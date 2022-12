Program Guide 04-03-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:39:37 Johannes Brahms Symphony No. 1 in C minor Op 68

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Belvedere 8005

00:44:00 00:20:16 Carl Stamitz Clarinet Concerto No. 7 in E flat major

Potsdam Chamber Academy Andreas Ottensamer, clarinet Decca 4814711

01:07:00 00:34:30 Jean Sibelius Symphony No. 4 in A minor Op 63

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60401

01:44:00 00:31:34 Mario Castelnuovo-Tedesco Concerto Italiano Op 31

SWR Symphony Orch Pieter-Jelle de Boer Tianwa Yang, violin Naxos 573135

02:18:00 00:38:15 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat

BBC Philharmonic Juanjo Mena Raquel Lojendio, soprano Chandos 10694

02:58:00 00:39:45 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 7 in B flat major Op 97

Mitsuko Uchida, piano; Soovin Kim, violin; David Soyer, cello Marlboro 80001

03:41:00 00:28:49 Juan Arriaga Symphony in D major

Jordi Savall Le Concert des Nations Astrée 8532

04:12:00 00:42:26 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 3 in D minor Op 30

Atlanta Symphony Orchestra Robert Spano Garrick Ohlsson, piano ASO Media 1003

04:57:00 00:20:40 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 34 in C major

Sir John Eliot Gardiner English Baroque Soloists Philips 420937

05:20:00 00:16:14 Gabriel Fauré Dolly Suite Op 56

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

05:39:00 00:04:45 Frederick Delius Two Aquarelles

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

05:45:00 00:06:01 Gioacchino Rossini La scala di seta: Overture

Piero Gamba London Symphony Decca 4785437

05:51:00 00:06:14 Felix Mendelssohn Andante from Piano Trio No. 1 Op 49

Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:06:11 Johann Sebastian Bach Fugue in G minor

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra CBS 38915

06:15:00 00:08:32 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 57

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 8

06:26:00 00:04:40 Adolphe Adam Giselle: Waltz & Pas de deux

Michael Tilson Thomas London Symphony Sony 42450

06:31:00 00:03:23 Pietro Mascagni Cavalleria rusticana: Intermezzo

James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 2

06:40:00 00:07:56 Peter Schickele New Horizons in Music Appreciation:

Peter Schickele, narrator; Robert Dennis, narrator Vanguard 72015

06:48:00 00:03:03 Fritz Kreisler Liebesfreud

Orpheus Chamber Orchestra Gil Shaham, violin DeutGram 449923

06:51:00 00:02:03 Leonard Bernstein West Side Story: Jet Song

Canadian Brass RCA 68633

06:55:00 00:03:12 John Philip Sousa March 'The National Game'

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:05:00 00:04:55 Richard Wagner Tannhäuser: Pilgrims' Chorus

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Men of; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

07:10:00 00:06:08 Astor Piazzolla Four Seasons of Buenos Aires: Autumn

Almeda Trio Albany 1386

07:20:00 00:03:11 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: March from Act 3

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

07:25:00 00:03:14 Carl Maria von Weber Momento capriccioso Op 12

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584

07:30:00 00:04:52 Johann Christian Bach Finale from Sinfonia Concertante in C major

Academy of Ancient Music Simon Standage Rachel Brown, flute; Frank de Bruine, oboe; Simon Standage, violin; David Watkin, cello Chandos 540

07:40:00 00:06:24 Clóvis Pereira Rondo agalopado

Royal Northern Sinfonia Antonio Meneses Antonio Meneses, cello Avie 2176

07:50:00 00:02:41 Edvard Grieg Holberg Suite: Prelude Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

07:55:00 00:02:38 Sergei Prokofiev Summer Night Suite: Minuet Op 123

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 469376

07:55:00 00:03:25 Dmitri Shostakovich Tahiti Trot 'Tea for Two' Op 16

Mariss Jansons Philadelphia Orchestra EMI 55601

08:07:00 00:07:23 Johann Nepomuk Hummel Allegro from Piano Trio No. 4 Op 65

Beaux Arts Trio Philips 446077

08:18:00 00:11:33 George Enescu Roumanian Rhapsody No. 1 in A major Op 11

Leopold Stokowski RCA Victor Symphony RCA 70931

08:33:00 00:01:20 George Gershwin Porgy and Bess: Oh Lord, I'm on My Way

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Sir Willard White, baritone; Cleveland Orchestra Chorus Decca 4787779

08:42:00 00:10:02 Franz Joseph Haydn Divertimento for Winds in B flat major

Quintett.Wien Nimbus 5479

08:54:00 00:02:40 George Gershwin Oh, Kay!: Clap Yo' Hands

Alan Feinberg, piano Argo 436121

08:59:00 00:03:31 Randy Newman The Natural: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80468

