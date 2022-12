Program Guide 01-02-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Antonin Dvorak: Trio in E minor, Op. 90 "Dumky": Movement 6 Weilerstein Trio: Donald Weilerstein, violin; Alisa Weilerstein, cello; Vivian Hornik-Weilerstein, piano Album: Dvorak Trios Koch 7657Music: 4:26

Robert Schumann: Arabesque, Op 18 Benjamin Grosvenor, piano The Frederic Chopin Society, Mairs Concert Hall, Macalester College, St Paul, MN Music: 6:59

Antonin Dvorak: Symphony No. 7 in D minor, Op. 70: Movements 2-4 Houston Symphony; Andres Orozco- Estrada, conductor Houston Symphony, Jesse H. Jones Hall for the Performing Arts, Houston, TX Music: ~27:00

Arnold Bax: Elegaic Trio Les Amies Trio: Nancy Allen, harp; Cynthia Phelps, viola; Carol Wincenc, flute San Antonio Chamber Music Society, Temple Beth-El, San Antonio, TX Music: 8:51

Joseph Haydn: Trio No. 39 in G major, Hob. XV/25 Aletheia Piano Trio: Francesca dePasquale, violin; Juliette Herlin, cello; Fei-Fei Dong, piano

Chamber Music Society of Palm Beach, Palm Beach, FL Music: 14:35

Alfonso Montes: Llanura Los Angeles Guitar Quartet 92nd Street Y, Kaufmann Concert Hall, New York City, NY Music: 5:49

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto, No. 14, K 449 Emanuel Ax, piano; Los Angeles Philharmonic; Gustavo Dudamel, conductor Los Angeles Philharmonic, Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 22:12

02:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

02:02:00 00:41:19 Antonín Dvorák Cello Concerto in B minor Op 104

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Mstislav Rostropovich, cello DeutGram 4795448

02:46:00 00:37:07 Mily Balakirev Symphony No. 2 in D minor

Igor Golovschin Russian State Symphony Naxos 550793

03:26:00 00:20:56 Sir Michael Tippett Fantasia Concertante on a Theme by Corelli

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 4756117

03:50:00 00:35:27 Igor Stravinsky Symphony in E flat major Op 1

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 453434

04:29:00 00:17:30 Eric Whitacre When David Heard

Eric Whitacre Eric Whitacre Singers Decca 16636

04:50:00 00:45:34 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade Op 35

Royal Philharmonic Sir Thomas Beecham Steven Staryk, violin EMI 66998

05:39:00 00:08:01 Richard Strauss Serenade for 13 Winds in E flat major Op 7

Zürich Tonhalle Orchestra David Zinman Members of ArteNova 98495

05:49:00 00:08:09 Girolamo Frescobaldi Aria detto Balletto

Eliot Fisk, guitar MusicMast 67130

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:59 Johann Sebastian Bach Easter Oratorio: Sinfonia

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 23416

06:15:00 00:08:29 Ludwig van Beethoven Scherzo from String Quartet No. 7 Op 59

Amadeus Quartet DeutGram 4795448

06:25:00 00:06:59 Anton Reicha Finale from Wind Quintet No. 23 Op 100

Aulos Wind Quintet Schwann 310011

06:32:00 00:01:56 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Tambourins

Les Délices Délices 2013

06:40:00 00:05:55 Henryk Wieniawski Polonaise No. 1 in D major Op 4

Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Chad Hoopes, violin ClevPops 2008

06:45:00 00:07:49 Franz Schubert Scherzo & Trio from Symphony in D major

Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Hyperion 67000

06:55:00 00:03:12 John Philip Sousa March 'Minnesota'

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559131

07:03:00 00:05:59 William Schuman New England Triptych: Chester

Lt. Col. Jason K. Fettig United States Marine Band Altissimo 4032

07:10:00 00:09:05 Antonio Vivaldi Concerto for the Orchestra in Dresden in G minor

Les Violons du Roy Mathieu Lussier Pascale Giguére, violin Atma 2602

07:20:00 00:03:48 Gjermund Haugen Water Lily

Danish String Quartet ECM 2550

07:25:00 00:02:33 Franz Liszt Valse oubliée No. 1 in F sharp major

Alfred Brendel, piano Philips 4788977

07:30:00 00:05:26 William Boyce Symphony No. 3 in C major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

07:40:00 00:09:12 Samuel Barber Adagio for Strings Op 11

New Century Chamber Orch NSS Music 10

07:50:00 00:04:25 Giovanni Battista Pergolesi Siciliano from Violin Concerto in B flat

I Solisti Veneti Claudio Scimone Bettina Mussumeli, violin Erato 88172

07:55:00 00:02:26 Stephen Sondheim Into the Woods: Agony

Symphony Orchestra Paul Gemignani Chuck Wagner, baritone; Robert Westenberg, baritone RCA 6796

