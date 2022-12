Program Guide 05-24-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:34:43 Georges Bizet Symphony No. 1 in C major Joel Smirnoff CityMusic Cleveland CityMusic 2011

00:41:00 00:26:52 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 23 in A major Havana Lyceum Orchestra José Antonio Méndez Padrón Simone Dinnerstein, piano Sony 538244

01:11:00 00:56:44 Sir Edward Elgar Symphony No. 2 in E flat major Op 63 Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 74888

02:10:00 00:43:49 Ludwig van Beethoven Violin Sonata No. 9 in A major Op 47 Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 457619

02:57:00 00:18:43 Leos Janácek String Quartet No. 1 'Kreutzer Sonata' Pavel Haas Quartet Supraphon 3922

03:18:00 00:28:39 George W. Chadwick Symphonic Sketches Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9334

03:51:00 00:36:41 Johannes Brahms Piano Trio No. 1 in B major Op 8 André Previn, piano; Viktoria Mullova, violin; Heinrich Schiff, cello Philips 442123

04:30:00 00:29:34 Franz Schubert Symphony No. 10 in D major Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Hyperion 67000

05:04:00 00:21:27 Luigi Boccherini Symphony No. 3 in D Op 12 Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999172

05:28:00 00:12:17 Gunnar de Frumerie Pastoral Suite Op 13 Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Sarah Lindloff, flute Naxos 553715

05:40:00 00:07:15 Johann Adolph Hasse Sinfonia in F major Op 3 Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 453435

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:38 Adolph von Henselt Scherzo in B minor Op 9 Rüdiger Steinfatt, piano Schwann 310023

06:15:00 00:08:58 Joaquín Rodrigo Adagietto from Concierto en modo galante London Symphony Enrique Bátiz Robert Cohen, cello EMI 67435

06:23:00 00:05:57 Maurice Ravel Scherzo from String Quartet in F major Jupiter String Quartet OberlinMus 1304

06:30:00 00:04:09 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: March of the Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

06:40:00 00:05:09 Francisco Tárrega Recuerdos de la Alhambra Jason Vieaux, guitar Azica 71287

06:44:00 00:06:07 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Divertimento for String Trio Albers Trio Tre Sorell 2010

06:50:00 00:03:23 Ermanno Wolf-Ferrari School for Fathers: Intermezzo Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

06:55:00 00:03:44 John Philip Sousa March 'The Invincible Eagle' Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:06:00 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Scherzo-valse Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

07:10:00 00:10:16 Ludwig van Beethoven Finale from Violin Sonata No. 9 Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 457619

07:23:00 00:02:51 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Music Box Waltz Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

07:30:00 00:05:05 Nicolas Chédeville Saisons Amusantes: Allegro from 'Autumn' Les Délices Délices 2013

07:40:00 00:09:08 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 83 Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66295

07:50:00 00:03:37 Manuel de Falla Four Spanish Pieces: Cubana Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

07:55:00 00:02:09 Ottorino Respighi La boutique fantasque: Tarantella Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

07:57:00 00:01:48 Johann Sebastian Bach English Suite No. 3: Gavottes Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523

08:07:00 00:05:38 Nikolai Rimsky-Korsakov March from Symphony No. 2 Op 9 Ernest Ansermet Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

08:15:00 00:07:12 Frank Bridge The Sea: Seascape Richard Hickox BBC National Orch of Wales Chandos 10012

08:25:00 00:07:05 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 21 Havana Lyceum Orchestra José Antonio Méndez Padrón Simone Dinnerstein, piano Sony 538244

08:33:00 00:01:49 William Boyce Jig from Symphony No. 7 Op 2 Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

08:40:00 00:07:46 Carl Friedrich Abel Symphony in E flat Op 17 Anthony Halstead Hanover Band CPO 999214

08:50:00 00:02:48 Giovanni Gabrieli Canzoni e Sonate: Canzon 9 Empire Brass Telarc 80204

08:55:00 00:05:59 Alan Silvestri The Polar Express: Suite Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

09:05:00 00:16:29 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 14 in C sharp minor Op 27 Daniel Barenboim, piano DeutGram 4795448

09:25:00 00:03:28 Marvin Hamlisch The Spy Who Loved Me: Nobody Does it Carl Davis Philharmonia Orchestra Carl Davis 21

09:29:00 00:07:55 Georg Philipp Telemann Suite from 'Tafelmusik' Part 3 Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Reference 2101

09:38:00 00:10:24 Johann Strauss Jr Emperor Waltz Op 437 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20081

