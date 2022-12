Program Guide 03-15-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:12:26 Franz Liszt Symphonic Poem No. 5 'Prometheus' Sir Georg Solti London Philharmonic DeutGram 4779525

00:19:00 00:35:19 Johan Halvorsen Symphony No. 1 in C minor Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

00:58:00 00:41:43 Franz Schubert String Quartet No. 14 in D minor Hagen Quartet DeutGram 4795448

01:42:00 01:06:05 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus Ballet Op 43 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 419608

02:51:00 00:41:57 Wilhelm Stenhammar Symphony No. 2 in G minor Op 34 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 445857

03:35:00 00:15:55 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Violins in A Europa Galante Fabio Biondi Fabio Biondi, violin; Enrico Casazza, violin VirginClas 45424

03:56:00 00:20:17 Alexander Scriabin Symphony No. 5 Op 60 London Philharmonic Lorin Maazel Vladimir Ashkenazy, piano; Ambrosian Singers Decca 4785437

04:18:00 00:28:05 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 32 in C minor Op 111 Simone Dinnerstein, piano Telarc 80715

04:50:00 00:15:16 Maurice Ravel Rapsodie espagnole Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1002

05:08:00 00:30:13 Felix Mendelssohn String Quartet No. 5 in E flat major Op 44 Pacifica Quartet Cedille 82

05:43:00 00:10:00 Johann Sebastian Bach Prelude & Fugue in D Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3098

05:53:00 00:04:07 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 2 'Habanera' Op 21 Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:06 Percy Grainger Mock Morris Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

06:15:00 00:09:04 Samuel Barber Andante from Violin Concerto Op 14 St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89029

06:25:00 00:02:06 Darius Milhaud Brasileira from 'Scaramouche' Stephen Coombs, piano; Artur Pizarro, piano Hyperion 67014

06:30:00 00:04:03 Felix Mendelssohn Scherzo from String Quartet No. 4 Op 44 American String Project MSR 1386

06:40:00 00:08:41 Arcangelo Corelli Concerto Grosso in F major Op 6 Fabio Biondi Europa Galante Naïve 20012

06:51:00 00:03:07 George Gershwin Porgy and Bess: Tempo di Blues Opus Two William Terwilliger, violin; Andrew Cooperstock, piano Azica 71290

06:55:00 00:03:17 John Philip Sousa March 'The White Rose' Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:05:00 00:06:46 Peter Tchaikovsky Suite No. 1: Scherzo Op 43 Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

07:16:00 00:06:48 Maurice Ravel Rapsodie espagnole: Feria Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1002

07:25:00 00:01:40 Gus Edwards In My Merry Oldsmobile Milan Turkovic, bassoon; Daniele Damiano, bassoon; Clelia Goldings, bassoon; Richard Galler, bassoon; Peter Sadlo, percussion Koch Intl 1374

07:30:00 00:04:17 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2: Minuet José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

07:40:00 00:08:49 Michael Torke Javelin John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

07:51:00 00:02:16 Eduard Strauss Non-Stop Polka Op 112 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

07:55:00 00:01:43 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Dance Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

07:58:00 00:01:03 Anatoly Liadov Eight Russian Folk Songs: Mosquito Op 58 John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

08:07:00 00:06:08 Gioacchino Rossini William Tell: Dance for Six Frederick Fennell London Pops Orchestra Mercury 434356

08:15:00 00:07:51 Johannes Brahms Finale from Violin Concerto Op 77 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Julia Fischer, violin Belvedere 8005

08:25:00 00:02:21 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4: Bourrée Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

08:30:00 00:03:40 Padre Antonio Soler Sonata No. 13 in G major Martina Filjak, piano Naxos 572515

08:40:00 00:09:59 Georg Philipp Telemann Suite in b for Flute, Oboe, Bassoon & European Baroque Soloists Denon 9614

08:51:00 00:04:00 George Frideric Handel Israel in Egypt: But as for his people English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 432110

08:58:00 00:04:47 James Horner Field of Dreams: Medley Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80468

09:09:00 00:13:36 Frédéric Chopin Concert Rondo 'Krakowiak' Op 14 NDR Symphony Orchestra Krzysztof Urbanski Jan Lisiecki, piano DeutGram 4796824

09:28:00 00:05:00 Bernard Herrmann The Ghost and Mrs. Muir: Prelude & Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 1093

09:35:00 00:04:49 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from String Quartet No. 23 Dover Quartet Cedille 167

09:45:00 00:08:57 Antonín Dvorák Finale from Symphony No. 7 Op 70 Sir Colin Davis Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

