Program Guide 04-25-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:24:09 Franz Joseph Haydn Symphony No. 83 in G minor

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66295

00:29:00 00:39:31 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 5 in E flat major Op 73

Chamber Orchestra of Europe Nikolaus Harnoncourt Pierre-Laurent Aimard, piano Teldec 47334

01:12:00 00:22:17 Heinrich von Herzogenberg Trio for Horn, Oboe & Piano in D major Op 61

Albrecht Mayer, oboe; Marie-Luise Neunecker, horn; Markus Becker, piano Decca 4783498

01:37:00 00:31:04 Frédéric Chopin Piano Sonata No. 3 in B minor Op 58

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

02:11:00 01:16:55 Franz Liszt A Faust Symphony

Boston Symphony Orchestra Leonard Bernstein Kenneth Riegel, tenor; Tanglewood Festival Chorus DeutGram 4796018

03:30:00 00:17:18 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 55 in D major Op 71

Angeles Quartet Decca 4783695

03:50:00 00:43:18 Hector Berlioz Harold in Italy Op 16

Helsinki Philharmonic Vladimir Ashkenazy David Aaron Carpenter, viola Ondine 1188

04:36:00 00:26:13 Richard Wagner Parsifal: Act 1 Prelude & Good Friday

Christian Thielemann Philadelphia Orchestra DeutGram 453485

05:05:00 00:17:47 Benjamin Britten A Simple Symphony Op 4

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

05:25:00 00:12:11 Johann Sebastian Bach Trio Sonata No. 6 in C major

Yo-Yo Ma, cello; Chris Thile, mandolin; Edgar Meyer, double bass Nonesuch 558933

05:40:00 00:06:31 Oskar Nedbal Chaste Barbara: Overture

Douglas Bostock Carlsbad Symphony Classico 192

05:52:00 00:05:37 Louis Théodore Gouvy Finale from Fantaisie symphonique Op 59

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:06:05 Johann Sebastian Bach Lento from Trio Sonata No. 6

Yo-Yo Ma, cello; Chris Thile, mandolin; Edgar Meyer, double bass Nonesuch 558933

06:15:00 00:08:05 Wilhelm Stenhammar Finale from Serenade in F major Op 31

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 445857

06:25:00 00:03:27 Fritz Kreisler La Gitana

Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

06:30:00 00:04:21 Aaron Copland The Red Pony: Morning on the Ranch

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

06:40:00 00:08:47 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Symphony No. 41

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7574

06:51:00 00:03:33 Giuseppe Verdi Requiem: Ingemisco

Vienna Philharmonic Sir Georg Solti Luciano Pavarotti, tenor Decca 4785437

06:55:00 00:03:02 John Philip Sousa March 'Hands Across the Sea'

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

07:05:00 00:05:45 Franz Schubert Finale from Piano Quintet

Cleveland Quartet John O'Conor, piano; James Vandemark, bass; Members of Telarc 80225

07:10:00 00:10:25 Antonín Dvorák Allegro con brio from Symphony No. 8 Op 88

Andrés Orozco-Estrada Houston Symphony PentaTone 578

07:25:00 00:02:23 Ralph Vaughan Williams The Dark-Eyed Sailor

John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

07:30:00 00:03:30 George Gershwin Tip-Toes: Sweet and Low-Down

London Symphony John Williams Joshua Bell, violin; George Gershwin, piano Sony 60659

07:40:00 00:10:37 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Autumn' Concerto in F major Op 8

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 11013

07:51:00 00:03:26 Franz Liszt Transcendental Etude No. 5 in B flat major

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

07:58:00 00:01:28 Henry Purcell Abdelazer: Rondeau

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

08:07:00 00:05:26 Ernö Dohnányi Finale from Sextet Op 37

Takács Quartet András Schiff, piano; Radovan Vlatkovic, horn; Kálmán Berkes, clarinet; Members of Decca 421423

08:15:00 00:08:19 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 17

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 4830716

08:28:00 00:06:27 Johann Furchheim Sonatella for Strings in A major

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Challenge 72032

08:32:00 00:01:32 Dmitri Kabalevsky The Comedians: Galop Op 26

Kirill Kondrashin RCA Victor Symphony RCA 300350

08:40:00 00:06:40 Domenico Cimarosa Il matrimonio segreto: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

08:47:00 00:03:42 Sir Edward Elgar Enigma Variations: Nimrod Op 36

Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

08:55:00 00:05:40 John Williams Attack of the Clones: Across the Stars

Paul Bateman Royal Philharmonic Royal Phil 33

09:05:00 00:16:48 Manuel de Falla El amor brujo: Suite

Vanessa Perez, piano Steinway 30036

09:25:00 00:07:44 Franz Waxman Sunset Boulevard: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

