Program Guide 05-02-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:20:31 Ludwig August Lebrun Oboe Concerto No. 2 in G minor

Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, oboe DeutGram 4792942

00:25:00 00:30:27 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 8 in D minor

Bernard Haitink London Philharmonic EMI 57086

00:58:00 00:22:17 Alessandro Scarlatti Dixit Dominus

English Concert Trevor Pinnock Nancy Argenta, soprano; Ashley Stafford, counter-tenor; Stephen Varcoe, baritone; English Concert Choir Archiv 423386

01:23:00 00:30:11 Ernö Dohnányi Suite in F sharp minor Op 19

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

01:56:00 01:16:48 Ludwig van Beethoven Missa Solemnis Op 123

Orchestre des Champs-Élysées Philippe Herreweghe Rosa Mannion, soprano; Birgit Remmert, alto; James Taylor, tenor; Cornelius Hauptmann, bass; La Chapelle Royale Harm Mundi

2908304

03:15:00 00:33:47 Robert Schumann Violin Sonata No. 2 in D minor Op 121

Caroline Goulding, violin; Danae Dörken, piano Ars Prod. 38536

03:52:00 00:26:45 Sergei Prokofiev Peter and the Wolf Op 67

BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier David Attenborough, narrator BBC 94

04:21:00 00:34:03 Claude Debussy La boîte à joujoux

Michael Tilson Thomas London Symphony Sony 48231

04:58:00 00:20:21 Antonín Dvorák American Suite in A major Op 98

Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

05:22:00 00:13:14 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 1 in A minor

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 308779

05:38:00 00:08:10 Johan Wagenaar Amphitrion Overture Op 45

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 425833

05:52:00 00:04:23 Maurice Ravel Valse noble et sentimentale No. 7

Vladimir Spivakov, violin; Sergei Bezrodny, piano RCA 60861

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:06 Claude Debussy Petite Suite: Ballet

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

06:12:00 00:09:04 Jean-Philippe Rameau Concert No. 4 en sextuor

Christophe Rousset Les Talens Lyriques Decca 1845

06:25:00 00:02:45 Sir John Tavener Mother of God, here I stand

Voces8 Decca 22601

06:27:00 00:04:14 Peter Tchaikovsky The Maid of Orleans: Dance of the Clowns

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

06:40:00 00:10:00 Luigi Cherubini Minuet & Finale from Symphony in D major

Howard Griffiths Zurich Chamber Orchestra CPO 999521

06:51:00 00:02:46 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Kijé's Wedding Op 60

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

06:51:00 00:02:08 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 7 in F major

Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet; Oszkár Ökrös, cimbalom Mercury 4811409

06:55:00 00:03:12 Rudolph Ganz St. Louis Symphony March

Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 7716

07:05:00 00:05:26 Johann Sebastian Bach Cantata No. 140: Chorale 'Wachet auf'

Burning River Brass BurnRiver 2004

07:10:00 00:02:28 Carl Maria von Weber Der Freischütz: Hunters' Chorus

Dresden State Orchestra Carlos Kleiber Leipzig Radio Chorus DeutGram 4796018

07:15:00 00:08:04 Ottorino Respighi Suite for Strings: Burlesca & Rigaudon

Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

07:25:00 00:02:09 Aaron Copland Old American Songs Set No. 1: I Bought Me a Cat

St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Thomas Hampson, baritone Teldec 77310

07:30:00 00:04:27 Alessandro Scarlatti Il giardino di rose: Overture

Philharmonia Orchestra Simon Wright John Wallace, trumpet; John Miller, trumpet Nimbus 5079

07:40:00 00:05:37 Carl Stamitz Rondeau from Clarinet Concerto No. 7

Potsdam Chamber Academy Andreas Ottensamer, clarinet Decca 4814711

07:46:00 00:02:10 Anthony Holborne Almaine 'The Night Watch'

Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

07:50:00 00:04:21 Paul Halley Appalachian Morning

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 48224

07:55:00 00:03:05 Leonard Bernstein Candide: Paris Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

08:07:00 00:06:15 Ludwig van Beethoven Allegro from String Quartet No. 6 Op 18

Cypress String Quartet Avie 2348

08:15:00 00:05:24 Charles-Marie Widor Toccata from Organ Symphony No. 5 Op 42

Todd Wilson, organ MAA 11009

08:24:00 00:03:34 George Frideric Handel Allegro from Concerto No. 2 in F

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 63073

08:29:00 00:02:48 Giovanni Gabrieli Canzon on the 7th tone à 8 No. 2

Philadelphia Brass Ensemble Cleveland Brass Ensemble Sony 62353

08:30:00 00:02:27 Ron Goodwin Frenzy: Prelude Paul Bateman

City of Prague Philharmonic Silva 1094

08:40:00 00:09:18 Johann Sebastian Bach Violin Concerto in G minor

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Monica Huggett, violin Gaudeamus 356

