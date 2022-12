Program Guide 04-14-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:32:38 Franz Joseph Haydn Symphony No.103 in E flat major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Philharmonic ViennaPhil 2009

00:37:00 00:28:57 Peter Tchaikovsky Concert Fantasy in G major Op 56

Philharmonia Orchestra Vladimir Fedoseyev Mikhail Pletnev, piano VirginClas 61463

01:08:00 00:35:48 Niels Gade Symphony No. 1 in C minor Op 5

Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

01:47:00 00:15:06 Avner Dorman Piano Concerto in A major

Metropolis Ensemble Andrew Cyr Eliran Avni, piano Naxos 559620

02:05:00 00:37:07 Mily Balakirev Symphony No. 2 in D minor

Igor Golovschin Russian State Symphony Naxos 550793

02:45:00 00:26:36 Robert Schumann Piano Quartet in E flat major Op 47

Wu Han, piano; Daniel Hope, violin; Paul Neubauer, viola; David Finckel, cello DeutGram 22906

03:14:00 00:46:23 Peter Tchaikovsky Symphony No. 3 in D major Op 29

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 449967

04:03:00 00:24:16 Ferruccio Busoni Turandot Suite Op 41

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

04:30:00 00:47:28 Ludwig van Beethoven Symphony No. 3 in E flat major Op 55

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 483

05:20:00 00:15:36 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 1 in D flat major Op 10

London Symphony Michael Tilson Thomas Vladimir Feltsman, piano CBS 44818

05:38:00 00:07:04 Anatoly Liadov Kikimora Op 63

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 447084

05:54:00 00:03:47 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 8 Op 93

Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Decca 16871

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:58 Nikolai Rimsky-Korsakov The Snow Maiden: Dance of the Tumblers

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2014

06:15:00 00:09:36 Gioacchino Rossini The Siege of Corinth: Overture

Thomas Schippers London Symphony EMI 64335

06:25:00 00:02:16 Anonymous Spiritual 'The Battle of Jericho'

Karen P. Thomas Seattle Pro Musica SeattlePro 9806

06:30:00 00:04:57 Johannes Brahms Intermezzo in E flat major Op 117

Orli Shaham, piano Canary 15

06:40:00 00:11:02 Ralph Vaughan Williams Five Variants of 'Dives & Lazarus'

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 442427

06:54:00 00:02:14 Claudio Monteverdi L'Orfeo: Moresca

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

06:55:00 00:02:15 John Philip Sousa March 'The Mikado'

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:05:00 00:04:07 Johann Pachelbel Canon in D major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429390

07:10:00 00:10:04 George Frideric Handel Concerto in F major

Trevor Pinnock English Concert Archiv 453451

07:20:00 00:02:31 Antonio Vivaldi Finale from 'Summer' Concerto Op 8

Mutter's Virtuosi Anne-Sophie Mutter Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4795023

07:25:00 00:02:14 Alexander Scriabin Etude in D sharp minor Op 8

Vladimir Horowitz, piano DeutGram 4795448

07:30:00 00:05:43 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Solemn March

Evgeny Svetlanov Russian State Symphony RCA 68406

07:40:00 00:09:39 Béla Bartók Finale from Concerto for Orchestra

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 425694

07:51:00 00:02:12 Jennifer Higdon Echo Dash

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

07:55:00 00:02:35 Traditional Afro-Cuban Lullaby

Christopher Parkening, guitar EMI 54853

08:07:00 00:05:18 Antonín Dvorák Finale from String Quartet No. 12 Op 96

Brodsky Quartet Chandos 10801

08:15:00 00:04:12 Bruce Broughton Silverado: Themes

David Newman Varèse Sarabande Symphony Varese Sar 1985

08:21:00 00:02:24 William Byrd Sing Joyfully

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 106

08:25:00 00:05:56 Sergei Taneyev Scherzo from Piano Quintet Op 30

Mikhail Pletnev, piano; Vadim Repin, violin; Ilya Gringolts, violin; Nobuko Imai, viola; Lynn Harrell, cello DeutGram 4775419

08:30:00 00:05:03 Hans Gál Burlesque from Symphony No. 1 Op 30

Thomas Zehetmair Royal Northern Sinfonia Avie 2224

08:40:00 00:10:07 Carl Nielsen Allegro collerico from Symphony No. 2 Op 16

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220623

08:55:00 00:07:14 Erich Wolfgang Korngold The Private Lives of Elizabeth & Essex:

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 3010

09:05:00 00:16:00 Carl Maria von Weber Konzertstück in F minor Op 79

Bavarian Radio Symphony Sir Colin Davis Gerhard Oppitz, piano RCA 68219

09:28:00 00:05:36 John Williams Star Wars: Main Theme

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

09:35:00 00:07:54 Sergei Rachmaninoff Vocalise Op 34

Vienna Radio Symphony Cornelius Meister Aida Garifullina, soprano Decca 4788305

09:45:00 00:07:19 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 28

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70904

09:57:00 00:01:35 Leroy Anderson The Typewriter

BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Alasdair Malloy, typewriter Naxos 559357

