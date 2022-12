Program Guide 05-08-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:22:05 Carl Stamitz Viola Concerto No. 1 in D major

Baltimore Chamber Orchestra Markand Thakar Victoria Chiang, viola Naxos 572162

00:26:00 00:32:27 Aaron Copland Appalachian Spring

Aaron Copland Chamber Ensemble CBS 42431

01:01:00 00:26:44 Carl Maria von Weber Clarinet Quintet in B flat Op 34

Auer Quartet Kálmán Berkes, clarinet Naxos 553122

01:31:00 00:24:11 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 1 in D minor

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord Avie 2207

01:58:00 00:39:57 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 5 in D major

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80676

02:40:00 01:02:49 Franz Schubert Octet in F major

Cleveland Octet Sony 62655

03:45:00 00:23:48 Édouard Lalo Piano Concerto in F minor

Frankfurt State Orchestra Nikos Athinäos David Gross, piano Signum 6600

04:11:00 00:40:05 Antonín Dvorák String Quintet No. 2 in G major Op 77

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3152

04:54:00 00:23:46 Sir Alexander Mackenzie Pibroch Op 42

Royal Scottish Nat'l Orch David Davies Malcolm Stewart, violin Hyperion 66975

05:21:00 00:16:01 Michael Haydn Symphony No. 25 in G major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

05:40:00 00:07:17 Stanislaw Moniuszko Overture 'The Hetman's Mistress'

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572716

05:50:00 00:05:18 Ludwig van Beethoven Scherzo from Sonata No. 18 Op 31

Peter Takács, piano Cambria 1175

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:25 Antonio Salieri Tarare: Act 2 Overture

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98269

06:14:00 00:08:11 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 9 Op 95

Ferenc Fricsay Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

06:23:00 00:02:06 François Couperin Suite No. 18: Le Tic-Toc-Choc

Angela Hewitt, piano Hyperion 67440

06:26:00 00:03:55 Maurice Ravel Pantoum from Piano Trio

Jean-Yves Thibaudet, piano; Joshua Bell, violin; Steven Isserlis, cello Decca 425860

06:31:00 00:03:26 Eleanor Farjeon Morning Has Broken

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8737

06:40:00 00:09:19 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Symphony No. 40

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

06:50:00 00:03:55 Igor Stravinsky Scherzo à la russe

Michael Tilson Thomas London Symphony RCA 68865

06:57:00 00:02:01 John N. Klohr Billboard March

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:02:00 00:06:57 Camille Saint-Saëns La princesse jaune: Overture Op 30

José Serebrier BBC Concert Orchestra BBC 63

07:12:00 00:08:51 Georg Philipp Telemann Concerto Polonois in G major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

07:21:00 00:02:16 Leos Janácek Lachian Dances: Blessing Dance

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

07:25:00 00:03:28 John Dowland Kemp's Jig, Mistress Winter's Jump & My Lady Hunsdon's Puffe

La Nef Atma 2650

07:31:00 00:04:21 Jerome Moross Theme & Variations from Symphony No. 1

JoAnn Falletta London Symphony Albany 1403

07:40:00 00:08:53 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 1 Op 138

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

07:51:00 00:03:51 Arvo Pärt Agnus Dei from 'Berlin Mass'

Chamber Ensemble Richard Stoltzman, clarinet; Bill Douglas, bassoon RCA 68416

07:57:00 00:02:09 Claude Debussy Preludes Book 1: Minstrels

Pascal Rogé, piano Decca 4785437

08:07:00 00:06:13 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Rose Adagio

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

08:16:00 00:07:27 Stanislaw Moniuszko The New Don Quixote: Overture

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572716

08:26:00 00:04:00 George Frideric Handel Israel in Egypt: But as for his people

English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 432110

08:31:00 00:04:54 Giacomo Puccini Scherzo for Orchestra

Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

08:40:00 00:08:48 Antonio Vivaldi Flute Concerto in F major

Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

08:50:00 00:02:35 Aram Khachaturian Masquerade: Mazurka

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

08:55:00 00:05:38 Richard Rodgers Flower Drum Song: Overture

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

09:06:00 00:17:59 Jean-Baptiste Lully Le Bourgeois Gentilhomme: Suite

Tempesta di Mare Chandos 805

09:28:00 00:06:58 Richard M & Robert B Sherman The Jungle Book: Medley

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Singing Hoosiers Telarc 80196

09:35:00 00:03:55 Domenico Scarlatti Sonata in A major

Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

09:46:00 00:06:59 Anton Reicha Finale from Wind Quintet No. 23 Op 100

Aulos Wind Quintet Schwann 310011

09:55:00 00:02:32 Goff Richards Homage to the Noble Grape: Champagne

London Brass Teldec 46069

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:03:07 Louis Moreau Gottschalk The Banjo Op 15