07:58:00 00:01:15 Sir William Walton Façade: Polka

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 420155

08:07:00 00:06:31 Mario Castelnuovo-Tedesco Finale from Guitar Concerto No. 1 Op 99

Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Norbert Kraft, guitar Naxos 503293

08:15:00 00:09:58 Johann Sebastian Bach Toccata & Fugue in D minor

Yannick Nézet-Séguin Philadelphia Orchestra DeutGram 19032

08:25:00 00:03:29 Philippe Gaubert Madrigal

Fenwick Smith, flute; Sally Pinkas, piano Naxos 557305

08:30:00 00:05:02 Jeannette Sorrell Sugarloaf Mountain

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Fire Ensemble Singers Avie 2329

08:40:00 00:10:24 Francesco Geminiani Concerto Grosso No. 9 in A major

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

08:50:00 00:03:33 Ola Gjeilo The Crossing

Chamber Ensemble Ola Gjeilo, piano Decca 24646

08:55:00 00:06:45 Richard Rodgers State Fair: Suite

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

09:05:00 00:18:10 Neil Sedaka Manhattan Intermezzo

Brown University Orchestra Paul Phillips Jeffrey Biegel, piano Naxos 573490

09:29:00 00:07:46 Max Steiner The Treasure of the Sierra Madre: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 422

09:35:00 00:05:54 Gustav Holst Finale from Symphony Op 8

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

09:45:00 00:08:25 William Bolcom Graceful Ghost Rag

Gil Shaham, violin; Jonathan Feldman, piano DeutGram 463483

09:57:00 00:01:57 Sir Edward Elgar The Crown of India: Warriors' Dance Op 66

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:59 Eric Whitacre Little Birds

Noel Edison Elora Festival Singers; Leslie De' Ath, piano Naxos 559677

10:04:00 00:04:07 Eric Whitacre The Seal Lullaby

Voces8 Lavinia Meijer, harp Decca 4785703

10:10:00 00:11:21 Felix Mendelssohn Rondo brilliant in E flat Op 29

Sinfonia da Camera Ian Hobson Ian Hobson, piano Arabesque 6688

10:22:00 00:04:53 Horatio Parker Reverie from "Six Lyrics" Op 25

Peter Kairoff, piano Albany 315

10:28:00 00:04:02 Reynaldo Hahn À Chloris

Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, English horn Decca 4782564

10:34:00 00:05:06 Mily Balakirev Paraphrase on Glinka's 'The Lark'

Michael Lewin, piano Sono Lumin 92103

10:43:00 00:06:02 Mikhail Glinka Kamarinskaya

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227

10:51:00 00:23:05 Franz Joseph Haydn Symphony No.104 in D major

George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

11:15:00 00:04:56 Eric Coates London Suite: Covent Garden

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

11:22:00 00:08:07 George Frideric Handel Organ Concerto No. 5 in F major Op 4

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Matthew Halls, organ Avie 2055

11:31:00 00:08:17 Robert Schumann Blumenstück in D flat major Op 19

Daniel Gortler, piano Roméo 7281

11:41:00 00:06:14 Wolfgang Amadeus Mozart Suite of Dances

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

11:48:00 00:08:11 Miklós Rózsa Hungarian Sketch No. 3 'Danza' Op 14

Mariusz Smolij Budapest Symphony Orchestra Naxos 572285

11:58:00 00:02:03 Frederick A. Jewell March "The Screamer"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

12:06:00 00:10:00 Henry Purcell The Gordian Knot Untied: Suite

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Harm Mundi 907110

12:18:00 00:11:06 Felix Mendelssohn Overture 'Calm Sea and Prosperous

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5318

12:31:00 00:04:30 Jean Sibelius Andante festivo

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227

12:40:00 00:04:36 Anton Arensky Suite No. 1 for 2 Pianos: Waltz Op 15

Stephen Coombs, piano; Ian Munro, piano Hyperion 66755

12:46:00 00:09:01 Ludwig van Beethoven Egmont: Overture Op 84

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 16869

12:56:00 00:03:01 Antonín Dvorák Romantic Pieces: Allegro moderato Op 75

Caroline Goulding, violin; Danae Dörken, piano Ars Prod. 38536

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:37:07 Mily Balakirev Symphony No. 2 in D minor

Igor Golovschin Russian State Symphony Naxos 550793

13:39:00 00:16:15 Giuseppe Verdi Don Carlos: Ballet of the Queen

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

13:56:00 00:03:58 Max Reger At Play in the Waves Op 128

Neeme Järvi Royal Concertgebouw Orchestra Chandos 8794

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:00:00 00:02:32 Eric Whitacre This Marriage

