Erato 88103

21:50:00 00:50:35 Dmitri Shostakovich Symphony No. 15 in A major Op 141

Kurt Sanderling Cleveland Orchestra Erato 45815

22:42:00 00:09:40 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 5 in F minor

Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano Hyperion 67308

22:55:00 00:04:19 Anthony Holborne Pavan No. 3

Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:07:47 Edvard Grieg In Folk Style from "Nordic Melodies" Op 63

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

23:09:00 00:09:07 Robert Schumann March from Piano Quintet Op 44

Maria João Pires, piano; Augustin Dumay, violin; Renaud Capuçon, violin; Gérard Caussé, viola; Jian Wang, cello DeutGram 463179

23:21:00 00:05:47 Ottorino Respighi Aria for Strings

Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

23:26:00 00:10:35 Gustav Mahler Adagietto from Symphony No. 5

New Century Chamber Orch NSS Music 10

23:39:00 00:05:18 Bill Evans Turn Out the Stars

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

23:44:00 00:09:47 Keith Jarrett Adagio for Oboe & Strings

Fairfield Orchestra Thomas Crawford Marcia Butler, oboe ECM 1450

23:56:00 00:02:41 Nikolai Rimsky-Korsakov Sadko: Song of India

Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano DeutGram 447640

23:58:00 00:01:39 Frédéric Chopin Prelude No. 4 in E minor Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728