08:51:00 00:03:54 Johann Pachelbel Three Magnificat Fugues

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

08:58:00 00:05:46 George Gershwin Selections from 'Girl Crazy'

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 426404

09:05:00 00:19:33 Dorothy Howell Piano Concerto in D minor

BBC Scottish Symphony Rebecca Miller Danny Driver, piano Hyperion 68130

09:30:00 00:02:51 Burt Bacharach Alfie: Theme

Paul Bateman Royal Philharmonic Royal Phil 33

09:38:00 00:02:51 Burt Bacharach Alfie: Theme

Paul Bateman Royal Philharmonic Royal Phil 33

09:42:00 00:04:06 Franz Joseph Haydn The Creation: The Heavens Are Telling

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

09:56:00 00:02:14 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 3 in F major

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:10 Maurice Jarre Lawrence of Arabia: Main theme

John Mauceri London Philharmonic LPO 86

10:04:00 00:02:38 Juan Tizol Caravan

Center City Brass Quintet Chandos 4554

10:08:00 00:12:38 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 14 for Winds in B flat major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

10:21:00 00:04:48 Carl Philipp Emanuel Bach Piano Sonata in D

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 459614

10:27:00 00:03:14 Frank Bridge Cherry Ripe

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

10:33:00 00:03:13 Amy Beach Scottish Legend Op 54

Alan Feinberg, piano Argo 436121

10:39:00 00:05:38 Amy Beach Scherzo from Piano Concerto Op 45

BBC Scottish Symphony Rebecca Miller Danny Driver, piano Hyperion 68130

10:46:00 00:03:34 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Gagliarda

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

10:52:00 00:20:31 Ludwig August Lebrun Oboe Concerto No. 2 in G minor

Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, oboe DeutGram 4792942

11:13:00 00:04:43 Wolfgang Amadeus Mozart La clemenza di Tito: Overture

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 31827

11:20:00 00:08:32 Ron Nelson Savannah River Holiday

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

11:32:00 00:10:00 Frédéric Chopin Scherzo No. 2 in B flat minor Op 31

Yundi, piano DeutGram 3887

11:43:00 00:09:01 Johannes Brahms Finale from Symphony No. 2 Op 73

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

11:53:00 00:04:48 Richard Wagner Die Walküre: Ride of the Valkyries

Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

12:06:00 00:06:39 Ralph Vaughan Williams The Poisoned Kiss: Overture

George Hurst Bournemouth Sinfonietta Chandos 2419

12:15:00 00:11:35 Sir Edward Elgar Serenade for Strings in E minor Op 20

Paul Goodwin English Chamber Orchestra Harm Mundi 907258

12:28:00 00:03:02 John Philip Sousa March 'The Gladiator'

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

12:32:00 00:03:10 George Frideric Handel Solomon: Arrival of the Queen of Sheba

Pinchas Zukerman National Arts Centre Orchestra Analekta 8783

12:39:00 00:06:19 Henry Purcell The Fairy Queen: Act 4 Symphony

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 901308

12:47:00 00:13:06 Peter Tchaikovsky Festival Overture Op 15

Geoffrey Simon London Symphony Chandos 9190

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:30:27 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 8 in D minor

Bernard Haitink London Philharmonic EMI 57086

13:34:00 00:12:14 Herbert Howells Pastoral Rhapsody

Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9410

13:47:00 00:13:22 William Alwyn Concerto Grosso No. 2 in G major

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570145

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:02:00 00:01:56 Hans Christian Lumbye Galop 'Salute to August Bournonville'

Giordano Bellincampi Tivoli Symphony Orchestra MarcoPolo 223743

14:05:00 00:03:05 Carl Michael Ziehrer Fan Polonaise Op 525

Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

14:09:00 00:12:29 Franz Schubert Piano Sonata No. 5 in A flat major

András Schiff, piano Decca 440307

14:24:00 00:07:52 Juan Arriaga Los esclavos felices: Overture

Jordi Savall Le Concert des Nations Astrée 8532

14:36:00 00:08:33 Rodion Shchedrin Concerto No. 1 for Orchestra 'Naughty Limericks'

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553038

14:57:00 00:01:44 Fritz Kreisler Syncopation

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

15:01:00 00:14:03 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 3 Op 72

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80145

15:16:00 00:07:43 Johann Adolph Hasse Sinfonia in D major Op 3

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 453435

15:26:00 00:04:07 Scott Joplin The Easy Winners

Joshua Rifkin, piano EMI 64668

15:31:00 00:03:36 Robert Schumann Carnaval: March of the Society of David Op 9

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177

15:39:00 00:03:59 Ignace Jan Paderewski Mélodie in G flat Op 16

Stephen Hough, piano Hyperion 67043

15:45:00 00:10:22 Gustav Holst First Suite for Military Band Op 28

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80606

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Higdon's "Splendid Wood"

15:58:00 00:03:45 Gabriel Fauré Masques et bergamasques: Overture Op 112

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

16:06:00 00:02:22 Gabriel Fauré Dolly Suite: Spanish Dance Op 56

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

16:12:00 00:15:07 Cécile Chaminade Concertstück Op 40

BBC Scottish Symphony Rebecca Miller Danny Driver, piano Hyperion 68130

16:30:00 00:04:55 Cole Porter Anything Goes: Overture

John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

16:36:00 00:02:33 Cole Porter Love for Sale

Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Fine Arts Brass Klanglogo 1506

16:41:00 00:08:28 Alexander Glazunov Allegro from Symphony No. 7 Op 77

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 63236

16:52:00 00:02:50 Franz Liszt Schubert Song 'Wohin?'