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:03:17 Peter Tchaikovsky Danse caractéristique in D major Op 72

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

10:04:00 00:01:43 Sergei Rachmaninoff Etude-tableau in E flat minor Op 33

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 459634

10:08:00 00:10:31 Franz Schubert Rosamunde: Overture

Riccardo Muti Vienna Philharmonic EMI 54873

10:19:00 00:06:08 Franz Schubert Scherzo from Octet

Cleveland Orchestra George Szell Robert Marcellus, clarinet; Myron Bloom, horn; George Goslee, bassoon MAA 97

10:28:00 00:02:30 Johann Strauss Jr Polka 'Express' Op 311

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

10:32:00 00:02:58 Alberto Ginastera Scherzo from Guitar Sonata Op 47

Jason Vieaux, guitar OberlinMus 1604

10:39:00 00:06:17 Astor Piazzolla Milonga from Concerto for Bandoneón

European Union Chamber Orch Hans-Peter Hofmann Julian Lloyd Webber, cello; Jiaxin Lloyd Webber, cello Naxos 573374

10:47:00 00:02:44 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 21 in B flat major

Till Fellner, piano ECM 1853

10:52:00 00:22:37 Wolfgang Amadeus Mozart Concerto for 2 Pianos in E flat major

Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Alexandre Rabinovitch, piano; Martha Argerich, piano Teldec 98407

11:16:00 00:04:11 Johann Christian Bach La clemenza di Scipione: Overture

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

11:22:00 00:11:09 Alexandre Luigini Ballet égyptien: Part 1 Op 12

Richard Bonynge London Symphony Decca 433864

11:36:00 00:09:07 Édouard Lalo Deux Aubades

Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

11:47:00 00:09:43 Francesco Geminiani Concerto Grosso No.10 in F major

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

11:58:00 00:01:35 Ludwig van Beethoven The Ruins of Athens: Turkish March Op 113

Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 7716

12:06:00 00:07:48 Johann Strauss Jr A Night in Venice: Overture

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

12:15:00 00:07:24 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Trumpets in C major

Chamber Ensemble Genevieve Leclair Josh Rzepka, trumpet Rzepka 2010

12:25:00 00:04:32 Jacques Offenbach Le Papillon: Valse des rayons

Richard Bonynge London Symphony Decca 444827

12:31:00 00:03:26 Anatoly Liadov Baba-Yaga Op 56

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 447084

12:39:00 00:05:39 Nikolai Rimsky-Korsakov The Golden Cockerel: Marriage Feast

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

12:46:00 00:09:00 George Gershwin Lullaby for Strings

Brodsky Quartet Chandos 10801

12:57:00 00:02:04 Sir Thomas Beecham The Faithful Shepherd Suite: Gavotte

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:29:40 Igor Stravinsky The Firebird: Suite (1945)

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 453434

13:32:00 00:14:23 Maurice Ravel Rapsodie espagnole

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 430413

13:48:00 00:13:08 Lars-Erik Larsson Pastoral Suite Op 19

Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:30 George Gershwin Short Story Opus Two

William Terwilliger, violin; Andrew Cooperstock, piano Azica 71290

14:03:00 00:03:10 Leonard Bernstein West Side Story: America

Canadian Brass RCA 68633

14:08:00 00:14:22 George Frideric Handel Organ Concerto No. 4 in F major Op 4

Brandenburg Consort Roy Goodman Paul Nicholson, organ Hyperion 67291

14:25:00 00:11:10 César Franck Allegretto from Symphony in D minor

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

14:40:00 00:07:55 Albert Lortzing Hans Sachs: Overture A. F. Guhl

Berlin Radio Symphony MarcoPolo 220310

14:51:00 00:07:03 Ludwig van Beethoven Variations on the 'Turkish March' Op 76

Emil Gilels, piano EMI 69509

15:00:00 00:13:53 Dmitri Kabalevsky The Comedians Suite Op 26

Wolfgang Sawallisch Bavarian State Orchestra EMI 63893

15:16:00 00:05:31 Michael Easton Overture to an Italianate Comedy

Brett Kelly State Orchestra of Victoria Naxos 554368

15:24:00 00:04:04 Antonín Dvorák Scherzo from Piano Quintet Op 81

Concertante Jeremy Denk, piano Meridian 84459

15:31:00 00:03:26 Anatoly Liadov Baba-Yaga Op 56

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 447084

15:39:00 00:05:04 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Waltz

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

15:47:00 00:09:01 Georg Philipp Telemann Flute Concerto in G major

Berlin Baroque Soloists Rainer Kussmaul Emmanuel Pahud, flute EMI 57397

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Mozart's ‘Coronation’ Concerto

15:58:00 00:05:48 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Pas de quatre

