Program Guide 02-10-2017

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:31:08 Johannes Brahms Serenade No. 2 in A Op 16 Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 5

00:35:00 00:15:47 Howard Hanson Merry Mount: Suite Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 559702

00:53:00 00:46:18 Ludwig van Beethoven Violin Concerto in D major Op 61 Berlin Philharmonic Eugen Jochum Wolfgang Schneiderhan, violin DeutGram 4796018

01:42:00 00:39:22 Johannes Brahms Piano Quartet No. 1 in G minor Op 25 Amadeus Quartet Emil Gilels, piano; Members of DeutGram 4796018

02:23:00 00:24:03 Peter Boyer Symphony No. 1 Peter Boyer London Philharmonic Naxos 559769

02:49:00 00:12:47 George Frideric Handel Concerto Grosso in C major Trevor Pinnock English Concert Archiv 415291

03:04:00 00:42:19 Franz Schubert Piano Trio No. 1 in B flat major Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

03:49:00 00:42:13 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

04:33:00 00:32:19 Dmitri Shostakovich Symphony No. 6 in B minor Op 54 Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 68

05:07:00 00:25:43 Manuel Ponce Concierto del sur New York Philharmonic José Serebrier Sharon Isbin, guitar Warner 60296

05:35:00 00:06:41 Franz Schubert Overture in D major Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

05:51:00 00:05:22 Emmanuel Chabrier The King in Spite of Himself: Danse Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:04:00 00:02:29 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Act 2 Introduction Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

06:13:00 00:06:09 Erik Satie Gymnopédies Nos. 1 & 3 Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63056

06:25:00 00:04:16 Giuseppe Verdi Nabucco: Chorus of the Hebrew Slaves Orchestra of La Scala Claudio Abbado La Scala Chorus DeutGram 4796018

06:30:00 00:01:31 Wolfgang Amadeus Mozart Gigue in G major Richard Goode, piano Nonesuch 79831

06:40:00 00:05:15 Ottorino Respighi The Pines of Rome: The Pines of the Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

06:57:00 00:02:16 John Philip Sousa March 'Manhattan Beach' Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:03:00 00:03:54 Gustav Holst The Planets: Mercury Op 32 Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

07:13:00 00:07:10 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Bacchanale Daniel Barenboim Orchestra of Paris DeutGram 4796018

07:27:00 00:04:46 Gioacchino Rossini Il signor Bruschino: Overture Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

07:41:00 00:07:04 Richard Wagner Tannhäuser: Entry of the Guests Berlin German Opera Orchestra Giuseppe Sinopoli Chorus of Berlin German Opera DeutGram 4795448

08:05:00 00:02:58 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo alla Turca from Sonata No. 11 Gothenburg Symphony Edward Gardner Alison Balsom, trumpet EMI 53255

08:13:00 00:07:00 Percy Grainger Children's March 'Over the Hills and Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

08:25:00 00:04:55 Eduard Strauss Quadrille on Themes from 'Carmen' Op 134 Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

08:31:00 00:01:32 Dmitri Kabalevsky The Comedians: Galop Op 26 Kirill Kondrashin RCA Victor Symphony RCA 300350

08:42:00 00:07:00 Manuel de Falla La vida breve: Interlude & Spanish Dance Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80149

09:02:00 00:03:46 Richard Rodgers The King and I: March of the Siamese Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

09:13:00 00:07:14 Aaron Copland Rodeo: Buckaroo Holiday JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

09:27:00 00:04:55 Cole Porter Anything Goes: Overture John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

09:41:00 00:06:31 Robert Schumann Toccata in C Op 7 Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4796018

09:49:00 00:01:32 Iosif Ivanovici Waltz 'Danube Waves' Daniell Revenaugh, piano Seraphim 73300

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:03:34 Alexander Borodin Petite Suite: Rustic Mazurka Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

10:02:00 00:04:50 Sergei Rachmaninoff Scherzo in D minor Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

10:04:00 00:08:51 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 15 Vienna Symphony Carlo Maria Giulini Michelangeli, piano DeutGram 4796018

10:04:00 00:01:32 Johann Sebastian Bach Cantata No. 75: Chorale "Was Gott tut, Ludwig Güttler Güttler Brass Ensemble BerlinClas 1090

10:29:00 00:07:03 Sir Edward Elgar Caractacus: Triumphal March Op 35 James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

10:44:00 00:08:09 Michael Haydn Symphony No. 32 in D Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999179

11:00:00 00:05:13 Fritz Kreisler Gypsy Caprice Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

11:14:00 00:08:08 Percy Grainger Green Bushes Steuart Bedford English Chamber Orchestra Decca 425159

11:19:00 00:08:21 Nikolai Rimsky-Korsakov May Night: Overture Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

11:30:00 00:06:21 Maurice Ravel Scherzo from String Quartet in F major Melos Quartet DeutGram 4796018

12:04:00 00:03:03 Leroy Anderson The Classical Jukebox Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

12:14:00 00:08:21 Gustav Holst The Planets: Jupiter Op 32 Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

12:29:00 00:06:08 Hector Berlioz Symphonie fantastique: Waltz Op 14 Igor Markevitch Orchestre Lamoureux DeutGram 4796018

12:43:00 00:07:48 Jean Sibelius Finlandia Op 26 Hans Rosbaud Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:20:33 Franz Joseph Haydn Symphony No. 63 in C major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 427337

13:30:00 00:04:59 Emmanuel Chabrier L'étoile: Overture Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

13:44:00 00:10:53 Bedrich Smetana Má vlast: The Moldau Ferenc Fricsay Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:04:52 Frédéric Chopin Polonaise No. 3 in A Op 40 Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883

