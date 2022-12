Program Guide 01-27-2017

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:20:32 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 18 in F major James Levine Boston Symphony Orchestra BSO Clas 1001

00:25:00 00:38:20 Aram Khachaturian Flute Concerto Zürich Tonhalle Orchestra David Zinman Emmanuel Pahud, flute EMI 57563

01:05:00 00:28:49 Juan Arriaga Symphony in D major Jordi Savall Le Concert des Nations Astrée 8532

01:36:00 00:44:30 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 10 for 13 Winds in B flat major Jack Brymer London Wind Soloists Decca 4785437

02:23:00 00:22:37 Leopold Stokowski Symphonic Synthesis from Mussorgsky's Oliver Knussen Cleveland Orchestra DeutGram 2123

02:48:00 00:19:27 Jerome Kern Showboat: A Scenario for Orchestra John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 446404

03:10:00 00:51:38 Wolfgang Amadeus Mozart Mass in C minor BBC Symphony Orchestra David Robertson Laura Aikin, soprano; Emma Bell, soprano; Jeremy Ovenden, tenor; James Rutherford, bass; BBC Symphony Chorus BBC 327

04:04:00 00:24:16 Ferruccio Busoni Turandot Suite Op 41 Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

04:30:00 00:34:29 Édouard Lalo Symphonie espagnole Op 21 Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

05:07:00 00:26:52 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Sonata No. 12 in F major Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

05:36:00 00:06:02 Franz Joseph Haydn The Apothecary: Overture Giuseppe Sinopoli Dresden State Orchestra EMI 56535

05:50:00 00:05:20 Ludwig van Beethoven Finale from String Quartet No. 8 Op 59 Cleveland Quartet Telarc 80268

05:58:00 00:02:14 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 3 in F major Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:13 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Overture Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2009

06:15:00 00:06:27 Ottorino Respighi Theme & Variations from String Quartet in D major Quartetto di Cremona Klanglogo 1400

06:25:00 00:04:42 Michel Corrette Concerto comique No. 7 in C major Arion Baroque Orchestra early-mus 7768

06:30:00 00:04:35 Percy Grainger Scotch Strathspey & Reel Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

06:40:00 00:06:48 Maurice Ravel Rapsodie espagnole: Feria Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1002

06:47:00 00:03:42 Padre Antonio Soler Sonata No. 15 in D minor Martina Filjak, piano Naxos 572515

06:52:00 00:03:20 Johann Sebastian Bach English Suite No. 3: Prelude Paramount Brass Centaur 2355

06:55:00 00:02:38 Fred K. Huffer March "Black Jack" Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:05:38 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Serenade No. 13 Chamber Players of Canada Atma 2532

07:10:00 00:02:43 Giuseppe Verdi Requiem: Sanctus Orchestra of La Scala Claudio Abbado La Scala Chorus DeutGram 4796018

07:15:00 00:07:49 Franz Schubert Scherzo & Trio from Symphony in D major Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Hyperion 67000

07:25:00 00:02:15 John Dowland Fine knacks for ladies La Nef Atma 2650

07:30:00 00:04:05 Michael Torke Iphigenia: The Transformation of Richard Owen Camerata New York Ecstatic 92261

07:40:00 00:07:27 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 2 Daniel Barenboim Berlin Philharmonic Teldec 21485

07:50:00 00:03:15 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Prelude Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

07:55:00 00:02:31 George Gershwin Rag 'Rialto Ripples' Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel William Tritt, piano Telarc 80445

07:57:00 00:02:16 Johann Sebastian Bach The Art of Fugue: Canon at the Octave Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 10765

08:07:00 00:06:23 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Sinfonia Concertante Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin; Matthew Lipman, viola Avie 2317

08:15:00 00:08:01 Richard Wagner Das Rheingold: Entry of the Gods into José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

08:25:00 00:05:52 Antonio Vivaldi Trumpet Concerto in A flat Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Maurice André, trumpet EMI 56260

08:26:00 00:29:06 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 21 in C major Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 17181

08:33:00 00:02:16 Leroy Anderson The Syncopated Clock Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

08:40:00 00:08:48 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Overture Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

08:50:00 00:03:45 Felix Mendelssohn Scherzo from Piano Trio No. 2 Op 66 Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

08:55:00 00:04:40 Gabriel Yared The English Patient: Convento di Sant' La Pietà Angèle Dubeau Rosalie Asselin, piano; Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

09:09:00 00:17:02 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Quintet in E flat major Richard King, horn; Mari Sato, violin; Lynne Ramsey, viola; Stanley Konopka, viola; Julie Myers King, cello Albany 1325

09:30:00 00:02:42 Zequinha de Abreu Tico-Tico non Fubá Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 62

09:35:00 00:05:00 Ludwig van Beethoven The Ruins of Athens: Overture Op 113 Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

09:45:00 00:07:04 Franz Joseph Haydn Scherzando No. 5 in E major Haydn Ensemble Berlin Emmanuel Pahud, flute EMI 56577

