Program Guide 04-20-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:27:12 Maurice Ravel Mother Goose Ballet

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20604

00:32:00 00:27:30 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Quartet No. 2 in E flat major

Fauré Quartet DeutGram 6609

01:03:00 00:33:13 Francesco Geminiani The Enchanted Forest

CBC Radio Orchestra Sir John Eliot Gardiner Elizabeth Wilcock, violin; Stanley Ritchie, violin; Janet See, flute; Barbara Kallaur, flute; Susie Napper, cello CBC 5163

01:39:00 01:04:26 Nikolai Miaskovsky Symphony No. 6 in E flat major Op 23

Gothenburg Symphony Neeme Järvi Gothenburg Symphony Chorus DeutGram 471655

02:46:00 00:24:23 Jean-Féry Rebel Les Élémens

Tempesta di Mare Chandos 805

03:13:00 00:24:13 Franz Schubert Mass No. 2 in G major

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Dawn Upshaw, soprano; David Gordon, tenor; William Stone, baritone; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80212

03:40:00 00:34:21 Alexander Borodin Symphony No. 1 in E flat major

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

04:17:00 00:32:39 George Gershwin Piano Concerto in F major

Rochester Philharmonic Jeff Tyzik Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 807441

04:52:00 00:28:23 Alexander Glazunov Ballet Scenes Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

05:22:00 00:15:13 Hans Gál Serenade for Strings

Georg Tintner Symphony Nova Scotia CBC 5167

05:40:00 00:07:00 Johann Sebastian Bach WTC-2: Prelude & Fugue No. 10 in E minor

Angela Hewitt, piano Hyperion 67303

05:54:00 00:03:20 Luigi Boccherini Minuet from String Quintet in E major Op 13

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

05:59:00 00:00:48 Frédéric Chopin Prelude No. 3 in G major Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:55 Franz Schubert The Twin Brothers: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

06:15:00 00:10:12 Camille Saint-Saëns Havanaise Op 83

London Symphony Daniel Harding Nicola Benedetti, violin DeutGram 6154

06:30:00 00:04:51 Silvius Leopold Weiss Presto

Alexandre Lagoya, guitar Erato 45692

06:40:00 00:09:57 Rodion Shchedrin Selections from 'Carmen Suite'

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553038

06:50:00 00:03:10 Pietro Castrucci Finale with Echo from Concerto Grosso Op 3

Catherine Mackintosh Orch of Age of Enlightenment BBC 201

06:55:00 00:03:16 Kenneth J. Alford March "On the Quarterdeck"

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:03:00 00:05:57 Sir Arnold Bax Russian Suite: Gopak

Bryden Thomson London Philharmonic Chandos 8669

07:10:00 00:08:25 Jean Sibelius Finlandia Op 26

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 575

07:24:00 00:03:04 Carl Nielsen Aladdin Suite: Oriental March Op 34

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony CBS 44934

07:30:00 00:04:12 Robert Fuchs Finale from Serenade No. 3 Op 21

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

07:40:00 00:08:15 Johannes Brahms Rondo from Piano Quartet No. 1 Op 25

Amadeus Quartet Emil Gilels, piano; Members of DeutGram 4796018

07:50:00 00:03:41 Alfredo Catalani La Wally: Act 3 Prelude

Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

07:57:00 00:01:40 Leroy Anderson Jazz Legato

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

08:07:00 00:05:02 Antonio Vivaldi Allegro from 'Autumn' Concerto in F major

English Chamber Orchestra David Lockington Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7790

08:30:00 00:04:30 William Bolcom Graceful Ghost Rag

Spencer Myer, piano Steinway 30041

08:40:00 00:08:40 Samuel Barber Adagio for Strings Op 11

Brodsky Quartet Chandos 10801

08:55:00 00:06:31 Miklós Rózsa Spellbound: Prelude & Love Theme

Royal Stockholm Philharmonic Alexander Shelley Daniel Hope, violin DeutGram 4792954

09:09:00 00:16:51 Ottorino Respighi The Fountains of Rome

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

09:31:00 00:09:58 Johann Sebastian Bach Toccata & Fugue in D minor

Yannick Nézet-Séguin Philadelphia Orchestra DeutGram 19032

09:45:00 00:01:44 George Gershwin Prelude No. 1 from 'Three Preludes' in B flat major

Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

09:50:00 00:05:57 Alec Wilder Air for Flute

Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Eugenia Zukerman, flute Newport 85570

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:04 Claudio Monteverdi Vespers of the Blessed Virgin: Deus in adjutorium

