Program Guide 09-15-2017

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:27:49 Wolfgang Amadeus Mozart Concerto for Flute & Harp in C major Swedish Chamber Orchestra Patrick Gallois Patrick Gallois, flute; Fabrice Pierre, harp Naxos 503293

00:33:00 00:40:16 Peter Tchaikovsky Symphony No. 4 in F minor Op 36 Lorin Maazel Cleveland Orchestra CBS 39065

01:16:00 00:29:19 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1 in F major Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 503293

01:48:00 00:36:46 Franz Schubert Piano Quintet in A major Cleveland Quartet John O'Conor, piano; James Vandemark, bass; Members of Telarc 80225

02:28:00 00:40:36 Aaron Copland Symphony No. 3 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9474

03:12:00 00:24:24 Carlos Surinach Piano Concerto Royal Philharmonic Rafael Frühbeck de Burgos Alicia de Larrocha, piano Decca 4785437

03:40:00 00:37:02 Frederick Delius Florida Suite David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 553535

04:20:00 00:39:22 Ludwig van Beethoven Piano Concerto in D major Op 61 Tapiola Sinfonietta Olli Mustonen Olli Mustonen, piano Ondine 1123

05:02:00 00:18:39 Percy Grainger Suite 'In a Nutshell' Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 56412

05:23:00 00:15:35 Johann Sebastian Bach Partita No. 1 in B flat major Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534

05:41:00 00:06:13 Edvard Grieg Norwegian Dance No. 1 Op 35 Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

05:52:00 00:05:23 Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian March Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 442011

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:06:00 00:03:05 Keith Jarrett Dance from Violin Sonata Michelle Makarski, violin; Keith Jarrett, piano ECM 1450

06:15:00 00:07:30 Peter Tchaikovsky Finale from Serenade for Strings Op 48 East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

06:28:00 00:05:51 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Quartet in E flat major Op 16 Wu Han, piano; Arnaud Sussmann, violin; Beth Guterman, viola; David Finckel, cello CMS Studio 82503

06:44:00 00:05:50 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Romance Op 97 Detroit Symphony Neeme Järvi Emmanuelle Boisvert, violin Chandos 9227

06:58:00 00:03:02 John Philip Sousa March 'The New York Hippodrome' Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:04:00 00:04:16 John Williams 1941: March Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80495

07:14:00 00:07:00 Reinhold Glière At the Court of Vladimir from Symphony JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 503293

07:29:00 00:05:38 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Serenade No. 13 Chamber Players of Canada Atma 2532

07:43:00 00:07:00 Manuel de Falla La vida breve: Interlude & Spanish Dance Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80149

08:04:00 00:03:20 Anderson & Roe Ragtime alla Turca Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

08:16:00 00:08:04 Ottorino Respighi Suite for Strings: Burlesca & Rigaudon Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

08:30:00 00:05:42 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 1: Corrente & Double Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

08:45:00 00:07:53 Gustav Holst The Planets: Jupiter Op 32 Sir Adrian Boult London Philharmonic EMI 28379

09:03:00 00:04:45 Johann Strauss Jr Artists Quadrille Op 201 Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

09:15:00 00:07:46 Sir Arthur Sullivan The Mikado: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

09:31:00 00:06:03 Ennio Morricone Once Upon a Time in the West: Theme City of Prague Philharmonic Paul Bateman Jill Washington, soprano Silva 1057

09:46:00 00:03:08 Igor Stravinsky The Firebird: Lullaby & Finale Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:05:43 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Solemn March Evgeny Svetlanov Russian State Symphony RCA 68406

10:14:00 00:08:42 Antonio Vivaldi Concerto for 4 Violins in B minor Op 3 Mathieu Lussier Les Violons du Roy Atma 2602

10:31:00 00:07:14 Erich Wolfgang Korngold The Private Lives of Elizabeth & Essex: Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 3010

10:43:00 00:08:34 Ludwig van Beethoven Egmont: Overture Op 84 George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

11:00:00 00:05:43 Erik Satie Jack in the Box Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

11:15:00 00:08:41 Giacomo Puccini Preludio sinfonico in A Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 63025

11:30:00 00:06:55 Carl Gustav Sparre Olsen Six Old Village Songs from Lom Op 2 Dalasinfoniettan Bjarte Engeset Henning Kraggerud, violin Naxos 503293

11:45:00 00:08:22 Édouard Lalo Rondo from Symphonie espagnole Op 21 Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

12:05:00 00:03:45 George Gershwin Porgy and Bess: Summertime Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

12:17:00 00:08:41 Jacques Offenbach Orpheus in the Underworld: Overture Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

12:33:00 00:07:14 Gabriel Fauré Barcarolle No. 3 in G flat Op 42 Charles Owen, piano Avie 2240

12:47:00 00:08:54 Antonín Dvorák Prague Waltzes Antal Doráti Detroit Symphony Decca 414370

THE BIG WORK AT ONE

13:10:00 00:18:24 Nikolai Rimsky-Korsakov Mlada: Suite Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 503293

13:37:00 00:05:25 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Polonaise Op 52 Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

13:49:00 00:10:18 Hector Berlioz Waverley Overture Op 1 Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:02:00 00:05:44 Gustav Holst Capriccio Richard Hickox London Symphony Chandos 9420

14:14:00 00:08:41 Arcangelo Corelli Concerto Grosso in F major Op 6 Fabio Biondi Europa Galante Naïve 20012

14:31:00 00:07:49 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 8 Op 93 George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

14:45:00 00:08:52 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 24 in B flat major Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80186

15:01:00 00:05:44 Franz Schubert Alfonso and Estrella: Overture Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

15:14:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold English Dances Set 1 Op 27 Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

15:28:00 00:06:35 Antonín Dvorák Allegretto from Piano Trio No. 3 Op 65 Tempest Trio Naxos 503293

15:42:00 00:07:14 Camille Saint-Saëns Finale from Symphony No. 1 Op 2 Eliahu Inbal Frankfurt Radio Symphony PentaTone 157

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Henry Brant, "Marxist?"

