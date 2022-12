Program Guide 03-09-2017

CLASSICAL MUSIC WITH ANGELA MITCHELL

00:02:00 00:30:34 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 29 in A major Claudio Abbado Orchestra Mozart Archiv 4777598

00:35:00 00:26:13 Samuel Barber Cello Concerto Op 22 St. Louis Symphony Leonard Slatkin Steven Isserlis, cello RCA 68283

01:04:00 00:26:20 Peter Tchaikovsky Francesca da Rimini Op 32 Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

01:33:00 00:50:12 Franz Schubert String Quintet in C major Miró Quartet Matt Haimovitz, cello Oxingale 2006

02:26:00 00:51:20 Sir Edward Elgar Symphony No. 1 in A flat major Op 55 Daniel Barenboim Berlin State Orchestra Decca 4789353

03:20:00 00:19:34 Samuel Barber String Quartet Op 11 Brodsky Quartet Chandos 10801

03:42:00 00:30:02 Sergei Prokofiev Symphony No. 7 in C sharp minor Op 131 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 470528

04:15:00 00:20:38 Josef Myslivecek Cello Concerto in C major Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

04:39:00 00:40:17 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 5 in E flat major Op 73 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421718

05:21:00 00:19:01 Franz Schubert Fantasy in F minor Leon Fleisher, piano; Katherine Jacobson, piano Sony 506416

05:42:00 00:04:44 Claude Champagne Danse villageoise Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Analekta 3156

05:51:00 00:04:57 Modest Mussorgsky Solemn March 'The Capture of Kars' Jukka-Pekka Saraste Toronto Symphony Orchestra Finlandia 14911

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:03:23 Manuel Ponce Mexican Serenade 'Estrellita' Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

06:15:00 00:08:17 Otto Nicolai The Merry Wives of Windsor: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

06:25:00 00:02:21 Ralph Vaughan Williams Just as the Tide was Flowing John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

06:28:00 00:07:01 Carl Reinecke Allegro from Flute Concerto Op 283 The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

06:41:00 00:09:34 Samuel Barber Essay No. 2 for Orchestra Op 17 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9053

06:52:00 00:02:38 Domenico Scarlatti Sonata in F major Sergei Babayan, piano ProPiano 224506

06:58:00 00:03:25 John Philip Sousa March 'The Stars and Stripes Forever' Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:06:25 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Bassoon Concerto Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Klaus Thunemann, bassoon Philips 432081

07:16:00 00:07:04 Gustav Holst The Planets: Mars Op 32 Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

07:25:00 00:02:36 Alfonso Ferrabosco Jr Ego dixi Domine Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

07:30:00 00:03:55 Igor Stravinsky Scherzo à la russe Michael Tilson Thomas London Symphony RCA 68865

07:40:00 00:07:10 Josef Myslivecek Symphony in C Werner Ehrhardt Concerto Cologne Archiv 4776418

07:51:00 00:02:49 Moritz Moszkowski Etincelles Op 36 Stephen Hough, piano Hyperion 67043

07:55:00 00:02:23 Leonard Bernstein West Side Story: Mambo Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

07:58:00 00:01:03 George Gershwin Girl Crazy: I Got Rhythm Peter Donohoe, piano EMI 54280

BBC NEWS

08:07:00 00:06:12 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #64 Op 76 Carmina Quartet Denon 78963

08:15:00 00:07:55 Joseph Lanner Waltz 'Evening Stars' Op 180 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

08:25:00 00:03:42 William Bolcom Glad Rag Spencer Myer, piano Steinway 30041

08:32:00 00:05:39 Randall Thompson Alleluia Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 49

08:43:00 00:02:16 Kate Rusby Underneath the Stars Voces8 Decca 4785703

08:45:00 00:07:59 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 39 James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 4

08:55:00 00:04:23 Kurt Weill Lost in the Stars Lara Downes, piano Steinway 30016

09:05:00 00:15:40 Georg Muffat Chaconne from Concerto Grosso in G major Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 453418

09:27:00 00:03:31 Gaetano Donizetti Lucia di Lammermoor: Sextet 'Chi mi Hanover Band Sir Charles Mackerras Bruce Ford, tenor; Anthony Michaels-Moore, bass; Andrea Rost, soprano; Alastair Miles, bass; Paul Charles Clarke, tenor Sony 63174

09:35:00 00:09:19 Tomaso Albinoni Concerto à 6 for Trumpet & Winds in C major Wind Ensemble Bob van Asperen Wolfgang Basch, trumpet DHM 7976

