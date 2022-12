Program Guide 06-02-2017

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:20:22 Richard Wagner Tristan und Isolde: Prelude & Liebestod Christian Thielemann Philadelphia Orchestra DeutGram 453485

00:25:00 00:48:45 Johannes Brahms Symphony No. 1 in C minor Op 68 Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

01:16:00 00:49:17 Sir Edward Elgar Violin Concerto in B minor Op 61 Dresden State Orchestra Sir Colin Davis Nikolaj Znaider, violin RCA 60588

02:08:00 00:20:06 Colin McPhee Tabuh-Tabuhan American Composers Orchestra Dennis Russell Davies Peter Basquin, piano; Christopher Oldfather, piano Argo 444560

02:31:00 00:18:04 Francis Poulenc Sextet for Piano & Winds Wind Ensemble Pascal Rogé, piano; Patrick Gallois, flute; Maurice Bourgue, oboe Decca 421581

02:52:00 00:56:18 Marc Minkowski Jean-Philippe Rameau's 'Une symphonie Marc Minkowski Musicians of the Louvre DeutGram 4795448

03:51:00 00:37:02 Frederick Delius Florida Suite David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 553535

04:31:00 00:23:38 Sir Edward Elgar Sea Pictures Op 37 London Philharmonic Vernon Handley Dame Janet Baker, mezzo LPO 46

04:57:00 00:18:05 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 1 in F minor Op 2 Peter Takács, piano Cambria 1175

05:18:00 00:19:04 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 2 in E major Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

05:40:00 00:06:01 E. T. A. Hoffmann The Drink of Immortality: Overture Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999606

05:53:00 00:03:58 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 4: Preludio David Russell, guitar Telarc 80584

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:27 Fritz Kreisler Variations on a Theme of Corelli James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

06:15:00 00:10:39 Ralph Vaughan Williams Serenade to Music Vernon Handley London Philharmonic Chandos 2419

06:30:00 00:04:43 Antonín Dvorák Moderato from Serenade for Strings Op 22 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

06:32:00 00:03:49 Felix Mendelssohn Canzonetta from String Quartet No. 1 Op 12 Juilliard String Quartet Sony 60579

06:40:00 00:07:29 Joaquín Rodrigo En Aranjuez con tu amor London Symphony Klauspeter Seibel Sir James Galway, flute DeutGram 3024

06:48:00 00:03:35 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 3: Italiana Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

06:55:00 00:04:52 Carl Teike March 'Old Comrades' Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7502

07:03:00 00:05:57 George Frideric Handel Coronation Anthem 'Zadok the Priest' London Philharmonic Sir Andrew Davis London Chorus EMI 28379

07:10:00 00:07:09 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Serenade Op 25 Joshua Smith, flute; Amy Lee, violin; Joanna Patterson Zakany, viola S&W 1

07:20:00 00:04:20 Hector Berlioz The Damnation of Faust: Rákóczy March George Szell Cleveland Orchestra MAA 10603

07:25:00 00:02:21 Maurice Ravel Minuet on the Name 'Haydn' Sean Chen, piano Steinway 30029

07:30:00 00:03:49 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 1 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

07:40:00 00:10:18 Benjamin Britten Gloriana: Courtly Dances André Previn Royal Philharmonic Telarc 80126

07:50:00 00:03:35 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Horn Concerto No. 4 Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

07:56:00 00:03:00 Michael Flanders &Donald Swann Ill Wind Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Suart, baritone Telarc 80367

08:07:00 00:07:08 Sir William Walton Coronation March 'Orb and Sceptre' André Previn Royal Philharmonic Telarc 80125

08:15:00 00:08:29 Johann David Heinichen Movements from Concerto Grosso in G major Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2005

08:28:00 00:01:51 John Dowland Away with these self-loving lads La Nef Atma 2650

08:31:00 00:03:10 Leonard Bernstein West Side Story: America Canadian Brass RCA 68633

08:40:00 00:09:42 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in G major Karl Richter Munich Bach Orchestra DeutGram 4795448

08:50:00 00:03:05 Giovanni Palestrina Super flumina Babylonis Massimo Palombella Sistine Chapel Choir DeutGram 4795300

08:58:00 00:05:04 John Williams Superman: Love Theme Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

09:05:00 00:17:55 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 1 Op 1 Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 1014

09:29:00 00:04:38 Sir Edward Elgar Empire March Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

09:35:00 00:04:11 Luigi Boccherini Rondo No. 1 from Cello Concerto No. 5 Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 60680

09:53:00 00:03:29 Philippe Gaubert Madrigal Fenwick Smith, flute; Sally Pinkas, piano Naxos 557305

09:56:00 00:02:12 Aaron Copland Billy the Kid: Celebration Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 77310

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:43 Jenö Hubay Hejre Kati Op 32 London Festival Orchestra Josef Sakonov Josef Sakonov, violin Decca 444786