English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir DeutGram 4795448

10:04:00 00:02:27 Henry Purcell Come Ye Sons of Art: Duet 'Sound the Trumpet'

Monteverdi Orchestra Sir John Eliot Gardiner Charles Brett, counter-tenor; John Williams, counter-tenor Erato 45123

10:09:00 00:11:56 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 50 in D major

Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668

10:23:00 00:04:21 Carl Stamitz Rondo from Cello Concerto No. 2

Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

10:29:00 00:03:23 Ruggero Leoncavallo Pagliacci: Intermezzo

Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

10:36:00 00:04:40 Giuseppe Verdi Un giorno di regno: Overture

Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

10:43:00 00:04:02 William Grant Still Bayou Home

Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

10:50:00 00:20:40 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 34 in C major

Sir John Eliot Gardiner English Baroque Soloists Philips 420937

11:12:00 00:04:25 Antonín Dvorák Czech Suite: Polka Op 39

Sir John Eliot Gardiner NDR Symphony Orchestra DeutGram 437506

11:19:00 00:07:57 Gabriel Pierné Scherzo-Caprice in D major Op 25

BBC Scottish Symphony Ronald Corp Stephen Coombs, piano Hyperion 67348

11:29:00 00:08:42 Antonio Vivaldi Trio Sonata in D minor Op 1

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua DeutGram 4795448

11:41:00 00:06:12 Paul Schoenfield Café Music: Allegro

Almeda Trio Albany 1386

11:46:00 00:11:17 César Franck Finale from Symphony in d

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

12:07:00 00:08:07 Franz von Suppé Morning, Noon and Night in Vienna

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

12:17:00 00:08:21 Nikolai Rimsky-Korsakov May Night: Overture

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

12:27:00 00:03:02 John Philip Sousa March 'The New York Hippodrome'

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

12:32:00 00:02:51 Claude Debussy Children's Corner: Golliwog's Cakewalk

Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

12:38:00 00:04:11 Percy Grainger Walking Tune

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

12:45:00 00:10:07 Alexander Glazunov Mazurka-Obéreque in D major

Abbey Road Ensemble Lawrence Foster Itzhak Perlman, violin EMI 55475

12:57:00 00:02:02 George Gershwin Prelude 'Novelette in Fourths'

Fazil Say, piano Teldec 26202

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:30:17 Ludwig van Beethoven Symphony No. 5 in C minor Op 67

Paavo Järvi German Chamber Philharmonic RCA 33835

13:32:00 00:14:23 Robert Schumann Introduction & Allegro appassionato in G major Op 92

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jan Lisiecki, piano DeutGram 4795327

13:48:00 00:11:52 Johan Halvorsen Norwegian Rhapsody No. 2

Ole Kristian Ruud Trondheim Symphony Orchestra Simax 1085

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:02:50 Ruggero Leoncavallo I Medici: Act 1 Prelude

Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

14:04:00 00:03:41 Alfredo Catalani La Wally: Act 3 Prelude

Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

14:10:00 00:12:52 Sir Edward Elgar Introduction & Allegro for Strings Op 47

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463265

14:25:00 00:10:42 Francesco Maria Veracini Orchestral Suite No. 6 in B flat

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 439937

14:38:00 00:05:50 Dmitri Shostakovich Festive Overture Op 96

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 13458

14:47:00 00:10:02 Maurice Ravel Four Movements from Schumann's

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

15:01:00 00:13:47 Richard Wagner Die Walküre: Wotan's Farewell & Magic

Donald Runnicles Dresden State Orchestra Teldec 17109

15:16:00 00:03:54 Manuel de Falla El amor brujo: Ritual Fire Dance

Vanessa Perez, piano Steinway 30036

15:23:00 00:08:07 George Frideric Handel Organ Concerto No. 5 in F major Op 4

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Matthew Halls, organ Avie 2055

15:33:00 00:04:20 Ludwig van Beethoven Congratulations Minuet

John Storgards Tapiola Sinfonietta Ondine 1001

15:42:00 00:05:13 Franz Schubert Scherzo No. 1 in B flat major

Maria João Pires, piano DeutGram 427769

15:48:00 00:07:07 Sir Arthur Sullivan The Pirates of Penzance: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK

15:58:00 00:04:46 Felix Mendelssohn Scherzo from Symphony No. 5 Op 107

Sir John Eliot Gardiner London Symphony LSO Live 775

16:06:00 00:02:55 Percy Grainger I'm Seventeen Come Sunday

English Country Gardiner Orch Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 446657

