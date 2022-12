Program Guide 05-18-2017

WCLV ALL NIGHT WITH ANGELA MITCHELL

00:02:00 00:26:06 Franz Joseph Haydn Symphony No. 57 in D major Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 8

00:31:00 00:33:25 Karl Goldmark Violin Concerto in A minor Op 28 Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Joshua Bell, violin Sony 65949

01:07:00 00:28:07 Henri Sauguet Les forains Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

01:38:00 00:17:25 Luigi Boccherini Cello Concerto No. 7 in G major Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 60680

01:58:00 00:41:12 Franz Schubert Piano Sonata No. 21 in B flat major Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

02:42:00 00:45:38 Antonín Dvorák Symphony No. 6 in D major Op 60 José Serebrier Bournemouth Symphony Warner 65775

03:30:00 00:23:03 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 4 in C minor Op 18 Cleveland Quartet Telarc 80414

03:56:00 00:41:37 Ottorino Respighi La boutique fantasque Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

04:40:00 00:38:44 Meredith Willson Symphony No. 1 in F minor William Stromberg Moscow Symphony Naxos 559006

05:21:00 00:13:25 Franz Liszt Harmonies poétiques: Funérailles Roberto Plano, piano Decca 4812479

05:37:00 00:07:25 Jean-Féry Rebel Ulysses: Suite Les Délices Délices 2012

05:51:00 00:06:15 Franz Liszt Schubert Song 'Serenade' Evgeny Kissin, piano RCA 58420

06:07:00 00:03:15 Manuel de Falla La vida breve: Spanish Dance No. 1 Vanessa Perez, piano Steinway 30036

06:15:00 00:09:40 Paul Dukas The Sorcerer's Apprentice Yuja Wang, piano DeutGram 16606

06:25:00 00:02:38 Josquin Desprez Gaude Virgo, Mater Christi Harry Christophers The Sixteen Decca 10836

06:30:00 00:04:20 Carl Maria von Weber Rondo from Bassoon Concerto Op 75 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Klaus Thunemann, bassoon Philips 432081

06:40:00 00:08:12 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 96 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

06:47:00 00:05:43 Antonín Dvorák Legend No. 4 in C major Op 59 Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Supraphon 3533

06:51:00 00:02:57 Johannes Brahms Intermezzo in E major Op 116 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

06:58:00 00:02:51 Meredith Willson The Music Man: 76 Trombones Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

07:03:00 00:05:22 Emmanuel Chabrier The King in Spite of Himself: Danse Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

07:10:00 00:08:56 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 7 Op 92 Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 718

07:21:00 00:02:42 Traditional The Devil's Reel La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8723

07:25:00 00:02:44 Elmer Bernstein The Great Escape: March Nic Raine Royal Philharmonic Royal Phil 33

07:30:00 00:04:23 Wolfgang Amadeus Mozart Così fan tutte: Overture Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

07:40:00 00:03:11 Sir Edward Elgar Chanson de matin Op 15 Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

07:42:00 00:09:51 Bohuslav Martinu March & Finale from Symphony No. 2 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80616

07:55:00 00:02:13 Richard Rodgers Blue Moon Jenny Lin, piano Steinway 30011

07:57:00 00:01:49 Edvard Grieg Peer Gynt: Dance of the Mountain King's Oivin Fjeldstad London Symphony Decca 4785437

08:07:00 00:06:47 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Flutes in C Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan Janet See, flute; Stephen Schultz, flute Harm Mundi 905193

08:15:00 00:08:20 Karl Goldmark Dance from 'Rustic Wedding' Symphony Op 26 Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

08:28:00 00:03:37 Alessandro Marcello Andante from Oboe Concerto in D minor American Classical Orchestra Thomas Crawford Marc Schachman, oboe Centaur 3108

08:41:00 00:07:19 Claude Debussy Images: Gigues Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

08:48:00 00:04:55 Eduard Strauss Quadrille on Themes from 'Carmen' Op 134 Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

08:55:00 00:07:30 Jerry Goldsmith Star Trek: The New Enterprise John Mauceri London Philharmonic LPO 86

09:08:00 00:17:18 Georg Philipp Telemann Don Quixote: Suite Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

09:30:00 00:08:52 Johann Strauss Jr Waltz 'Roses from the South' Op 388 Franz Welser-Möst London Philharmonic Seraphim 73295

09:45:00 00:04:59 Michael Torke Miami Grands: Mojitos and Stilettos, Georgi Danchev Miami Piano Circle Ecstatic 92251

09:45:00 00:07:53 Gerald Finzi Rondo from Clarinet Concerto City of London Sinfonia Richard Hickox Michael Collins, clarinet VirginClas 90718