10:03:00 00:02:07 Grigoras Dinicu Hora staccato Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

10:09:00 00:10:18 Benjamin Britten Gloriana: Courtly Dances André Previn Royal Philharmonic Telarc 80126

10:21:00 00:06:50 Sir Edward Elgar Scherzo from Symphony No. 1 Op 55 Daniel Barenboim Berlin State Orchestra Decca 4789353

10:30:00 00:02:33 Franz Liszt Valse oubliée No. 1 in F sharp major Alfred Brendel, piano Philips 4788977

10:36:00 00:05:26 Frédéric Chopin Waltz No. 1 in E flat major Op 18 Ingrid Fliter, piano EMI 14899

10:44:00 00:06:01 Gustav Mahler Rückert Lieder: Ich bin der Welt Laurence Equilbey Accentus Chamber Choir Naïve 4947

10:53:00 00:23:10 Franz Joseph Haydn Symphony No. 90 in C major Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66253

11:19:00 00:04:20 Ludwig van Beethoven Congratulations Minuet John Storgards Tapiola Sinfonietta Ondine 1001

11:26:00 00:09:10 Sir William Walton Coronation Te Deum Philharmonia Orchestra Sir David Willcocks John Scott, organ; Bach Choir Chandos 8760

11:36:00 00:05:57 George Frideric Handel Coronation Anthem 'Zadok the Priest' London Philharmonic Sir Andrew Davis London Chorus EMI 28379

11:46:00 00:10:15 Claude Debussy Danses sacrée et profane Cleveland Orchestra Pierre Boulez Lisa Wellbaum, harp DeutGram 2121

11:58:00 00:02:14 Leroy Anderson Goldilocks: Pirate Dance Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559382

12:07:00 00:07:08 Sir William Walton Coronation March 'Orb and Sceptre' André Previn Royal Philharmonic Telarc 80125

12:16:00 00:09:45 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 26 Odense Symphony Scott Yoo Vassily Primakov, piano Bridge 9328

12:29:00 00:03:46 Richard Rodgers The King and I: March of the Siamese Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

12:37:00 00:05:12 Henry Purcell The Indian Queen: Symphony Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 49240

12:44:00 00:14:19 Eric Coates London Suite Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:33:05 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 2 in C minor Op 18 Mahler Chamber Orchestra Claudio Abbado Yuja Wang, piano DeutGram 15338

13:35:00 00:21:52 Sir Edward Elgar Overture 'In the South' Op 50 Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 74888

14:00 FIRST FRIDAYS with Angela Mitchell: First- and Fourth-Place Winners of the Cleveland Chamber Music Society’s Youth Chamber Music Competition III; both ensembles are from the Aurora School of Music, Vera Holczer, director

Part 1, Sarabande Wind Quartet: Music for the Royal Fireworks, HMV 351: Bourrée (G. F. Handel)

Andante from Symphony No. 94 "Surprise" (Franz Joseph Haydn)

Rigaudon de Dardanus (Jean-Philippe Rameau)

Abduction from the Seraglio: arrangement of short version of overture (W. A. Mozart)

Canzone (Ricky Lombardo) Catherine Mozingo, flute; Hanne Wilson, flute; Samara Benza, oboe; Lauren Thomas, clarinet

Part 2, Blue String Trio: Finale (Vivace) of London Trio No. 1 in C Major (Haydn) Marika Atwah, violin Julia Wass, viola Hunter Demeyer, cello

14:50:00 00:09:07 Karl Goldmark In the Garden from 'Rustic Wedding' Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

15:02:00 00:16:26 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 2 Op 1 Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 1014

15:20:00 00:08:39 George Frideric Handel Coronation Anthem 'Let Thy Hand be Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner ASMF Chorus Philips 412733

15:32:00 00:03:31 John Stanley Trumpet Voluntary English Chamber Orchestra Anthony Newman Wynton Marsalis, trumpet Sony 66244

15:39:00 00:05:48 Giuseppe Matteo Alberti Sonata for 2 Trumpets & Strings in D major Philharmonia Orchestra Simon Wright John Wallace, trumpet; John Miller, trumpet Nimbus 5079

15:47:00 00:09:06 Franz Liszt Venezia e Napoli: Tarantella Benjamin Grosvenor, piano Decca 4830255

15:58:00 00:04:05 William Steffe The Battle Hymn of the Republic St. Louis Symphony Leonard Slatkin St Louis Symphony Chorus RCA 60983

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Currier's "Time Machines"

16:06:00 00:03:02 Aaron Copland Fanfare for the Common Man Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 60983

16:12:00 00:11:44 Sir Edward Elgar Finale from Symphony No. 1 Op 55 Daniel Barenboim Berlin State Orchestra Decca 4789353