09:45:00 00:06:00 Franz Schubert Rosamunde: Ballet Music No. 2 in G major Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

09:55:00 00:02:44 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 21 in B flat major Till Fellner, piano ECM 1853

CLASSICAL MUSIC WITH JOHN SIMNA

10:00:00 00:01:53 Samuel Barber Stopping By Woods on a Snowy Evening Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

10:03:00 00:02:22 Samuel Barber Sure on This Shining Night Op 13 Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

10:07:00 00:12:05 Johann Sebastian Bach Concerto for Oboe & Violin in C minor Bavarian Radio Symphony Lisa Batiashvili Lisa Batiashvili, violin; François Leleux, oboe DeutGram 4792479

10:23:00 00:04:45 William Bolcom The Brooklyn Dodge Spencer Myer, piano Steinway 30041

10:31:00 00:03:47 Otto Nicolai The Merry Wives of Windsor: Moon Chorus Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Vienna Singverein DeutGram 4763793

10:40:00 00:04:23 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 3 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

10:53:00 00:20:38 Josef Myslivecek Cello Concerto in C major Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

11:16:00 00:06:23 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Overture Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

11:26:00 00:07:44 Robert Schumann Arabeske in C Op 18 Vassily Primakov, piano Bridge 9300

11:37:00 00:07:38 Francesco Geminiani Concerto Grosso No.11 in E major Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

11:48:00 00:09:48 Hector Berlioz Symphonie fantastique: Dream of the Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430201

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH ANGELA MITCHELL

12:07:00 00:08:17 Otto Nicolai The Merry Wives of Windsor: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

12:17:00 00:07:54 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Dance of the Lorin Maazel Berlin Radio Symphony DeutGram 4796018

12:26:00 00:04:58 Ben Folds The Luckiest Voces8 Decca 22601

12:32:00 00:03:34 Samuel Barber Commando March Gerard Schwarz United States Marine Band Naxos 573121

12:40:00 00:04:17 Leon Jessel Parade of the Wooden Soldiers John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 1

12:46:00 00:12:28 Wolfgang Amadeus Mozart Sonata No. 18 for Piano & Violin in G major George Szell, piano; Rafael Druian, violin Sony 86793

BIG WORK AT ONE WITH ANGELA MITCHELL

13:03:00 00:23:03 Samuel Barber Violin Concerto Op 14 St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89029

13:30:00 00:28:14 Howard Hanson Symphony No. 2 Op 30 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 559701

14:01:00 00:02:05 Johann Sebastian Bach Anna Magdalena Notebook: 2 Minuets Aulos Ensemble Centaur 3068

14:04:00 00:01:56 Sir Thomas Beecham The Gods Go a'Begging: Minuet Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

14:08:00 00:11:37 Pablo de Sarasate Carmen Fantasy Op 25 Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Akiko Suwanai, violin Philips 464531

14:22:00 00:09:06 Anton Rubinstein The Demon: Ballet Music Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

14:34:00 00:03:49 William Bolcom Poltergeist Spencer Myer, piano Steinway 30041

14:37:00 00:04:30 William Bolcom Graceful Ghost Rag Spencer Myer, piano Steinway 30041

14:45:00 00:15:24 Sir Richard Rodney Bennett Far from the Madding Crowd: Suite Rumon Gamba BBC Philharmonic Chandos 9867

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

15:00:00 00:10:50 Lars-Erik Larsson Little Serenade Op 12 Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553715

15:14:00 00:10:04 Samuel Barber Serenade for Strings Op 1 Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

15:26:00 00:06:05 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Menuet pompeux Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

15:33:00 00:03:42 Antonio Salieri Cublai Overture Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

15:40:00 00:04:46 Carl Stamitz Andante from Flute Concerto Op 29 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Irena Grafenauer, flute Philips 426318

15:48:00 00:08:11 Miklós Rózsa Hungarian Sketch No. 3 'Danza' Op 14 Mariusz Smolij Budapest Symphony Orchestra Naxos 572285

15:58:00 00:04:16 Giuseppe Verdi Nabucco: Chorus of the Hebrew Slaves Orchestra of La Scala Claudio Abbado La Scala Chorus DeutGram 4796018

16:06:00 00:02:37 Giuseppe Verdi Requiem: Sanctus Orchestra of La Scala Claudio Abbado La Scala Chorus DeutGram 4796018

16:12:00 00:11:54 Gioacchino Rossini William Tell: Overture Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner Mihaly Virizlay ,cello RCA 300350