Cecile Licad, piano Naxos 559145

10:05:00 00:03:07 Louis Moreau Gottschalk Pasquinade Op 59

Cecile Licad, piano Naxos 559145

10:10:00 00:11:12 Antonio Casimir Cartellieri Symphony No. 2 in E flat major

Gernot Schmalfuss Evergreen Symphony Orchestra CPO 777667

10:23:00 00:04:24 Franz Joseph Haydn Finale from Symphony No. 6

Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5240

10:29:00 00:04:06 Stanislaw Moniuszko Jawnuta: Overture

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572716

10:37:00 00:09:19 Ignace Jan Paderewski Romanze from Piano Concerto Op 17

London Symphony Arthur Fiedler Earl Wild, piano Elan 82266

10:49:00 00:01:00 Peter Heidrich Happy Birthday Tango

Kremerata Baltica Gidon Kremer Gidon Kremer, violin Nonesuch 79657

10:51:00 00:19:06 Carl Stamitz Cello Concerto No. 3 in C major

Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

11:11:00 00:08:32 Johann Stamitz Symphony for Strings in B flat major

Donald Armstrong New Zealand Chamber Orch Naxos 553194

11:22:00 00:08:21 Mily Balakirev Oriental Fantasy 'Islamey' Op 18

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 470840

11:32:00 00:11:23 Sir Arthur Sullivan Overture di ballo

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

11:46:00 00:08:21 Frédéric Chopin Polonaise No. 1 in C sharp minor Op 26

Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

11:55:00 00:05:29 Ottorino Respighi Three Botticelli Pictures: La Primavera

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

12:07:00 00:08:53 Stanislaw Moniuszko The Countess: Overture

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572716

12:18:00 00:05:59 Franz Lehár The Count of Luxemburg: Waltzes

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

12:26:00 00:03:30 Jean Sibelius Humoresque No. 5 in E flat Op 89

London Symphony Sir Colin Davis Salvatore Accardo, violin Philips 4788977

12:31:00 00:03:07 Louis Moreau Gottschalk The Banjo Op 15

Cecile Licad, piano Naxos 559145

12:38:00 00:03:10 William Kroll Banjo and Fiddle

Nadja Salerno-Sonnenberg, vn; Sandra Rivers, piano EMI 54576

12:43:00 00:12:18 Antonín Dvorák Slavonic Rhapsody No. 3 in A flat major Op 45

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8589

12:57:00 00:02:32 Richard Wagner The Flying Dutchman: Sailors' Chorus

Dresden State Orchestra Silvio Varviso Men of; Leipzig Radio Chorus Philips 422410

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:32:27 Aaron Copland Appalachian Spring

Aaron Copland Chamber Ensemble CBS 42431

13:35:00 00:10:20 Morton Gould American Symphonette No. 2

David Alan Miller Albany Symphony Orchestra Albany 1174

13:47:00 00:11:04 Louis Moreau Gottschalk Méhul's Overture to 'Young Henry's Hunt'

Hot Springs Festival Orchestra Richard Rosenberg Richard & John Contiguglia; Angela Draghicescu, piano; Chin-Ming Lin, piano; Joshua Pepper, piano Naxos 559320

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:43 Percy Grainger Handel in the Strand

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

14:03:00 00:02:43 Percy Grainger The Lost Lady Found

City of London Sinfonia Richard Hickox Joyful Company of Singers Chandos 9554

14:07:00 00:13:19 Stanislaw Moniuszko Overture 'The Fairy Tale'

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572716

14:23:00 00:06:02 Franz Joseph Haydn The Apothecary: Overture

Giuseppe Sinopoli Dresden State Orchestra EMI 56535

14:24:00 00:11:26 Felix Mendelssohn String Symphony No. 1 in C major

Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

15:01:00 00:14:35 Jacques Ibert Escales 'Ports of Call'

Charles Dutoit Montreal Symphony Decca 440332

15:18:00 00:07:21 Jean Françaix L'Heure du berger

Pascal Rogé, piano; Catherine Cantin, flute; Maurice Bourgue, oboe; Michel Portal, clarinet; André Cazalet, horn Decca 425861

15:27:00 00:05:22 John Field Nocturne No. 4 in A major

Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

15:35:00 00:03:32 Johann Sebastian Bach Cantata No. 29: Sinfonia

Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Jeanne Lamon, violin Tafelmusik 1001

15:43:00 00:03:45 Johann Sebastian Bach Fantasia & Fugue in D minor

Canadian Brass Steinway 30008

15:49:00 00:07:58 Frederick Delius Dance Rhapsody No. 2

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Stravinsky's "Dumbarton Oaks" Concerto

15:58:00 00:05:09 Stanislaw Moniuszko Verbum nobile: Overture

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572716

16:07:00 00:02:22 Domenico Cimarosa Il maestro di cappella: Overture

Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

16:12:00 00:11:25 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Spring' Concerto in E major Op 8