09:35:00 00:08:45 Carl Friedrich Abel Symphony in F major Op 7

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

09:45:00 00:05:05 Claude Debussy Suite bergamasque: Clair de lune

Hot Club of San Francisco Azica 72241

09:53:00 00:04:43 George Gershwin Porgy and Bess: Bess, You is My Woman Now

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Leona Mitchell, soprano; Sir Willard White, baritone Decca 414559

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:01:34 César Cui Orientale Op 50

Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 52568

10:03:00 00:03:28 Modest Mussorgsky Boris Godunov: Polonaise

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

10:09:00 00:10:47 Virgil Thomson Acadian Songs and Dances

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63034

10:22:00 00:08:04 Louis Moreau Gottschalk Grand Tarantelle Op 67

Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Joel Fan, piano Reference 134

10:32:00 00:03:32 Johann Sebastian Bach Fugue in A major

Alan Feinberg, piano Steinway 30034

10:39:00 00:07:19 Alessandro Scarlatti Concerto Grosso No. 6 in E

Fabio Biondi Europa Galante VirginClas 45495

10:48:00 00:01:30 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Galop

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

10:52:00 00:21:04 Johannes Brahms Variations on a Theme by Paganini Op 35

Alessio Bax, piano Signum 309

11:14:00 00:05:46 Nicolò Paganini Rondo from Violin Concerto No. 2 Op 7

Philippe Quint, violin; Dmitriy Cogan, piano Naxos 570703

11:22:00 00:08:07 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in G major

Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901711

11:32:00 00:07:03 Artur Lemba Scherzo from Symphony in C sharp minor

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8656

11:41:00 00:12:24 Johann Sebastian Bach Viola da gamba Sonata No. 3 in G minor

Yo-Yo Ma, cello; Chris Thile, mandolin; Edgar Meyer, double bass Nonesuch 558933

11:56:00 00:02:59 Charles Gounod Faust: Soldiers' Chorus

London Symphony Richard Hickox Men of; London Symphony Chorus MCA 25877

12:07:00 00:09:37 Johan Wagenaar Waltz Cycle 'Vienna in 3/4 Time' Op 38

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 425833

12:18:00 00:09:01 Johann Strauss Jr Waltz 'Vienna Blood' Op 354

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

12:30:00 00:03:37 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 2

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

12:37:00 00:05:21 Sir Arthur Sullivan Patience: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

12:44:00 00:10:31 Alexander Borodin Prince Igor: Overture

Robert Shaw Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80039

12:55:00 00:03:22 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Gavotte

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:26:19 Felix Mendelssohn Symphony No. 4 in A major Op 90

Lorin Maazel Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

13:28:00 00:17:26 Frédéric Chopin Variations on 'Là ci darem la mano' Op 2

NDR Symphony Orchestra Krzysztof Urbanski Jan Lisiecki, piano DeutGram 4796824

13:47:00 00:11:26 Richard Wagner Tristan und Isolde: Act 1 Prelude

George Szell Cleveland Orchestra MAA 97

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:01:58 Johann Sebastian Bach Passepied from Partita No. 5

Yo-Yo Ma, cello; Chris Thile, mandolin; Edgar Meyer, double bass Nonesuch 558933

14:02:00 00:02:24 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'Ich ruf' zu dir'

Yo-Yo Ma, cello; Chris Thile, mandolin; Edgar Meyer, double bass Nonesuch 558933

14:07:00 00:12:05 Franz Joseph Haydn Symphony No. 9 in C major

Roy Goodman Hanover Band Hyperion 66529

14:20:00 00:05:53 Frederick Delius A Song Before Sunrise

Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 65067

14:30:00 00:09:26 Richard Wagner The Ring Without Words: Finale

Lorin Maazel Berlin Philharmonic Telarc 80154

14:42:00 00:11:39 Aaron Copland El Salón México

David Zinman Baltimore Symphony Argo 440639

14:55:00 00:03:37 Reinhold Glière The Red Poppy: Russian Sailor's Dance

Steven Smith Cleveland Orch Youth Orch MAA 10706

15:00:00 00:14:46 Niels Gade Concert Overture 'Echoes of Ossian' Op 1

Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

15:17:00 00:06:21 Claude Debussy Marche écossaise

Jean Martinon Orchestre National de France EMI 72667

15:25:00 00:03:02 André Grétry Céphale et Procris: Gigue

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

15:30:00 00:03:52 Alexander Glazunov Song of the Minstrel Op 71

Russian National Orchestra José Serebrier Wen-Sinn Yang, cello Warner 67946

15:38:00 00:05:55 Giuseppe Verdi Il trovatore: Ballet Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

15:45:00 00:10:19 Francesco Salieri Symphony in B flat major

Claudio Scimone I Solisti Veneti Erato 88176

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Beethoven Waits for Liszt

15:58:00 00:04:46 Johann Sebastian Bach Vivace from Viola da Gamba Sonata No. 3

Yo-Yo Ma, cello; Chris Thile, mandolin; Edgar Meyer, double bass Nonesuch 558933

16:07:00 00:02:56 Giacomo Puccini Turandot: Nessun dorma

London Philharmonic Zubin Mehta Luciano Pavarotti, tenor; John Alldis Choir Decca 4788210

