Program Guide 07-25-2017

00:00

00:02:00 00:28:22 Robert Schumann Symphony No. 4 in D minor Op 120

Yannick Nézet-Séguin Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4792437

00:33:00 00:17:02 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Quintet in E flat major

Richard King, horn; Mari Sato, violin; Lynne Ramsey, viola; Stanley Konopka, viola; Julie Myers King, cello Albany 1325

00:53:00 00:26:46 Leopold Kozeluch Piano Concerto No. 1 in F major

London Mozart Players Howard Shelley Howard Shelley, piano Hyperion 68154

01:23:00 00:56:46 Maurice Ravel Daphnis et Chloé

Berlin Philharmonic Pierre Boulez Berlin Radio Choir DeutGram 447057

02:23:00 00:39:32 Peter Tchaikovsky Suite No. 3 in G major Op 55

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 61

03:06:00 00:34:59 Albéric Magnard Quintet for Piano & Winds in D minor Op 8

Montreal Wind Society CBC 1097

03:44:00 00:45:34 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade Op 35

Royal Philharmonic Sir Thomas Beecham Steven Staryk, violin EMI 66998

04:33:00 00:33:34 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 22 in E flat major

Orpheus Chamber Orchestra Jonathan Biss, piano EMI 17270

05:10:00 00:10:48 Aaron Copland Prairie Journal

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

05:23:00 00:15:21 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 13 in E flat major Op 27

Peter Takács, piano Cambria 1175

05:41:00 00:07:31 Modest Mussorgsky Intermezzo 'In modo classico' in B minor

Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 62034

05:52:00 00:07:47 Johann Sebastian Bach Largo from Trio Sonata No. 5

Arcadi Volodos, piano Sony 62691

06:00 BBC NEWS

06:07:00 00:07:05 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Trio in C major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 75736

06:17:00 00:08:47 Felix Mendelssohn Finale from String Symphony No. 12

Concerto Cologne Teldec 98435

06:29:00 00:06:09 John Rutter Distant Land

John Rutter Royal Philharmonic Decca 1821

06:40:00 00:09:02 Franz Schubert Twelve Waltzes

Vassily Primakov, piano Bridge 9327

06:52:00 00:03:15 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Rigaudon

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

06:57:00 00:02:47 Samuel E. Morris March 'The Kilties'

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:04:00 00:04:55 Padre Antonio Soler Sonata No. 9 in C major

Martina Filjak, piano Naxos 572515

07:12:00 00:10:18 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 102

Martin Pearlman Boston Baroque Linn 426

07:25:00 00:09:36 Gioacchino Rossini The Siege of Corinth: Overture

Thomas Schippers London Symphony EMI 64335

07:40:00 00:06:58 Sir William Walton Prelude & Fugue 'The Spitfire'

James Judd Florida Philharmonic Harm Mundi 907070

07:50:00 00:04:01 Franz Joseph Haydn The Creation: The Heavens Are Telling

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Christa Ludwig, mezzo-soprano; Fritz Wunderlich, tenor; Walter Berry, baritone; Vienna Singverein DeutGram 4796018

07:55:00 00:04:26 John Field Rondo from Piano Sonata No. 1 Op 1

John O'Conor, piano Telarc 80290

08:07:00 00:07:06 Felix Mendelssohn Die Heimkehr aus der Fremde: Overture Op 89

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

08:17:00 00:05:05 Leopold Kozeluch Minuet from Piano Concerto No. 6

London Mozart Players Howard Shelley Howard Shelley, piano Hyperion 68154

08:22:00 00:05:11 Henri Herz Polonaise from Piano Concerto No. 8 Op 218

Tasmanian Symphony Howard Shelley Howard Shelley, piano Hyperion 67465

08:30:00 00:05:07 Johann Sebastian Bach Cantata No.207: Chorus 'Vereinigte zweitracht'

Richard Kapp Philharmonia Virtuosi of NY CBS 44651

08:40:00 00:08:49 Joseph Lanner Schönbrunn Waltz Op 200

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

08:52:00 00:03:14 Ari Pulkkinen Angry Birds: Main Theme

Andrew Skeet London Philharmonic X5 Group 2011

08:57:00 00:03:32 Georg Philipp Telemann Finale from Viola Concerto in G major

National Arts Centre Orchestra Pinchas Zukerman Pinchas Zukerman, viola Analekta 8783