09:56:00 00:03:32 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Trumpet Concerto in E flat major English Chamber Orchestra Raymond Leppard Wynton Marsalis, trumpet

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:04:05 Robert Schumann Novelette No. 6 in A major Op 21 Kotaro Fukuma, piano Naxos 557668

10:06:00 00:02:02 George Gershwin Prelude 'Novelette in Fourths' Fazil Say, piano Teldec 26202

10:10:00 00:10:55 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in E minor Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

10:22:00 00:03:37 Manuel de Falla Four Spanish Pieces: Cubana Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

10:29:00 00:02:31 Julius Fucik Entry of the Gladiators Op 68 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

10:33:00 00:03:56 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 3: Erotik Op 43 Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

10:41:00 00:05:30 Johan Halvorsen Mascarade: Holberg Overture Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

10:51:00 00:20:06 Colin McPhee Tabuh-Tabuhan American Composers Orchestra Dennis Russell Davies Peter Basquin, piano; Christopher Oldfather, piano Argo 444560

11:12:00 00:03:57 Lou Harrison Suite for Symphonic Strings: Estampie Dennis Russell Davies American Composers Orchestra Argo 444560

11:18:00 00:09:06 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 5 in F minor Berlin State Orchestra Simone Dinnerstein Simone Dinnerstein, piano Sony 81742

11:30:00 00:07:00 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Overture Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

11:39:00 00:09:54 Ludwig van Beethoven Variations on Mozart's 'La ci darem la Houston Symphony Aralee Dorough, flute; Members of Dorough 2016

11:51:00 00:08:08 Percy Grainger Green Bushes Steuart Bedford English Chamber Orchestra Decca 425159

12:06:00 00:09:33 Johan Halvorsen Dances from 'Mascarade' Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

12:23:00 00:04:55 Eduard Strauss Quadrille on Themes from 'Carmen' Op 134 Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

12:28:00 00:03:01 Jacob Gade Jealousy London Symphony Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

12:32:00 00:06:32 Percy Fletcher Bal masqué Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

12:41:00 00:03:33 Vladimir Horowitz Carmen Variations Arcadi Volodos, piano Sony 62691

12:47:00 00:09:01 Johannes Brahms Finale from Symphony No. 2 Op 73 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

12:56:00 00:02:30 David Guion Arkansas Traveler Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:26:37 Franz Joseph Haydn Cello Concerto No. 2 in D major Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

13:28:00 00:13:44 Johann Christian Bach Symphony for Double Orchestra in E flat major Op 18 Simon Standage Academy of Ancient Music Chandos 540

13:43:00 00:14:56 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 4 in E flat major English Chamber Orchestra Ralf Gothóni Richard Berry, horn Avie 35

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:02:12 Aaron Copland Billy the Kid: Celebration Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 77310

14:03:00 00:06:05 Edward MacDowell Suite No. 2: Village Festival Op 48 Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

14:12:00 00:14:49 Frédéric Chopin Grand Fantasy on Polish Airs Op 13 NDR Symphony Orchestra Krzysztof Urbanski Jan Lisiecki, piano DeutGram 4796824

14:43:00 00:11:52 Johan Halvorsen Norwegian Rhapsody No. 2 Ole Kristian Ruud Trondheim Symphony Orchestra Simax 1085

14:57:00 00:03:34 Johann Sebastian Bach Fugue in G minor José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

15:02:00 00:15:05 Nikolai Rimsky-Korsakov Capriccio espagnol Op 34 George Szell Cleveland Orchestra Sony 93019

15:21:00 00:08:22 Édouard Lalo Rondo from Symphonie espagnole Op 21 Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

15:32:00 00:03:48 George Frideric Handel Berenice: Minuet Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 47027

15:40:00 00:07:19 Alessandro Scarlatti Concerto Grosso No. 6 in E Fabio Biondi Europa Galante VirginClas 45495

15:51:00 00:04:41 Frederic Curzon Robin Hood Suite: March of the Bowmen Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

15:58:00 00:04:23 Johan Halvorsen Entry March of the Boyars Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: King Louis XIII's "Blackbird" Ballet

16:06:00 00:02:27 Johan Halvorsen La Mélancolie Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

16:12:00 00:13:44 Frédéric Chopin Andante spianato & Grande Polonaise NDR Symphony Orchestra Krzysztof Urbanski Jan Lisiecki, piano DeutGram 4796824

16:29:00 00:01:39 Erich Wolfgang Korngold King's Row: Main Title Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 60863

16:32:00 00:04:05 Erich Wolfgang Korngold Devotion: The Death of Emily Brontë Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 60863