09:55:00 00:04:48 Harold Arlen Get Happy Jenny Lin, piano Steinway 30011

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:21 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: March of the Priests Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

10:04:00 00:01:31 Wolfgang Amadeus Mozart Gigue in G major Richard Goode, piano Nonesuch 79831

10:07:00 00:10:16 Johannes Brahms Academic Festival Overture Op 80 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Belvedere 8005

10:18:00 00:04:17 Charles Ives Scherzo from Symphony No. 1 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9053

10:33:00 00:03:37 Percy Grainger Mock Morris Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

10:41:00 00:04:37 Ralph Vaughan Williams The Running Set George Hurst Bournemouth Sinfonietta Chandos 2419

10:52:00 00:18:19 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 31 in D major Jane Glover London Mozart Players ASV 647

11:11:00 00:04:20 Ludwig van Beethoven Congratulations Minuet John Storgards Tapiola Sinfonietta Ondine 1001

11:17:00 00:08:01 Richard Strauss Serenade for 13 Winds in E flat major Op 7 David Zinman Zürich Tonhalle Orchestra ArteNova 98495

11:27:00 00:07:54 George Gershwin Lullaby for Strings Riccardo Chailly Cleveland Orchestra Decca 417326

11:37:00 00:08:05 Louis Moreau Gottschalk Grand Fantasia Triumfal Op 69 Royal Philharmonic Moshe Atzmon Cristina Ortiz, piano Decca 414348

11:47:00 00:09:12 Peter Warlock Capriol Suite Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8808

11:57:00 00:02:32 Georges Bizet Jeux d'enfants: March Op 22 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

12:06:00 00:07:38 Franz Schubert Rosamunde: Entr'acte No. 3 in B flat major Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

12:16:00 00:08:03 Christoph Willibald Gluck Iphigénie en Aulide: Act 2 Ballet Sir John Eliot Gardiner Lyon Opera Orchestra Erato 45003

12:25:00 00:05:08 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Danse générale & Coda Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

12:32:00 00:03:51 Peter Tchaikovsky Souvenir of a Beloved Place: Scherzo Op 42 Odense Symphony Alexander Vedernikov Jennifer Koh, violin Cedille 166

12:40:00 00:05:11 Édouard Lalo Scherzo for Orchestra Nikos Athinäos Frankfurt State Orchestra Signum 6600

12:47:00 00:08:44 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 15 in A minor Willi Boskovsky Philharmonia Hungarica EMI 64627

12:57:00 00:02:31 Julius Fucik Entry of the Gladiators Op 68 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:25:49 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 39 in E flat major Josef Krips Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

13:30:00 00:14:24 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 3 in E flat major Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

13:46:00 00:14:32 Leopold Mozart Symphony in D major Georg Mais Lithuanian Chamber Orchestra ArteNova 897710

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:02:00 00:03:35 Samuel Barber Dance from Serenade for Strings Op 1 Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

14:07:00 00:03:56 Frederick Delius Koanga: La Calinda Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

14:13:00 00:08:29 Wolfgang Amadeus Mozart Lucio Silla: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 47014

14:23:00 00:05:51 Johann Christian Bach Zanaida: Overture Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

14:33:00 00:12:21 Aram Khachaturian Gayaneh: Suite Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

14:47:00 00:11:04 Camille Saint-Saëns Africa Fantasie Op 89 London Philharmonic Geoffrey Simon Gwendolyn Mok, piano Cala 4031

15:02:00 00:15:53 Johannes Brahms Variations on a Theme by Haydn Op 56 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Belvedere 8005

15:19:00 00:04:38 Ludwig van Beethoven Variations on a Theme by Paisiello Olli Mustonen, piano Decca 436834

15:25:00 00:07:19 Claude Debussy Images: Gigues Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

15:34:00 00:03:46 Wolfgang Amadeus Mozart Ave verum corpus Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Amsterdam Baroque Choir Erato 10705

15:41:00 00:06:21 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in D major Lars Vogt, piano EMI 36080

15:49:00 00:09:16 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 23 in D major Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 66859

15:58:00 00:04:15 Édouard Lalo Scherzando from Symphonie espagnole Op 21 Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Rorem's Concerto for the "English" Horn

16:06:00 00:03:37 Jerome Kern Showboat: Old Man River Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

16:13:00 00:12:25 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 1 in E flat major Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80256

16:28:00 00:08:08 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro con brio from Symphony No. 25 Leonard Bernstein Vienna Philharmonic DeutGram 429221

16:41:00 00:07:52 Juan Arriaga Los esclavos felices: Overture Jordi Savall Le Concert des Nations Astrée 8532

16:52:00 00:02:03 Richard Perlmutter Please Do Not Tease the Viennese Beethoven's Wig Ensemble Richard Perlmutter, vocal Rounder 8119