09:05:00 00:18:02 Alfredo Casella Paganiniana Op 65

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

09:27:00 00:06:03 Ennio Morricone Once Upon a Time in the West: Theme

City of Prague Philharmonic Paul Bateman Jill Washington, soprano Silva 1057

09:36:00 00:06:29 Frédéric Chopin Polonaise No. 4 in C minor Op 40

Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883

09:45:00 00:04:29 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Overture

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra CBC 5229

09:52:00 00:02:57 Emile Waldteufel High Speed Galop Op 146

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5264

09:56:00 00:03:09 Clarice Assad Impressions: Dança Brasileira

New Century Chamber Orch Nadja Salerno-Sonnenberg, vn NSS Music 8

10:00

10:01:00 00:02:35 Antonín Dvorák Humoresque No. 2 Op 101

Orion Weiss, piano Bridge 9355

10:04:00 00:02:04 Peter Tchaikovsky Humoresque in G major Op 10

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557645

10:08:00 00:12:14 Herbert Howells Pastoral Rhapsody

Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9410

10:23:00 00:07:04 E. J. Moeran In the Mountain Country

Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8639

10:28:00 00:05:52 Franz Joseph Haydn Fantasia in C major

Marina Lomazov, piano Lomazov 100

10:31:00 00:04:09 Ludwig van Beethoven Variations on Arne's 'Rule Britannia'

Olli Mustonen, piano Decca 436834

10:47:00 00:04:28 Alexander Zemlinsky Humoreske for Winds

Berlin Philharmonic Wind Qnt Bis 612

10:53:00 00:19:34 Alfredo Casella Italia Op 11

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

11:20:00 00:06:49 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in G

Emerson String Quartet Carol Wincenc, flute DeutGram 431770

11:29:00 00:08:21 Friedrich von Flotow Martha: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

11:40:00 00:10:10 Antonín Dvorák Finale from Symphony No. 6 Op 60

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

11:52:00 00:07:58 Marcel Grandjany Rhapsodie for Harp Op 10

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

12:07:00 00:08:30 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Violin Concerto No. 5

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin Avie 2317

12:20:00 00:07:03 Ludwig van Beethoven Variations on the 'Turkish March' Op 76

Emil Gilels, piano EMI 69509

12:38:00 00:05:20 Nicolò Paganini Caprice No. 24 in A minor Op 1

Brodsky Quartet Chandos 10761

12:45:00 00:15:05 Wilhelm Friedemann Bach Harpsichord Concerto in A minor

London Baroque Harm Mundi 901558

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:24:54 Leopold Kozeluch Piano Concerto No. 5 in E flat major

London Mozart Players Howard Shelley Howard Shelley, piano Hyperion 68154

13:28:00 00:16:01 Michael Haydn Symphony No. 25 in G major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

13:46:00 00:13:16 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 6 in D major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

14:00

14:00:00 00:02:00 Morton Gould Boogie Woogie Etude

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

14:03:00 00:03:54 Dmitri Shostakovich Jazz Suite No. 1: Foxtrot

Burning River Brass BurnRiver 2013

14:08:00 00:11:15 George Frideric Handel Saul: Act 1 Sinfonia

Paul McCreesh Gabrieli Players Archiv 474510

14:21:00 00:11:04 Jean Sibelius Rakastava Op 14

Mario Bernardi CBC Radio Orchestra CBC 5157

14:36:00 00:10:48 Aaron Copland Prairie Journal

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

14:49:00 00:09:10 Johann Peter Emilius Hartmann Overture to 'Hakon Jarl' Op 40

Thomas Dausgaard Danish National Radio Sym DaCapo 224097

15:01:00 00:15:56 Johann Nepomuk Hummel Theme & Variations in F major Op 97

London Mozart Players Howard Shelley Howard Shelley, piano Chandos 9886

15:18:00 00:06:48 Joseph Eybler Overture in C minor Op 8

Michael Hofstetter Geneva Chamber Orchestra CPO 777104

15:27:00 00:03:37 Fritz Kreisler Liebesleid Orpheus Chamber Orchestra

Gil Shaham, violin DeutGram 449923

15:31:00 00:03:32 Johann Sebastian Bach Fugue in A major

Alan Feinberg, piano Steinway 30034

15:38:00 00:04:42 George Frideric Handel Polonaise from Concerto Grosso Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

