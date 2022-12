Program Guide 02-24-2017

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:19:01 Franz Schubert Piano Sonata No. 1 in E major Arcadi Volodos, piano Sony 89647

00:23:00 00:04:29 Henry Purcell Trumpet Tune & Bell Symphony Empire Brass Michael Murray, organ Telarc 80218

00:30:00 00:41:29 Jean Sibelius Symphony No. 2 in D major Op 43 George Szell Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

01:14:00 00:43:49 Ludwig van Beethoven Violin Sonata No. 9 in A major Op 47 Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 457619

02:00:00 00:43:18 Hector Berlioz Harold in Italy Op 16 Helsinki Philharmonic Vladimir Ashkenazy David Aaron Carpenter, viola Ondine 1188

02:46:00 00:39:22 Johannes Brahms Piano Quartet No. 1 in G minor Op 25 Amadeus Quartet Emil Gilels, piano; Members of DeutGram 4796018

03:28:00 00:38:20 Gabriel Fauré Requiem Op 48 St Cecilia Academy Orchestra Myung-Whun Chung Cecilia Bartoli, mezzo-soprano; Bryn Terfel, baritone; St Cecilia Academy Chorus DeutGram 459365

04:08:00 00:45:10 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 9 in D major Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

04:55:00 00:23:08 Gustav Holst Symphony in F major Op 8 JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

05:21:00 00:11:01 Benjamin Britten Soirées musicales Op 9 Okko Kamu Helsingborg Symphony Ondine 825

05:34:00 00:08:01 Oskar Nedbal The Winegrower's Bride: Overture Douglas Bostock Carlsbad Symphony Classico 192

05:53:00 00:04:38 Ludwig van Beethoven Variations on a Theme by Paisiello Olli Mustonen, piano Decca 436834

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:06 Mark O'Connor Americana Symphony: Open Plains Hoedown Marin Alsop Baltimore Symphony OMAC 12

06:15:00 00:09:01 Georg Philipp Telemann Flute Concerto in G major Berlin Baroque Soloists Rainer Kussmaul Emmanuel Pahud, flute EMI 57397

06:25:00 00:07:59 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 88 Wilhelm Furtwängler Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

06:40:00 00:07:43 Johann Adolf Scheibe Sinfonia à 4 in B flat Andrew Manze Concerto Copenhagen Chandos 550

06:51:00 00:01:30 Claudio Monteverdi L'Orfeo: Toccata Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

06:52:00 00:03:33 John Rutter Suite Antique: A Jazz Waltz West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon John McMurtery, flute; Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

06:55:00 00:03:11 Sir Malcolm Arnold The Padstow Lifeboat Op 94 Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 66

07:05:00 00:06:10 Carl Maria von Weber Rondo from Clarinet Concerto No. 1 Op 73 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Andrew Marriner, clarinet Philips 432146

07:10:00 00:06:21 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Finale Op 43 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

07:20:00 00:05:34 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 7 'Vito' Op 26 Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

07:27:00 00:01:30 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Galop Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

07:30:00 00:04:29 Georg Philipp Telemann Don Quixote: Overture Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

07:40:00 00:11:02 Samuel Wesley Symphony in D major Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9823

07:54:00 00:03:26 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Piano Trio No. 3 Op 35 Beaux Arts Trio Philips 446077

08:07:00 00:06:54 Louise Farrenc Overture No. 2 in E flat major Op 24 Johannes Goritzki NDR Radio Philharmonic CPO 999820

08:15:00 00:08:28 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 20 Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 15498

08:27:00 00:01:35 Ludwig van Beethoven The Ruins of Athens: Turkish March Op 113 Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 7716

08:30:00 00:04:27 Constant Lambert Horoscope: Dance for the Followers of Barry Wordsworth BBC Concert Orchestra Argo 436118

08:40:00 00:08:22 Tomaso Albinoni Sinfonia for 2 Oboes in G major London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe; Alison Alty, oboe Naxos 553002

08:50:00 00:03:38 Lars-Erik Larsson Pastoral Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

08:55:00 00:04:36 Howard Shore The Return of the King: Into the West City of Prague Philharmonic Nic Raine Pavel Verner, cello Silva 1160

09:05:00 00:17:39 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 4 in B flat major Op 11 Beaux Arts Trio Philips 4788977

09:25:00 00:04:44 Bernard Herrmann North by Northwest: Conversation Piece Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 1093

09:33:00 00:02:50 Bernard Herrmann North by Northwest: Main Title John Mauceri Danish National Symphony Toccata 241

09:38:00 00:08:30 Thomas Arne Symphony No. 1 in C major Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8403

