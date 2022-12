Program Guide 08-03-2017

WCLV ALL-NIGHT WITH ANGELA MITCHELL

00:02:00 00:29:40 Johann Nepomuk Hummel Piano Concerto No. 6 in A flat major Op 113 London Mozart Players Howard Shelley Howard Shelley, piano Chandos 9558

00:35:00 00:17:53 Maurice Ravel Violin Sonata in G major Janine Jansen, violin; Itamar Golan, piano Decca 15249

00:56:00 00:29:12 Georg Philipp Telemann Suite for Recorder & Strings in A minor Philomel Baroque Orchestra Elissa Berardi, recorder Centaur 2366

01:28:00 00:36:21 Sergei Prokofiev Symphony No. 2 in D minor Op 40 Walter Weller London Philharmonic Decca 4785437

02:07:00 00:29:20 Robert Schumann Piano Quintet in E flat major Op 44 Cleveland Quartet Emanuel Ax, piano RCA 6498

02:39:00 00:24:16 Ferruccio Busoni Turandot Suite Op 41 Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

03:06:00 01:05:32 Johannes Brahms A German Requiem Op 45 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Malin Hartelius, soprano; Simon Keenlyside, baritone; Vienna Singverein MAA 2010

04:15:00 00:38:52 Vasily Kalinnikov Symphony No. 1 in G minor Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553417

04:56:00 00:25:29 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 23 in F minor Op 57 Emil Gilels, piano DeutGram 4795448

05:25:00 00:13:14 Antonín Dvorák Romantic Pieces Op 75 Caroline Goulding, violin; Danae Dörken, piano Ars Prod. 38536

05:41:00 00:06:41 Franz Schubert Overture in D major Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

05:51:00 00:06:37 Johann Sebastian Bach WTC-2: Prelude & Fugue No. 9 in E major Hélène Grimaud, piano DeutGram 12504

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:03:00 Jacques Ibert Entr'acte Paul Fried, flute; David Sussman, guitar GoldenTone 1

06:15:00 00:09:53 Sergei Rachmaninoff Allegro vivace from Piano Concerto No. 4 Op 40 Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2191

06:24:00 00:04:37 Ralph Vaughan Williams The Running Set George Hurst Bournemouth Sinfonietta Chandos 2419

06:30:00 00:07:10 Giuseppe Verdi Nabucco: Overture Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

06:43:00 00:10:13 Franz Schubert Andante from Piano Trio No. 2 Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

06:56:00 00:02:02 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1: Gigue Pierre Fournier, cello DeutGram 4795448

06:59:00 00:02:46 John Philip Sousa March 'The Thunderer' Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559131

07:03:00 00:06:59 Anton Reicha Finale from Wind Quintet No. 23 Op 100 Aulos Wind Quintet Schwann 310011

07:14:00 00:12:35 Peter Tchaikovsky Finale from Symphony No. 1 Op 13 Pablo Heras-Casado Orchestra of St Luke's Harm Mundi 902220

07:30:00 00:05:02 Sérgio Assad Gypsy Slopes from 'Interchange' Delaware Symphony David Amado William Kanengiser, guitar; Scott Tennant, guitar; John Dearman, guitar; Matthew Greif, guitar Telarc 31754

07:40:00 00:08:47 Robert Schumann Finale from Symphony No. 1 Op 38 Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

07:50:00 00:03:19 Goff Richards Homage to the Noble Grape: Chianti London Brass Teldec 46069

07:55:00 00:02:51 Igor Stravinsky Pastorale Boston Sym Chamber Players Joseph Silverstein, violin DeutGram 463667

08:07:00 00:06:50 Saverio Mercadante Russian Rondo from Flute Concerto in E minor Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Irena Grafenauer, flute Philips 426318

08:15:00 00:03:03 Claude Debussy Petite Suite: Cortège Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

08:21:00 00:05:31 Michael Easton Overture to an Italianate Comedy Brett Kelly State Orchestra of Victoria Naxos 554368

08:29:00 00:03:54 Frédéric Chopin Etude No. 23 in A minor Op 25 Irena Portenko, piano Blue Griff 213

08:30:00 00:06:02 Giacomo Puccini Chrysanthemums Quartetto di Cremona Klanglogo 1400

08:33:00 00:02:32 Jean-Marie Leclair Recréation de Musique No. 2: Tambourins Florilegium Channel 7595

08:50:00 00:02:34 Bruce Broughton E-Flat Five Ways Gloria Cheng, piano Harm Mundi 907635

08:55:00 00:04:53 Bruce Broughton Silverado: Overture Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2016

09:05:00 00:17:21 Leos Janácek Mládí for Wind Sextet Orpheus Chamber Orchestra Members of DeutGram 415668

09:28:00 00:05:38 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Serenade No. 13 Chamber Players of Canada Atma 2532

