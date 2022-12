Program Guide 05-05-2017

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:30:04 Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia Concertante for Winds in E flat English Chamber Orchestra Ralf Gothóni Anthony Pike, clarinet; John Anderson, oboe; John Thurgood, horn; Julie Price, bassoon Avie 35

00:35:00 00:22:41 Carlos Chávez Symphony No. 4 Enrique Bátiz Royal Philharmonic ASV 1058

01:00:00 00:27:45 Richard Strauss Dance Suite after Couperin Erich Leinsdorf Chamber Orchestra of Europe ASV 809

01:30:00 00:12:36 Ola Gjeilo Dark Night of the Soul Harrington String Quartet Charles Bruffy Alison Chaney, soprano; Ola Gjeilo, piano; Phoenix Chorale Chandos 5100

01:45:00 00:52:06 Johannes Brahms Piano Quartet No. 2 in A major Op 26 Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 45846

02:40:00 00:51:20 Sir Edward Elgar Symphony No. 1 in A flat major Op 55 Daniel Barenboim Berlin State Orchestra Decca 4789353

03:34:00 00:46:50 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Ballet Music English Chamber Orchestra Raymond Leppard Ursula Connors, soprano; Ambrosian Singers EMI 65732

04:23:00 00:25:13 Carlos Chávez Horse-Power: Suite Eduardo Mata Simón Bolívar Symphony Dorian 90211

04:51:00 00:28:05 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 32 in C minor Op 111 Simone Dinnerstein, piano Telarc 80715

05:22:00 00:11:01 Robert McBride Mexican Rhapsody Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

05:35:00 00:09:01 Johann Sebastian Bach A Musical Offering: Ricercar a 6 Alan Feinberg, piano Steinway 30034

05:51:00 00:04:38 Ludwig van Beethoven Finale from String Quartet No. 4 Op 18 Cypress String Quartet Avie 2348

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:02:43 Manuel Ponce Scherzino mexicano Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

06:12:00 00:06:41 Maurice Ravel Menuet antique Sean Chen, piano Steinway 30029

06:21:00 00:03:07 Tylman Susato The Danserye: Bergerette 'Sans roch' New London Consort l'Oiseau 436131

06:25:00 00:08:22 Édouard Lalo Rondo from Symphonie espagnole Op 21 Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

06:40:00 00:06:38 Javier Alvárez Metro Chabacano Keri-Lynn Wilson Simón Bolívar Symphony Dorian 90254

06:51:00 00:03:02 George Gershwin Porgy and Bess: It Ain't Necessarily So New York Philharmonic Zubin Mehta Gregg Baker, baritone; New York Choral Artists Teldec 46318

06:54:00 00:00:51 Maurice Ravel Minuet in C sharp minor Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901811

06:55:00 00:04:05 Pascual Marquina March "España Cañí" Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7505

07:05:00 00:04:05 David Raksin Laura: Theme London Symphony Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

07:10:00 00:07:02 Blas Galindo Sones de Mariachi Enrique Bátiz Festival Orchestra of Mexico Naxos 550838

07:20:00 00:03:06 Scott Joplin The Ragtime Dance Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

07:25:00 00:02:02 Georg Philipp Telemann Water Music Suite: Sarabande Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

07:28:00 00:06:23 Aaron Copland Letter from Home JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

07:40:00 00:06:29 Silvestre Revueltas Sensemayá Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

07:50:00 00:03:50 Gabriel Fauré Barcarolle No. 13 in C Op 116 Charles Owen, piano Avie 2240

07:55:00 00:03:33 John Rutter Suite Antique: A Jazz Waltz West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon John McMurtery, flute; Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

08:07:00 00:06:47 Sir Arthur Sullivan Ruddigore: Overture Alexander Faris Scottish Chamber Orchestra Nimbus 5066

08:15:00 00:09:38 Arturo Márquez Danzon No. 2 Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

08:20:00 00:11:39 Aaron Copland El Salón México David Zinman Baltimore Symphony Argo 440639

08:31:00 00:08:17 Alexander Borodin Nocturne from String Quartet No. 2 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 435757

08:45:00 00:08:17 José Pablo Moncayo Huapango Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

08:54:00 00:04:16 Peter Tchaikovsky Mozartiana Suite: Minuet Op 61 Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

09:00:00 00:03:54 Danny Elfman Spider-Man: Theme Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2008

09:05:00 00:15:07 Cécile Chaminade Concertstück Op 40 BBC Scottish Symphony Rebecca Miller Danny Driver, piano Hyperion 68130

