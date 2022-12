Program Guide 05-01-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:36:19 Antonín Dvorák Symphony No. 8 in G major Op 88

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 414422

00:41:00 00:20:03 Leo Sowerby Theme in Yellow

Paul Freeman Czech National Symphony Cedille 33

01:04:00 00:34:51 Amy Beach Piano Concerto in C sharp minor Op 45

BBC Scottish Symphony Rebecca Miller Danny Driver, piano Hyperion 68130

01:41:00 00:38:08 Franz Schubert Symphony No. 8 in B minor

Sir Charles Mackerras Orch of Age of Enlightenment VirginClas 61305

02:21:00 00:32:40 Wolfgang Amadeus Mozart String Quartet No. 17 in B flat major

Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

02:56:00 00:21:21 Friedrich Witt Flute Concerto in G Op 8

Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Patrick Gallois, flute Naxos 572089

03:20:00 00:41:57 Wilhelm Stenhammar Symphony No. 2 in G minor Op 34

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 445857

04:04:00 00:38:44 Johannes Brahms Piano Quartet No. 1 in G minor Op 25

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 75

04:45:00 00:27:38 Gerald Finzi Concerto for Clarinet & Strings Op 31

City of London Sinfonia Richard Hickox Michael Collins, clarinet VirginClas 90718

05:15:00 00:19:45 Georg Schürmann Ludovicus Pius: Suite

Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901852

05:37:00 00:06:10 Percy Grainger Colonial Song

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

05:48:00 00:07:24 Henry Charles Litolff Scherzo from Concerto Symphonique No. 4 Op 102

San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas Yuja Wang, piano SF Sym 60

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:01:48 Thomas Morley Now is the month of maying

King's Singers EMI 63052

06:10:00 00:08:21 Nikolai Rimsky-Korsakov May Night: Overture

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

06:20:00 00:08:40 Ludwig van Beethoven March & Finale from Quartet No. 15 Op 132

Cypress String Quartet Cypress 2012

06:30:00 00:03:59 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Overture

George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

06:40:00 00:05:04 Benjamin Britten Paul Bunyan: Overture

Steuart Bedford London Symphony Naxos 557197

06:47:00 00:04:35 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in A major

Shlomo Mintz Israel Chamber Orchestra MusicMast 67096

06:52:00 00:01:49 Traditional The British Grenadiers

John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

06:55:00 00:03:12 John Philip Sousa March 'Minnesota'

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559131

07:03:00 00:02:46 Felix Mendelssohn Song without Words No. 25 in G major Op 62

Sergei Babayan, piano Discover 920155

07:06:00 00:03:05 Mikis Theodorakis Epitáphios No. 3 'A Day in May'

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

07:13:00 00:05:29 Hugo Alfvén Festival Overture Op 25

Niklas Willén Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553962

07:20:00 00:04:07 Georges Bizet Carmen: Toreadors' Entrance 'Les voici!'

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

07:25:00 00:02:23 Ferruccio Busoni Viennese Dance Song Op 28

Per Enoksson, violin; Kathryn Stott, piano Bis 784

07:31:00 00:05:20 Franz Joseph Haydn Finale from Piano Trio No. 45

Vienna Piano Trio Nimbus 5535

07:40:00 00:08:32 Georg Philipp Telemann Whimsical Symphony in G major

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Henry Peyrebrune, double bass; Tracy Rowell, double bass Koch Intl 7576

07:53:00 00:04:09 Ernest Bucalossi The Grasshopper's Dance

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

07:58:00 00:00:45 Claude Debussy Morceau de concours

Burning River Brass BurnRiver 2013

08:07:00 00:05:19 Peter Tchaikovsky The Seasons: May Op 37

Lang Lang, piano Sony 511758

08:15:00 00:05:41 Ludwig van Beethoven Finale from Piano Trio No. 5 Op 70

Beaux Arts Trio Philips 4788977

08:23:00 00:07:12 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 59

Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia Signum 434

08:30:00 00:02:00 Morton Gould Boogie Woogie Etude

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

08:40:00 00:08:34 Frédéric Chopin Funeral March from Piano Sonata No. 2 Op 35

Martha Argerich, piano DeutGram 4796018

08:51:00 00:02:30 Orlande de Lassus Matona mia cara

King's Singers EMI 63052

08:55:00 00:06:16 Howard Shore The Fellowship of the Ring: Themes

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

09:05:00 00:15:07 Cécile Chaminade Concertstück Op 40

BBC Scottish Symphony Rebecca Miller Danny Driver, piano Hyperion 68130

09:25:00 00:05:10 Sir Edward German Men of Harlech from 'Welsh Rhapsody'

Andrew Penny National Symphony of Ireland MarcoPolo 223726

09:35:00 00:05:41 Mikhail Glinka Ruslan and Ludmilla: Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