16:29:00 00:06:18 Sir Edward Elgar Pomp & Circumstance Marches 1-4 Chicago Symphony Orchestra James Levine Kathleen Battle, soprano; Chicago Symphony Chorus Disney 60986

16:43:00 00:08:04 Franz Schubert Impromptu No. 6 in A flat major Vassily Primakov, piano Bridge 9327

16:54:00 00:02:33 Leroy Anderson Bugler's Holiday BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Catherine Moore, trumpet; David McCallum, trumpet; John Blackshaw, trumpet Naxos 559313

17:04:00 00:05:50 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in C major Shlomo Mintz Israel Chamber Orchestra MusicMast 67096

17:13:00 00:09:06 Sir Edward Elgar Bach's Fantasia & Fugue in C minor Op 86 Esa-Pekka Salonen Los Angeles Philharmonic Sony 89012

17:25:00 00:10:11 Johann Christian Bach Symphony in D major Op 18 Anthony Halstead Hanover Band CPO 999752

17:42:00 00:06:19 Gabriel Fauré Cantique de Jean Racine Op 11 Symphony Orchestra Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 61

17:48:00 00:02:44 Gabriel Fauré Papillon Op 77 Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

17:54:00 00:02:20 Giuseppe Verdi Rigoletto: La donna è mobile Verdi Symphony Milan Carlo Rizzi Juan Diego Flórez, tenor Decca 3136

17:57:00 00:01:38 Modest Mussorgsky The Fair at Sorochinsk: Gopak Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:08:39 George Frideric Handel Coronation Anthem 'Let Thy Hand be Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner ASMF Chorus Philips 412733

18:17:00 00:05:57 George Frideric Handel Coronation Anthem 'Zadok the Priest' London Philharmonic Sir Andrew Davis London Chorus EMI 28379

18:25:00 00:10:08 Sir Edward Elgar Coronation March Op 65 Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

18:38:00 00:04:55 Sir Charles Hubert H. Parry Psalm 122 'I Was Glad' Richard Marlow Trinity College Choir; Philip Rushforth, organ Conifer 16851

18:44:00 00:07:45 Ralph Vaughan Williams Fantasia on 'The Old 100th' Psalm City of London Sinfonia Matthew Best Corydon Singers; Roger Judd, organ Hyperion 66569

18:54:00 00:04:40 Peter Tchaikovsky Coronation March in D major Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80541

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:20:36 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Concerto No. 2 in D major English Chamber Orchestra Spiros Argiris Renée Krimsier, flute Channel 10297

19:25:00 00:31:14 Sir Edward Elgar Enigma Variations Op 36 Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:10:31 Franz Schubert Rosamunde: Overture Riccardo Muti Vienna Philharmonic EMI 54873

20:15:00 00:16:59 Edvard Grieg Peer Gynt Suite No. 2 Op 55 Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

20:34:00 00:23:43 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 4 in D major Royal Concertgebouw Orchestra Bernard Haitink Herman Krebbers, violin Philips 4788977

NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Currier's "Time Machines"

21:03:00 00:15:51 Sir Edward Elgar Cockaigne Overture Op 40 David Zinman Baltimore Symphony Telarc 80192

21:21:00 00:04:04 Sir Edward Elgar In Moonlight from 'In the South' Op 50 Paul Goodwin English Chamber Orchestra Harm Mundi 907258

21:27:00 00:12:52 Sir Edward Elgar Introduction & Allegro for Strings Op 47 Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463265

21:43:00 00:05:01 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.4 in G major Op 39 Sir Adrian Boult London Philharmonic EMI 28379

21:50:00 00:48:23 Sir Edward Elgar Symphony No. 1 in A flat major Op 55 Vernon Handley London Philharmonic LPO 46

22:40:00 00:11:15 Sir Edward Elgar Finale from Piano Quintet Op 84 Kenneth Woods English Symphony Orchestra Avie 2362

22:53:00 00:05:06 Sir Edward Elgar The Crown of India: March Op 66 BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Sheffield Philharmonic Chorus Chandos 10570

QUIET HOUR

23:02:00 00:11:35 Sir Edward Elgar Serenade for Strings in E minor Op 20 Paul Goodwin English Chamber Orchestra Harm Mundi 907258

23:16:00 00:09:40 Johann Friedrich Fasch Air No. 1 from Suite for Winds & Strings in D minor Ludwig Güttler Virtuosi Saxoniae Capriccio 10218

23:25:00 00:08:53 Johann Sebastian Bach Cantata No. 127: Aria 'Die Seele ruht Augustin Hadelich, violin; Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30033

23:37:00 00:04:46 Claude Debussy Estampes: Pagodes Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

23:41:00 00:13:37 Anton Webern Langsamer Satz Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

23:57:00 00:02:43 E. J. Moeran Serenade in G: Air JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034