09:50:00 00:03:40 Andrew Lloyd Webber Requiem: Pie Jesu Prague Philharmonia Emmanuel Villaume Anna Netrebko, soprano; Andrew Swait, treble; Prague Philharmonic Choir DeutGram 12217

09:56:00 00:03:05 William Byrd Earl of Oxford's March Robert Moody Canadian Brass Ensemble OpeningDay 7347

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:01:15 Carlos López Buchardo Bailecito Mirian Conti, piano Steinway 30010

10:03:00 00:06:05 Floro Meliton Ugarte Vidala Mirian Conti, piano Steinway 30010

10:10:00 00:09:03 Antonín Dvorák Carnival Overture Op 92 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433548

10:21:00 00:03:51 Robert Schumann Carnaval: March of the Society of David Op 9 Vassily Primakov, piano Bridge 9300

10:25:00 00:04:34 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Polonaise Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

10:31:00 00:03:33 Manuel de Falla La vida breve: Spanish Dance No. 1 Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

10:37:00 00:04:27 Enrique Granados Goyescas: Intermezzo Academy St. Martin in Fields Kenneth Sillito Alexandre Lagoya, guitar Philips 446002

10:43:00 00:03:17 Dmitri Shostakovich Prelude & Fugue No. 11 in B major Op 87 Keith Jarrett, piano ECM 1469

10:52:00 00:19:59 Camille Saint-Saëns Cello Concerto No. 1 in A minor Op 33 Munich Radio Orchestra Ari Rasilainen Sol Gabetta, cello RCA 75951

11:14:00 00:06:01 Cécile Chaminade Etude romantique Op 132 Joanne Polk, piano Steinway 30037

11:23:00 00:09:10 Alberto Ginastera Suite of Native Dances Op 15 Gisèle Ben-Dor Jerusalem Symphony Orchestra Naxos 570999

11:34:00 00:07:51 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks: Overture Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

11:46:00 00:08:07 Richard Strauss Neapolitan Folk Life from 'Aus Italien" Op 16 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425941

11:57:00 00:02:58 Kenneth J. Alford Colonel Bogey March John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

12:07:00 00:06:39 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Prelude Sir Neville Marriner London Symphony Philips 4788977

12:16:00 00:08:12 Gabriel Pierné Ramuntcho: Overture Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

12:28:00 00:04:42 Franz Liszt Variations on Mendelssohn's 'Wedding Arcadi Volodos, piano Sony 60893

12:36:00 00:05:59 Leos Janácek Lachian Dances: Wedding Dance Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

12:46:00 00:14:02 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dance No. 3 Op 45 Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Avie 2188

THE BIG WORK AT ONE

13:04:00 00:23:13 Zoltán Kodály Háry János: Suite Op 35 George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 218

13:28:00 00:14:32 Ernö Dohnányi American Rhapsody Op 47 Alun Francis Frankfurt Radio Symphony CPO 999308

13:44:00 00:11:35 Zoltán Kodály Dances of Marosszék Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:35 Peter Tchaikovsky Un poco di Chopin in C sharp minor Op 72 Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

14:02:00 00:01:45 Frédéric Chopin Etude No. 5 in G flat major Op 10 Nikita Magaloff, piano Philips 4788977

14:08:00 00:12:01 Karl Goldmark Concert Overture 'In Italy' Op 49 Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

14:25:00 00:11:01 Benjamin Britten Soirées musicales Op 9 Okko Kamu Helsingborg Symphony Ondine 825

14:36:00 00:03:04 Gioacchino Rossini La danza Orch del Teatro Comunale Richard Bonynge Luciano Pavarotti, tenor Decca 417011

14:41:00 00:15:27 Sir Edward Elgar Cockaigne Overture Op 40 Leonard Slatkin London Philharmonic RCA 60073

15:00:00 00:15:04 Richard Strauss Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436444

15:18:00 00:16:33 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 30 in E flat major Op 33 Angeles Quartet Decca 4783695

15:24:00 00:03:32 Johann Sebastian Bach Cantata No. 29: Sinfonia Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Jeanne Lamon, violin Tafelmusik 1001

15:40:00 00:06:32 Percy Fletcher Bal masqué Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

15:50:00 00:03:44 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Preludio Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra CBS 39431

15:58:00 00:04:15 Cole Porter Can-Can: Overture John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: ‘The Wound Dresser’ by John Adams

16:06:00 00:02:49 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: I am the very Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Suart, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80353

16:12:00 00:13:11 Samuel Wesley Symphony No. 4 in D major Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9823

16:29:00 00:03:44 Michel Legrand The Umbrellas of Cherbourg: Theme Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80319