09:42:00 00:08:57 Max Bruch Adagio from Violin Concerto No. 1 Op 26

Czech Philharmonic Jakub Hrusa Nicola Benedetti, violin DeutGram 4764092

09:53:00 00:05:08 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Bergamasca

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:01:31 Frédéric Chopin Mazurka No. 34 in C major Op 56

Vassily Primakov, piano Bridge 9289

10:03:00 00:01:47 Frédéric Chopin Waltz No. 6 in D flat major Op 64

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

10:07:00 00:10:43 Franz Liszt Symphonic Poem No. 4 'Orpheus'

Zubin Mehta Berlin Philharmonic Sony 66834

10:19:00 00:08:41 Jacques Offenbach Orpheus in the Underworld: Overture

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

10:31:00 00:04:40 Leo Sowerby Overture 'Comes Autumn Time'

Paul Freeman Czech National Symphony Cedille 33

10:39:00 00:05:39 Max Richter Vivaldi Recomposed: Autumn 1

Berlin Concert House Orch André de Ridder Daniel Hope, violin DeutGram 4792777

10:48:00 00:03:04 Franz Joseph Haydn Gypsy Rondo from Piano Trio No. 39

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Dorian 90164

10:53:00 00:19:33 Dorothy Howell Piano Concerto in D minor

BBC Scottish Symphony Rebecca Miller Danny Driver, piano Hyperion 68130

11:13:00 00:03:00 Rebecca Clarke Lullaby

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

11:18:00 00:08:45 Gioacchino Rossini Il turco in Italia: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

11:29:00 00:07:36 Peter Tchaikovsky Pezzo capriccioso Op 62

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Lynn Harrell, cello Decca 4787779

11:39:00 00:06:30 Béla Bartók Game of Pairs from Concerto for Orchestra

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 425694

11:48:00 00:10:33 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Summer' Concerto in G minor Op 8

I Musici Felix Ayo Felix Ayo, violin Philips 4788977

12:06:00 00:04:31 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Wedding March Op 61

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4810778

12:12:00 00:12:42 Hugo Alfvén Swedish Rhapsody No. 1 Op 19

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 469376

12:26:00 00:03:01 Leroy Anderson A Trumpeter's Lullaby

BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Catherine Moore, trumpet Naxos 559357

12:31:00 00:03:59 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Overture

George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

12:39:00 00:03:58 Wolfgang Amadeus Mozart March in D

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

12:45:00 00:11:19 Jenö Takács Serenade on Country Dances from Old Graz Op 83

Quintett.Wien Nimbus 5479

12:58:00 00:01:25 Henry Purcell The Gordian Knot Untied: Jigg

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:28:38 Johannes Brahms Variations & Fugue on Theme by Handel Op 24

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 436853

13:31:00 00:16:56 Zdenek Fibich Othello Op 6

Marek Stilec Czech National Symphony Naxos 573197

13:49:00 00:11:52 Johan Halvorsen Norwegian Rhapsody No. 2

Ole Kristian Ruud Trondheim Symphony Orchestra Simax 1085

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:02:00 00:02:23 Hugo Alfvén Roslag Polka

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

14:05:00 00:03:51 Hugo Alfvén The Mountain King: Dance of the Herdsmaiden

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 46668

14:11:00 00:12:40 Franz Schubert Theme & Variations from Octet

Cleveland Octet Sony 62655

14:26:00 00:07:31 Ludwig van Beethoven Finale from Septet Op 20

Berlin Philharmonic Octet Members of Philips 4788977

14:46:00 00:11:09 Rodolfo Halffter Three Sonatas by Antonio Soler

Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 894

15:01:00 00:12:59 Jean Sibelius Pohjola's Daughter Op 49

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60401

15:18:00 00:06:40 Uuno Klami The Cyclist

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 575

15:27:00 00:05:00 Ludwig van Beethoven The Ruins of Athens: Overture Op 113

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

15:33:00 00:03:51 Anderson & Roe Papageno!

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

15:41:00 00:06:23 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Overture

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

15:50:00 00:07:01 Peter Tchaikovsky Andante cantabile Op 11

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 99

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: "Citizen Kane" Scores Big

15:58:00 00:04:54 Ruperto Chapì La Revoltosa: Prelude

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 56576

16:07:00 00:02:30 Francisco Tárrega Malaguena

Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

16:13:00 00:12:10 Jennifer Higdon blue cathedral

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80596

16:29:00 00:05:11 Bernard Herrmann Citizen Kane: Prelude & Finale

John Scott Royal Philharmonic Pops Denon 75470

16:36:00 00:03:19 Bernard Herrmann Vertigo: Prelude

Matt Haimovitz, cello; Christopher O'Riley, piano Oxingale 2019

16:41:00 00:07:18 Amy Beach Finale from Piano Concerto Op 45

BBC Scottish Symphony Rebecca Miller Danny Driver, piano Hyperion 68130

16:52:00 00:02:47 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Se vuol ballare

