Program Guide 06-19-2017

00:02:00 00:35:29 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 41 in C major

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436421

00:40:00 00:33:45 Robert Schumann Davidsbündlertänze Op 6

Stephen Hough, piano VirginClas 90770

01:17:00 00:31:14 Sir Edward Elgar Enigma Variations Op 36

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

01:51:00 00:28:00 Antonio Vivaldi Gloria in D

Bethlehem Bach Festival Orch Greg Funfgeld Julia Doyle, soprano; Rosa Lamoreaux, soprano; Daniel Taylor, countertenor; Bach Choir of Bethlehem Analekta 9873

02:22:00 00:41:19 Antonín Dvorák Cello Concerto in B minor Op 104

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Mstislav Rostropovich, cello DeutGram 4795448

03:07:00 00:16:47 Johann Stamitz Symphony in E flat Op 11

Donald Armstrong New Zealand Chamber Orch Naxos 553194

03:26:00 00:33:58 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 244920

04:03:00 00:32:19 Dmitri Shostakovich Symphony No. 6 in B minor Op 54

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 68

04:38:00 00:42:10 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 2 in G major Op 44

Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin Barry Douglas, piano RCA 61633

05:23:00 00:16:13 Arthur Foote Suite for Strings in E major Op 63

Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

05:43:00 00:06:11 Johann Sebastian Bach Fugue in G minor

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra CBS 38915

05:53:00 00:04:13 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Mazurka Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

06:07:00 00:03:00 Johannes Brahms Scherzo from String Sextet No. 1 Op 18

Yehudi Menuhin, violin; Robert Masters, violin; Cecil Aronowitz, viola; Ernst Wallfisch, viola; Maurice Gendron, cello Warner 1

06:15:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold English Dances Set 1 Op 27

Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

06:22:00 00:03:06 Eric Whitacre Oculi Omnium

Eric Whitacre Eric Whitacre Singers Decca 16636

06:26:00 00:04:54 Eugène d'Albert Gernot: Act 2 Prelude

Jun Märkl MDR Leipzig Radio Symphony Naxos 573110

06:32:00 00:03:13 Richard Wagner Lohengrin: Act 3 Prelude

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

06:40:00 00:08:48 Carl Maria von Weber Invitation to the Dance Op 65

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Stephen Geber, cello Decca 430201

06:51:00 00:03:11 Clive Richardson Beachcomber

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

06:53:00 00:03:18 Jules Mouquet Suite for Winds: Scherzo

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

06:55:00 00:03:17 Henry Fillmore March 'King Karl King'

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:03:00 00:06:59 Antonín Dvorák Scherzo from String Quartet No. 13 Op 106

Cypress String Quartet Avie 2275

07:10:00 00:08:41 Jacques Offenbach Orpheus in the Underworld: Overture

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

07:25:00 00:02:10 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Galop Op 97

Riccardo Chailly Philadelphia Orchestra Decca 452597

07:27:00 00:07:19 Alessandro Scarlatti Concerto Grosso No. 6 in E

Fabio Biondi Europa Galante VirginClas 45495

07:40:00 00:06:39 Gabriel Fauré Romances without Words Op 17

Charles Owen, piano Avie 2240

07:45:00 00:03:10 Pietro Castrucci Finale with Echo from Concerto Grosso Op 3

Catherine Mackintosh Orch of Age of Enlightenment BBC 201

07:49:00 00:05:07 Edvard Grieg Cow-Call & Peasant Dance from 'Nordic Melodies'

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

07:55:00 00:03:04 Giuseppe Verdi La traviata: Brindisi 'Libiamo, ne'lieti

Vienna Philharmonic Carlo Rizzi Anna Netrebko, soprano; Rolando Villazón, tenor; Helene Schneiderman, mezzo; Vienna State Opera Chorus DeutGram 6188