Noel Edison Elora Festival Singers Naxos 559677

16:06:00 00:03:06 Eric Whitacre Oculi Omnium

Eric Whitacre Eric Whitacre Singers Decca 16636

16:12:00 00:11:42 Aaron Copland El Salón México

Leonard Slatkin Detroit Symphony Naxos 503293

16:27:00 00:06:48 John Williams Indiana Jones and the Temple of Doom

Tolga Kashif Royal Philharmonic Royal Phil 33

16:35:00 00:04:05 John Williams The Olympic Spirit

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

16:41:00 00:07:54 Mario Castelnuovo-Tedesco Elijah from Violin Concerto No. 2 Op 66

SWR Symphony Orch Pieter-Jelle de Boer Tianwa Yang, violin Naxos 573135

16:52:00 00:02:52 Traditional Now Found is the Fairest of Roses

Danish String Quartet ECM 2550

16:57:00 00:02:19 Sir Malcolm Arnold Solitaire: Polka

Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

17:04:00 00:05:50 Francis Poulenc Mouvements perpétuels

Paul Crossley, piano CBS 44921

17:13:00 00:09:03 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks: Overture

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

17:22:00 00:10:04 George Gershwin Cuban Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

17:33:00 00:02:02 George Gershwin Prelude 'Novelette in Fourths'

Fazil Say, piano Teldec 26202

17:40:00 00:04:46 Traditional Unst Boat Song

Danish String Quartet ECM 2550

17:46:00 00:03:14 Fredrik Schoyen Sjölin Naja's Waltz

Danish String Quartet ECM 2550

17:52:00 00:06:32 Richard Strauss Love Scene from 'Feuersnot'

Christian Thielemann Berlin German Opera Orchestra DeutGram 449571

17:58:00 00:01:39 Henry Purcell The Gordian Knot Untied: Rondeau Minuet

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:09 Aaron Copland Rodeo: Four Dance Episodes

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

18:30:00 00:03:17 Eric Whitacre A Boy and a Girl

Noel Edison Elora Festival Singers Naxos 559677

18:35:00 00:05:59 Eric Whitacre Water Night

Eric Whitacre London Symphony Decca 16636

18:43:00 00:09:10 Mily Balakirev Oriental Fantasy 'Islamey' Op 18

Olga Kern, piano Harm Mundi 907399

18:53:00 00:06:13 Eric Whitacre Sleep, My Child

Eric Whitacre Eric Whitacre Singers Decca 16636

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:13:31 Giacomo Meyerbeer Les Huguenots: Overture & Suite

Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

19:18:00 00:37:07 Mily Balakirev Symphony No. 2 in D minor

Igor Golovschin Russian State Symphony Naxos 550793

19:56:00 00:03:41 Alfredo Catalani La Wally: Act 3 Prelude

Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:00 00:22:59 Sergei Rachmaninoff Rhapsody on a Theme of Paganini Op 43

Mahler Chamber Orchestra Claudio Abbado Yuja Wang, piano DeutGram 15338

20:26:00 00:06:50 Eric Whitacre Her Sacred Spirit Soars

Eric Whitacre Eric Whitacre Singers Decca 16636

20:35:00 00:23:36 Claude Debussy The Martyrdom of St. Sebastian:

James Conlon Rotterdam Philharmonic Erato 75330

21:03:00 00:15:23 Richard Wagner Tannhäuser: Overture

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2012

21:20:00 00:05:33 Frédéric Chopin Nocturne No. 7 in C sharp minor Op 27

Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

21:27:00 00:04:04 Eric Whitacre Lux aurumque

Ragnar Bohlin Capella SF Delos 3485

21:33:00 00:14:30 Frederick the Great Flute Concerto No. 3 in C major

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

21:49:00 00:42:13 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Act 2 'The Vision'

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

22:33:00 00:16:44 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento for Strings in D major

Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

22:52:00 00:06:39 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Prelude

Sir Neville Marriner London Symphony Philips 4788977

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:06:39 Wolfgang Amadeus Mozart Larghetto from Clarinet Quintet

Emerson String Quartet David Shifrin, clarinet DeutGram 459641

23:08:00 00:10:47 Ludwig van Beethoven Largo from Piano Concerto No. 1 Op 15

Symphony of the Air Josef Krips Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

23:21:00 00:04:39 Mily Balakirev Etude-idylle "In the Garden" in D flat

Olga Kern, piano Harm Mundi 907399

23:25:00 00:05:11 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Intermezzo

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 99

23:30:00 00:05:41 Fanny Mendelssohn-Hensel Song without Words Op 8

Tzimon Barto, piano EMI 54900

23:38:00 00:03:36 Carl Engel Sea Shell

Shannon Lee, violin; Pamela Mia Paul, piano Telarc 80695

23:41:00 00:11:49 Eric Whitacre The River Cam

London Symphony Eric Whitacre Julian Lloyd Webber, cello Decca 16636

23:55:00 00:02:47 Claude Debussy Children's Corner: The Little Shepherd

Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

23:58:00 00:01:25 Maurice Ravel Mother Goose: Pavane of Sleeping Beauty

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601