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Ruben Drole, baritone MAA 2009

16:56:00 00:02:59 Ralph Vaughan Williams The Wasps: March Past of the Kitchen

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

17:04:00 00:06:22 Claude Debussy Estampes: La soirée dans Grenade

Geoffrey Simon Philharmonia Orchestra Cala 1025

17:14:00 00:09:56 Claude Debussy Three Nocturnes: Sirènes

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Women of the; Cleveland Orchestra Chorus Decca 417488

17:27:00 00:07:17 Tomaso Albinoni Concerto for 2 Oboes in C major Op 7

Collegium Musicum 90 Simon Standage Anthony Robson, oboe; Catherine Latham, oboe Chandos 610

17:40:00 00:04:55 Frédéric Chopin Berceuse in D flat major Op 57

Orli Shaham, piano Canary 15

17:46:00 00:03:37 Fritz Kreisler Liebesleid

Orpheus Chamber Orchestra Gil Shaham, violin DeutGram 449923

17:52:00 00:03:05 Scott Joplin The Cascades

Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

17:56:00 00:03:05 William Byrd Earl of Oxford's March

Robert Moody Canadian Brass Ensemble OpeningDay 7347

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:17:34 Alexander Borodin Symphony No. 3 in A minor

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

18:29:00 00:04:40 Franz Liszt Schubert Song 'Auf dem Wasser zu singen'

Sergei Babayan, piano Discover 920155

18:35:00 00:03:37 Domenico Scarlatti Sonata in G

Sergei Babayan, piano ProPiano 224506

18:41:00 00:11:35 Claude-Michel Schönberg Les Misérables: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80498

18:55:00 00:04:11 Franz Liszt Schubert Song 'Gretchen am Spinnrade'

Sergei Babayan, piano Discover 920155

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:16:41 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Suite

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

19:21:00 00:34:51 Amy Beach Piano Concerto in C sharp minor Op 45

BBC Scottish Symphony Rebecca Miller Danny Driver, piano Hyperion 68130

19:58:00 00:01:25 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Tourbillon

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:09:01 Ludwig van Beethoven Egmont: Overture Op 84

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 16869

20:13:00 00:18:36 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 13 in G major

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 443175

20:34:00 00:23:12 Franz Joseph Haydn Symphony No. 93 in D

George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

20:57:00 00:02:02 Johann Sebastian Bach Siciliano from Flute Sonata No. 2

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402

21:03:00 00:22:14 Franz Schubert String Quartet No. 10 in E flat major

Alban Berg Quartet EMI 56470

21:28:00 00:11:32 Sergei Prokofiev War and Peace: The Ball

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

21:42:00 00:05:59 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Serenade No. 11 for Winds

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431683

21:50:00 00:03:26 Marc-André Hamelin Etude No. 6 in D minor

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789

21:56:00 00:33:32 Peter Tchaikovsky Symphony No. 2 in C minor Op 17

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Teldec 44943

22:33:00 00:19:33 Dorothy Howell Piano Concerto in D minor

BBC Scottish Symphony Rebecca Miller Danny Driver, piano Hyperion 68130

22:55:00 00:04:01 Chris Marshall Heartstrings

London Mozart Players Stuart Morley Claire Jones, harp Silva 6051

22:56:00 00:02:58 Manuel de Falla Homenaje 'Le tombeau de Claude Debussy'

Vanessa Perez, piano Steinway 30036

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:04:45 Edvard Grieg Peer Gynt: Act 2 Prelude 'Ingrid's abduction and lament'

Paavo Järvi Estonian National Symphony VirginClas 45722

23:06:00 00:11:07 Franz Liszt Transcendental Etude No. 9 in A flat major

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

23:20:00 00:04:22 Ottorino Respighi The Birds: The Dove

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

23:24:00 00:10:11 Jean Sibelius The Swan of Tuonela Op 22

Mikko Franck Swedish Radio Symphony Ondine 953

23:37:00 00:06:49 Johannes Brahms Romanze from String Quartet No. 1 Op 51

Chiara String Quartet Azica 71289

23:43:00 00:11:47 Antonín Dvorák Largo from Symphony No. 9 Op 95

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 414421

23:56:00 00:03:07 Frédéric Chopin Nocturne No. 5 in F sharp major Op 15

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

23:57:00 00:02:40 Johann Sebastian Bach Cantata No. 156: Sinfonia in F major

Bavarian Radio Symphony Lisa Batiashvili Lisa Batiashvili, violin DeutGram 4792479