09:29:00 00:04:27 Manuel Ponce Mexican Serenade 'Estrellita' Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 894

09:35:00 00:04:30 Jan Dismas Zelenka Allemande from Capriccio No. 3 Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

09:52:00 00:03:41 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from String Symphony Rebecca Miller Orch of Age of Enlightenment Signum 395

09:57:00 00:01:58 Igor Stravinsky Pulcinella: Overture Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 419628

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:22 Manuel Ponce Prelude in the Baroque style Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

10:04:00 00:03:23 Manuel Ponce Mexican Serenade 'Estrellita' Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

10:10:00 00:11:50 Carlos Chávez Symphony No. 2 Eduardo Mata Simón Bolívar Symphony Dorian 90179

10:23:00 00:04:59 Ricardo Castro Atzimba: Act 2 Intermezzo Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

10:30:00 00:04:12 Antonio Salieri Falstaff: Overture Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

10:37:00 00:06:36 Ludwig van Beethoven King Stephan: Overture Op 117 Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

10:45:00 00:04:01 Frédéric Chopin Mazurka No. 36 in A minor Op 59 Ingrid Fliter, piano EMI 14899

10:52:00 00:18:03 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 35 in D major Josef Krips Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

11:11:00 00:07:10 Josef Myslivecek Symphony in C Werner Ehrhardt Concerto Cologne Archiv 4776418

11:20:00 00:07:41 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 25 in G major Op 79 HJ Lim, piano EMI 64952

11:31:00 00:06:38 Javier Alvárez Metro Chabacano Keri-Lynn Wilson Simón Bolívar Symphony Dorian 90254

11:39:00 00:04:59 Silvestre Revueltas La Noche de los Mayas: Noche de Jaranas Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4778775

11:46:00 00:10:25 Peter Tchaikovsky Finale from Symphony No. 2 Op 17 Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Teldec 44943

11:57:00 00:02:03 Frederick A. Jewell March "The Screamer" Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

12:06:00 00:07:14 Aaron Copland Rodeo: Buckaroo Holiday JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

12:15:00 00:11:39 Aaron Copland El Salón México David Zinman Baltimore Symphony Argo 440639

12:28:00 00:03:09 Manuel Ponce Por ti mi corazon Jason Vieaux, guitar Azica 71287

12:34:00 00:02:55 Brian Dykstra Mixon Hall Rag Katherine DeJongh, flute; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

12:37:00 00:06:43 Scott Joplin Solace Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

12:46:00 00:10:07 Richard Strauss Salome: Dance of the Seven Veils Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

12:56:00 00:02:31 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 13 in B flat minor Op 72 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:26:12 Manuel Ponce Concierto del sur Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Pablo Sáinz Villegas, guitar Sony 75555

13:29:00 00:15:15 Maurice Ravel Valses nobles et sentimentales Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 449213

13:46:00 00:14:16 Jerome Moross Variations on a Waltz JoAnn Falletta London Symphony Albany 1403

14:00 FIRST FRIDAYS: Brian Thornton, cello – Music by Brahms, Bach and Debussy with Kayoko Miyazawa, piano; WCLV's John Simna hosts

14:04:00 00:15:00 Johaness Brahms Cello Sonata #1

14:20:00 00:15:00 J.S.Bach Cello Suite #6: Mvt 1

14:43:00 00:12:00 Claude Debussy Cello Sonata

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

15:04:00 00:13:34 John Ireland A London Overture Richard Hickox London Symphony Chandos 8879

15:20:00 00:04:56 Eric Coates London Suite: Covent Garden Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

15:28:00 00:06:03 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Chaconne Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

15:37:00 00:04:39 Silvestre Revueltas The Wandering Tadpole Maximiano Valdés Simón Bolívar Symphony Dorian 90227

15:45:00 00:05:54 Carlos Chávez Sarabande for Strings Enrique Bátiz Festival Orchestra of Mexico Naxos 550838

15:52:00 00:06:00 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Scherzo-valse Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

15:58:00 00:04:45 Arturo Márquez Conga del Fuego Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 13458

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Britten in America

16:07:00 00:03:05 Ernesto Lecuona La conga de media noche Kathryn Stott, piano EMI 56803

16:13:00 00:09:59 Blas Galindo Suite 'Homenaje a Cervantes' Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 893

16:27:00 00:07:46 Max Steiner The Treasure of the Sierra Madre: Suite Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 422

16:36:00 00:02:41 Max Steiner The Big Sleep: Love Themes Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 422

16:41:00 00:07:27 Stanislaw Moniuszko The New Don Quixote: Overture Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572716

