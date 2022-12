Program Guide 02-20-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:34:17 Peter Tchaikovsky Serenade for Strings in C major Op 48

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

00:38:00 00:28:34 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream Incidental

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4810778

01:10:00 00:26:06 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 3 in D major Op 18

Cypress String Quartet Avie 2348

01:36:00 00:46:50 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Ballet Music

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Ursula Connors, soprano; Ambrosian Singers EMI 65732

02:26:00 00:46:27 Josef Suk Symphony No. 1 in E major Op 14

Václav Neumann Czech Philharmonic Supraphon 111964

03:14:00 00:23:28 Georg Philipp Telemann Suite for Recorder & Strings in A minor

Zagreb Soloists Antonio Janigro Julius Baker, flute Vanguard 42

03:40:00 00:40:09 Alexander Zemlinsky Die Seejungfrau

Riccardo Chailly Deutsches Symphonie Berlin Decca 417450

04:22:00 00:25:45 Adalbert Gyrowetz Symphony in D Op 12

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9791

04:51:00 00:13:49 Ralph Vaughan Williams In the Fen Country

Barry Wordsworth New Queen's Hall Orchestra Argo 440116

05:07:00 00:24:01 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 11 for Winds in E flat

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431683

05:33:00 00:08:32 Johann David Heinichen Concerto Grosso in F major

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 437549

05:47:00 00:08:41 Franz Schubert Rondo from Piano Trio No. 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

05:57:00 00:02:27 Edvard Grieg Norwegian Dance No. 2 Op 35

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:08 Sergei Prokofiev Cinderella: Waltz

Marin Alsop São Paulo Symphony Naxos 573518

06:15:00 00:07:59 Gustav Holst The Planets: Venus Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

06:23:00 00:02:13 Jean-Philippe Rameau Les Indes Galantes: Danse des Sauvages

Marc Minkowski Musicians of the Louvre DeutGram 4795448

06:28:00 00:05:25 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Polonaise Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

06:40:00 00:09:01 Ludwig van Beethoven Rondo from Violin Concerto Op 61

Cleveland Orchestra Paavo Järvi Christian Tetzlaff, violin TCO 908

06:51:00 00:02:43 Richard Nicholson Cantate Domino

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

06:54:00 00:01:24 Sven Einar Englund The Reindeer Race from "The White Reindeer'

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 575

06:55:00 00:03:02 John Philip Sousa March 'The New York Hippodrome'

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:03:00 00:05:58 Sergei Rachmaninoff Suite No. 2: Waltz Op 17

Yefim Bronfman, piano; Emanuel Ax, piano Sony 61767

07:13:00 00:08:52 Johann Strauss Jr Waltz 'Roses from the South' Op 388

Franz Welser-Möst London Philharmonic Seraphim 73295

07:20:00 00:02:12 Jennifer Higdon Echo Dash

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

07:28:00 00:05:20 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from String Quintet No. 5

Sarah Kapustin, violin; Diana Cohen, violin; Mark Holloway, viola; Sebastian Krunnies, viola; David Soyer, cello Marlboro 80001

07:32:00 00:01:49 John Dowland My Lady Hunsdon's Puffe

Nigel North, lute Naxos 557586

07:40:00 00:08:45 Carl Friedrich Abel Symphony in F major Op 7

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

07:50:00 00:03:33 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Piano Trio No. 4 Op 65

Beaux Arts Trio Philips 446077

07:55:00 00:03:15 Fritz Kreisler Miniature Viennese March

Gidon Kremer, violin; Oleg Maisenberg, piano DeutGram 453440

08:05:00 00:05:45 Mark O'Connor Appalachia Waltz

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8737

08:15:00 00:05:46 Bedrich Smetana Polka from String Quartet No. 1

Geoffrey Simon London Symphony Chandos 8412

08:20:00 00:05:06 Carl Stamitz Rondo from Cello Concerto No. 1

Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

08:28:00 00:05:42 Johann Sebastian Bach Allegro from Brandenburg Concerto No. 3

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2207

08:40:00 00:11:29 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21

George Szell Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

08:55:00 00:04:17 Earle Hagen Harlem Nocturne

Quartet San Francisco ViolinJazz 105

09:05:00 00:16:54 Claude Debussy Suite bergamasque

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

09:35:00 00:04:23 Wolfgang Amadeus Mozart Così fan tutte: Overture

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

09:55:00 00:03:11 Robert Schumann Fantasy Pieces: Soaring Op 12

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177

09:56:00 00:01:24 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 21 in E minor

Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557429

09:59:00 00:02:10 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Galop Op 97