09:52:00 00:04:36 Peter Tchaikovsky The Snow Maiden: Dance of the Tumblers Vassily Sinaisky BBC Philharmonic BBC 248

10:00:00 00:02:31 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Romance Op 97 Royal Philharmonic Barry Wordsworth Janine Jansen, violin Decca 475011

10:03:00 00:04:21 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Romance Op 60 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

10:10:00 00:10:30 Paul Dukas The Sorcerer's Apprentice Kent Nagano Montreal Symphony Decca 4830396

10:21:00 00:05:07 Sir Arthur Sullivan The Sorcerer: Overture Alexander Faris Scottish Chamber Orchestra Nimbus 5066

10:27:00 00:02:33 Jean Sibelius Pelléas et Mélisande: Entr'acte Horst Stein Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

10:31:00 00:03:37 Percy Grainger Mock Morris Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

10:38:00 00:04:11 Percy Grainger Walking Tune Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

10:43:00 00:05:17 Alexander Borodin Scherzo from Symphony No. 2 Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

10:51:00 00:21:57 Robert Fuchs Serenade No. 3 for Strings in E minor Op 21 Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

11:13:00 00:03:56 Erich Wolfgang Korngold Baby Serenade: Overture Op 24 Werner Andreas Albert NW German Philharmonic CPO 999077

11:19:00 00:10:08 Franz Schubert Andante from Piano Sonata No. 21 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

11:31:00 00:07:50 Luigi Cherubini Medea: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

11:41:00 00:07:23 Sir Arnold Bax Symphonic Scherzo Vernon Handley Royal Philharmonic Chandos 8464

11:50:00 00:08:17 George Gershwin Let 'Em Eat Cake: Overture Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

12:06:00 00:06:52 Emmanuel Chabrier The King in Spite of Himself: Fête Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:15:00 00:10:52 Frédéric Chopin Polonaise No. 5 in F sharp minor Op 44 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

12:27:00 00:04:04 Ernö Dohnányi Suite in f-Sharp: Scherzo Op 19 JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

12:33:00 00:02:36 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Folk Feast Op 97 Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Brilliant 6735

12:38:00 00:03:09 Aaron Copland Rodeo: Hoedown Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 62401

12:43:00 00:11:10 Hector Berlioz Harold in Italy: The Brigands' Orgies Op 16 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Robert Vernon, viola Decca 4787779

12:56:00 00:03:32 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Trumpet Concerto in E flat major English Chamber Orchestra Raymond Leppard Wynton Marsalis, trumpet Sony 60804

13:01:00 00:31:43 Meredith Willson Symphony No. 2 in E minor William Stromberg Moscow Symphony Naxos 559006

13:35:00 00:13:08 Bernard Herrmann Currier and Ives Suite James Sedares New Zealand Symphony Koch Intl 7224

13:49:00 00:12:18 Michael Daugherty Radio City: Ode to the Old World Carl St. Clair Pacific Symphony Naxos 559749

14:02:00 00:02:43 Johann Strauss Jr Polka 'Forward with Valor!' Op 432 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

14:05:00 00:01:25 Sergei Rachmaninoff Polka italienne Pierce & Jonas, piano 4 hands MSR 1260

14:08:00 00:13:10 Richard Wagner Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

14:24:00 00:07:50 Georges Auric Ouverture Antal Doráti London Symphony Mercury 434335

14:35:00 00:11:26 Ludwig van Beethoven Scene by the Brook from Symphony No. 6 Op 68 Douglas Boyd Manchester Camerata Avie 2242

14:48:00 00:08:45 Anton Rubinstein Finale from Piano Concerto No. 4 Op 70 BBC Scottish Symphony Michael Stern Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67508

14:58:00 00:03:32 Frédéric Chopin Waltz No. 7 in C sharp minor Op 64 Ingrid Fliter, piano EMI 14899

15:03:00 00:13:30 Georgs Pelécis Concertino Bianco in C major German Chamber Philharmonic Heinrich Schiff Alexei Lubimov, piano Erato 12709

15:19:00 00:05:12 Emil Darzins Valse mélancolique Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227

15:26:00 00:07:07 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4: Ouverture Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

15:34:00 00:04:38 Robert Schumann Romance in A major Op 94 Albrecht Mayer, oboe; Markus Becker, piano Decca 4783498

15:42:00 00:05:02 Johannes Brahms Intermezzo in E flat minor Op 118 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

15:48:00 00:07:51 Antonín Dvorák Finale from Symphony No. 3 Op 10 José Serebrier Bournemouth Symphony Warner 65775

15:58:00 00:04:38 Richard Strauss Der Rosenkavalier: Act 2 Finale John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

16:07:00 00:02:35 Richard Strauss Träumerei Op 9 John O'Conor, piano Telarc 80391