16:36:00 00:02:52 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 2 Apollo's Fire Jeannette Sorrell John Thiessen, trumpet; Michael Lynn, recorder; Gonzalo X. Ruiz, oboe; Cynthia Roberts, violin Avie 2207

16:41:00 00:07:38 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 18 Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano EMI 57803

16:52:00 00:02:28 Arrigo Boito Mefistofele: Dai campi, dai prati St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jonas Kaufmann, tenor Decca 15463

16:56:00 00:03:03 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Piano Sonata No. 15 John O'Conor, piano Telarc 80391

17:05:00 00:04:41 Johann Joseph Fux Rondeau à 7 in C Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Challenge 72032

17:25:00 00:09:53 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade: The Sea and Sinbad's Ship Op 35 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Michel Schwalbé, violin DeutGram 4796018

17:26:00 00:08:55 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Violins in A minor Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Viktoria Mullova, violin; Giuliano Carmignola, violin Archiv 4777466

17:40:00 00:05:30 Ludwig van Beethoven Minuet from Symphony No. 4 Op 60 Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

17:47:00 00:02:14 Claudio Monteverdi L'Orfeo: Moresca Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

17:52:00 00:03:22 Franz Liszt Schubert Song 'Litanei' Arcadi Volodos, piano Sony 62691

17:56:00 00:02:50 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Balletto Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:12:44 Johann Nepomuk Hummel Piano Trio No. 2 in F Op 22 Trio Parnassus MD+G 3307

18:24:00 00:03:09 Traditional My love is like a red, red rose La Nef Meredith Hall, soprano Atma 2336

18:29:00 00:03:28 John Dowland Kemp's Jig, Mistress Winter's Jump & My La Nef Atma 2650

18:35:00 00:18:08 Gabriel Fauré Pelléas et Mélisande Suite Op 80 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

18:56:00 00:03:09 John Dowland Come again, sweet love doth now invite La Nef Michael Slattery, tenor Atma 2650

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:13:06 Antonín Dvorák Scherzo capriccioso Op 66 Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

19:17:00 00:38:32 Antonín Dvorák Cello Concerto in B minor Op 104 Czech Philharmonic Jirí Belohlávek Alisa Weilerstein, cello Decca 19765

19:57:00 00:02:01 Frédéric Chopin Mazurka No. 11 in E minor Op 17 Yundi, piano Mercury 4812443

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:09:58 Franz von Suppé Poet and Peasant: Overture Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

20:14:00 00:14:56 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 4 in E flat major English Chamber Orchestra Ralf Gothóni Richard Berry, horn Avie 35

20:31:00 00:26:37 Franz Joseph Haydn Symphony No. 82 in C major Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98265

NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: ‘The Wound Dresser’ by John Adams

21:03:00 00:25:36 Arrigo Boito Mefistofele: Prologue in Heaven Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw John Cheek, bass; Atlanta Symphony Chorus; Morehouse-Spelman Chorus; Young Singers of Callanwolde Telarc 80109

21:31:00 00:03:58 Frédéric Chopin Nocturne No. 19 in E minor Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

21:38:00 00:09:38 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dance No. 2 Op 45 Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra ASO Media 1003

21:49:00 00:03:33 Vladimir Horowitz Carmen Variations Arcadi Volodos, piano Sony 62691

21:54:00 00:29:50 Arnold Schoenberg Transfigured Night Op 4 Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

22:26:00 00:18:23 Samuel Wesley Symphony No. 6 in B flat Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9823

22:47:00 00:11:53 E. J. Moeran First Rhapsody Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8639

QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:00 00:07:47 Johann Sebastian Bach Largo from Trio Sonata No. 5 Arcadi Volodos, piano Sony 62691

23:09:00 00:08:56 Carl Philipp Emanuel Bach Largo from Flute Concerto in A major Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Sir James Galway, flute RCA 60244

23:21:00 00:04:21 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Romance Op 60 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

23:25:00 00:05:52 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Romance Op 97 Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553299

23:31:00 00:05:19 Michel Legrand Noelle's Theme Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

23:39:00 00:05:42 Claude Debussy Images, Book 2: Et la lune descend sur Alexander Schimpf, piano Oehms 1820

23:44:00 00:10:08 Florent Schmitt La tragédie de Salomé: Prélude Op 50 Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

23:57:00 00:03:27 Augusta Gross Reflections on Air Bruce Levingston, piano Sono Lumin 92148

23:57:00 00:02:28 Johannes Brahms Waldesnacht Op 62 Robert Shaw Robert Shaw Festival Singers Telarc 80326