Riccardo Chailly Philadelphia Orchestra Decca 452597

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:00 00:01:43 Giacomo Puccini March 'Electric Shock'

Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

10:06:00 00:09:01 Claude Debussy Prelude to the Afternoon of a Faun

Charles Munch Boston Symphony Orchestra RCA 300350

10:15:00 00:03:49 Cécile Chaminade Les Sylvains Op 60

Joanne Polk, piano Steinway 30037

10:21:00 00:07:16 Richard Wagner Lohengrin: Act 1 Prelude

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

10:30:00 00:03:30 Ludwig van Beethoven Minuet from Septet Op 20

Berlin Philharmonic Octet Members of Philips 4788977

10:37:00 00:03:52 Ludwig van Beethoven German Dance from String Quartet No. 13 Op 130

Cypress String Quartet Cypress 2012

10:42:00 00:05:01 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.4 in G major Op 39

Sir Adrian Boult London Philharmonic EMI 28379

10:50:00 00:22:16 Peter Tchaikovsky Romeo and Juliet Fantasy Overture

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

11:13:00 00:07:14 Sir William Walton Richard III: Prelude & Coronation

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Ian Watson, organ Chandos 8841

11:22:00 00:11:01 Robert McBride Mexican Rhapsody

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

11:35:00 00:08:45 Isaac Albéniz Iberia: Fête-dieu à Séville

Soyeon Kate Lee, piano Koch Intl 7759

11:46:00 00:08:12 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 96

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

11:56:00 00:02:48 George Gershwin Promenade 'Walking the Dog'

Fazil Say, piano Teldec 26202

12:06:00 00:08:21 Frédéric Chopin Polonaise No. 1 in C sharp minor Op 26

Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

12:16:00 00:07:30 Henri Sauguet La cigale et la fourmi

Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

12:24:00 00:04:33 Erik Satie Poudre d'or

Pascal Rogé, piano Decca 421713

12:31:00 00:03:33 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 1 in C major Op 46

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

12:39:00 00:05:17 Julius Fucik Florentine March Op 214

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

12:46:00 00:11:32 Sergei Prokofiev War and Peace: The Ball

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:27:54 George Frideric Handel Water Music Suites Nos. 1-3

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

13:29:00 00:19:17 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 1 in F major

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

13:50:00 00:08:48 Antonio Vivaldi Flute Concerto in F major

Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:03:11 Frédéric Chopin Etude No. 13 in A flat major Op 25

Lang Lang, piano Sony 771901

14:03:00 00:01:30 Alexander Scriabin Etude in C sharp Op 8

Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287

14:07:00 00:13:06 Antonín Dvorák Scherzo capriccioso Op 66

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

14:22:00 00:08:55 Leos Janácek Moravian Dances

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

14:33:00 00:10:14 Domenico Cimarosa I due Baroni di Rocazzura: Overture

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

14:46:00 00:09:24 Johann Strauss Jr Waldmeister: Overture

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

14:56:00 00:03:03 Claude Debussy Petite Suite: Cortège

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

15:01:00 00:16:09 Wolfgang Amadeus Mozart Sonata No. 22 for Piano & Violin in A major

Ray Chen, violin; Christoph Eschenbach, piano Sony 544775

15:20:00 00:07:10 Josef Myslivecek Symphony in C

Werner Ehrhardt Concerto Cologne Archiv 4776418

15:29:00 00:03:34 William Grant Still Sometimes I Feel Like a Motherless Child

New Zealand String Quartet Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

15:37:00 00:04:28 George Gershwin Porgy and Bess: Bess, You is My Woman

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

15:43:00 00:10:10 Antonín Dvorák Finale from Symphony No. 6 Op 60

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

15:53:00 00:03:05 Scott Joplin The Cascades

Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Harbison's "Olympic Dances"

15:58:00 00:03:56 Peter Tchaikovsky Waltz from Serenade for Strings Op 48

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

16:06:00 00:03:26 Dmitri Shostakovich Moscow Cheryomushki: A Spin through

Riccardo Chailly Philadelphia Orchestra Decca 452597

16:13:00 00:09:51 Johan Wagenaar Overture to 'Twelfth Night' Op 36

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 425833

16:27:00 00:08:51 Lord Berners Nicholas Nickleby: Suite

Barry Wordsworth Royal Liverpool Philharmonic EMI 65098

16:36:00 00:02:50 Giacomo Puccini La bohème: O Mimì tu più non torni

Orchestra of La Scala Riccardo Chailly Roberto Alagna, tenor; Simon Keenlyside, baritone Decca 466070