16:12:00 00:11:01 Ludwig van Beethoven Allegro con brio from Symphony No. 2 Op 36

Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Soli Deo 721

16:27:00 00:07:01 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 8 Op 93

Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Soli Deo 721

16:38:00 00:01:46 Joseph Lanner Whirlwind Galop Op 142

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

16:41:00 00:07:20 Gaetano Donizetti Ugo, conte di Parigi: Overture

Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

16:52:00 00:02:48 Arcangelo Corelli Sarabande & Gigue from Concerto Grosso Op 6

Simon Murphy New Dutch Academy PentaTone 31

16:56:00 00:03:11 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Menuetto

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

17:04:00 00:05:49 Joseph Canteloube Songs of the Auvergne: Baïlèro

Academy St. Martin in Fields Edward Gardner Kate Royal, soprano EMI 94419

17:13:00 00:09:40 Amilcare Ponchielli La Gioconda: Dance of the Hours

Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

17:26:00 00:08:54 Samuel Barber Overture to 'The School for Scandal' Op 5

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 8958

17:40:00 00:04:00 George Frideric Handel Israel in Egypt: But as for his people

English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 432110

17:46:00 00:03:06 George Frideric Handel Israel in Egypt: The Lord shall reign

English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Donna Deam, soprano; Monteverdi Choir Philips 432110

17:52:00 00:02:48 Giovanni Gabrieli Canzon on the 7th tone à 8 No. 2

Philadelphia Brass Ensemble Cleveland Brass Ensemble Sony 62353

17:55:00 00:04:29 Antonín Dvorák Rusalka: Polonaise

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:23:55 Robert Schumann Symphony in D minor Op 120

Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Archiv 457591

18:35:00 00:04:12 Johann Sebastian Bach Motet 'Ich lasse dich nicht'

Chamber Ensemble Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Soli Deo 716

18:42:00 00:02:43 Jan Pieterszoon Sweelinck Hodie Christus natus est

Brass Ensemble Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 462050

18:47:00 00:05:49 Wolfgang Amadeus Mozart Andante No. 2 from Symphony No. 31

Sir John Eliot Gardiner English Baroque Soloists Philips 420937

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:22:19 Antonín Dvorák Czech Suite Op 39

Sir John Eliot Gardiner NDR Symphony Orchestra DeutGram 437506

19:26:00 00:29:30 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 1 in D major Op 17

Philharmonia Orchestra Charles Dutoit Pascal Rogé, piano Decca 4785437

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:07:00 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Overture

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

20:11:00 00:14:24 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 3 in E flat major

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

20:28:00 00:29:49 Robert Schumann Symphony No. 3 in E flat major Op 97

Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Archiv 457591

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK

21:03:00 00:19:16 Henry Purcell Funeral Music for Queen Mary

Monteverdi Orchestra Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir; Equale Brass Ensemble Erato 45123

21:25:00 00:05:08 Arrigo Boito Mefistofele: Prelude

Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

21:32:00 00:03:08 John Field Nocturne No. 2 in C minor

Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

21:39:00 00:10:31 George Butterworth Rhapsody 'A Shropshire Lad'

Andrew Manze BBC Scottish Symphony BBC 392

21:51:00 00:27:54 Nikolai Miaskovsky Cello Concerto in C minor Op 66

Philharmonia Orchestra Sir Malcolm Sargent Mstislav Rostropovich, cello EMI 65419

22:22:00 00:25:20 Sir Thomas Beecham The Faithful Shepherd: Suite

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

22:51:00 00:07:00 Aldemaro Romero Fuga con Pajarillo

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:05:19 Peter Tchaikovsky The Seasons: May Op 37

Lang Lang, piano Sony 511758

23:07:00 00:07:25 Nikolai Miaskovsky Andante from Cello Sonata No. 2 Op 81

Wendy Warner, cello; Irina Nuzova, piano Cedille 120

23:17:00 00:08:56 Arthur Honegger Pastorale d'été

Michel Plasson Orch du Capitole de Toulouse DeutGram 469376

23:25:00 00:06:39 Emmanuel Chabrier Prélude pastorale

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 447751

23:32:00 00:06:30 Joaquín Rodrigo Soleriana: Pastorale

Enrique Bátiz Royal Philharmonic EMI 67435

23:41:00 00:04:51 Gabriel Fauré Barcarolle No. 1 in A minor Op 26

Charles Owen, piano Avie 2240

23:45:00 00:08:27 Max Bruch Romance for Viola & Orchestra Op 85

Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Janine Jansen, viola Decca 7260

23:56:00 00:03:16 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 4: Melody Op 47

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930