15:44:00 00:11:01 Benjamin Britten Soirées musicales Op 9

Okko Kamu Helsingborg Symphony Ondine 825

15:56:00 00:02:21 Reinhold Glière The Red Poppy: Waltz

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

16:00

16:07:00 00:03:32 John Lunn Downton Abbey: Theme

London Mozart Players Stuart Morley Claire Jones, harp Silva 6051

16:13:00 00:08:36 Ludwig van Beethoven Egmont: Overture Op 84

George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

16:30:00 00:06:21 James Horner Cocoon: Theme

David Newman Varèse Sarabande Symphony Varese Sar 1985

16:42:00 00:07:27 Stanislaw Moniuszko The New Don Quixote: Overture

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572716

16:52:00 00:03:06 Claude Debussy Petite Suite: Ballet

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

17:04:00 00:05:49 Joseph Canteloube Songs of the Auvergne: Baïlèro

Academy St. Martin in Fields Edward Gardner Kate Royal, soprano EMI 94419

17:12:00 00:10:49 Evaristo Felice dall'Abaco Concerto a più Istrumenti in E minor Op 5

Concerto Cologne Martin Sandhoff, flute; Cordula Breuer, flute Teldec 22166

17:25:00 00:07:54 John Williams Star Wars: Throne Room & End Title

John Williams Skywalker Symphony Orchestra Sony 45947

17:40:00 00:02:01 John Novacek Cockles Rag

Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

17:44:00 00:05:56 Brian Dykstra Lemon Grass Rag

Katherine DeJongh, flute; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

17:52:00 00:03:06 Franz Schreker Ein Tanzspiel: Menuett

Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:52 Claude Debussy Children's Corner Suite

Simon Trpceski, piano EMI 272

18:27:00 00:04:17 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2: Minuet

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

18:33:00 00:03:09 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Adagietto

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

18:38:00 00:14:28 César Cui Suite Miniature Op 20

Kenneth Schermerhorn Hong Kong Philharmonic MarcoPolo 220308

18:54:00 00:06:13 Alexander Borodin Finale from Symphony No. 2

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

19:00 SYMPHONY AT SEVEN

19:02:00 00:20:27 Vincenzo Tommasini The Good-Humored Ladies: Suite

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 60311

19:25:00 00:31:41 Frédéric Chopin Piano Concerto No. 2 in F minor Op 21

Orch of Age of Enlightenment Sir Charles Mackerras Emanuel Ax, piano Sony 63371

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:14:25 Richard Strauss Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 707

20:19:00 00:13:36 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento for Strings in F major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45471

20:35:00 00:22:51 Zoltán Kodály Háry János: Suite Op 35

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

20:57:00 00:02:24 Edvard Grieg Two Elegiac Melodies: The Wounded Heart Op 34

Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

21:00 NIGHT MUSIC

21:03:00 00:16:06 Karl Pilss Serenade for Wind Quintet

Berlin Philharmonic Wind Qnt Bis 612

21:21:00 00:08:35 Franz Schubert Impromptu No. 4 in A flat major

Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

21:32:00 00:10:18 Heinrich Marschner Grand Festive Overture Op 78

Alfred Walter Slovak State Philharmonic MarcoPolo 223342

21:45:00 00:06:28 Nicolò Paganini Variations on 'God save the King' Op 9

Leonidas Kavakos, violin Decca 4789377

21:53:00 00:28:38 Johannes Brahms Variations & Fugue on Theme by Handel Op 24

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 436853

22:26:00 00:23:24 Leopold Kozeluch Piano Concerto No. 6 in C major

London Mozart Players Howard Shelley Howard Shelley, piano Hyperion 68154

22:52:00 00:06:13 Fernando Sor Variations on Theme by Mozart Op 9

Christopher Parkening, guitar EMI 56730

22:55:00 00:04:35 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Tsar's Farewell

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572693

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:06:21 Franz Joseph Haydn Largo from String Quartet No. 59 Op 74

Angeles Quartet Decca 4783695

23:08:00 00:11:15 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Sinfonia Concertante

London Symphony Sir Colin Davis Arthur Grumiaux, violin; Arrigo Pellicia, viola Philips 4788977

23:22:00 00:16:05 Ludwig van Beethoven Adagio from String Quartet No. 15 Op 132

Cypress String Quartet Cypress 2012

23:40:00 00:03:41 Felix Mendelssohn Song without Words No. 1 in E major Op 19

Sergei Babayan, piano Discover 920155

23:43:00 00:10:52 Franz Schubert Andante in B minor

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 75

23:56:00 00:02:58 John Dowland Come, heavy Sleep

La Nef Michael Slattery, tenor Atma 2650

23:57:00 00:02:58 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 23 in G sharp minor Op 32

Vassily Primakov, piano Bridge 9348