14:13:00 00:08:40 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Violin Concerto No. 5 Berlin Philharmonic Wolfgang Schneiderhan Wolfgang Schneiderhan, violin DeutGram 4796018

14:29:00 00:07:32 Giacomo Puccini Madama Butterfly: Act 2 Intermezzo Kent Nagano Lyon Opera Orchestra Erato 17071

14:43:00 00:08:19 Maurice Ravel Miroirs: Une barque sur l'océan Kent Nagano Lyon Opera Orchestra Erato 14331

15:01:00 00:05:47 Ludwig van Beethoven Rondo a capriccio in G major Op 129 Russell Sherman, piano GM Records 2068

15:14:00 00:06:44 Béla Bartók Finale from Piano Concerto No. 3 Berlin Radio Symphony Ferenc Fricsay Géza Anda, piano DeutGram 4796018

15:27:00 00:07:26 Carl Maria von Weber Preciosa: Overture Op 78 Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

15:41:00 00:08:38 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 22 in C major Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Hanson's "Merry Mount" at the Met

16:04:00 00:05:48 Peter Boyer Festivities Peter Boyer London Philharmonic Naxos 559769

16:18:00 00:04:01 Franz Joseph Haydn The Creation: The Heavens Are Telling Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Christa Ludwig, mezzo-soprano; Fritz Wunderlich, tenor; Walter Berry, baritone; Vienna Singverein DeutGram 4796018

16:31:00 00:03:21 Jerry Goldsmith The Omen: Main Title Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Los Angeles Master Chorale Philips 442425

16:40:00 00:10:51 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 99 Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 55192

17:05:00 00:02:49 Johannes Brahms Scherzo from Serenade No. 2 Op 16 Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 5

17:15:00 00:05:27 John Dankworth Further Experiments with Mice London Symphony John Dankworth John Dankworth, narrator MCA 5932

17:26:00 00:04:29 Leo Arnaud & John Williams Fanfare from 'Bugler's Dream' & Olympic John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

17:41:00 00:08:11 Giovanni Gabrieli In ecclesiis Vittorio Negri Gregg Smith Singers; Texas Boys' Choir; Edward Tarr Brass Ensemble; E. Power Biggs, organ CBS 42645

DINNER CLASSICS

18:05:00 00:07:24 Frédéric Chopin Ballade No. 3 in A flat Op 47 Krystian Zimerman, piano DeutGram 4795448

18:20:00 00:06:45 Camille Saint-Saëns Danse macabre Op 40 Orchestra of Paris Daniel Barenboim Luben Yordanoff, violin DeutGram 4796018

18:32:00 00:04:55 Antônio Carlos Jobim A Felicidade Jason Vieaux, guitar Azica 71287

18:43:00 00:07:54 John Williams Star Wars: Throne Room & End Title John Williams Skywalker Symphony Orchestra Sony 45947

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:16:02 César Franck Symphonic Variations Cleveland Orchestra Lorin Maazel Pascal Rogé, piano Decca 4787779

19:20:00 00:34:32 Johannes Brahms Symphony No. 3 in F major Op 90 Eugen Jochum Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

19:58:00 00:01:20 Peter Tchaikovsky The Seasons: July Op 37 Lang Lang, piano Sony 511758

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:02:52 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 1 in G minor Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

20:04:00 00:02:34 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 5 in G minor Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

20:07:00 00:03:41 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 6 in D major Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

20:13:00 00:17:03 Maurice Ravel Daphnis et Chloé: Suite No. 2 Daniel Barenboim Orchestra of Paris DeutGram 4795448

20:32:00 00:24:25 Franz Joseph Haydn Symphony No. 99 in E flat major George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

20:58:00 00:01:36 Julián Plaza Nocturna Mirian Conti, piano Steinway 30010

NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Hanson's "Merry Mount" at the Met

21:03:00 00:15:47 Howard Hanson Merry Mount: Suite Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 559702

21:20:00 00:18:11 Franz Joseph Haydn Piano Concerto No. 11 in D major Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano EMI 56960

21:40:00 00:06:32 Peter Boyer Celebration Overture Peter Boyer London Philharmonic Naxos 559769

21:48:00 00:02:35 Traditional Afro-Cuban Lullaby Christopher Parkening, guitar EMI 54853

21:52:00 00:33:29 Alexander Glazunov Symphony No. 4 in E flat major Op 48 José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 63236

22:26:00 00:14:12 Peter Boyer Three Olympians Peter Boyer London Philharmonic Naxos 559769

22:43:00 00:15:51 Georges Bizet Scherzo & Finale from Symphony No. 1 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:00 00:04:07 Gabriel Fauré Berceuse Op 16 Seattle Symphony Ludovic Morlot Alexander Velinzon, violin SeattleSM 1004

23:06:00 00:03:16 Jacques Offenbach The Tales of Hoffmann: Barcarolle BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Liverpool Philharmonic Choir Chandos 9765

23:09:00 00:08:48 Camille Saint-Saëns Andantino from Violin Concerto No. 3 Op 61 Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

23:20:00 00:05:39 Karl-Birger Blomdahl Adagio from 'The Wakeful Night' Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553715

23:25:00 00:09:38 Jean Sibelius Adagio from String Quartet Op 56 Daedalus Quartet Bridge 9202

23:37:00 00:08:39 Max Bruch Adagio from Scottish Fantasy Op 46 London Symphony Jascha Horenstein David Oistrakh, violin Decca 4785437

23:45:00 00:08:16 Antonín Dvorák Andante from String Quintet No. 2 Op 77 Chamber Music Soc Linc Center Delos 3152

23:56:00 00:03:14 Robert Schumann Scenes from Childhood: Träumerei Op 15 Lang Lang, piano DeutGram 4795448