09:50:00 00:07:07 Antonín Dvorák Waltz from Serenade for Strings Op 22 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:35 Anonymous Chacona in C from 'Flores de Música' Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9957

10:03:00 00:02:34 Anonymous Allegro from Concerto in D for Trumpet & Wind Ensemble Bob van Asperen Wolfgang Basch, trumpet DHM 7976

10:08:00 00:11:53 Gioacchino Rossini String Sonata No. 3 in C major Ensemble Explorations Harm Mundi 901847

10:22:00 00:03:57 Franz Schubert Scherzo from String Quartet No. 14 Jasper Quartet Sono Lumin 92152

10:29:00 00:03:33 Antonín Dvorák Cypress No. 4 Cypress String Quartet Avie 2275

10:36:00 00:05:17 Frédéric Chopin Fantaisie-Impromptu in C sharp minor Op 66 Olga Kern, piano Harm Mundi 2908375

10:42:00 00:05:31 Michael Easton Overture to an Italianate Comedy Brett Kelly State Orchestra of Victoria Naxos 554368

10:51:00 00:22:00 Ludwig van Beethoven Fifteen Variations & Fugue in E flat major Op 35 Olli Mustonen, piano Decca 436834

11:14:00 00:04:10 Franz Joseph Haydn Overture to an English Opera Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 55192

11:20:00 00:07:11 Gustav Holst The Planets: Mars Op 32 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

11:29:00 00:11:54 Luigi Boccherini Symphony No. 15 in D major Op 35 Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999175

11:43:00 00:12:23 George Enescu Roumanian Rhapsody No. 1 in A major Op 11 Antal Doráti Detroit Symphony Decca 4785437

11:57:00 00:02:05 Anatoly Liadov The Musical Snuff Box Op 32 Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

12:07:00 00:10:18 Heinrich Marschner Grand Festive Overture Op 78 Alfred Walter Slovak State Philharmonic MarcoPolo 223342

12:19:00 00:07:46 Jean Sibelius Historic Scenes Suite No. 1: Festivo Op 25 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60157

12:28:00 00:02:05 Edward MacDowell Woodland Sketches: To a Wild Rose Op 51 Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

12:32:00 00:04:23 Jules Massenet Cendrillon: March of the Princesses Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

12:39:00 00:05:35 Sergei Prokofiev Cinderella: In the Palace Marin Alsop São Paulo Symphony Naxos 573518

12:46:00 00:11:28 Gustav Holst Second Suite for Military Band Op 28 Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80038

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:32:39 Ludwig van Beethoven Symphony No. 2 in D major Op 36 Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

13:35:00 00:18:11 Franz Joseph Haydn Piano Concerto No. 11 in D major Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano EMI 56960

13:54:00 00:05:52 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Overture Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:02:35 Leonard Bernstein Candide: The Best of All Possible Worlds Canadian Brass RCA 68633

14:04:00 00:03:25 Samuel Barber Excursions: Allegretto Op 20 John Browning, piano MusicMast 67122

14:09:00 00:11:19 Johannes Brahms Tragic Overture Op 81 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Belvedere 8005

14:23:00 00:07:14 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Piano Concerto No. 23 Havana Lyceum Orchestra José Antonio Méndez Padrón Simone Dinnerstein, piano Sony 538244

14:32:00 00:11:06 Lorenzo Zavateri Concerto Grosso in D major Op 1 Freiburg Baroque Orchestra Gottfried von der Goltz Gottfried von der Goltz, vn DHM 77352

14:46:00 00:09:44 Claude Debussy Sarabande & Danse Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

14:56:00 00:02:45 Johann Strauss Jr Napoleon March Op 156 Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

15:01:00 00:15:46 Bedrich Smetana Má vlast: The High Castle Nikolaus Harnoncourt Vienna Philharmonic RCA 54331

15:18:00 00:04:01 Friedrich Kuhlau The Robber's Castle: Overture Michael Schonwandt Danish National Radio Sym Chandos 9648

15:23:00 00:04:26 Jean-Philippe Rameau The Hen from Concert No. 6 en sextuor Marc Minkowski Musicians of the Louvre DeutGram 4795448

15:30:00 00:04:23 Nikolai Rimsky-Korsakov Sérénade Op 37 Chamber Orchestra of Europe Sir John Eliot Gardiner Steven Isserlis, cello VirginClas 91134

15:38:00 00:06:01 Ermanno Wolf-Ferrari Finale from Suite Concertino Op 16 Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Giuseppe Giabocchi, bassoon Naxos 572921

15:45:00 00:09:18 Antonín Dvorák Carnival Overture Op 92 George Szell Cleveland Orchestra Sony 63151

15:58:00 00:04:13 Joaquín Turina Danzas Fantàsticas: Orgía Op 22 Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80574

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Beethoven's "Bridgetower" Sonata?