09:35:00 00:05:00 Zoltán Kodály Háry János: Intermezzo London Symphony István Kertész John Leach, cimbalom Decca 4785437

09:50:00 00:05:09 Maurice Ravel Jeux d'eau Hélène Grimaud, piano DeutGram 24427

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:01:00 00:01:32 Francis Poulenc Intermezzo No. 1 in C major Pascal Rogé, piano Decca 425862

10:03:00 00:03:25 Francis Poulenc Les chemins de l'amour Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

10:08:00 00:12:34 Johann Sebastian Bach Prelude, Fugue & Allegro in E flat major Jason Vieaux, guitar Azica 71250

10:21:00 00:04:48 Carl Philipp Emanuel Bach Piano Sonata in D Mikhail Pletnev, piano DeutGram 459614

10:31:00 00:03:18 Claude Debussy Preludes Book 2: La puerta del vino Alexander Schimpf, piano Genuin 10181

10:38:00 00:04:13 Joaquín Turina Danzas Fantàsticas: Orgía Op 22 Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80574

10:43:00 00:04:52 Carl Teike March 'Old Comrades' Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7502

10:49:00 00:19:41 Frank Bridge Suite for String Orchestra William Boughton English String Orchestra Nimbus 5068

11:10:00 00:05:44 Frederick Delius Irmelin Prelude Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

11:16:00 00:07:13 Franz Liszt Years of Pilgrimage, 1st Year: Les Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

11:25:00 00:08:41 Giacomo Puccini Preludio sinfonico in A Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 63025

11:36:00 00:09:20 George Frideric Handel Concerto Grosso in D minor Op 3 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Erato 94354

11:47:00 00:06:59 Antonín Dvorák Scherzo from String Quartet No. 13 Op 106 Cypress String Quartet Avie 2275

11:55:00 00:04:19 Peter Tchaikovsky Souvenir of a Beloved Place: Mélodie Op 42 Odense Symphony Alexander Vedernikov Jennifer Koh, violin Cedille 166

BBC NEWS

12:07:00 00:09:37 Johan Wagenaar Waltz Cycle 'Vienna in 3/4 Time' Op 38 Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 425833

12:18:00 00:09:40 Amilcare Ponchielli La Gioconda: Dance of the Hours Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

12:29:00 00:03:30 Gioacchino Rossini Galop from 'William Tell' Overture Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80141

12:36:00 00:04:10 Sergei Prokofiev Cinderella: Galop Martha Argerich, piano; Mikhail Pletnev, piano DeutGram 3109

12:42:00 00:13:01 Hector Berlioz Overture 'Rob Roy' Charles Dutoit Montreal Symphony Decca 421193

12:56:00 00:03:47 Emmanuel Chabrier Ronde champêtre Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:01:00 00:44:07 Peter Tchaikovsky Symphony No. 1 in G minor Op 13 Pablo Heras-Casado Orchestra of St Luke's Harm Mundi 902220

13:47:00 00:10:50 Jacques Offenbach Voyage dans la lune: Ballet of the Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

14:00:00 00:03:23 Ruggero Leoncavallo Pagliacci: Intermezzo Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

14:04:00 00:03:41 Giuseppe Martucci Giga Op 61 Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

14:10:00 00:11:35 Anton Bruckner Overture in G minor Riccardo Chailly Deutsches Symphonie Berlin Decca 421593

14:23:00 00:11:00 Franz Schubert Andante from Piano Trio No. 1 Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

14:37:00 00:09:49 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Sonata No. 15 in C major Daniel-Ben Pienaar, piano Avie 2209

14:49:00 00:10:02 Maurice Ravel Four Movements from Schumann's Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

15:01:00 00:18:02 Alfredo Casella Paganiniana Op 65 Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

15:21:00 00:05:39 Witold Lutoslawski Variations on Theme by Paganini Westhuizen Duo Westhuizen 2007

15:28:00 00:04:00 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Idyll Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

15:34:00 00:04:05 Robert Schumann Novelette No. 6 in A major Op 21 Kotaro Fukuma, piano Naxos 557668

15:42:00 00:05:55 Franz Schubert The Friends from Salamanka: Overture Manfred Huss Haydn Sinfonietta, Vienna Koch Intl 1121

15:49:00 00:06:00 Hector Berlioz Symphonie fantastique: Waltz Op 14 Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 453432

15:56:00 00:01:35 Ludwig van Beethoven The Ruins of Athens: Turkish March Op 113 Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 7716

15:58:00 00:04:12 Antonio Salieri Falstaff: Overture Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:06:00 00:03:25 Antonio Salieri Tarare: Act 2 Overture Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98269

16:12:00 00:11:32 Gioacchino Rossini William Tell: Overture Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

16:27:00 00:04:48 Richard Wagner Die Walküre: Ride of the Valkyries Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

