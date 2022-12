Program Guide 09-21-2017

WCLV ALL-NIGHT WITH ANGELA MITCHELL

00:02:00 00:31:04 Peter Tchaikovsky Serenade for Strings in C major Op 48 East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

00:36:00 00:23:08 Gustav Holst Symphony in F major Op 8 JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

01:02:00 00:32:35 Wilhelm Stenhammar Serenade in F major Op 31 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 445857

01:38:00 00:24:03 Philip Glass Concerto for Harpsichord & Chamber West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

02:05:00 00:49:24 Gustav Holst The Planets Op 32 BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Women of the; Manchester Chamber Choir Chandos 5086

02:57:00 00:44:30 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 10 for 13 Winds in B flat major Jack Brymer London Wind Soloists Decca 4785437

03:45:00 00:36:21 Sergei Prokofiev Symphony No. 2 in D minor Op 40 Walter Weller London Philharmonic Decca 4785437

04:24:00 00:32:12 John Field Piano Concerto No. 3 in E flat Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras John O'Conor, piano Telarc 80370

05:00:00 00:23:18 Claude Debussy La mer Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 417488

05:26:00 00:16:15 Giuseppe Verdi Don Carlos: Ballet of the Queen Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

05:45:00 00:04:10 Reinhard Keiser The Ridiculous Prince Jodelet: Sinfonia Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901852

05:49:00 00:07:04 Cécile Chaminade Concertino for Flute & Orchestra Op 107 The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

05:58:00 00:01:11 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 12 in C major Op 32 Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4795448

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:02:46 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Kijé's Wedding Op 60 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

06:12:00 00:11:06 Felix Mendelssohn Overture 'Calm Sea and Prosperous Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5318

06:30:00 00:04:42 Michel Corrette Concerto comique No. 7 in C major Arion Baroque Orchestra early-mus 7768

06:31:00 00:04:54 Josef Suk Waltz from Serenade for Strings Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

06:40:00 00:08:14 Philip Glass Harpsichord Concerto: Movement I West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

06:50:00 00:03:14 Ari Pulkkinen Angry Birds: Main Theme Andrew Skeet London Philharmonic X5 Group 2011

06:54:00 00:02:17 Tylman Susato The Danserye: Bergeret "Dont vient cela" New London Consort Members of l'Oiseau 436131

06:55:00 00:03:09 Edwin Franko Goldman March "On the Mall" Blossom Festival Band Loras John Schissel Cleveland Orch Youth Chorus MAA 40601

07:03:00 00:07:52 Ludwig van Beethoven Finale from Piano Sonata No. 23 Emil Gilels, piano DeutGram 4795448

07:10:00 00:12:54 Gustav Holst St. Paul's Suite Op 29 Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9270

07:25:00 00:02:39 Traditional Shaker Hymn 'Not One Sparrow is Dale Warland Dale Warland Singers Gothic 49243

07:32:00 00:02:01 George Frideric Handel Israel in Egypt: He spake the word English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 432110

07:40:00 00:06:21 William Boyce Symphony No. 2 in A major Op 2 Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

07:47:00 00:05:06 Clóvis Pereira Adagio from Concertino for Cello & Royal Northern Sinfonia Antonio Meneses Antonio Meneses, cello Avie 2176

07:55:00 00:04:49 John Ireland A Downland Suite: Minuet William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

BBC NEWS

08:07:00 00:05:42 John Philip Sousa The American Maid: Overture Keith Brion Central Band of the RAF Naxos 559730

08:15:00 00:07:17 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Allegro & Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

08:26:00 00:05:39 Gabriel Fauré Scherzo from Piano Quartet No. 1 Op 15 Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 48066

08:32:00 00:02:50 Benjamin Britten Finale from 'A Simple Symphony' Op 4 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

08:38:00 00:05:18 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 5: Shepherd Boy Op 54 Andrei Gavrilov, piano DeutGram 437522

08:45:00 00:08:07 Richard Strauss Neapolitan Folk Life from 'Aus Italien" Op 16 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425941

08:55:00 00:06:24 John Williams The Force Awakens: Main Title & Attack John Williams Symphony Orchestra Disney 21772

09:05:00 00:16:43 George Frideric Handel Concerto Grosso in A major Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

09:28:00 00:07:10 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 7 Op 92 George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

09:35:00 00:03:46 Heinrich von Herzogenberg Scherzo from Trio Op 61 Albrecht Mayer, oboe; Marie-Luise Neunecker, horn; Markus Becker, piano Decca 4783498