09:05:00 00:16:50 Ottorino Respighi Ancient Airs and Dances Suite No. 3

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

09:30:00 00:01:57 Bernard Herrmann The Man Who Knew Too Much: Prelude

John Mauceri Danish National Symphony Toccata 241

09:35:00 00:02:38 John Dowland Now, o now, I needs must part

La Nef Michael Slattery, tenor Atma 2650

09:37:00 00:04:10 Sergei Prokofiev Cinderella: Galop

Martha Argerich, piano; Mikhail Pletnev, piano DeutGram 3109

09:55:00 00:04:57 Domenico Scarlatti Sonata in G major

Sergei Babayan, piano ProPiano 224506

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:03:00 00:02:19 Sir Malcolm Arnold Solitaire: Polka

Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

10:05:00 00:02:34 Lord Berners Polka

David Lloyd-Jones Royal Ballet Sinfonia MarcoPolo 223711

10:10:00 00:11:24 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Three Dances

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 215

10:22:00 00:05:09 Jan Václav Vorísek Impromptu No. 3 in D Op 7

Artur Pizarro, piano Collins 14582

10:30:00 00:04:32 Wolfgang Amadeus Mozart Mitridate: Se viver non degg'io

Potsdam Chamber Academy Andreas Ottensamer, clarinet; Emmanuel Pahud, flute Decca 4814711

10:40:00 00:06:12 Mario Castelnuovo-Tedesco Paraphrase on 'Largo al factotum'

Sol Gabetta, cello; Mihaela Ursuleasa, piano RCA 735962

10:48:00 00:02:32 Georges Bizet Jeux d'enfants: March Op 22

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

10:52:00 00:22:25 Claude Debussy Three Nocturnes

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Women of the; Cleveland Orchestra Chorus DeutGram 4795448

11:15:00 00:03:15 Lili Boulanger Nocturne

Janine Jansen, violin; Itamar Golan, piano Decca 15249

11:20:00 00:08:04 Franz Schubert Impromptu No. 6 in A flat major

Vassily Primakov, piano Bridge 9327

11:30:00 00:09:55 Hector Berlioz Benvenuto Cellini: Overture

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

11:42:00 00:09:03 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Winter' Concerto in F minor Op 8

I Musici Felix Ayo Felix Ayo, violin Philips 4788977

11:52:00 00:06:00 Franz Schubert Rosamunde: Ballet Music No. 2 in G major

Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

12:06:00 00:04:11 George Gershwin Variations on 'I Got Rhythm'

CityMusic Cleveland Andrea Raffanini Kyung Sun Lee, violin CityMusic 1

12:13:00 00:10:02 Franz Danzi Fantasy on Mozart's 'La ci darem la mano'

Potsdam Chamber Academy Andreas Ottensamer, clarinet Decca 4814711

12:24:00 00:06:01 Gioacchino Rossini Tancredi: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

12:32:00 00:03:35 Emmanuel Chabrier Joyeuse Marche

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:40:00 00:05:59 Johann Sebastian Bach Cantata No. 146: Duet 'My Spirit Be Joyful'

Philharmonia Virtuosi of NY Richard Kapp Edward Carroll, trumpet; Lee Soper, trumpet CBS 44651

12:48:00 00:10:30 Fanny Mendelssohn-Hensel Concert Overture

JoAnn Falletta Women's Philharmonic Koch Intl 7169

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:31:16 Mario Castelnuovo-Tedesco Violin Concerto No. 2 Op 66

SWR Symphony Orch Pieter-Jelle de Boer Tianwa Yang, violin Naxos 573135

13:34:00 00:12:57 Ernest Bloch Poems of the Sea

Sakari Oramo Malmö Symphony Orchestra Bis 639

13:48:00 00:11:15 Frederick Delius A Song of Summer

Sir John Barbirolli Hallé Orchestra EMI 65119

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:03:46 George Frideric Handel Allegro from Organ Concerto No.13

Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

14:04:00 00:01:16 Traditional The Cuckoo

Philip Jones Brass Ensemble Claves 600

14:08:00 00:12:05 Johann Sebastian Bach Concerto for Oboe & Violin in C minor

Bavarian Radio Symphony Lisa Batiashvili Lisa Batiashvili, violin; François Leleux, oboe DeutGram 4792479

14:22:00 00:06:39 Ralph Vaughan Williams The Poisoned Kiss: Overture

George Hurst Bournemouth Sinfonietta Chandos 2419

14:45:00 00:10:35 Richard Wagner Die Meistersinger: Act 1 Prelude

Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

14:57:00 00:02:31 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Summer Evening Op 71

Per Tengstrand, piano Azica 71207

15:02:00 00:16:41 Johann Stamitz Clarinet Concerto in B flat major

Potsdam Chamber Academy Andreas Ottensamer, clarinet Decca 4814711

15:22:00 00:06:06 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 5 in B flat major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 63970

15:31:00 00:03:41 Mario Castelnuovo-Tedesco Platero and I: Melancolia

Christopher Parkening, guitar EMI 54853

15:39:00 00:05:32 Mario Castelnuovo-Tedesco Love's Labour's Lost: Sarabande Op 167

Andrew Mogrelia Malmö Symphony Orchestra Naxos 572823

15:46:00 00:09:58 Franz von Suppé Poet and Peasant: Overture

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Offenbach, Wagner and Satsuma in New York