16:06:00 00:04:08 Joaquín Turina Fandanguillo Op 36 Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

16:13:00 00:09:30 Antonín Dvorák Overture 'My Home' Op 62 István Kertész London Symphony Decca 4785437

16:26:00 00:07:14 Sir William Walton Richard III: Prelude & Coronation Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Ian Watson, organ Chandos 8841

16:35:00 00:04:07 Ernö Dohnányi Rondo from Serenade for Strings Op 10 Dmitry Sitkovetsky NES Chamber Orchestra Nonesuch 79545

16:41:00 00:07:27 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 2 Daniel Barenboim Berlin Philharmonic Teldec 21485

16:52:00 00:03:17 Brian Dykstra Lancashire Rag Barrick Stees, bassoon; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

16:56:00 00:03:17 Josef Franz Wagner March 'Under the Double Eagle' John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

17:04:00 00:07:05 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 21 Havana Lyceum Orchestra José Antonio Méndez Padrón Simone Dinnerstein, piano Sony 538244

17:14:00 00:09:42 Carl Maria von Weber Der Freischütz: Overture Carlos Kleiber Dresden State Orchestra DeutGram 4796018

17:26:00 00:08:32 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 32 in G major Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

17:40:00 00:04:34 Edvard Grieg Peer Gynt: Act 4 Prelude 'Morning Mood' Oivin Fjeldstad London Symphony Decca 4785437

17:46:00 00:03:00 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 5: Norwegian Rustic Andrei Gavrilov, piano DeutGram 437522

17:52:00 00:02:58 Irving Fine Blue Towers Joel Spiegelman Tchaikovsky Symphony Orchestra Delos 3139

17:56:00 00:03:39 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 6 in G minor Op 23 Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4795448

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:38 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 62 in E flat major Rafal Blechacz, piano DeutGram 11952

18:31:00 00:03:17 Giovanni Gabrieli Canzoni e Sonate: Canzon 16 Empire Brass Telarc 80204

18:36:00 00:03:47 Giovanni Gabrieli Canzon in Echo on the 12th tone National Brass Ensemble OberlinMus 1504

18:41:00 00:11:06 Peter Tchaikovsky Finale from Symphony No. 5 Op 64 Evgeny Mravinsky Leningrad Philharmonic DeutGram 4793449

18:53:00 00:04:36 Giovanni Gabrieli Magnificat à 12 National Brass Ensemble OberlinMus 1504

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:29:25 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 21 in C major Havana Lyceum Orchestra José Antonio Méndez Padrón Simone Dinnerstein, piano Sony 538244

19:34:00 00:22:25 Claude Debussy Three Nocturnes Cleveland Orchestra Pierre Boulez Women of the; Cleveland Orchestra Chorus DeutGram 4795448

20:00 CLEVELAND OVATIONS: BlueWater Chamber Orchestra - Carlton Woods Memorial Program, in memory of the founder of BlueWater who passed away in February

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 1 (recorded September 6, 2014)

John Corigliano: Voyages (recorded November 16, 2013)

Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun (recorded November 1, 2014)

Ottorino Respighi: Three Botticelli Pictures (recorded November 1, 2014)

Samuel Barber: Adagio for Strings (recorded March 1, 2014)

Aaron Copland: Appalachian Spring (recorded February 18, 2017)

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by trumpeter Miles Davis



23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:03:00 00:07:14 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Piano Concerto No. 23 Havana Lyceum Orchestra José Antonio Méndez Padrón Simone Dinnerstein, piano Sony 538244

23:11:00 00:07:10 Josef Myslivecek Grave from Cello Concerto in C major Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

23:20:00 00:08:43 Franz Joseph Haydn Adagio from Symphony No. 43 Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5530

23:29:00 00:08:05 Gustav Holst The Planets: Venus Op 32 Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

23:38:00 00:07:31 Franz Liszt Harmonies poétiques: Hymne de L' enfant Roberto Plano, piano Decca 4812479

23:45:00 00:09:36 Frédéric Chopin Larghetto from Piano Concerto No. 2 Op 21 Vienna Symphony Heinrich Hollreiser Adam Harasiewicz, piano Philips 4788977

23:56:00 00:03:11 Máximo Diego Pujol Preludio No. 2 "Tristón" Jason Vieaux, guitar Naxos 553449