08:07:00 00:05:50 Dmitri Shostakovich Festive Overture Op 96

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 13458

08:15:00 00:10:24 Maurice Ravel Introduction & Allegro

Melos Ensemble Osian Ellis, harp; Richard Adeney, flute; Cecil Aronowitz, viola Decca 4785437

08:25:00 00:02:35 Leonard Bernstein Candide: The Best of All Possible Worlds

Canadian Brass RCA 68633

08:30:00 00:04:51 Pierre de la Rue Absalon fili mi

Stile Antico Harm Mundi 807595

08:40:00 00:08:25 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #27 Op 20

Angeles Quartet Decca 4783695

08:50:00 00:02:53 Johann Sebastian Bach Partita for solo flute: Bourrée anglaise

Joshua Smith, flute Delos 3402

08:55:00 00:04:28 Sammy Fain I'll Be Seeing You

London Symphony Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

09:05:00 00:19:12 Paul Hindemith Symphonic Metamorphosis on Themes

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

09:28:00 00:05:51 Howard Shore The Lord of the Rings: The Fellowship

Nic Raine City of Prague Philharmonic Silva 1160

09:35:00 00:04:14 Mikhail Ippolitov-Ivanov Procession of the Sardar

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

09:55:00 00:03:56 Frederick Delius Koanga: La Calinda

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

09:58:00 00:01:24 Sven Einar Englund The Reindeer Race from "The White Reindeer'

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 575

10:00:00 00:02:36 Sergei Rachmaninoff Suite No. 1: Russian Easter Op 5

Emanuel Ax, piano; Yefim Bronfman, piano Sony 61767

10:04:00 00:03:41 Leopold Stokowski Chorale from Bach's 'Easter Cantata'

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

10:10:00 00:12:45 Eugène d'Albert Overture to Grillparzer's 'Esther' Op 8

Jun Märkl MDR Leipzig Radio Symphony Naxos 573110

10:23:00 00:03:15 Giacomo Meyerbeer Le prophète: Coronation March

Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

10:30:00 00:03:37 Vítezslav Novák Slovak Suite: Children's Scene Op 32

Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 45251

10:36:00 00:07:00 Percy Grainger Children's March 'Over the Hills and Far Away'

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

10:45:00 00:05:04 Max von Schillings Dance of the Flowers

Jan Stulen WDR Symphony Cologne CPO 999233

10:51:00 00:22:02 Wolfgang Amadeus Mozart Sonata for 2 Pianos in D major

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

11:15:00 00:05:09 Jan Václav Vorísek Impromptu No. 3 in D Op 7

Artur Pizarro, piano Collins 14582

11:22:00 00:08:17 José Pablo Moncayo Huapango

Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

11:33:00 00:07:42 H. Balfour Gardiner Overture to a Comedy

Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 49933

11:42:00 00:04:29 Henry Purcell Trumpet Tune & Bell Symphony

Empire Brass Michael Murray, organ Telarc 80218

11:47:00 00:09:09 Johannes Brahms Finale from Symphony No. 4 Op 98

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Belvedere 8005

11:57:00 00:01:35 Ludwig van Beethoven The Ruins of Athens: Turkish March Op 113

Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 7716

12:06:00 00:08:07 Franz von Suppé Morning, Noon and Night in Vienna

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

12:16:00 00:07:38 Maurice Ravel Miroirs: Alborada del gracioso

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1002

12:22:00 00:04:35 Edward MacDowell Suite No. 1: Forest Spirits Op 42

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

12:37:00 00:05:50 Alfredo Catalani Loreley: Dance of the Water Nymphs

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

12:49:00 00:07:43 Julius Fucik Miramare Overture Op 247

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

12:58:00 00:02:30 Francis Poulenc Pastourelle

Paul Crossley, piano CBS 44921

13:02:00 00:30:31 Sir Edward Elgar Enigma Variations Op 36

David Zinman Baltimore Symphony Telarc 80192

13:35:00 00:14:43 Sir Granville Bantock The Witch of Atlas

Vernon Handley Royal Philharmonic Hyperion 66450

13:52:00 00:10:43 Ralph Vaughan Williams Norfolk Rhapsody No. 1

Barry Wordsworth New Queen's Hall Orchestra Argo 440116

14:01:00 00:02:38 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Sonata No. 29 Op 106

Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018

14:04:00 00:03:11 Ludwig van Beethoven Scherzo from Septet Op 20

Berlin Philharmonic Octet Members of Philips 4788977

14:09:00 00:10:20 Johann Stamitz Symphony in D Op 3

Donald Armstrong New Zealand Chamber Orch Naxos 553194

14:20:00 00:05:20 Carl Stamitz Romance from Cello Concerto No. 1

Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

14:27:00 00:08:37 Lars-Erik Larsson Lyric Fantasy Op 54

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

14:40:00 00:09:10 Johann Peter Emilius Hartmann Overture to 'Hakon Jarl' Op 40

Thomas Dausgaard Danish National Radio Sym DaCapo 224097

14:50:00 00:08:57 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 6 Op 74

Semyon Bychkov Czech Philharmonic Decca 4830656

15:01:00 00:15:34 Eugène d'Albert Cinderella Suite Op 38

Jun Märkl MDR Leipzig Radio Symphony Naxos 573110

15:18:00 00:08:06 Franz Liszt Transcendental Etude No. 4 in D minor

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

15:28:00 00:02:32 Georges Bizet Jeux d'enfants: March Op 22

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

15:32:00 00:03:41 Alfredo Catalani La Wally: Act 3 Prelude

Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

15:39:00 00:06:15 Ermanno Wolf-Ferrari Rondò from Idillio Concertino Op 15

Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Andrea Tenaglia, oboe Naxos 572921

15:47:00 00:08:41 Giacomo Puccini Preludio sinfonico in A

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 63025

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O'Connell

15:58:00 00:04:15 Eugène d'Albert Cinderella: Ball at the King's Palace

Jun Märkl MDR Leipzig Radio Symphony Naxos 573110

16:06:00 00:02:53 Frederick Hollander Sabrina: Main Title

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 422

16:12:00 00:10:35 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Summer' Concerto in G minor Op 8

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord Eclectra 2059

16:26:00 00:04:47 Miklós Rózsa Madame Bovary: Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

16:34:00 00:05:30 Johan Halvorsen Mascarade: Holberg Overture

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

16:41:00 00:08:32 Johann Stamitz Symphony for Strings in B flat major

Donald Armstrong New Zealand Chamber Orch Naxos 553194

16:52:00 00:04:16 Carl Zeller Der Obersteiger: Sei nicht bös

London Philharmonic Franz Welser-Möst Thomas Hampson, baritone; London Voices EMI 56758

16:58:00 00:00:54 Franz Schubert Five Minuets: Minuet No. 4 in G major

Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

17:04:00 00:05:54 Ernö Dohnányi The Veil of Pierrette: Wedding Waltz Op 18

Matthias Bamert BBC Philharmonic Chandos 9733

17:13:00 00:11:42 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 22

Orpheus Chamber Orchestra Jonathan Biss, piano EMI 17270

17:28:00 00:06:56 Paul Hindemith Neues vom Tage: Overture

Karl Anton Rickenbacher Bamberg Symphony VirginClas 91086

17:40:00 00:05:23 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 8 Op 13

Daniel Barenboim, piano Decca 16871

17:47:00 00:03:13 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Entrance March

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

17:52:00 00:04:17 Alfredo Catalani La Wally: Ebben? Ne andrò lontana

Orchestre National de France Paavo Järvi Barbara Hendricks, soprano Warner 86211

17:56:00 00:03:40 Padre Antonio Soler Sonata No. 13 in G major

Martina Filjak, piano Naxos 572515

18:09:00 00:17:17 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3 in D major