I Musici Felix Ayo Felix Ayo, violin Philips 4788977

16:26:00 00:06:04 John Williams Hook: The Banquet

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 68419

16:34:00 00:04:50 John Williams Pops on the March

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

16:41:00 00:07:48 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 5 Op 76

Witold Rowicki London Symphony Philips 4788977

16:52:00 00:02:49 Jan Pieterszoon Sweelinck Laudate Dominum La Nuova Musica

John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

16:56:00 00:03:10 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Goblet Dance

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

17:04:00 00:06:38 Javier Alvárez Metro Chabacano

Keri-Lynn Wilson Simón Bolívar Symphony Dorian 90254

17:11:00 00:03:58 Ernest Schelling Suite Fantastique: Scherzo Op 7

BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Ian Hobson, piano Hyperion 66949

17:17:00 00:09:27 Franz Schubert Finale from String Quintet

Cypress String Quartet Gary Hoffman, cello Avie 2307

17:28:00 00:07:26 Carl Maria von Weber Preciosa: Overture Op 78

Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

17:40:00 00:06:20 Frédéric Chopin Nocturne No. 12 in G major Op 37

Byron Janis, piano EMI 56780

17:46:00 00:01:48 Frédéric Chopin Etude No. 5 in G flat major Op 10

Irena Portenko, piano Blue Griff 213

17:50:00 00:03:00 George Harrison Here Comes the Sun

Chamber Ensemble Christopher Austin Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

17:54:00 00:04:03 Adolphe Adam Giselle: Grand Pas de Deux

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:51 Charles Gounod Faust: Ballet Music

Sir Georg Solti Orch of the Royal Opera House Decca 4785437

18:27:00 00:07:22 Louis Moreau Gottschalk The Union Op 48

Cecile Licad, piano Naxos 559145

18:36:00 00:02:55 Louis Moreau Gottschalk La jota aragonesa Op 14

Cecile Licad, piano Naxos 559145

18:41:00 00:12:02 Richard Strauss First Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier'

Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

18:55:00 00:03:50 Louis Moreau Gottschalk God Save the Queen Op 41

Alan Feinberg, piano Argo 430330

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:12:43 Hector Berlioz Overture to 'Les Francs Juges' Op 3

Sir Colin Davis London Symphony Philips 4788977

19:16:00 00:38:25 Antonín Dvorák Cello Concerto in B minor Op 104

Royal Concertgebouw Orchestra Sir Colin Davis Heinrich Schiff, cello Philips 4788977

19:57:00 00:02:47 Claude Debussy Children's Corner: Serenade of the Doll

Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:08:04 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Overture

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

20:12:00 00:15:07 Johann Sebastian Bach Concerto for 2 Violins in D minor

Curtis 20/21 Ensemble Vinay Parameswaran Jennifer Koh, violin; Jaime Laredo, violin Cedille 146

20:29:00 00:28:26 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 39 in E flat major

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436421

20:57:00 00:02:43 André Grétry Céphale et Procris: Tambourin

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Stravinsky's "Dumbarton Oaks" Concerto

21:03:00 00:12:28 Louis Moreau Gottschalk Variations on the Portuguese National Anthem

Hot Springs Festival Orchestra Richard Rosenberg Michael Gurt, piano Naxos 559320

21:17:00 00:09:40 Stanislaw Moniuszko Paria: Overture

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572716

21:28:00 00:09:40 Franz Schubert Piano Trio in E flat major

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

21:40:00 00:06:35 Ola Gjeilo Unicornis captivatur

Charles Bruffy Phoenix Chorale Chandos 5100

21:48:00 00:35:44 Aaron Copland Appalachian Spring

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

22:24:00 00:16:57 Keith Jarrett Bridge of Light

Fairfield Orchestra Thomas Crawford Patricia McCarty, viola ECM 1450

22:45:00 00:14:07 Antonín Dvorák Hussite Overture Op 67

István Kertész London Symphony Decca 4785437

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:06:40 Franz Joseph Haydn Adagio from String Quartet No. 24 Op 20

Angeles Quartet Decca 4783695

23:08:00 00:05:20 Carl Stamitz Romance from Cello Concerto No. 1

Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

23:16:00 00:08:07 Dmitri Shostakovich Prelude & Fugue No. 1 in C major Op 87

Keith Jarrett, piano ECM 1469

23:24:00 00:14:41 Keith Jarrett Elegy for Violin & Strings

Fairfield Orchestra Thomas Crawford Michelle Makarski, violin ECM 1450

23:41:00 00:07:32 Louis Moreau Gottschalk The Dying Poet

Cecile Licad, piano Naxos 559145

23:48:00 00:06:19 Carl Busch Elegie Op 30

Reuben Blundell Gowanus Arts Ensemble New Focus 166

23:56:00 00:02:42 Robert Schumann Forest Scenes: Prophet Bird Op 82

Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4796018