Program Guide 09-18-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:35:05 Johan Svendsen Symphony No. 1 in D major Op 4

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 49769

00:38:00 00:29:25 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 21 in C major

Havana Lyceum Orchestra José Antonio Méndez Padrón Simone Dinnerstein, piano Sony 538244

01:10:00 00:20:04 John Rutter Suite Antique

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon John McMurtery, flute; Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

01:33:00 00:33:38 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 2 in C minor Op 18

Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2192

02:10:00 01:23:13 Benjamin Britten War Requiem Op 66

New York Philharmonic Kurt Masur Carol Vaness, soprano; Jerry Hadley, tenor; Thomas Hampson, baritone; American Boychoir; Westminster Choir Teldec 17115

04:00:00 00:29:40 Muzio Clementi Symphony No. 3 in G

Francesco d'Avalos Philharmonia Orchestra ASV 803

04:32:00 00:24:45 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin

Alexander Schimpf, piano Oehms 867

05:00:00 00:20:00 Carl Philipp Emanuel Bach Flute Concerto in A major

Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Sir James Galway, flute RCA 60244

05:23:00 00:20:38 Josef Myslivecek Cello Concerto in C major

Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

05:23:00 00:16:01 Franz Joseph Haydn Symphony No. 26 in D minor

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic ViennaPhil 2009

05:43:00 00:04:01 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Russian Dance

Royal Philharmonic Barry Wordsworth Janine Jansen, violin Decca 475011

05:57:00 00:02:14 Jean-Philippe Rameau Tambourins from Concert No. 3

Christophe Rousset Les Talens Lyriques Decca 1845

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:54 Leonard Bernstein Mass: A Simple Song

Canadian Brass RCA 68633

06:15:00 00:09:53 Ludwig van Beethoven Allegro from Symphony No. 6 Op 68

George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

06:20:00 00:02:51 Giovanni Gabrieli Canzon on the 7th tone à 8 No. 2

National Brass Ensemble OberlinMus 1504

06:25:00 00:02:53 Richard Wagner Tannhäuser: Song to the Evening Star

Metropolitan Opera Orchestra James Levine Bryn Terfel, baritone DeutGram 4795448

06:30:00 00:04:09 Ludwig van Beethoven Variations on Arne's 'Rule Britannia'

Olli Mustonen, piano Decca 436834

06:40:00 00:08:20 Karl Goldmark Dance from 'Rustic Wedding' Symphony Op 26

Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

06:50:00 00:03:16 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Divertimento No. 1

Academy Chamber Ensemble Philips 420181

06:54:00 00:01:33 Samuel Scheidt Galliard Battaglia

Canadian Brass Steinway 30008

06:58:00 00:02:12 Bedrich Smetana March of the Student's Legion

Václav Neumann Czech Philharmonic Orfeo 180891

07:03:00 00:05:32 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #24 Op 20

Angeles Quartet Decca 4783695

07:10:00 00:06:00 Felix Mendelssohn Finale from Octet for Strings Op 20

Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

07:18:00 00:02:43 Richard Nicholson Cantate Domino

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

07:25:00 00:02:31 Johann Strauss Jr Polka 'Tritsch-Tratsch' Op 214

Nikolaus Harnoncourt Berlin Philharmonic Teldec 24489

07:30:00 00:05:12 Jack Gallagher Intrada from Sinfonietta for Strings

JoAnn Falletta London Symphony Naxos 559652

07:34:00 00:00:45 George Gershwin Strike Up the Band: Strike Up the Band

Peter Donohoe, piano EMI 54280

07:40:00 00:09:30 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Clarinet Concerto

Vienna Philharmonic Karl Böhm Alfred Prinz, clarinet DeutGram 4795448

07:50:00 00:01:58 Johann Sebastian Bach Passepied from Partita No. 5

Yo-Yo Ma, cello; Chris Thile, mandolin; Edgar Meyer, double bass Nonesuch 558933

07:52:00 00:02:15 Alexander Borodin Prince Igor: Dance of the Polovetsian

Geoffrey Simon Philharmonia Orchestra Cala 1029

07:55:00 00:04:09 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: March of the

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

08:07:00 00:04:16 Antonín Dvorák Bagatelle No. 5 Op 47 Takács Quartet

Gábor Ormai, harmonium Decca 430077

08:15:00 00:06:00 Gioacchino Rossini L'inganno felice: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

08:30:00 00:05:23 Johann Sebastian Bach French Suite No. 5: Sarabande in G

Simone Dinnerstein, piano Telarc 80715

08:40:00 00:07:08 Georg Philipp Telemann Wind Quartet No. 1 in D

European Baroque Soloists Denon 9613

08:52:00 00:02:58 Gabriel Pierné Pastorale Op 14

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362

08:55:00 00:04:51 Ennio Morricone The Mission: Gabriel's Oboe

London Symphony Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

09:05:00 00:17:07 Johann Sebastian Bach Concerto for 2 Violins in D minor

Royal Philharmonic Sir Eugene Goossens David Oistrakh, violin; Igor Oistrakh, violin DeutGram 4793449

