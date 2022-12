Program Guide 09-26-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:33:05 José Serebrier Symphony on Bizet's 'Carmen'

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

00:38:00 00:31:27 George Gershwin Piano Concerto in F major

Baltimore Symphony Marin Alsop Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 14091

01:12:00 00:38:19 Franz Schubert String Quartet No. 14 in D minor

Jasper Quartet Sono Lumin 92152

01:53:00 00:37:16 Béla Bartók Suite No. 1 for Orchestra Op 3

Antal Doráti Detroit Symphony Decca 4785437

02:34:00 00:28:26 William L. Dawson Negro Folk Symphony

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9226

03:06:00 00:34:08 Antonín Dvorák Symphony No. 3 in E flat major Op 10

José Serebrier Bournemouth Symphony Warner 65775

03:43:00 00:31:04 Frédéric Chopin Piano Sonata No. 3 in B minor Op 58

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

04:17:00 00:41:24 George Gershwin Catfish Row [Suite from 'Porgy & Bess']

San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas Audra McDonald, soprano; Brian Stokes Mitchell, bar. RCA 68931

05:01:00 00:21:01 Robert Fuchs Serenade No. 5 in D major Op 53

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

05:25:00 00:13:30 Giuseppe Tartini Violin Concerto in A major

Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Giuliano Carmignola, violin Archiv 3849

05:42:00 00:06:40 Percy Grainger Ramble on the Last Love Duet in Strauss's 'Der Rosenkavalier'

Yekwon Sunwoo, piano Decca 4815527

05:51:00 00:07:12 Frank Bridge The Sea: Seascape

Richard Hickox BBC National Orch of Wales Chandos 10012

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:30 Jacob Praetorius Veni in hortum meum

Balthasar Neumann Ensemble Pablo Heras-Casado Balthasar Neumann Choir Archiv 4794522

06:15:00 00:04:26 Johann Joachim Quantz Finale from Flute Concerto in G major

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

06:20:00 00:10:27 George Frideric Handel Water Music Suite No. 2 in D major

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 503293

06:31:00 00:03:17 Astor Piazzolla Rio Sena

Corona Guitar Quartet Albany 1084

06:40:00 00:09:15 Franz Liszt Soirées de Vienne: Valse-Caprice No. 6 in A minor

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

06:50:00 00:03:36 John Williams E.T.: Flying Theme

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 68419

06:55:00 00:01:29 Henry Purcell The Gordian Knot Untied: Aire

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

06:58:00 00:02:31 Pio Carlo Nevi March on Themes from Puccini's 'La Boheme'

Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

07:03:00 00:06:42 Stephan Koncz Dances from Transylvania

Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet; Oszkár Ökrös, cimbalom Mercury 4811409

07:13:00 00:04:11 Edvard Grieg Peer Gynt: Morning Mood

Bjarte Engeset Malmö Symphony Naxos 503293

07:18:00 00:07:49 Franz Schubert Scherzo & Trio from Symphony in D major

Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Hyperion 67000

07:28:00 00:02:04 Zez Confrey Dizzy Fingers

Richard Dowling, piano Klavier 77035

07:30:00 00:05:18 Johann Sebastian Bach Prelude & Fugue in C major

Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

07:40:00 00:08:35 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Concerto for Flute & Harp

Swedish Chamber Orchestra Patrick Gallois Patrick Gallois, flute; Fabrice Pierre, harp Naxos 503293

07:52:00 00:03:59 William Bolcom Knockout: A Rag

Spencer Myer, piano Steinway 30041

07:58:00 00:01:59 Jacques Ibert Histoires: Le petit âne blanc

Salut Salon Warner 554295

08:07:00 00:03:31 Gaetano Donizetti Lucia di Lammermoor: Sextet 'Chi mi frena in tal momento'

Hanover Band Sir Charles Mackerras Bruce Ford, tenor; Anthony Michaels-Moore, bass; Andrea Rost, soprano; Alastair Miles, bass; Paul Charles Clarke, tenor Sony 63174

08:13:00 00:03:17 Francis Poulenc Finale from Flute Sonata

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

08:20:00 00:09:59 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dance No. 2 Op 45

Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Avie 2188

08:32:00 00:03:04 Franz Joseph Haydn Gypsy Rondo from Piano Trio No. 39

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Dorian 90164

08:40:00 00:10:06 Tomaso Albinoni Concerto for 2 Oboes in C major Op 7

London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe; Alison Alty, oboe Naxos 553002

08:50:00 00:01:49 Edvard Grieg Peer Gynt: Dance of the Mountain King's Daughter

Oivin Fjeldstad London Symphony Decca 4785437

08:55:00 00:06:47 Richard Rodgers The Sound of Music: Medley

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

09:05:00 00:16:41 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Suite

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

09:28:00 00:03:44 George Gershwin Love is Here to Stay

London Symphony John Williams Joshua Bell, violin Sony 60659

09:35:00 00:04:33 Georges Bizet Carmen: Seguidilla 'Près des remparts de Seville'

Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo; Roberto Alagna, tenor DeutGram 14777

09:41:00 00:10:38 Sir Thomas Beecham Dances from 'The Faithful Shepherd'

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

09:53:00 00:03:54 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Caroso Dances

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:03:02 William L. Dawson Spiritual 'In His Care-O'

Anton Armstrong St. Olaf Choir St.Olaf 2159

10:04:00 00:03:56 William L. Dawson Spiritual 'Hail Mary'

Anton Armstrong St. Olaf Choir St.Olaf 2159

10:10:00 00:11:27 Jirí Antonín Benda Sinfonia No. 12 in A

Christian Benda Prague Chamber Orchestra Naxos 553409

10:24:00 00:06:44 Ludwig August Lebrun Rondo from Oboe Concerto No. 2

Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, oboe DeutGram 4792942

10:32:00 00:04:04 Antonín Dvorák Scherzo from Piano Quintet Op 81

Concertante Jeremy Denk, piano Meridian 84459

10:40:00 00:04:40 Peter Tchaikovsky Coronation March in D major

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80541

10:47:00 00:03:05 Carl Michael Ziehrer Fan Polonaise Op 525

Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

10:52:00 00:23:16 George Gershwin Catfish Row [Suite from 'Porgy & Bess']

Chicago Symphony Orchestra James Levine James Levine, piano DeutGram 4795448

11:16:00 00:02:52 William Grant Still Mystic Pool from 'Traceries'

Denver Oldham, piano Koch Intl 7084

11:20:00 00:07:33 Franz Liszt Transcendental Etude No. 4 in D minor

Claudio Arrau, piano Philips 4788977

11:29:00 00:07:45 Heinrich Marschner The Falconer's Bride: Overture Op 65

Alfred Walter Slovak State Philharmonic MarcoPolo 223342

11:39:00 00:09:11 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet from Concertone

English Chamber Orchestra Shlomo Mintz Shlomo Mintz, violin; Hagai Shaham, violin Avie 2058

11:51:00 00:07:30 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition: Baba Yaga & Great Gate of Kiev

Sviatoslav Richter, piano Philips 4788977

12:07:00 00:10:26 George Gershwin Cuban Overture

Riccardo Chailly Cleveland Orchestra Decca 417326

12:20:00 00:07:13 Ignacio Cervantes Danzas Cubanas

Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

12:29:00 00:03:54 Nicola Conforto La festa cinese: Overture

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

12:37:00 00:01:56 Reinhold Glière The Red Poppy: Chinese Dance

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

12:42:00 00:13:05 Giacomo Puccini Capriccio sinfonico

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 63025

12:57:00 00:04:04 Franz Schubert Rosamunde: Shepherds' Chorus

Vienna Philharmonic Karl Münchinger Vienna State Opera Chorus Decca 4785437

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:28:26 William L. Dawson Negro Folk Symphony

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9226

13:32:00 00:16:25 William Grant Still Wood Notes

John Jeter Fort Smith Symphony Naxos 559676

13:50:00 00:11:45 Antonín Dvorák Romance in F minor Op 11

Berlin Radio Symphony Marek Janowski Arabella Steinbacher, violin PentaTone 353

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:03:00 00:02:41 Julius Fucik American March 'The Mississippi River' Op 160

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

14:06:00 00:04:06 Percy Grainger Spoon River

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

14:12:00 00:13:27 Michael Daugherty Metropolis Symphony: Red Cape Tango

Giancarlo Guerrero Nashville Symphony Naxos 503293

14:28:00 00:09:00 George Gershwin Lullaby for Strings

Brodsky Quartet Chandos 10801

14:41:00 00:10:28 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony in C major

Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80273

14:53:00 00:06:02 Mikhail Glinka Kamarinskaya

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227

15:02:00 00:14:20 Michael Haydn Symphony No. 16 in A

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

15:18:00 00:11:00 Carl Friedrich Abel Symphony in D major Op 7

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

15:32:00 00:04:16 George Gershwin Girl Crazy: Embraceable You

London Symphony John Williams Joshua Bell, violin Sony 60659

15:40:00 00:07:12 George Gershwin Three Preludes

Michael Tilson Thomas, piano CBS 44798

15:49:00 00:06:09 Johann Friedrich Fasch Concerto for Trumpet, 2 Oboes & Strings in D major

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Wynton Marsalis, trumpet Sony 57497