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

16:08:00 00:01:36 Peter Tchaikovsky Waltz in 5/8 Time in D major Op 72

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

16:13:00 00:10:40 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Cellos in G minor

European Union Chamber Orch Hans-Peter Hofmann Julian Lloyd Webber, cello; Jiaxin Lloyd Webber, cello Naxos 573374

16:27:00 00:06:03 Ennio Morricone Once Upon a Time in the West: Theme

City of Prague Philharmonic Paul Bateman Jill Washington, soprano Silva 1057

16:35:00 00:04:21 John Williams Olympic Fanfare & Theme

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

16:41:00 00:07:47 Earl Wild Reminiscences of 'Snow White'

Earl Wild, piano Sony 62036

16:52:00 00:02:27 Sergei Rachmaninoff Lilacs Op 21

Vienna Radio Symphony Cornelius Meister Aida Garifullina, soprano Decca 4788305

16:56:00 00:03:46 Léo Delibes Naïla: Intermezzo

Richard Bonynge London Symphony Decca 433863

17:04:00 00:06:32 Jorge Martínez Zárate Tres Danzas del Ballet 'Estancia'

Duo Amaral DuoAmaral 501592

17:13:00 00:10:35 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Summer' Concerto in G minor Op 8

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord Eclectra 2059

17:26:00 00:08:33 Peter Tchaikovsky Finale from Symphony No. 3 Op 29

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 449967

17:40:00 00:03:32 Dmitri Shostakovich Moscow Cheryomushki: Overture Waltz

André Kostelanetz André Kostelanetz Orchestra Sony 62642

17:43:00 00:01:43 Dmitri Shostakovich Moscow Cheryomushki: Galop

André Kostelanetz André Kostelanetz Orchestra Sony 62642

17:47:00 00:02:08 Vasili Solovyov-Sedoy Midnight in Moscow

Osipov Russian Folk Orch Vitaly Gnutov Aida Garifullina, soprano Decca 4788305

17:52:00 00:03:13 John Williams Jurassic Park: Main Themes

Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Los Angeles Master Chorale Philips 442425

17:56:00 00:03:16 Brian Dykstra Caffeinated Rag

Brian Dykstra, piano Centaur 3161

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:54 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 26 in E flat major Op 81

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 459634

18:27:00 00:02:38 Sergei Prokofiev Summer Night Suite: Minuet Op 123

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 469376

18:32:00 00:04:48 Carl Philipp Emanuel Bach Piano Sonata in D

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 459614

18:39:00 00:13:37 Sergei Rachmaninoff Finale from Symphony No. 3 Op 44

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457598

18:54:00 00:04:57 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Blue Bird Pas de

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:21:03 Aaron Copland Billy the Kid: Suite

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

19:23:00 00:30:17 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 26 in D major

Odense Symphony Scott Yoo Vassily Primakov, piano Bridge 9328

19:57:00 00:02:44 Padre Antonio Soler Sonata No. 84 in D major

David Greilsammer, piano Sony 792969

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:08:23 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Finale & Apotheosis

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

20:13:00 00:16:13 Maurice Ravel Daphnis et Chloé: Suite No. 2

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Chorus Teldec 44945

20:32:00 00:26:38 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 4 in C minor Op 44

WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92509

21:00 SPECIAL: Bach St. John Passion – the new recording by Apollo’s Fire & Singers

21:05:00 00:33:01 Johann Sebastian Bach St. John Passion: Part 1

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Nicholas Phan, tenor; Jesse Blumberg, baritone; Jeffrey Strauss, baritone; Amanda Forsythe, soprano; Apollo's Singers Avie 2369

21:38:00 01:14:26 Johann Sebastian Bach St. John Passion: Part 2

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Nicholas Phan, tenor; Jesse Blumberg, baritone; Jeffrey Strauss, baritone; Amanda Forsythe, soprano; Apollo's Singers Avie 2369

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:00 00:06:33 Carl Philipp Emanuel Bach Andante from Piano Sonata in A

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 459614

23:08:00 00:12:12 Sergei Rachmaninoff Adagio from Symphony No. 2 Op 27

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 439888

23:21:00 00:04:03 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Ach, ich fühl's

Philharmonia Zürich Nikolaus Harnoncourt Barbara Bonney, soprano Teldec 242716

23:25:00 00:06:46 Franz Joseph Haydn Largo from String Quartet No. 64 Op 76

Carmina Quartet Denon 78963

23:31:00 00:06:34 Wolfgang Amadeus Mozart Larghetto from Piano Concerto No. 26

Odense Symphony Scott Yoo Vassily Primakov, piano Bridge 9328

23:40:00 00:11:49 Eric Whitacre The River Cam

London Symphony Eric Whitacre Julian Lloyd Webber, cello Decca 16636

23:53:00 00:03:20 Giuseppe Verdi La traviata: Act 3 Prelude

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634