16:41:00 00:07:52 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 1

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

16:52:00 00:03:16 Stephen Paulus Prairie Songs: The Old Church

Dale Warland Dale Warland Singers Gothic 49243

16:57:00 00:02:30 George Gershwin Short Story Opus Two

William Terwilliger, violin; Andrew Cooperstock, piano Azica 71290

17:05:00 00:05:28 Ferdinando Carulli Polonaise from Guitar Concerto No. 1 Op 8

Academy St. Martin in Fields Iona Brown Pepe Romero, guitar Philips 426263

17:13:00 00:09:56 William Lloyd Webber Serenade for Strings

Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9595

17:26:00 00:08:39 Jacques Offenbach La belle Hélène: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

17:40:00 00:06:11 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Una voce poco fa

Orchestra of La Scala Riccardo Chailly Marilyn Horne, mezzo-soprano CBS 37862

17:48:00 00:02:17 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Act 2 Finale

Orchestra of La Scala Riccardo Chailly Leo Nucci, baritone; Marilyn Horne, mezzo-soprano; Paolo Barbacini, tenor; La Scala Chorus CBS 37862

17:52:00 00:02:35 Aram Khachaturian Masquerade: Mazurka

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

17:55:00 00:03:53 Federico Mompou Canción y Danza No. 3

Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:16:51 Ottorino Respighi The Fountains of Rome

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

18:28:00 00:04:37 Johannes Brahms Ballade No. 1 in D minor Op 10

Emil Gilels, piano DeutGram 4796018

18:35:00 00:05:40 Peter Tchaikovsky Waltz from Symphony No. 5 Op 64

Evgeny Mravinsky Leningrad Philharmonic DeutGram 4796018

18:43:00 00:09:43 Luigi Cherubini Anacréon: Overture

Igor Markevitch Orchestre Lamoureux DeutGram 4796018

18:55:00 00:04:01 Franz Joseph Haydn The Creation: The Heavens Are Telling

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Christa Ludwig, mezzo-soprano; Fritz Wunderlich, tenor; Walter Berry, baritone; Vienna Singverein DeutGram 4796018

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:20:12 Adalbert Gyrowetz Symphony in F major Op 6

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9791

19:24:00 00:31:08 Max Bruch Scottish Fantasy Op 46

London Symphony Jascha Horenstein David Oistrakh, violin Decca 4785437

19:58:00 00:01:13 Johann Sebastian Bach Fugue in C major

Alan Feinberg, piano Steinway 30034

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:10:55 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4810778

20:15:00 00:08:58 Camille Saint-Saëns Introduction & Rondo Capriccioso Op 28

Royal Philharmonic Barry Wordsworth Janine Jansen, violin Decca 475011

20:26:00 00:30:56 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 40 in G minor

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

20:58:00 00:01:06 Claude Debussy Page d'album

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Harbison's "Olympic Dances"

21:03:00 00:10:37 Felix Mendelssohn Overture 'The Fair Melusina' Op 32

Ilan Volkov BBC Scottish Symphony BBC 225

21:15:00 00:12:11 Carl Czerny Variations on a Theme by Rode Op 33

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

21:30:00 00:17:48 Adalbert Gyrowetz Symphony in E flat Op 6

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9791

21:50:00 00:03:42 Frédéric Chopin Nocturne No. 20 in C sharp minor

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

21:56:00 00:29:35 Antonín Dvorák Serenade for Strings in E major Op 22

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

22:27:00 00:10:00 Antonio Vivaldi Guitar Concerto in A major

English Chamber Orchestra George Malcolm Eduardo Fernández, guitar Decca 417617

22:39:00 00:19:49 Clarice Assad Suite for Chamber Orchestra

New Century Chamber Orch Nadja Salerno-Sonnenberg, vn NSS Music 8

22:57:00 00:01:50 Sir Thomas Beecham The Gods Go a'Begging: Ensemble

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:05:18 Frederick Delius Irmelin Prelude

George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

23:07:00 00:13:04 Ralph Vaughan Williams Five Variants of 'Dives & Lazarus'

Barry Wordsworth New Queen's Hall Orchestra Argo 440116

23:22:00 00:05:24 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Nocturne Op 61

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4810778

23:27:00 00:07:54 George Gershwin Lullaby for Strings

Riccardo Chailly Cleveland Orchestra Decca 417326

23:37:00 00:05:25 Sergei Rachmaninoff Vocalise Op 34

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

23:42:00 00:11:13 Peter Tchaikovsky Elegy from Serenade for Strings Op 48

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

23:56:00 00:03:15 Lili Boulanger Nocturne

Janine Jansen, violin; Itamar Golan, piano Decca 15249

23:57:00 00:02:27 Johan Halvorsen La Mélancolie

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584