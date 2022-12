Program Guide 02-08-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:01:00 00:24:24 Joaquín Rodrigo Concierto Andaluz Delaware Symphony David Amado William Kanengiser, guitar; Scott Tennant, guitar; John Dearman, guitar; Matthew Greif, guitar Telarc 31754

00:30:00 00:46:27 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade Op 35 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Michel Schwalbé, violin DeutGram 4796018

01:20:00 00:24:14 Wolfgang Amadeus Mozart String Quartet No. 23 in F major Dover Quartet Cedille 167

01:46:00 00:24:14 Béla Bartók Piano Concerto No. 3 Berlin Radio Symphony Ferenc Fricsay Géza Anda, piano DeutGram 4796018

02:14:00 00:44:18 Antonín Dvorák Symphony No. 9 in E minor Op 95 Ferenc Fricsay Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

03:00:00 00:24:11 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 15 in D major Op 28 Murray Perahia, piano Sony 732646

03:26:00 00:57:18 Sergei Rachmaninoff Symphony No. 2 in E minor Op 27 Charles Dutoit Philadelphia Orchestra Decca 440604

04:28:00 00:21:06 Carl Maria von Weber Piano Concerto No. 2 in E flat major Op 32 Bavarian Radio Symphony Sir Colin Davis Gerhard Oppitz, piano RCA 68219

04:52:00 00:30:08 Édouard Lalo Symphony in G minor Nikos Athinäos Frankfurt State Orchestra Signum 6600

05:25:00 00:15:01 Brian Easdale Red Shoes Ballet Kenneth Alwyn Philharmonia Orchestra Silva 1094

05:43:00 00:06:21 Claude Debussy Images, Book 1: Hommage à Rameau Simon Trpceski, piano EMI 272

05:50:00 00:04:17 Robert Fuchs Romanze from Serenade No. 3 Op 21 Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

05:56:00 00:02:38 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Sonata No. 29 Op 106 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:02:46 Gilbert & Sullivan HMS Pinafore: A British tar King's Singers RCA 61885

06:13:00 00:06:46 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Waltz Mstislav Rostropovich Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

06:28:00 00:04:35 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in A major Shlomo Mintz Israel Chamber Orchestra MusicMast 67096

06:42:00 00:04:43 Claude Debussy Suite bergamasque: Clair de lune Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

06:57:00 00:01:53 Karl King March 'Rough-Riders' Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:03:00 00:02:33 Leroy Anderson Bugler's Holiday BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Catherine Moore, trumpet; David McCallum, trumpet; John Blackshaw, trumpet Naxos 559313

07:13:00 00:06:47 Sir Arthur Sullivan Ruddigore: Overture Alexander Faris Scottish Chamber Orchestra Nimbus 5066

07:28:00 00:04:12 Bruce Broughton Silverado: Themes David Newman Varèse Sarabande Symphony Varese Sar 1985

07:42:00 00:07:15 Maurice Ravel Menuet antique Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

08:13:00 00:06:23 Giuseppe Verdi Don Carlos: Auto-da-fé Scene Orchestra of La Scala Claudio Abbado La Scala Chorus DeutGram 4796018

08:30:00 00:04:16 George Gershwin Girl Crazy: Embraceable You London Symphony John Williams Joshua Bell, violin Sony 60659

08:37:00 00:06:29 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Overture Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

08:49:00 00:02:43 André Grétry Céphale et Procris: Tambourin Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

09:04:00 00:03:11 Claude Debussy Preludes Book 1: The girl with the Geoffrey Simon Philharmonia Orchestra Cala 1025

09:13:00 00:06:26 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No. 1 in D major Op 39 London Philharmonic Sir Andrew Davis Royal Choral Society EMI 28379

09:30:00 00:06:14 John Barry Dances With Wolves: Theme Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80319

09:42:00 00:06:19 George Frideric Handel Water Music Suite No. 3 in G major Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:06:13 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Rose Adagio Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

10:13:00 00:08:16 Daniel Auber La muette de Portici: Overture Igor Markevitch Orchestre Lamoureux DeutGram 4796018

10:14:00 00:07:15 Frédéric Chopin Scherzo No. 3 in C sharp minor Op 39 Lang Lang, piano Sony 511758

10:42:00 00:08:20 Karl Goldmark Dance from 'Rustic Wedding' Symphony Op 26 Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

11:01:00 00:06:06 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 5 in B flat major Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 63970

11:12:00 00:08:28 Claude Debussy Preludes Book 1: La cathédral engloutie Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55592

11:21:00 00:08:28 Bedrich Smetana Libuse: Overture Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

11:28:00 00:07:13 Giuseppe Verdi Aïda: Grand March 'Gloria all' Egitto!' Orchestra of La Scala Claudio Abbado La Scala Chorus DeutGram 4796018

12:02:00 00:03:00 Jacques Ibert Entr'acte Paul Fried, flute; David Sussman, guitar GoldenTone 1