09:25:00 00:08:49 Samuel Barber Adagio for Strings Op 11

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80673

09:35:00 00:03:25 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Rigaudon

Carlton Woods Blue Water Chamber Orchestra Blue Water 2010

09:52:00 00:02:44 Kurt Weill Knickerbocker Holiday: September Song

Zurich Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin; Jacques Ammon, piano DeutGram 4796922

09:55:00 00:03:19 Jerome Moross Fugue from Symphony No. 1

JoAnn Falletta London Symphony Albany 1403

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:34 Giovanni Gabrieli Canzon per sonar No. 2

National Brass Ensemble OberlinMus 1504

10:03:00 00:02:34 Federico Mompou Canción y Danza No. 7

Stephen Hough, piano Hyperion 66963

10:08:00 00:11:36 Franz Schubert Impromptu No. 1 in C minor

Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

10:20:00 00:04:00 Maurice Ravel Finale from Piano Concerto in G major

MDR Leipzig Radio Symphony Kristjan Järvi Simone Dinnerstein, piano Sony 503245

10:31:00 00:04:43 Alexander Borodin Scherzo from String Quartet No. 2

Cleveland Quartet Telarc 80178

10:39:00 00:05:58 Sergei Rachmaninoff Suite No. 2: Waltz Op 17

Yefim Bronfman, piano; Emanuel Ax, piano Sony 61767

10:51:00 00:22:02 Wolfgang Amadeus Mozart Sonata for 2 Pianos in D major

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

11:14:00 00:03:02 André Grétry Céphale et Procris: Gigue

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

11:20:00 00:05:00 Dave Brubeck Truth is Fallen (excerpt)

Erich Kunzel Cincinnati Symphony Orchestra, St. John's Assembly Chorus, Soprano Charlene Peterson Atlantic 7567-80761

11:30:00 00:09:03 Giuseppe Verdi La battaglia di Legnano: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

12:06:00 00:05:08 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Bergamasca

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

12:13:00 00:11:30 Arthur Benjamin Oboe Concerto after Cimarosa in C major

City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553433

12:26:00 00:04:31 Jacques Offenbach The Grand Duchess of Gérolstein:

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

12:32:00 00:04:00 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Maidens' Dance Op 118

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

12:39:00 00:04:36 Peter Tchaikovsky The Snow Maiden: Dance of the Tumblers

Vassily Sinaisky BBC Philharmonic BBC 248

12:46:00 00:11:06 Roger Quilter A Children's Overture Op 17

Adrian Leaper Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223444

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:45:15 Franz Joseph Haydn Mass No. 10 in C major

Bavarian Radio Symphony Leonard Bernstein Judith Blegen, soprano; Brigitte Fassbaender, alto; Claes-Hakan Ahnsjö , tenor; Hans Sotin, bass; Bavarian Radio Chorus Philips 412734

13:49:00 00:08:14 Franz Joseph Haydn Te Deum No. 2 in C major

Collegium Musicum 90 Richard Hickox Collegium Musicum 90 Chorus Chandos 633

13:59:00 00:03:08 Claude Pascal Ouverture from Wind Octet

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:03:00 00:02:32 Eugène Bozza Scherzo for Winds Op 48

Scandinavian Wind Quintet Members of Paula 58

14:08:00 00:15:52 Claude Debussy Children's Corner Suite

Simon Trpceski, piano EMI 272

14:25:00 00:05:55 Antonín Kraft Cossack Rondo from Cello Concerto in C major Op 4

Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Anner Bylsma, cello DHM 7757

14:50:00 00:10:23 Niels Gade Scottish Overture 'In the Highlands' Op 7

Christopher Hogwood Danish National Radio Sym Chandos 9862

15:03:00 00:16:32 Lord Berners Luna Park

Kenneth Alwyn RTÉ Sinfonietta MarcoPolo 223716

15:22:00 00:04:27 Constant Lambert Horoscope: Dance for the Followers of Leo

Barry Wordsworth BBC Concert Orchestra Argo 436118

15:26:00 00:04:31 Constant Lambert Bacchanale from 'Horoscope" Suite

Barry Wordsworth BBC Concert Orchestra Argo 436118

15:34:00 00:03:39 Ennio Morricone Casualties of War: Main theme

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

15:41:00 00:03:37 Stanley Myers The Deer Hunter: Cavatina

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

15:47:00 00:07:51 Richard Wagner Christopher Columbus: Overture

Jeffrey Tate Bavarian Radio Symphony EMI 49196

15:56:00 00:01:39 Domenico Scarlatti Sonata in G major

Yuja Wang, piano DeutGram 16606

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Henry Brant, "Marxist?"

