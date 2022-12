Program Guide 10-25-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:35:50 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 22 in E flat major Royal Northern Sinfonia Kenneth Woods Sarah Beth Briggs, piano Avie 2358

00:43:00 00:45:21 Georges Bizet Carmen for Orchestra Morton Gould Morton Gould Orchestra RCA 300350

01:31:00 00:25:20 Sir Edward Elgar Violin Sonata in E minor Op 82 Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 63331

02:00:00 00:35:07 Carl Nielsen Symphony No. 2 in B minor Op 16 Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220623

02:38:00 00:17:44 Darius Milhaud La création du monde Michael Tilson Thomas New World Symphony RCA 68798

02:58:00 00:39:37 Johannes Brahms Symphony No. 4 in E minor Op 98 Carlos Kleiber Vienna Philharmonic DeutGram 4793449

03:43:00 00:35:23 Gabriel Fauré Piano Quartet No.2 in G minor Op 45 Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 48066

04:20:00 00:35:19 Johan Halvorsen Symphony No. 1 in C minor Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

04:59:00 00:24:14 Wolfgang Amadeus Mozart String Quartet No. 23 in F major Dover Quartet Cedille 167

05:25:00 00:16:02 Claude Debussy Jeux Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

05:45:00 00:06:01 E. T. A. Hoffmann The Drink of Immortality: Overture Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999606

05:51:00 00:05:23 Léo Delibes Lakmé: Flower Duet Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

05:58:00 00:01:03 Anatoly Liadov Eight Russian Folk Songs: Mosquito Op 58 John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:07 Andrea Falconieri Ciaccona Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin; Members of DeutGram 4795448

06:15:00 00:11:36 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in B flat major John Hsu The Vivaldi Project Centaur 3176

06:25:00 00:03:17 Michael Praetorius Nigra sum sed formosa Balthasar Neumann Ensemble Pablo Heras-Casado Balthasar Neumann Choir Archiv 4794522

06:28:00 00:06:49 Antonio Vivaldi Flute Concerto in F major Op 10 Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

06:40:00 00:10:56 Antonín Dvorák Allegro from Symphony No. 3 Op 10 José Serebrier Bournemouth Symphony Warner 65775

06:50:00 00:04:33 Robert Russell Bennett Symphonic Songs: Celebration Lt. Col. Jason K. Fettig United States Marine Band Altissimo 4032

06:54:00 00:02:24 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Aragonaise Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

06:55:00 00:02:38 John Philip Sousa March 'The Loyal Legion' Keith Brion Central Band of the RAF Naxos 559730

07:03:00 00:06:23 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Overture Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

07:10:00 00:08:53 Felix Mendelssohn Finale from Piano Trio No. 1 Op 49 Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

07:20:00 00:02:28 Anthony Holborne Almaine 'The Choise' Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

07:25:00 00:01:46 Nicolò Paganini Caprice No. 1 in E major Op 1 Midori, violin Sony 730111

07:30:00 00:04:46 Franz Joseph Haydn Finale from Cello Concerto No. 2 Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

07:40:00 00:09:48 Virgil Thomson The River: The Old South Sir Neville Marriner Los Angeles Chamber Orchestra EMI 6612

07:50:00 00:02:52 Fernando Bustamante Misionera Jason Vieaux, guitar Azica 71287

07:55:00 00:03:57 Antonín Dvorák Humoresque No. 7 in G flat Op 101 Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

08:07:00 00:06:00 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Scherzo-valse Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

08:15:00 00:12:13 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dance No. 1 Op 45 Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra ASO Media 1003

08:25:00 00:01:51 Edvard Grieg Homage to Chopin Op 73 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4797518

08:30:00 00:04:13 Leos Janácek Idyll for Strings: Andante Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

08:33:00 00:02:25 François Joseph Gossec Gavotte Philharmonia Virtuosi of NY Richard Kapp Hubert Laws, flute CBS 37216

08:40:00 00:11:05 Johann Strauss Jr Indigo and the 40 Thieves: Ballet Music Johannes Wildner Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223247

08:50:00 00:01:04 Thomas Weelkes Since Robin Hood King's Singers EMI 63052

08:55:00 00:06:53 Paul Lincke Glow Worm Idyll 'Gavotte Pavlova' Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

09:05:00 00:16:49 Peter Tchaikovsky Capriccio italien Op 45 Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

09:25:00 00:06:56 Bernard Herrmann Psycho: Selections José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

09:35:00 00:06:27 George Frideric Handel Finale from Organ Concerto No. 8 Op 7 Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

09:45:00 00:07:12 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 59 Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia Signum 434

09:55:00 00:05:27 Orlando Gibbons O clap your hands together Stile Antico Harm Mundi 807572