16:13:00 00:10:35 Franz Schubert Konzertstück in D major

Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

16:27:00 00:06:20 Clint Eastwood Unforgiven: Claudia's Theme

Unknown Conductor City of Prague Philharmonic Silva 1398

16:36:00 00:03:33 E. J. Moeran Serenade in G: Prologue

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034

16:41:00 00:08:10 Peter Tchaikovsky Finale from Serenade for Strings Op 48

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

16:52:00 00:03:41 Mikis Theodorakis Ode to Zeus from 'Canto Olympico'

Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Sony 62592

16:57:00 00:02:41 Reynaldo Hahn Danse from Piano Concerto

BBC Scottish Symphony Jean-Yves Ossonce Stephen Coombs, piano Hyperion 66897

17:04:00 00:05:56 Franz Liszt Spinning Song from Wagner's 'The Flying Dutchman'

Daniel Barenboim, piano DeutGram 4779525

17:13:00 00:11:45 Joseph Fiala English Horn Concerto in C major

Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, English horn DeutGram 4792942

17:28:00 00:07:19 Claude Debussy Images: Gigues

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

17:40:00 00:04:11 Franz Schubert Ave Maria

Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

17:46:00 00:02:46 Johann Sebastian Bach Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter

Yo-Yo Ma, cello; Chris Thile, mandolin; Edgar Meyer, double bass Nonesuch 558933

17:52:00 00:03:11 Richard Rodgers The Sound of Music: My Favorite Things

Jenny Lin, piano Steinway 30011

17:56:00 00:03:09 Clarice Assad Impressions: Dança Brasileira

New Century Chamber Orch Nadja Salerno-Sonnenberg, vn NSS Music 8

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:10:37 Johann Christian Bach Piano Concerto in D Op 7

Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

18:22:00 00:05:41 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from Flute Concerto

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

18:29:00 00:02:21 Wilhelm Friedemann Bach Minuet from String Symphony in F major

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 62720

18:33:00 00:14:18 Joh. Christoph Friedrich Bach Trio in C major

Aulos Ensemble Centaur 3068

18:51:00 00:08:07 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from Keyboard Concerto

Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:21:58 Franz Liszt Symphonic Poem No. 9 "Hungaria"

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10490

19:26:00 00:29:41 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 38 in D

Yehudi Menuhin Sinfonia Varsovia VirginClas 91078

19:58:00 00:01:39 Domenico Scarlatti Sonata in G major

Yuja Wang, piano DeutGram 16606

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:16:17 Nikolai Rimsky-Korsakov Capriccio espagnol Op 34

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

20:21:00 00:19:07 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Overture & Dances

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Chorus Decca 444867

20:42:00 00:14:45 Peter Tchaikovsky Capriccio italien Op 45

George Szell Cleveland Orchestra Sony 78744

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Beethoven Waits for Liszt

21:03:00 00:21:19 Jean Sibelius Belshazzar's Feast Suite Op 51

Turku Philharmonic Leif Segerstam Pia Pajala, soprano Naxos 573300

21:26:00 00:13:59 Mátyás Seiber Serenade for Winds

Chamber Orchestra of Europe Members of ASV 812

21:43:00 00:04:36 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'Wachet auf'

Yo-Yo Ma, cello; Chris Thile, mandolin; Edgar Meyer, double bass Nonesuch 558933

21:51:00 00:02:57 Traditional The Peacock

István Kertész Men of; London Symphony Chorus Decca 4785437

21:56:00 00:29:20 Robert Schumann Piano Quintet in E flat major Op 44

Cleveland Quartet Emanuel Ax, piano RCA 6498

22:28:00 00:20:57 Sergei Rachmaninoff The Isle of the Dead Op 29

Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Avie 2188

22:53:00 00:05:40 Edvard Grieg Two Elegiac Melodies: The Last Spring Op 34

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:09:14 Felix Mendelssohn Adagio from String Symphony No. 11

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss Claves 9002

23:11:00 00:09:01 Ludwig van Beethoven Adagio from Piano Concerto No. 2 Op 19

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 370548

23:22:00 00:05:17 Jean-Philippe Rameau Les Boréades: Entrée de Polymnie

Les Délices Délices 2013

23:27:00 00:02:24 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'Ich ruf' zu dir'

Yo-Yo Ma, cello; Chris Thile, mandolin; Edgar Meyer, double bass Nonesuch 558933

23:29:00 00:05:24 Remo Giazotto Albinoni's Adagio for Strings & Organ in G minor

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848

23:37:00 00:05:40 Frédéric Chopin Nocturne No. 3 in B major Op 9

Nelson Freire, piano Decca 14053

23:42:00 00:11:00 Franz Schubert Andante from Piano Trio No. 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

23:55:00 00:03:34 Alec Wilder Air for Oboe

Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Bert Lucarelli, oboe Newport 85570