Evgeny Kissin, piano RCA 58420

16:57:00 00:02:44 Johann Sebastian Bach Finale from Violin Concerto No. 2

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Monica Huggett, violin Gaudeamus 356

17:04:00 00:06:25 Alessandro Scarlatti Variations on 'La Folia'

Mahan Esfahani, harpsichord Archiv 4794481

17:26:00 00:08:57 Michael Haydn Symphony No. 34 in E flat major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

17:40:00 00:03:52 Felix Mendelssohn Elijah: He Watching Over Israel

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

17:46:00 00:03:26 Felix Mendelssohn Scherzo in A minor Op 81

Pacifica Quartet Cedille 82

17:52:00 00:03:19 Peter Tchaikovsky Cherevichki: Cossack Dance

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

17:57:00 00:02:31 Franz Schubert Die schöne Müllerin: Das Wandern

Thomas Quasthoff, baritone; Justus Zeyen, piano DeutGram 4795448

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:50 Zoltán Kodály Dances of Galánta

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

18:27:00 00:04:49 John Ireland A Downland Suite: Minuet

William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

18:34:00 00:03:56 Peter Tchaikovsky Waltz from Serenade for Strings Op 48

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

18:40:00 00:13:55 Giuseppe Cambini Wind Quintet No. 3 in F major

Aulos Wind Quintet Schwann 310011

18:56:00 00:03:06 Arcangelo Corelli Finale from Concerto Grosso Op 6

Simon Murphy New Dutch Academy PentaTone 31

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:30 Antonio Casimir Cartellieri Symphony No. 1 in C minor

Gernot Schmalfuss Evergreen Symphony Orchestra CPO 777667

19:22:00 00:33:27 Frédéric Chopin Piano Concerto No. 2 in F minor Op 21

Royal Concertgebouw Orchestra Jerzy Semkow Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795448

19:57:00 00:02:58 Frédéric Chopin Prelude No. 17 in A flat major Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:12:01 Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian Dances

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

20:16:00 00:11:37 Pablo de Sarasate Carmen Fantasy Op 25

Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Akiko Suwanai, violin Philips 464531

20:30:00 00:26:45 Sergei Prokofiev Peter and the Wolf Op 67

BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier David Attenborough, narrator BBC 94

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Higdon's "Splendid Wood"

21:03:00 00:15:07 Cécile Chaminade Concertstück Op 40

BBC Scottish Symphony Rebecca Miller Danny Driver, piano Hyperion 68130

21:21:00 00:14:49 Josef Suk Fantastic Scherzo Op 25

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572323

21:38:00 00:04:42 Frédéric Chopin Nocturne No. 16 in E flat major Op 55

Richard Goode, piano Nonesuch 79452

21:45:00 00:03:44 Guy Ropartz Serenade for Strings

Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

21:52:00 00:47:08 Wolfgang Amadeus Mozart Requiem in D minor

Orchestre des Champs-Élysées Philippe Herreweghe Sibylla Rubens, soprano; Annette Markert, alto; Ian Bostridge, tenor; Hanno Müller-Brachmann, br; La Chapelle Royale Harm Mundi

2908304

22:42:00 00:11:57 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 9 in E major Op 14

HJ Lim, piano EMI 64952

22:56:00 00:03:07 Thomas Morley Nolo mortem peccatoris

Stile Antico Harm Mundi 807572

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:04:25 Sir Edward Elgar Adagio from Cello Concerto Op 85

Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

23:06:00 00:13:50 Guillaume Lekeu Molto Adagio for Strings

Ensemble Musique Oblique Harm Mundi 901455

23:22:00 00:04:01 Antonio Vivaldi Tieteberga: Sento in seno ch'in pioggia

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

23:26:00 00:07:48 Henry Purcell The Fairy Queen: O Let me weep, forever

English Chamber Orchestra Benjamin Britten Jennifer Vyvyan, soprano Decca 4825281

23:33:00 00:02:50 John Dowland Lacrimae Pavan

Sylvain Bergeron, lute Atma 2650

23:38:00 00:15:40 Georg Muffat Chaconne from Concerto Grosso in G major

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 453418

23:56:00 00:02:46 Claude Debussy Preludes Book 2: Bruyères

Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477