15:58:00 00:05:29 Frédéric Chopin Waltz No. 1 in E flat major Op 18

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

16:07:00 00:02:58 Frédéric Chopin Waltz No.13 in D flat major Op 70

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

16:13:00 00:10:00 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 4 Op 58

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 370548

16:27:00 00:05:31 Bernard Herrmann Five Fingers: Suite

William Stromberg Moscow Symphony MarcoPolo 570186

16:32:00 00:07:14 Edward Burlingame Hill Finale from Symphony No. 4 Op 47

Peter Bay Austin Symphony Bridge 9443

16:41:00 00:07:26 Mario Castelnuovo-Tedesco Finale from Concerto Italiano Op 31

SWR Symphony Orch Pieter-Jelle de Boer Tianwa Yang, violin Naxos 573135

16:52:00 00:03:21 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Sailors' Chorus

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Ambrosian Singers EMI 65732

16:56:00 00:03:10 Michael Torke Miami Grands: Little Haiti, mid-morning

Georgi Danchev Miami Piano Circle Ecstatic 92251

17:04:00 00:05:52 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Overture

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

17:26:00 00:08:59 Carl Maria von Weber Euryanthe: Overture

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8766

17:40:00 00:05:37 Carl Stamitz Rondeau from Clarinet Concerto No. 7

Potsdam Chamber Academy Andreas Ottensamer, clarinet Decca 4814711

17:47:00 00:02:48 Johannes Brahms Two Waltzes in A major

Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

17:52:00 00:02:48 Marguerite Monnot Les amants d'un jour

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

17:56:00 00:02:23 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Tambourins

Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:13:24 Albert Roussel Suite in F Op 33

Charles Dutoit Orchestra of Paris Erato 45278

18:24:00 00:03:32 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Batti, batti, o bel

Munich Radio Orchestra Friedrich Haider Vesselina Kasarova, mezzo RCA 68522

18:30:00 00:03:51 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Batti, batti, o bel

Potsdam Chamber Academy Emmanuel Pahud, flute; Andreas Ottensamer, basset hn Decca 4814711

18:36:00 00:16:38 Anton Bruckner Andante from Symphony No. 4 'Romantic'

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Arthaus 101682

18:55:00 00:03:59 Wolfgang Amadeus Mozart The Impresario: Overture

George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:15:58 Franz Danzi Concertino for Clarinet & Bassoon in B flat major Op 47

Potsdam Chamber Academy Andreas Ottensamer, clarinet; Albrecht Mayer, English horn Decca 4814711

19:20:00 00:34:43 Georges Bizet Symphony No. 1 in C major

Joel Smirnoff CityMusic Cleveland CityMusic 2011

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:12:31 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento for Strings in F major

Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

20:17:00 00:07:45 Alexander Borodin In the Steppes of Central Asia

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 470840

20:27:00 00:30:46 Edvard Grieg Piano Concerto in A minor Op 16

London Symphony André Previn Radu Lupu, piano Decca 4785437

20:57:00 00:02:04 Peter Tchaikovsky Humoresque in G major Op 10

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557645

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Offenbach, Wagner and Satsuma in New York

21:03:00 00:15:57 Mario Castelnuovo-Tedesco Love's Labour's Lost: Four Dances Op 167

Andrew Mogrelia Malmö Symphony Orchestra Naxos 572823

21:21:00 00:07:30 Jerry Goldsmith Star Trek: The New Enterprise

John Mauceri London Philharmonic LPO 86

21:31:00 00:08:03 John Williams War Horse: The Homecoming

John Williams Symphony Orchestra Sony 797528

21:42:00 00:07:07 Antonín Dvorák Waltz from Serenade for Strings Op 22

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

21:50:00 00:47:07 Johannes Brahms Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 83

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Garrick Ohlsson, piano MAA 1032

22:39:00 00:12:25 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 1 in E flat major

Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80256

22:54:00 00:04:29 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Danse

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:06:44 Edvard Grieg Adagio from Piano Concerto Op 16

Norwegian Radio Orchestra Miguel Harth-Bedoya Vadym Kholodenko, piano Harm Mundi 907629

23:08:00 00:09:58 Peter Tchaikovsky Elegy from Serenade for Strings Op 48

East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

23:21:00 00:07:06 Mario Castelnuovo-Tedesco Andantino from Guitar Concerto No. 1 Op 99

London Symphony Luis García-Navarro Narciso Yepes, guitar PentaTone 202

23:28:00 00:11:02 Ralph Vaughan Williams Five Variants of 'Dives & Lazarus'

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 442427

23:41:00 00:04:27 Frédéric Chopin Waltz No. 9 in A flat major Op 69

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

23:45:00 00:09:23 Ludwig van Beethoven Adagio cantabile from Septet Op 20

Berlin Philharmonic Octet Members of Philips 4788977

23:56:00 00:02:31 Antonín Dvorák Cypress No. 9

Cypress String Quartet Avie 2275