16:36:00 00:03:00 John Lennon/Paul McCartney Yesterday Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

16:41:00 00:08:57 Giuseppe Verdi I vespri siciliani: Overture Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

16:52:00 00:02:50 Giacomo Puccini La bohème: O Mimì tu più non torni Orchestra of La Scala Riccardo Chailly Roberto Alagna, tenor; Simon Keenlyside, baritone Decca 466070

16:57:00 00:01:44 Fritz Kreisler Syncopation Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

17:04:00 00:05:40 Peter Tchaikovsky Waltz from Symphony No. 5 Op 64 Evgeny Mravinsky Leningrad Philharmonic DeutGram 4796018

17:25:00 00:09:37 Johann Sebastian Bach Concerto for 4 Keyboards in A minor Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord; Michael Sponseller, hc; Janina Ceaser, harpsichord; Paul Jenkins, harpsichord Eclectra 2059

17:40:00 00:04:27 Frédéric Chopin Waltz No. 9 in A flat major Op 69 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

17:46:00 00:03:46 Charles Gounod Roméo et Juliette: Waltz Song Vienna Radio Symphony Cornelius Meister Aida Garifullina, soprano Decca 4788305

17:52:00 00:03:10 Richard Dubugnon La Minute exquise Janine Jansen, violin; Itamar Golan, piano Decca 15249

17:58:00 00:01:58 John Williams Sound the Bells! Alasdair Neale Bay Brass Harm Mundi 807556

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:14:03 Michael Haydn Symphony No. 11 in B flat Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

18:25:00 00:08:03 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 1 Op 13 Pablo Heras-Casado Orchestra of St Luke's Harm Mundi 902220

18:35:00 00:03:38 Adolph von Henselt Scherzo in B minor Op 9 Rüdiger Steinfatt, piano Schwann 310023

18:40:00 00:12:23 Christopher Palmer Fantasy on Puccini's 'La bohème' Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Christopher Warren-Green, vn EMI 49552

18:54:00 00:04:54 Giacomo Puccini Scherzo for Orchestra Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:14:56 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 4 in E flat major English Chamber Orchestra Ralf Gothóni Richard Berry, horn Avie 35

19:19:00 00:36:08 Alexander Glazunov Raymonda: Suite Op 57 José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61939

19:57:00 00:03:45 George Gershwin Porgy and Bess: Summertime Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:11:54 Gioacchino Rossini William Tell: Overture Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner Mihaly Virizlay ,cello RCA 300350

20:16:00 00:16:17 Nikolai Rimsky-Korsakov Capriccio espagnol Op 34 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

20:34:00 00:22:16 Peter Tchaikovsky Romeo and Juliet Fantasy Overture Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

NIGHT MUSIC WITH ROB GRIER

21:03:00 00:13:05 Giacomo Puccini Capriccio sinfonico Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 63025

21:18:00 00:12:05 Peter Tchaikovsky Adagio from Symphony No. 1 Op 13 Pablo Heras-Casado Orchestra of St Luke's Harm Mundi 902220

21:32:00 00:13:02 Ralph Vaughan Williams Serenade to Music Atlanta Symphony Orchestra Robert Spano Atlanta Symphony Chorus Telarc 80676

21:47:00 00:03:27 Fritz Kreisler La Gitana Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

21:52:00 00:30:32 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 5 in F major Op 103 WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92510

22:24:00 00:24:03 Peter Tchaikovsky The Tempest Op 18 Pablo Heras-Casado Orchestra of St Luke's Harm Mundi 902220

22:27:00 00:02:05 Jean Sibelius Humoresque No. 2 in D Op 87 Tapiola Sinfonietta Pekka Kuusisto Pekka Kuusisto, violin Ondine 1074

22:51:00 00:07:04 Johann Sebastian Bach Concerto after Vivaldi in F Cyprien Katsaris, piano Sony 66272

SHH! QUIET HOUR WITH ROB GRIER

23:02:00 00:12:06 Amilcare Ponchielli Elegia Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 63025

23:14:00 00:06:48 Josef Suk Elegy in D flat major Op 23 Ahn Trio EMI 56674

23:23:00 00:04:43 Richard Dubugnon Hypnos Janine Jansen, violin; Itamar Golan, piano Decca 15249

23:27:00 00:11:51 Sergei Rachmaninoff Adagio from Piano Concerto No. 2 Op 18 Warsaw Philharmonic Stanislaw Wislocki Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4795448

23:42:00 00:04:50 Cyril Scott Lotus Land Op 47 Jack Richard Crossan, piano Cambria 1086

23:46:00 00:07:49 Peter Warlock Serenade for String Orchestra Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8808

23:57:00 00:03:00 Carlos Guastavino Cantilena No. 4 Christopher O'Riley, piano CPI 3294112