16:04:00 00:02:43 Jenö Hubay Hejre Kati Op 32 London Festival Orchestra Josef Sakonov Josef Sakonov, violin Decca 444786

16:14:00 00:05:55 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 4 Op 60 George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

16:29:00 00:03:08 Richard Rodgers Victory at Sea: Guadalcanal March Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

16:40:00 00:10:41 Peter Tchaikovsky Finale from Violin Concerto Op 35 Russian Philharmonic Dmitry Yablonsky Ilya Kaler, violin Naxos 503293

17:04:00 00:02:27 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Air Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 503293

17:14:00 00:07:01 Aaron Copland Danzón Cubano Leonard Slatkin Detroit Symphony Naxos 503293

17:31:00 00:04:28 Johan Halvorsen Norwegian Dance No. 3 Dalasinfoniettan Bjarte Engeset Henning Kraggerud, violin Naxos 503293

17:45:00 00:06:08 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No. 1 in D major Op 39 James Judd New Zealand Symphony Naxos 503293

DINNER CLASSICS

18:05:00 00:05:40 Franz Liszt Polonaise from Tchaikovsky's 'Eugene Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 436736

18:17:00 00:06:29 Léon Minkus Don Quixote: Grand pas de deux Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

18:32:00 00:06:26 William Kanengiser The Pachelbel "Loose" Canon Los Angeles Guitar Quartet Delos 3205

18:45:00 00:06:00 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Scherzo-valse Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:04 Edvard Grieg Peer Gynt Suite No. 2 Op 55 Bjarte Engeset Malmö Symphony Naxos 503293

19:21:00 00:33:30 Antonín Dvorák Violin Concerto in A minor Op 53 Berlin Radio Symphony Marek Janowski Arabella Steinbacher, violin PentaTone 5186353

19:57:00 00:02:16 Frédéric Chopin Mazurka No. 37 in A flat major Op 59 Vassily Primakov, piano Bridge 9289

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:05:43 Franz Lehár The Merry Widow: Waltz Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

20:10:00 00:23:34 Franz Joseph Haydn Symphony No. 85 in B flat major Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 46313

20:36:00 00:22:59 Sergei Rachmaninoff Rhapsody on a Theme of Paganini Op 43 Mahler Chamber Orchestra Claudio Abbado Yuja Wang, piano DeutGram 15338

NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Henry Brant, "Marxist?"

21:03:00 00:19:27 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3 in D major Helmut Müller-Brühl Cologne Chamber Orchestra Naxos 503293

21:24:00 00:02:35 Franz Liszt Paraphrase on Schumann's Christopher O'Riley, piano Oxingale 2020

21:29:00 00:10:50 Lars-Erik Larsson Little Serenade Op 12 Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553715

21:42:00 00:07:56 Jean Sibelius Karelia Overture Op 10 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony RCA 7765

21:51:00 00:29:51 Frank Martin Mass for Double Chorus Robert Shaw Robert Shaw Festival Singers Telarc 80406

22:23:00 00:25:02 Johannes Brahms Cello Sonata No. 1 in E minor Op 38 Gabriel Schwabe, cello; Nicholas Rimmer, piano Naxos 503293

22:51:00 00:07:42 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 20 Apollo's Fire Jeannette Sorrell John Gibbons, fortepiano Koch Intl 7575

QUIET HOUR

23:02:00 00:03:50 Andrés Segovia Estudio sin luz Jason Vieaux, guitar Azica 71287

23:05:00 00:06:10 Isaac Albéniz Suite Española: Granada Op 47 Rafael Frühbeck de Burgos London Symphony MCA 25887

23:12:00 00:06:21 Enrique Granados Spanish Dance No. 2 in C minor Op 5 Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

23:21:00 00:02:43 E. J. Moeran Serenade in G: Air JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034

23:23:00 00:04:57 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Air Helmut Müller-Brühl Cologne Chamber Orchestra Naxos 503293

23:28:00 00:05:57 Alec Wilder Air for Flute Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Eugenia Zukerman, flute Newport 85570

23:37:00 00:06:22 Edward MacDowell Suite No. 2: Love Song Op 48 Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

23:43:00 00:06:14 Louis Moreau Gottschalk Caprice on "Home, Sweet Home" Op 51 Alan Feinberg, piano Argo 436121

23:49:00 00:06:07 Carl Busch Omaha Indian Love Song Reuben Blundell Gowanus Arts Ensemble New Focus 166

23:57:00 00:02:48 Alberto Ginastera Estancia: Twilight Idyll Gisèle Ben-Dor London Symphony Naxos 570999