12:13:00 00:07:04 Richard Wagner Tannhäuser: Entry of the Guests Berlin German Opera Orchestra Giuseppe Sinopoli Chorus of Berlin German Opera DeutGram 4795448

12:29:00 00:07:10 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Bacchanale Daniel Barenboim Orchestra of Paris DeutGram 4796018

12:45:00 00:08:02 Franz Schubert Finale from Symphony No. 2 Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68545

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:20:12 Ottorino Respighi Ancient Airs and Dances Suite No. 3 Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

13:28:00 00:04:46 Wolfgang Amadeus Mozart La finta giardiniera: Overture Hans Vonk Dresden State Orchestra Capriccio 10070

13:39:00 00:09:48 Hector Berlioz Symphonie fantastique: Dream of the Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 453432

13:58:00 00:05:50 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in C major Shlomo Mintz Israel Chamber Orchestra MusicMast 67096

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:14:00 00:08:15 Johannes Brahms Rondo from Piano Quartet No. 1 Op 25 Amadeus Quartet Emil Gilels, piano; Members of DeutGram 4796018

14:30:00 00:07:08 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: The Three Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572693

14:45:00 00:08:10 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 1 in D major Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

15:02:00 00:05:33 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 61 in D major András Schiff, piano Teldec 17141

15:17:00 00:08:04 Peter Tchaikovsky Waltz from Symphony No. 6 Op 74 Evgeny Mravinsky Leningrad Philharmonic DeutGram 4796018

15:33:00 00:08:38 Muzio Clementi Overture No. 2 in D major Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 573071

15:49:00 00:08:17 José Pablo Moncayo Huapango Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Virgil Thomson and Wallace Stevens in Hartford

16:05:00 00:02:34 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 5 in G minor Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

16:14:00 00:08:23 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Finale & Apotheosis Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

16:30:00 00:04:41 John Williams Schindler's List: Main Theme Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 4795023

16:42:00 00:08:25 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 85 Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 46313

17:04:00 00:03:40 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Serenata Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

17:14:00 00:08:32 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 26 in E flat major Jane Glover London Mozart Players ASV 762

17:30:00 00:03:44 Georges Bizet Carmen: Habanera 'L'amour est un Munich Radio Orchestra Maurizio Barbacini Denyce Graves, mezzo-soprano RCA 63509

17:45:00 00:05:55 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 8: Wedding Day at Jerzy Maksymiuk BBC Scottish Symphony Naxos 550864

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:06:00 00:05:50 Alfredo Catalani Loreley: Dance of the Water Nymphs Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

18:19:00 00:10:38 Felix Mendelssohn Capriccio brillante in B minor Op 22 Sinfonia da Camera Ian Hobson Ian Hobson, piano Arabesque 6688

18:35:00 00:04:35 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Carillon Sir Neville Marriner London Symphony Philips 4788977

18:46:00 00:06:08 Frédéric Chopin Nocturne No. 8 in D flat major Op 27 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:03:00 00:16:36 Franz Liszt Symphonic Poem No. 3 'Les Préludes' Ferenc Fricsay Berlin Radio Symphony DeutGram 4796018

19:23:00 00:34:01 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Cleveland State University Faculty recital by Ken Johnston, violin with Natsumi Shibagaki, piano (Charles Hernandez, piano, in the Bazzini)

Alfred Schnittke: Suite in the Old Style

Johan Sebastian Bach: Chaconne from the Partita No. 2 in d for Solo Violin BWV 1004

Johannes Brahms: Violin Sonata No. 1 in G, Op. 78

Antonio Bazzini: La Ronde des Lutins

21:31:00 00:27:57 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 19 in F major Berlin Philharmonic Ferenc Fricsay Clara Haskil, piano DeutGram 4796018

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by soprano Leontyne Price

Mozart: Alleluia

Schubert: Ave Maria

Verdi: Libera me

Puccini: Vissi d'arte

Verdi: Ritorna vincitor

Verdi: O patria mia

MacGimsy, arr: Sweet little Jesus boy

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:00 00:04:07 Antonio Vivaldi Largo from Cello Concerto in a Orpheus Chamber Orchestra Mischa Maisky, cello DeutGram 447022

23:06:00 00:10:03 Remo Giazotto Albinoni's Adagio for Strings & Organ in G minor Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Wolfgang Meyer, organ DeutGram 4796018

23:18:00 00:06:21 Franz Joseph Haydn Largo from String Quartet No. 59 Op 74 Angeles Quartet Decca 4783695

23:24:00 00:08:48 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio in E major English Chamber Orchestra Peter Maag Joshua Bell, violin Decca 436376

23:34:00 00:05:19 Peter Tchaikovsky The Seasons: May Op 37 Lang Lang, piano Sony 511758

23:40:00 00:13:36 Sergei Rachmaninoff Adagio from Symphony No. 2 Op 27 Charles Dutoit Philadelphia Orchestra Decca 440604

23:55:00 00:03:13 Amy Beach Scottish Legend Op 54 Alan Feinberg, piano Argo 436121