16:52:00 00:03:25 Juan García de Zéspedes Convidando está la noche Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9957

16:58:00 00:01:28 Antonio de Salazar Tarará Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9957

17:04:00 00:06:05 Mario Castelnuovo-Tedesco Rondo Mexicano Op 201 London Philharmonic Leonard Slatkin Kazuhito Yamashita, guitar; Naoko Yamashita, guitar RCA 60355

17:13:00 00:10:34 "PDQ Bach" Six Contrary Dances Peter Schickele Turtle Mt.Tactical Wind Ens. Telarc 80307

17:27:00 00:07:54 Ricardo Castro Vals Capricho Op 1 Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Joel Fan, piano Reference 134

17:40:00 00:04:15 Victor Manuel Amaral Ramírez Saggio: Súplica Duo Amaral DuoAmaral 501592

17:46:00 00:04:03 Manuel Ponce Chanson from Guitar Sonata No. 3 Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

17:52:00 00:03:35 Ola Gjeilo The Ground Chamber Orchestra of London Tenebrae; Ola Gjeilo, piano Decca 24646

17:56:00 00:03:01 Joaquín Rodrigo Soleriana: Passepied Enrique Bátiz Royal Philharmonic EMI 67435

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:16:45 Candelario Huízar Imágenes Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

18:28:00 00:04:35 Juventino Rosas Waltz 'Over the Waves' Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

18:35:00 00:04:55 Manuel Ponce Plenilunio David Witten, piano MarcoPolo 223609

18:42:00 00:13:00 Victor Manuel Amaral Ramírez Saggio Duo Amaral DuoAmaral 501592

18:56:00 00:02:57 Isaac Albéniz Suite Española: Castilla Op 47 Enrique Bátiz State of Mexico Symphony ASV 888

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:19:33 Dorothy Howell Piano Concerto in D minor BBC Scottish Symphony Rebecca Miller Danny Driver, piano Hyperion 68130

19:24:00 00:31:29 Richard Strauss Also sprach Zarathustra Op 30 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425942

19:57:00 00:02:43 Manuel Ponce Scherzino mexicano Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:16:03 Ralph Vaughan Williams The Lark Ascending Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Iona Brown, violin Decca 414595

20:34:00 00:23:18 Sergei Rachmaninoff Rhapsody on a Theme of Paganini Op 43 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 440653

NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Britten in America

21:03:00 00:05:04 Benjamin Britten Paul Bunyan: Overture Steuart Bedford London Symphony Naxos 557197

21:10:00 00:15:31 Anatoly Liadov Eight Russian Folk Songs Op 58 Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 657

21:28:00 00:07:27 Carlos Chávez El Trópico Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

21:39:00 00:11:13 Peter Tchaikovsky Elegy from Serenade for Strings Op 48 Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

21:51:00 00:30:34 Joaquín Rodrigo Concierto heroico Royal Philharmonic Enrique Bátiz Jorge Federico Osorio, piano EMI 67435

22:24:00 00:20:16 Ignacio de Jerúsalem (attrib.): Polychoral Mass in D Chanticleer Sinfonia Joseph Jennings Chanticleer Teldec 96353

22:47:00 00:09:35 Federico Ibarra Sinfonia No. 2 'The Anterooms of Dreams' Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:00 00:02:59 Peter Tchaikovsky None But the Lonely Heart Op 6 Lisa Batiashvili, violin; Yannick Nézet-Séguin, piano DeutGram 4790835

23:04:00 00:03:09 Manuel Ponce Por ti mi corazon Jason Vieaux, guitar Azica 71287

23:08:00 00:06:16 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Mon coeur s'ouvre à ta London Symphony Klauspeter Seibel Sir James Galway, flute DeutGram 3024

23:16:00 00:06:53 Eugenio Toussaint Largo from Concerto for Improvised Piano Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Alex Brown, piano Sony 75555

23:22:00 00:05:32 Peter Boyer Three Olympians: Aphrodite Peter Boyer London Philharmonic Naxos 559769

23:28:00 00:09:04 Samuel Barber Andante from Violin Concerto Op 14 St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89029

23:40:00 00:04:51 Wolfgang Amadeus Mozart Romance from Serenade No. 13 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 443175

23:44:00 00:09:33 Franz Joseph Haydn Adagio from Cello Concerto No. 1 English Chamber Orchestra Benjamin Britten Mstislav Rostropovich, cello Decca 4785437

23:56:00 00:02:56 Gabriel Fauré Nocturne No. 8 in D flat Op 84 Kathryn Stott, piano Hyperion 66911