16:37:00 00:02:04 Johann Sebastian Bach Alleluia from Cantata No. 51 Philharmonia Virtuosi of NY Richard Kapp Edward Carroll, trumpet; Lee Soper, trumpet CBS 44652

16:41:00 00:08:23 Ludwig van Beethoven Adagio from Symphony No. 4 Op 60 Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

16:52:00 00:02:58 José Padilla El relicario Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

16:57:00 00:02:04 Joaquín Rodrigo Danza from 'Fantasía para un Philharmonia Orchestra Luis García-Navarro Narciso Yepes, guitar DeutGram 4795448

17:04:00 00:05:44 Giuseppe Verdi Alzira: Prelude Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 62373

17:13:00 00:10:49 Evaristo Felice dall'Abaco Concerto a più Istrumenti in E minor Op 5 Concerto Cologne Martin Sandhoff, flute; Cordula Breuer, flute Teldec 22166

17:27:00 00:07:51 Antonín Dvorák Finale from Symphony No. 3 Op 10 José Serebrier Bournemouth Symphony Warner 65775

17:40:00 00:04:36 Brian Dykstra Delphinium Rag Brian Dykstra, piano Centaur 3161

17:46:00 00:03:35 Robert Burns My Love is Like a Red Red Rose BBC Scottish Symphony Rory Macdonald Nicola Benedetti, violin DeutGram 21290

17:52:00 00:02:20 Sir Thomas Beecham The Faithful Shepherd Suite: Bourrée Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

17:56:00 00:02:58 Antonín Dvorák American Suite: Finale Op 98 Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:10:00 00:17:26 Frédéric Chopin Variations on 'Là ci darem la mano' Op 2 NDR Symphony Orchestra Krzysztof Urbanski Jan Lisiecki, piano DeutGram 4796824

18:30:00 00:04:51 Randall Thompson Largo from Symphony No. 2 Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

18:38:00 00:02:25 Randall Thompson Frostiana: The Pasture Dallas Wind Symphony Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 49

18:42:00 00:13:16 Maurice Ravel La valse Leon Fleisher, piano; Katherine Jacobson, piano Sony 506416

18:57:00 00:01:06 Frédéric Chopin Mazurka No. 8 in A flat major Op 7 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6730

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:00 00:15:16 Maurice Ravel Rapsodie espagnole Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1002

19:19:00 00:35:37 Antonín Dvorák Symphony No. 8 in G major Op 88 George Szell Cleveland Orchestra Sony 63151

19:56:00 00:03:30 Frédéric Chopin Mazurka No. 49 in a minor, Op. 68 No. 2 Vassily Primakov, piano Bridge 9289

20:00 CLEVELAND OVATIONS: From the 2016 Baldwin Wallace Bach Festival

Johann Sebastian Bach: St. Matthew Passion

Rufus Mueller, tenor; Dashon Burton, bass-baritone; Yulia Van Doren, soprano; Luthien Brackett, mezzo-soprano; Matthew Anderson, tenor; Jason Steigerwalt, baritone

Baldwin Wallace Festival Choir; Baldwin Wallace Bach Orchestra, Dirk Garner, conductor

22:51:00 00:06:44 Johann Sebastian Bach Andante from Violin Concerto No. 1 Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane Hilary Hahn, violin DeutGram

THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims was not heard this week.

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:00 00:07:00 Peter Warlock An Old Song Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 49933

23:08:00 00:09:15 Béla Bartók Andante tranquillo from Violin Concerto Swedish Radio Symphony Daniel Harding Isabelle Faust, violin Harm Mundi 902146

23:19:00 00:05:59 Eric Whitacre Water Night Eric Whitacre London Symphony Decca 16636

23:25:00 00:04:26 Frédéric Chopin Nocturne No. 20 in C sharp minor Jan Lisiecki, piano DeutGram 4796824

23:30:00 00:05:19 Auguste Franchomme Nocturne for 2 Cellos Op 15 Louise Dubin, cello; Saeunn Thorsteinsdóttir, cello Delos 3469

23:37:00 00:06:02 Giacomo Puccini Chrysanthemums Quartetto di Cremona Klanglogo 1400

23:43:00 00:10:18 Peter Tchaikovsky Suite No. 3: Elegie Op 55 Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 61

23:54:00 00:03:11 Alexander Glazunov Reverie in D flat major Op 24 Russian National Orchestra José Serebrier Alexey Serov, horn Warner 67946

23:57:00 00:02:25 Jean Sibelius Berceuse Op 79 Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139