09:55:00 00:03:47 Franz Schubert Five Minuets: Minuet No. 1 in C major Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:02:00 00:02:50 Ruggero Leoncavallo I Medici: Act 1 Prelude Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

10:05:00 00:02:19 Umberto Giordano Fedora: Intermezzo Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

10:09:00 00:10:13 Gustav Holst Japanese Suite Op 33 JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

10:20:00 00:02:49 Gustav Holst First Suite for Military Band: March Op 28 Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80606

10:31:00 00:03:32 Johann Sebastian Bach Cantata No. 29: Sinfonia Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Jeanne Lamon, violin Tafelmusik 1001

10:37:00 00:03:49 George Frideric Handel Aria No. 1 Empire Brass Telarc 80344

10:43:00 00:05:07 Edvard Grieg Cow-Call & Peasant Dance from 'Nordic Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

10:50:00 00:24:44 Josef Suk Fantasy in G minor Op 24 Monte Carlo Philharmonic Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin Decca 15535

11:15:00 00:03:11 Robert Schumann Fantasy Pieces: Soaring Op 12 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177

11:20:00 00:07:27 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 2 Daniel Barenboim Berlin Philharmonic Teldec 21485

11:30:00 00:08:38 Hector Berlioz Overture 'Le corsaire' Op 21 Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

11:40:00 00:07:41 Franz Schubert Theme & Variations from 'Trout' Quintet Emanuel Ax, piano; Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello; Edgar Meyer, double bass; Rebecca Young, viola Sony 61964

11:50:00 00:09:19 Gustav Holst A Somerset Rhapsody Op 21 Richard Hickox London Symphony Chandos 9420

BBC NEWS

12:07:00 00:07:16 Gustav Holst Walt Whitman Overture Op 7 JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

12:16:00 00:13:08 Bernard Herrmann Currier and Ives Suite James Sedares New Zealand Symphony Koch Intl 7224

12:31:00 00:03:46 Antonio Salieri Angiolina: Overture Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

12:38:00 00:04:46 Wolfgang Amadeus Mozart La finta giardiniera: Overture Hans Vonk Dresden State Orchestra Capriccio 10070

12:45:00 00:10:15 Julius Fucik Danube Legends Waltz Op 233 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

12:57:00 00:02:54 Johannes Brahms Scherzo from String Sextet No. 1 Op 18 Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:01:00 00:34:29 Édouard Lalo Symphonie espagnole Op 21 Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

13:37:00 00:20:42 Antonín Dvorák The Water Goblin Op 107 Jun Märkl Indianapolis Symphony Telarc 32927

14:01:00 00:02:50 Robert Browne Hall March "Gardes du Corps" Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

14:04:00 00:01:56 Henry Fillmore March "Rolling Thunder" Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7505

14:08:00 00:12:05 Franz Joseph Haydn Symphony No. 9 in C major Roy Goodman Hanover Band Hyperion 66529

14:23:00 00:07:25 Louis Moreau Gottschalk The Dying Poet Cecile Licad, piano Naxos 559145

14:40:00 00:08:37 Lars-Erik Larsson Lyric Fantasy Op 54 Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

14:51:00 00:07:04 Jules Massenet Airs slovaques from Piano Concerto BBC Scottish Symphony Jean-Yves Ossonce Stephen Coombs, piano Hyperion 66897

15:02:00 00:16:55 Camille Saint-Saëns La Jeunesse d'Hercule Op 50 Charles Dutoit Philharmonia Orchestra Decca 4785437

15:20:00 00:08:50 Joaquín Turina Rapsodia sinfónica Op 66 London Philharmonic Rafael Frühbeck de Burgos Alicia de Larrocha, piano Decca 410289

15:32:00 00:03:45 Felix Mendelssohn Scherzo from Piano Trio No. 2 Op 66 Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

15:39:00 00:04:09 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 4 in F sharp minor Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 4795448

15:45:00 00:10:10 Antonín Dvorák Finale from Symphony No. 6 Op 60 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

15:58:00 00:04:48 Gustav Holst A Fugal Overture Op 40 Richard Hickox London Symphony Chandos 9420

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:07:00 00:03:48 Gustav Holst The Planets: Mercury Op 32 Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

16:14:00 00:09:40 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 5 in F minor Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano Hyperion 67308

16:28:00 00:04:08 Lü Wencheng Autumn Moon on a Calm Lake Lang Lang, piano DeutGram 8233