15:58:00 00:04:41 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Polka

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Chorus Decca 444867

16:07:00 00:02:34 Lord Berners Polka

David Lloyd-Jones Royal Ballet Sinfonia MarcoPolo 223711

16:31:00 00:06:18 John Williams Born on the Fourth of July: Theme

Boston Pops Orchestra John Williams Tim Morrison, trumpet Sony 64147

16:52:00 00:02:40 Giacomo Puccini Gianni Schicchi: O mio babbino caro

Mahler Chamber Orchestra Claudio Abbado Anna Netrebko, soprano DeutGram 2999

16:57:00 00:02:16 Leos Janácek Fanfare from Sinfonietta Op 60

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

17:04:00 00:05:44 Richard Wagner Die Walküre: Ride of the Valkyries

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

17:25:00 00:09:34 Hans Gál Finale from Piano Concerto Op 57

Royal Northern Sinfonia Kenneth Woods Sarah Beth Briggs, piano Avie 2358

17:40:00 00:03:03 Antonín Dvorák Songs My Mother Taught Me Op 55

Prague Philharmonia Emmanuel Villaume Anna Netrebko, soprano DeutGram 12217

17:45:00 00:05:34 Franz Lehár Giuditta: Meine Lippen sie küssen

Prague Philharmonia Emmanuel Villaume Anna Netrebko, soprano DeutGram 12217

17:52:00 00:02:50 Manuel Infante Andalusian Dance No. 3

Sandra Shapiro, piano; Thomas Hecht, piano Azica 1201

17:56:00 00:03:05 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2: Polonaise

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Gonzalo X. Ruiz, oboe Avie 2171

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:12:50 Johann Sebastian Bach Italian Concerto in F major

Peter Serkin, piano RCA 68188

18:24:00 00:02:18 Johann Sebastian Bach Goldberg Variation No. 31 Aria da Capo

Peter Serkin, piano RCA 68188

18:28:00 00:05:07 Johann Sebastian Bach Goldberg Variation No. 25 Adagio

Peter Serkin, piano RCA 68188

18:36:00 00:17:58 Robert Schumann Konzertstück Op 86

CBC Radio Orchestra Mario Bernardi Anton Kuerti, piano CBC 5218

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:23:40 Franz Joseph Haydn Symphony No.100 in G major

Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 4785437

19:28:00 00:27:02 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 4 in G minor Op 40

Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2191

19:57:00 00:01:59 Anonymous Xácara from "Flores de Música"

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9957

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:10:25 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 2 in C sharp minor

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

20:15:00 00:12:32 Sergei Prokofiev Symphony No. 1 in D major Op 25

George Szell Cleveland Orchestra MAA 75

20:30:00 00:26:52 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 23 in A major

Havana Lyceum Orchestra José Antonio Méndez Padrón Simone Dinnerstein, piano Sony 538244

20:57:00 00:02:42 Aram Khachaturian Gayaneh: Lesghinka

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Henry Brant, "Marxist?"

21:03:00 00:19:18 Peter Tchaikovsky Suite No. 3: Theme and Variations Op 55

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 61

21:24:00 00:08:35 Franz Schubert Impromptu No. 4 in A flat major

Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

21:34:00 00:08:35 Robert Schumann Overture to Schiller's 'The Bride of Messina'

Thomas Dausgaard Swedish Chamber Orchestra Bis 1569

21:45:00 00:03:20 Heino Kaski Night by the Sea Op 34

Kotaro Fukuma, piano EDP 2

21:50:00 00:28:05 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 32 in C minor Op 111

Simone Dinnerstein, piano Telarc 80715

22:20:00 00:24:57 Felix Mendelssohn String Quartet No. 1 in E flat major Op 12

Juilliard String Quartet Sony 60579

22:47:00 00:10:50 Julius Fucik Marinarella Overture Op 215

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

22:48:00 00:02:32 Jean-Marie Leclair Recréation de Musique No. 2: Tambourins

Florilegium Channel 7595

22:58:00 00:01:28 Wolfgang Amadeus Mozart Contradance in G major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:07:14 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Piano Concerto No. 23

Havana Lyceum Orchestra José Antonio Méndez Padrón Simone Dinnerstein, piano Sony 538244

23:09:00 00:09:23 Ludwig van Beethoven Adagio cantabile from Septet Op 20

Berlin Philharmonic Octet Members of Philips 4788977

23:21:00 00:05:52 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Forlane

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

23:26:00 00:08:50 Maurice Ravel Très lent from String Quartet in F major

Jupiter String Quartet OberlinMus 1304

23:38:00 00:09:43 John Cage In a Landscape

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281

23:41:00 00:15:07 Sir Arnold Bax Tintagel

Vernon Handley BBC Philharmonic Chandos 10122

23:47:00 00:07:33 Sergei Rachmaninoff Largo from Piano Concerto No. 4 Op 40

Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2191

23:56:00 00:03:44 Manuel de Falla Homenaje 'Le tombeau de Claude Debussy'

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039

23:57:00 00:02:35 Richard Strauss Träumerei Op 9

John O'Conor, piano Telarc 80391

23:58:00 00:02:05 Edward MacDowell Woodland Sketches: To a Wild Rose Op 51

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067