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:01:30 Grazyna Bacewicz Oberek No. 2 Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 52568

10:03:00 00:04:41 Nicolò Paganini Caprice No. 24 in A minor Op 1 Midori, violin Sony 730111

10:10:00 00:10:34 Johann Strauss Jr Waltz 'Morning Papers' Op 279 Zubin Mehta Vienna Philharmonic Sony 66860

10:21:00 00:04:49 Johann Strauss Jr Ritter Pázmán: Csárdás Op 441 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

10:27:00 00:03:06 George Frideric Handel Rinaldo: Battle & March Philharmonia Orchestra Simon Wright John Wallace, trumpet; John Miller, trumpet Nimbus 5123

10:32:00 00:04:09 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 4 in F sharp minor Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 4795448

10:39:00 00:06:01 Johannes Brahms Allegro giocoso from Symphony No. 4 Op 98 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Belvedere 8005

10:47:00 00:02:04 Leo Brouwer Danza caracteristica Jason Vieaux, guitar Azica 71287

10:51:00 00:23:04 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 16 in D major Berlin Philharmonic Daniel Barenboim Daniel Barenboim, piano Teldec 16827

11:14:00 00:06:21 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Finale Op 43 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

11:23:00 00:08:36 He Zhanhao & Chen Gang Falling in Love from 'The Butterfly Xuefei Yang, guitar EMI 6322

11:33:00 00:08:55 Richard Wagner Lohengrin: Act 1 Prelude Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

11:45:00 00:10:34 Giovanni Battista Pergolesi Concerto for 2 Harpsichords in C major I Solisti Veneti Claudio Scimone Emer Buckley, harpsichord; Claudio Scimone, harpsichord Erato 88172

11:57:00 00:02:04 Joaquín Rodrigo Danza from 'Fantasía para un Philharmonia Orchestra Luis García-Navarro Narciso Yepes, guitar DeutGram 4795448

12:06:00 00:07:48 Johann Strauss Jr Fledermaus Quadrille Op 363 Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

12:16:00 00:11:46 Jacques Offenbach Orpheus in the Underworld: Ballet Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

12:29:00 00:04:17 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2: Minuet José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

12:37:00 00:05:58 Hector Berlioz The Damnation of Faust: Minuet of the Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

12:45:00 00:11:35 Zoltán Kodály Dances of Marosszék Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

12:58:00 00:02:05 Edward MacDowell Suite No. 1: Summer Idyll Op 42 Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:33:50 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 1 in B flat minor Op 23 Cleveland Orchestra George Szell Gary Graffman, piano CBS 37263

13:38:00 00:17:38 Georges Bizet Carmen Suite No. 2 Sir Neville Marriner London Symphony Philips 4788977

13:57:00 00:02:05 Jean Sibelius Humoresque No. 2 in D Op 87 Tapiola Sinfonietta Pekka Kuusisto Pekka Kuusisto, violin Ondine 1074

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:05:36 Frédéric Chopin Fantaisie-Impromptu in C sharp minor Op 66 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4797518

14:07:00 00:01:30 Robert Schumann Carnaval: Chopin Op 9 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4797518

14:11:00 00:12:11 Carl Czerny Variations on a Theme by Rode Op 33 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

14:25:00 00:09:56 Claude Debussy Three Nocturnes: Sirènes Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Women of the; Cleveland Orchestra Chorus Decca 417488

14:38:00 00:10:02 Johann Sebastian Bach Concerto after Marcello in D minor Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901871

14:50:00 00:08:44 Antonín Dvorák Rondo in G minor Op 94 St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

15:01:00 00:14:04 Georges Bizet Variations chromatiques Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

15:18:00 00:13:17 Franz Liszt Rapsodie espagnole Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

15:33:00 00:03:26 Johann Strauss Jr Polka française "Figaro" Op 320 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

15:40:00 00:06:29 Johann Strauss Jr Die Fledermaus: Waltzes 'Du und Du' Op 367 Willi Boskovsky Johann Strauss Orch of Vienna EMI 64108

15:48:00 00:06:41 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Overture Will Humburg Failoni Orchestra Naxos 503293

15:56:00 00:01:31 Henry Purcell Amphitrion: Air Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

15:57:00 00:06:32 Ludwig van Beethoven Allegro from Violin Sonata No. 8 Op 30 Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 730111

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Corigliano's "Poem in October"

16:08:00 00:01:34 César Cui Orientale Op 50 Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 52568

16:13:00 00:10:15 Georges Bizet Allegro from Symphony No. 1 Joel Smirnoff CityMusic Cleveland CityMusic 2011