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: William Billings

15:58:00 00:04:28 Johan Halvorsen Norwegian Dance No. 3 Dalasinfoniettan

Bjarte Engeset Henning Kraggerud, violin Naxos 503293

16:06:00 00:03:48 Edvard Grieg Peer Gynt: Solveig's Cradle Song

Malmö Symphony Bjarte Engeset Inger Dam-Jensen, soprano Naxos 503293

16:13:00 00:12:31 George Gershwin Adagio from Piano Concerto in F major

Rochester Philharmonic Jeff Tyzik Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 807441

16:29:00 00:06:28 George Gershwin Finale from Piano Concerto in F major

Baltimore Symphony Marin Alsop Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 14091

16:37:00 00:02:06 George Gershwin Nice Work If You Can Get It

Opus Two Ashley Brown, soprano; William Terwilliger, violin; Andrew Cooperstock, piano Azica 71290

16:41:00 00:07:07 George Gershwin Oh, Kay!: Overture

Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

16:52:00 00:03:07 George Gershwin Porgy and Bess: Tempo di Blues

Opus Two William Terwilliger, violin; Andrew Cooperstock, piano Azica 71290

16:56:00 00:03:02 George Gershwin Porgy and Bess: It Ain't Necessarily So

New York Philharmonic Zubin Mehta Gregg Baker, baritone; New York Choral Artists Teldec 46318

17:04:00 00:05:59 William Schuman New England Triptych: Chester

Lt. Col. Jason K. Fettig United States Marine Band Altissimo 4032

17:25:00 00:10:22 Gustav Holst First Suite for Military Band Op 28

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80606

17:40:00 00:03:34 Erik Satie Gymnopédie No. 1

Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, English horn Decca 4782564

17:45:00 00:04:33 Erik Satie Poudre d'or

Pascal Rogé, piano Decca 421713

17:52:00 00:03:12 François Dompierre Mario: Theme

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8737

17:57:00 00:02:02 George Gershwin Prelude 'Novelette in Fourths'

Fazil Say, piano Teldec 26202

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:45 George Gershwin Second Rhapsody

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Orion Weiss, piano Naxos 559705

18:27:00 00:05:29 Ottorino Respighi Three Botticelli Pictures: La Primavera

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

18:34:00 00:03:45 Aaron Copland Simple Gifts from 'Appalachian Spring'

Frank Battisti N.E. Conservatory Winds Albany 1058

18:40:00 00:12:59 Jean Sibelius Pohjola's Daughter Op 49

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony RCA 60401

18:56:00 00:03:17 William Hawley Io son la primavera

Karen P. Thomas Seattle Pro Musica SeattlePro 9806

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:24:31 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 3 in G major

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin Avie 2317

19:29:00 00:26:19 Felix Mendelssohn Symphony No. 4 in A major Op 90

Lorin Maazel Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

19:57:00 00:02:37 Johann Sebastian Bach Duet No. 2 in F major

Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:18:48 Aaron Copland Rodeo: Four Dance Episodes

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

20:22:00 00:15:00 Maurice Ravel Daphnis et Chloé: Suite No. 2

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 489

20:37:00 00:17:39 George Gershwin An American in Paris

Riccardo Chailly Cleveland Orchestra Decca 417326

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: William Billings

21:03:00 00:23:56 Josef Suk Serenade for Strings in E flat major Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

21:29:00 00:04:15 William L. Dawson Spiritual 'Behold the Star'

Anton Armstrong Marvis Martin, soprano; St. Olaf Choir St.Olaf 2159

21:35:00 00:08:17 George Gershwin Let 'Em Eat Cake: Overture

Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

21:46:00 00:04:28 Heitor Villa-Lobos Prelude No. 1 in E minor

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

21:52:00 00:37:21 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 1 in C major Op 15

Cleveland Orchestra George Szell Leon Fleisher, piano Sony 42445

22:31:00 00:19:07 George Gershwin Gershwin Song-book

Peter Donohoe, piano EMI 54280

22:52:00 00:06:40 Jean Sibelius Cortège

Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:05:20 Carl Stamitz Romance from Cello Concerto No. 1

Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

23:07:00 00:09:06 Wolfgang Amadeus Mozart Larghetto from Piano Concerto No. 27

Vienna Philharmonic George Szell Sir Clifford Curzon, piano Decca 4785437

23:18:00 00:07:20 Richard Strauss Intermezzo: Interlude No. 2 'Dreaming by the Fireside'

Marc Albrecht Strasbourg Philharmonic PentaTone 310

23:25:00 00:09:00 George Gershwin Lullaby for Strings

Brodsky Quartet Chandos 10801

23:36:00 00:07:47 Johann Sebastian Bach Largo from Trio Sonata No. 5

Arcadi Volodos, piano Sony 62691

23:43:00 00:09:47 Antonio Vivaldi Flute Concerto in G minor

Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

23:55:00 00:02:44 Joseph Canteloube Lullaby from 'Songs of the Auvergne'

Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe Sol Gabetta, cello RCA 735962