16:33:00 00:06:30 Isaac Albéniz Iberia: Evocatión Lang Lang, piano Sony 771901

16:41:00 00:07:46 Maurice Ravel Pavane for a Princess of the Past Andrei Gavrilov, piano DeutGram 437532

16:52:00 00:03:04 Carl Millöcker The Beggar Student: Ich knüpfte manche London Philharmonic Franz Welser-Möst Thomas Hampson, baritone EMI 56758

16:57:00 00:01:59 Francis Chagrin Parade of the Wooden Soldiers Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

17:04:00 00:05:53 Gustav Holst Brook Green Suite Howard Griffiths English Sinfonia Naxos 570339

17:13:00 00:11:02 Samuel Wesley Symphony in D major Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9823

17:27:00 00:07:53 Franz Schubert String Trio Movement in B flat major Kodály Quartet Members of Naxos 557126

17:40:00 00:05:59 Eric Whitacre Water Night Eric Whitacre London Symphony Decca 16636

17:48:00 00:01:23 Francis Hopkinson My Days Have Been So Wondrous Free Thomas Hampson, baritone; Wolfram Rieger, piano THM 5432

17:52:00 00:02:57 Gabriel Fauré Barcarolle No. 12 in E flat Op 106 Charles Owen, piano Avie 2240

17:56:00 00:03:36 Sergei Prokofiev Scherzo from Violin Concerto No. 1 Op 19 Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 59

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:19:44 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 503293

18:30:00 00:05:34 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 7 'Vito' Op 26 Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

18:37:00 00:04:25 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 4 'Jota navara' Op 22 Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

18:44:00 00:08:21 Gustav Holst The Planets: Jupiter Op 32 Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

18:54:00 00:04:45 Pablo de Sarasate Jota aragonesa Op 27 Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:22:35 Antonín Dvorák Symphonic Variations Op 78 Marin Alsop Baltimore Symphony Naxos 503293

19:27:00 00:29:15 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 5 in A major Cleveland Orchestra George Szell Isaac Stern, violin Sony 66475

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:09:32 Richard Wagner Die Meistersinger: Act 1 Prelude George Szell Cleveland Orchestra CBS 46286

20:14:00 00:19:00 Camille Saint-Saëns Cello Concerto No. 1 in A minor Op 33 Cleveland Orchestra Sir Neville Marriner Lynn Harrell, cello Decca 410019

20:35:00 00:21:53 Ottorino Respighi The Pines of Rome Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

NIGHT MUSIC WITH ROB GRIER

21:03:00 00:15:42 Gustav Holst Indra Op 13 JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

21:21:00 00:08:32 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 26 in E flat major Jane Glover London Mozart Players ASV 762

21:31:00 00:13:59 Michael Daugherty Deus ex Machina: Train of Tears Nashville Symphony Giancarlo Guerrero Terrence Wilson, piano Naxos 503293

21:48:00 00:03:07 Frédéric Chopin Nocturne No. 5 in F sharp major Op 15 Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

21:53:00 00:31:06 Ludwig van Beethoven Egmont: Incidental Music Op 84 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Cheryl Studer, soprano; Bruno Ganz, speaker DeutGram 435617

22:23:00 00:05:03 Franz Liszt Transcendental Etude No. 10 in F minor Marina Lomazov, piano Lomazov 100

22:26:00 00:24:03 Philip Glass Concerto for Harpsichord & Chamber West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

22:54:00 00:04:37 Domenico Scarlatti Sonata in G major Stephen Marchionda, guitar MD+G 9031587

SHH! QUIET HOUR WITH ROB GRIER

23:02:00 00:07:38 Padre Antonio Soler Sonata No. 11 in B major Martina Filjak, piano Naxos 572515

23:09:00 00:07:35 Carl Philipp Emanuel Bach Largo from Cello Concerto in A major English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis Matt Haimovitz, cello DeutGram 429219

23:19:00 00:08:05 Gustav Holst The Planets: Venus Op 32 Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

23:27:00 00:08:36 Ralph Vaughan Williams Six Studies in English Folk Song Janet Hilton, clarinet; Keith Swallow, piano Chandos 2419

23:38:00 00:05:50 Antonín Dvorák Poetic Tone Pictures: At the Old Castle Op 85 Vassily Primakov, piano Bridge 9309

23:43:00 00:10:18 Peter Tchaikovsky Suite No. 3: Elegie Op 55 Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 61

23:56:00 00:03:01 Jules Massenet Impromptu 'Eau dormant' Aldo Ciccolini, piano EMI 64277

23:56:00 00:03:48 Johann Sebastian Bach Largo from Flute Sonata No. 1 Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402