16:28:00 00:06:08 Johann Sebastian Bach Motet 'Lobet den Herrn' Chamber Ensemble Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Soli Deo 716

16:38:00 00:01:43 Dmitri Shostakovich Moscow Cheryomushki: Galop André Kostelanetz André Kostelanetz Orchestra Sony 62642

16:41:00 00:08:49 Samuel Barber Adagio for Strings Op 11 Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80673

16:52:00 00:03:56 Samuel Barber Souvenirs Suite: Waltz Op 28 Yoel Levi Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80441

16:58:00 00:01:16 Jean-Baptiste Lully Phaëton: Air for the Followers of Saturn Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

17:05:00 00:04:57 Paulo Bellinati Jongo Jason Vieaux, guitar Azica 71287

17:13:00 00:10:28 Gian-Francesco Malipiero Four Inventions Peter Maag Filarmonia Veneta MarcoPolo 223397

17:26:00 00:08:52 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Concerto for 3 (or 2) Stuttgart Chamber Orchestra Leon Fleisher Leon Fleisher, piano; Katherine Jacobson, piano Sony 743505

17:40:00 00:03:59 William Bolcom Knockout: A Rag Spencer Myer, piano Steinway 30041

17:46:00 00:03:39 William Bolcom Fields of Flowers Spencer Myer, piano Steinway 30041

17:52:00 00:03:07 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Scène Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

17:56:00 00:02:57 Anton Bruckner Ave Maria in F major Ralph Woodward Fairhaven Singers Guild 7380

BBC NEWS; DINNER CLASSCIS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:14:49 Josef Suk Fantastic Scherzo Op 25 JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572323

18:25:00 00:03:25 Samuel Barber Excursions: Allegretto Op 20 John Browning, piano MusicMast 67122

18:30:00 00:01:58 Samuel Barber Scherzo from Piano Sonata Op 26 Joel Fan, piano Reference 119

18:35:00 00:16:45 Benjamin Britten Peter Grimes: Four Sea Interludes Op 33 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

18:55:00 00:04:21 Samuel Barber Canzone Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7144

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:22:55 Peter Tchaikovsky Francesca da Rimini Op 32 Riccardo Chailly Cleveland Orchestra Decca 414159

19:27:00 00:27:57 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 19 in F major Berlin Philharmonic Ferenc Fricsay Clara Haskil, piano DeutGram 4796018

19:56:00 00:02:59 Johann Sebastian Bach Partita No. 2: Capriccio Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:10:25 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 2 in C sharp minor Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

20:14:00 00:18:21 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 5 in D major Ensemble Caprice Matthias Maute Erin Helyard, harpsichord Analekta 9996

20:35:00 00:21:44 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 35 in D major Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436421

21:03:00 00:19:11 Samuel Barber Souvenirs Suite Op 28 Yoel Levi Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80441

21:24:00 00:10:53 Samuel Barber Agnus Dei Robert Shaw Robert Shaw Festival Singers Telarc 80406

21:37:00 00:03:50 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 1 in C major Till Fellner, piano ECM 1853

21:43:00 00:07:41 Gabriel Fauré Nocturne No. 1 in E flat minor Op 33 Konstantin Soukhovetski, piano CIPC 2003

21:52:00 00:26:20 Peter Tchaikovsky Francesca da Rimini Op 32 Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

22:20:00 00:26:02 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 13 in C major Chamber Players of Canada Janina Fialkowska, piano Atma 2532

22:49:00 00:09:31 Josef Myslivecek Overture No. 2 in A major Werner Ehrhardt Concerto Cologne Archiv 4776418

SHH! QUIET HOUR WITH ROB GRIER

23:02:00 00:07:10 Josef Myslivecek Grave from Cello Concerto in C major Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

23:09:00 00:07:42 Franz Joseph Haydn Adagio from String Quartet No. 62 Op 76 Takács Quartet Decca 421360

23:19:00 00:07:54 George Gershwin Lullaby for Strings Riccardo Chailly Cleveland Orchestra Decca 417326

23:26:00 00:09:12 Samuel Barber Adagio for Strings Op 11 New Century Chamber Orch NSS Music 10

23:38:00 00:07:26 Frédéric Chopin Nocturne No. 17 in B major Op 62 Rafal Blechacz, piano DeutGram 10870

23:45:00 00:08:59 Franz Schubert Andante from Symphony No. 5 James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 3

23:56:00 00:03:03 Manuel de Falla El amor brujo: Song of the Fisherman Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 90578