16:56:00 00:02:50 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Là ci darem la mano Netherlands Wind Ensemble Members of Philips 4788977

17:05:00 00:05:20 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from String Quintet No. 5 Sarah Kapustin, violin; Diana Cohen, violin; Mark Holloway, viola; Sebastian Krunnies, viola; David Soyer, cello Marlboro 80001

17:25:00 00:10:11 Camille Saint-Saëns Rhapsodie d'Auvergne Op 73 Royal Philharmonic André Previn Jean-Philippe Collard, piano EMI 49757

17:26:00 00:08:22 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 32 in G major Jane Glover London Mozart Players ASV 762

17:40:00 00:06:01 Johannes Brahms Allegro giocoso from Symphony No. 4 Op 98 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Belvedere 8005

17:48:00 00:02:08 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 7 in F major Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

17:52:00 00:02:42 Maria Schneider I Saw a Dust Devil This Morning Australian Chamber Orchestra Dawn Upshaw, soprano; Frank Kimbrough, piano; Jay Anderson, double bass; Scott Robinson, clarinet; Members of ArtistShar 121

17:56:00 00:03:06 Wolfgang Amadeus Mozart Così fan tutte: Soave sia il vento Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:23:02 Wolfgang Amadeus Mozart A Musical Joke Andrew Manze English Concert Harm Mundi 907280

18:34:00 00:03:07 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 2 in C minor Hélène Grimaud, piano DeutGram 12504

18:39:00 00:02:43 Johann Sebastian Bach Cantata No. 68: Aria 'My heart ever Piers Lane, piano Hyperion 67344

18:44:00 00:09:01 Georg Philipp Telemann Flute Concerto in G major Berlin Baroque Soloists Rainer Kussmaul Emmanuel Pahud, flute EMI 57397

18:55:00 00:04:15 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 3 Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30033

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:18:10 Wolfgang Amadeus Mozart Ballet Suite 'Les Petits riens' Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

19:22:00 00:34:29 Édouard Lalo Symphonie espagnole Op 21 Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

19:57:00 00:01:58 Antonín Dvorák Cypress No. 6 Cypress String Quartet Avie 2275

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:10:16 Johannes Brahms Academic Festival Overture Op 80 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Belvedere 8005

20:14:00 00:10:05 Claude Debussy Prelude to the Afternoon of a Faun Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Jeffrey Khaner, flute Decca 417488

20:56:00 00:03:07 Frédéric Chopin Nocturne No. 5 in F sharp major Op 15 Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Rorem's Concerto for the "English" Horn

21:03:00 00:22:18 Wolfgang Amadeus Mozart Sonata for 2 Pianos in D major Westhuizen Duo Westhuizen 2007

21:28:00 00:07:54 Édouard Lalo Romance-Sérénade Frankfurt State Orchestra Nikos Athinäos Juri Toschmakow, violin Signum 6600

21:37:00 00:05:36 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Serenade No. 10 for 13 Winds Jack Brymer London Wind Soloists Decca 4785437

21:45:00 00:03:54 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 5: Nocturne Op 54 Jenny Lin, piano Hänssler 98037

21:50:00 00:40:13 Wolfgang Amadeus Mozart Requiem in D minor Apollo's Fire Jeannette Sorrell Elizabeth Weigle, soprano; Meg Bragle, mezzo-soprano; Rodrigo del Pozo, tenor; Michael McMurray, bass; Apollo's Singers Koch Intl 7685

22:24:00 00:07:06 Isaac Albéniz Suite Española: Leyenda 'Asturias' Op 47 Enrique Bátiz State of Mexico Symphony ASV 888

22:32:00 00:09:06 Henri Dutilleux Sonatine for Flute & Piano Emmanuel Pahud, flute; Eric Le Sage, piano EMI 56488

22:43:00 00:16:17 Wolfgang Amadeus Mozart String Quartet No. 4 in C major Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:00 00:03:31 John Field Nocturne No. 9 in E minor Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

23:05:00 00:11:37 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Quartet No. 2 in G Emmanuel Pahud, flute; Christoph Poppen, violin; Hariolf Schlichtig, viola; Jean-Guihen Queyras, cello EMI 56829

23:19:00 00:06:04 Anatoly Liadov The Enchanted Lake Op 62 George Szell Cleveland Orchestra Sony 93019

23:25:00 00:11:06 Johannes Brahms Andante from Piano Concerto No. 2 Op 83 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Yefim Bronfman, piano Belvedere 8005

23:38:00 00:04:46 Carl Stamitz Andante from Flute Concerto Op 29 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Irena Grafenauer, flute Philips 426318

23:42:00 00:10:53 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Symphony No. 41 James Levine Boston Symphony Orchestra BSO Clas 1001

23:55:00 00:04:00 Wolfgang Amadeus Mozart Andante No. 1 from Symphony No. 31 Sir John Eliot Gardiner English Baroque Soloists Philips 420937