16:27:00 00:06:31 Miklós Rózsa Spellbound: Prelude & Love Theme Royal Stockholm Philharmonic Alexander Shelley Daniel Hope, violin DeutGram 4792954

16:36:00 00:03:35 David Raksin The Bad and the Beautiful: Theme Michael Tilson Thomas New World Symphony RCA 68798

16:41:00 00:07:36 Enrique Granados Goyescas: Los Requiebros Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

16:52:00 00:03:31 Thomas Weelkes O vos omnes Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

16:56:00 00:02:44 Franz Joseph Haydn Finale from String Quartet No. 28 Op 20 Angeles Quartet Decca 4783695

17:04:00 00:06:02 Franz Joseph Haydn The Apothecary: Overture Giuseppe Sinopoli Dresden State Orchestra EMI 56535

17:19:00 00:03:21 Jerry Goldsmith The Omen: Main Title Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Los Angeles Master Chorale Philips 442425

17:25:00 00:08:59 Carl Maria von Weber Euryanthe: Overture Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

17:40:00 00:03:59 Camillo Sivori Berceuse Op 30 Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

17:45:00 00:04:45 Johann Strauss Jr Artists Quadrille Op 201 Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

17:53:00 00:02:10 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Galop Op 97 Riccardo Chailly Philadelphia Orchestra Decca 452597

17:55:00 00:04:42 George Frideric Handel Polonaise from Concerto Grosso Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:07:00 00:13:31 Johann Strauss Jr Waltz 'Tales from the Vienna Woods' Op 325 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

18:23:00 00:04:33 Johann Strauss Jr Die Fledermaus: Csárdás 'Klänge der English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Renée Fleming, soprano Decca 458858

18:30:00 00:07:47 Johann Strauss Jr Waltz 'Farewell to America' Johannes Wildner Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223247

18:39:00 00:11:10 Andrei Schulz-Evler Arabesques on the 'Blue Danube' Waltz Op 12 Kotaro Fukuma, piano EDP 2

18:52:00 00:05:03 Johann Strauss Jr Spanish March Op 433 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:00 00:16:37 Franz Joseph Haydn Symphony No. 70 in D Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 54297

19:21:00 00:34:17 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 1 in B flat minor Op 23 Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

20:00 CLEVELAND OVATIONS: CIM Live, recorded October 1, Sunday 4pm in Mixon Hall - Carolyn Warner & Friends XIV: Celebrating 30 Years at CIM “Musical Life in Paris in the Early 20th Century”

Carolyn Gadiel Warner, piano; April Sun, piano, student artist; Mary Kay Fink, flute; Frank Rosenwein, oboe; Robert Woolfrey, clarinet, guest artist; Barrick Stees, bassoon; James Umble, alto saxophone, guest artist; Jesse McCormick, horn, guest artist; William Preucil, violin; Stanley Konopka, viola; Dane Johansen, cello, guest artist

Maurice Ravel: Mother Goose Suite for Piano Four Hands (1910)

Charles Koechlin: Three Concert Etudes for Alto Saxophone and Piano (1943)

Charles Koechlin: Épitaphe de Jean Harlow for Flute, Saxophone and Piano (1937)

Maurice Ravel: Sonatina for Oboe and Piano (1903-1905)

Francis Poulenc: Sextet for Piano and Winds (1931-32)

Gabriel Fauré: Piano Quartet No. 1 in C minor, Op. 15 (1879)

21:45:00 00:13:16 Maurice Ravel La valse Leon Fleisher, piano; Katherine Jacobson, piano Sony 506416

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by Rodney Mack, trumpeter

Bozza: Caprice

Bozza: Lied

Traditional: Sometimes I feel like a motherless child

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:00 00:09:23 Ludwig van Beethoven Adagio cantabile from Septet Op 20 Berlin Philharmonic Octet Members of Philips 4788977

23:10:00 00:08:14 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 13 CityMusic Cleveland Joel Smirnoff Alexander Schimpf, piano CityMusic 2013

23:21:00 00:08:01 Sir Edward Elgar Romance from Violin Sonata Op 82 Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 63331

23:29:00 00:08:36 Ralph Vaughan Williams Six Studies in English Folk Song Janet Hilton, clarinet; Keith Swallow, piano Chandos 2419

23:38:00 00:05:47 Ottorino Respighi Aria for Strings Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

23:44:00 00:07:57 Ernest Schelling Suite Fantastique: Intermezzo Op 7 BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Ian Hobson, piano Hyperion 66949

23:53:00 00:03:09 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Adagietto José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

23:56:00 00:02:32 Frédéric Chopin Prelude No. 4 in E minor Op 28 Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55592