16:12:00 00:11:58 Henri Sauguet La nuit Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

16:28:00 00:03:07 Meredith Willson The Music Man: 76 Trombones Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

16:34:00 00:05:47 Herbert L. Clarke The Debutante Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Wynton Marsalis, cornet CBS 42137

16:41:00 00:07:35 Robert Schumann Finale from Piano Quartet Op 47 Wu Han, piano; Daniel Hope, violin; Paul Neubauer, viola; David Finckel, cello DeutGram 22906

16:51:00 00:03:57 Franz Schubert Scherzo from Piano Sonata No. 21 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

16:56:00 00:02:57 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 4: Gavotte David Russell, guitar Telarc 80584

17:04:00 00:06:23 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 3 Kent Nagano Deutsches Symphonie Berlin Harm Mundi 901817

17:23:00 00:12:01 Karl Goldmark In Italy Op 49 Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

17:40:00 00:04:29 Johannes Brahms Intermezzo in E major Op 116 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

17:46:00 00:03:09 Gerónimo Giménez El baile de Luis Alonso: Intermezzo Burning River Brass Dorian 90316

17:52:00 00:03:17 Michael Praetorius Nigra sum sed formosa Balthasar Neumann Ensemble Pablo Heras-Casado Balthasar Neumann Choir Archiv 4794522

17:56:00 00:03:25 Franz Joseph Haydn Finale from Symphony No. 95 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

18:09:00 00:21:12 Karl Goldmark Penthesilea Op 31 Michael Halász Rhenish Philharmonic RecordsInt 7007

18:32:00 00:03:19 Johannes Brahms Ballade in G minor Op 118 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

18:37:00 00:01:52 Johannes Brahms Intermezzo in A minor Op 118 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

18:41:00 00:10:55 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in E minor Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

18:54:00 00:04:05 Johannes Brahms Romance in F major Op 118 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

19:02:00 00:07:43 Ludwig van Beethoven Coriolan Overture Op 62 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra TCO 1022

19:12:00 00:42:20 Karl Goldmark Rustic Wedding Symphony in E flat major Op 26 Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

19:57:00 00:02:19 Umberto Giordano Fedora: Intermezzo Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

20:02:00 00:10:30 Paul Dukas The Sorcerer's Apprentice Kent Nagano Montreal Symphony Decca 4830396

20:15:00 00:06:08 Emmanuel Chabrier España Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

20:23:00 00:33:34 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 22 in E flat major Orpheus Chamber Orchestra Jonathan Biss, piano EMI 17270

20:56:00 00:03:16 Aram Khachaturian Masquerade: Nocturne Royal Philharmonic Barry Wordsworth Janine Jansen, violin Decca 475011

21:03:00 00:09:44 Karl Goldmark Concert Overture 'In Spring' Op 36 Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

21:14:00 00:15:46 Karl Goldmark Wedding March from 'Rustic Wedding' Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

21:31:00 00:09:56 William Lloyd Webber Serenade for Strings Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9595

21:43:00 00:04:54 Johannes Brahms Intermezzo in E flat major Op 117 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

21:50:00 00:31:43 Meredith Willson Symphony No. 2 in E minor William Stromberg Moscow Symphony Naxos 559006

22:25:00 00:22:09 Leonard Bernstein Symphonic Dances from 'West Side Story' Keith Lockhart Utah Symphony Reference 105

22:50:00 00:09:00 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo for Piano & Orchestra in D major Moscow Virtuosi Vladimir Spivakov Evgeny Kissin, piano RCA 60400

22:57:00 00:02:10 Antonín Dvorák Cypress No. 3 Cypress String Quartet Avie 2275

23:02:00 00:05:55 Franz Schubert Andante from Symphony No. 1 Nikolaus Harnoncourt Royal Concertgebouw Orchestra Teldec 91184

23:07:00 00:10:08 Franz Schubert Andante from Piano Sonata No. 21 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

23:20:00 00:07:35 Victor Herbert Andante from Cello Concerto No. 2 Ulster Orchestra JoAnn Falletta Mark Kosower, cello Naxos 573517

23:27:00 00:09:15 George W. Chadwick Suite Symphonique: Romanza José Serebrier Czech State Philharmonic Brno Reference 2104

23:39:00 00:06:11 Franz Liszt Liebestraum No. 1 in A flat major Jorge Bolet, piano DeutGram 4779525

23:45:00 00:09:19 Joseph Joachim Notturno in A major Op 12 Royal Stockholm Philharmonic Sakari Oramo Daniel Hope, violin DeutGram 15312

23:56:00 00:02:49 Duke Ellington Melancholia Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

23:57:00 00:03:32 Frank Bridge Sally in our Alley William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366