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

18:28:00 00:05:51 Johannes Brahms Intermezzo in C sharp minor Op 117

Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

18:36:00 00:03:57 Franz Schubert Scherzo from Piano Sonata No. 21

Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

18:42:00 00:09:11 Eugène d'Albert The Ruby: Overture

Jun Märkl MDR Leipzig Radio Symphony Naxos 573110

18:53:00 00:05:47 Johannes Brahms Intermezzo in A major Op 118

Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

19:02:00 00:16:47 Johann Stamitz Symphony in E flat Op 11

Donald Armstrong New Zealand Chamber Orch Naxos 553194

19:21:00 00:34:04 Felix Mendelssohn Symphony No. 3 in A minor Op 56

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80184

19:58:00 00:01:42 George Enescu Wedding Dance

Daniel Hope, violin; Jacques Ammon, piano DeutGram 4795305

20:02:00 00:19:30 Camille Saint-Saëns Cello Concerto No. 1 in A minor Op 33

Lucerne Symphony James Gaffigan Emmanuelle Bertrand, cello Harm Mundi 902210

20:24:00 00:10:38 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 1 for Orchestra

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

20:36:00 00:22:17 Joaquín Rodrigo Fantasía para un gentilhombre

London Philharmonic Yannick Nézet-Séguin Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039

20:58:00 00:01:20 Peter Tchaikovsky The Seasons: July Op 37

Lang Lang, piano Sony 511758

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

21:03:00 00:18:55 Ottorino Respighi Brazilian Impressions

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80356

21:24:00 00:08:22 Eugène d'Albert The Dead Eyes: Prelude

Jun Märkl MDR Leipzig Radio Symphony Naxos 573110

21:34:00 00:05:43 Philippe Gaubert Nocturne & Allegro Scherzando

English Chamber Orchestra Steuart Bedford William Bennett, flute ASV 652

21:42:00 00:06:21 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in D major

Lars Vogt, piano EMI 36080

21:50:00 00:37:07 Mily Balakirev Symphony No. 2 in D minor

Igor Golovschin Russian State Symphony Naxos 550793

21:55:00 00:05:06 Sir Edward Elgar The Crown of India: March Op 66

BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Sheffield Philharmonic Chorus Chandos 10570

22:29:00 00:20:44 Dmitri Shostakovich String Quartet No. 8 in C minor Op 110

Fitzwilliam String Quartet Decca 4785437

22:53:00 00:04:30 Franz Liszt Consolation No. 3 in D flat major

Roberto Plano, piano Decca 4812479

22:56:00 00:03:19 Giovanni Gabrieli Canzon on the 1st tone No. 1 à 8

National Brass Ensemble OberlinMus 1504

23:02:00 00:05:24 Johann Sebastian Bach Cantata No. 156: Sinfonia in F major

Gary Schocker, flute; Jason Vieaux, guitar Azica 71230

23:07:00 00:09:47 Antonio Vivaldi Flute Concerto in G minor

Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

23:19:00 00:03:41 Alfredo Catalani La Wally: Act 3 Prelude

Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

23:22:00 00:07:06 Mario Castelnuovo-Tedesco Andantino from Guitar Concerto No. 1 Op 99

London Symphony Luis García-Navarro Narciso Yepes, guitar PentaTone 202

23:29:00 00:05:47 Ottorino Respighi Aria for Strings

Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

23:38:00 00:06:36 Franz Liszt Harmonies poétiques: Ave Maria

Roberto Plano, piano Decca 4812479

23:44:00 00:09:56 John Knowles Paine Adagio from Symphony No. 1 Op 23

Zubin Mehta New York Philharmonic New World 374

23:56:00 00:02:52 Lucien Durosoir Berceuse

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

23:56:00 00:03:07 Felix Mendelssohn Song without Words No. 12 in F sharp minor Op 30

Sergei Babayan, piano Discover 920155