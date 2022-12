Program Guide 01-25-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:01:00 00:23:06 George Frideric Handel Il pastor fido: Suite Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 68257

00:28:00 00:44:22 Franz Schmidt Symphony No. 1 in E major Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9357

01:15:00 00:16:41 Paul Schoenfield Café Music Almeda Trio Albany 1386

01:34:00 00:50:13 Richard Strauss An Alpine Symphony Op 64 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425112

02:26:00 00:26:37 Robert Schumann Fantasy Pieces Op 12 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177

02:55:00 00:36:38 Aram Khachaturian Violin Concerto in D minor Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 59

03:35:00 00:36:41 Johannes Brahms Piano Trio No. 1 in B major Op 8 André Previn, piano; Viktoria Mullova, violin; Heinrich Schiff, cello Philips 442123

04:14:00 00:41:59 Antonín Dvorák Symphony No. 6 in D major Op 60 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430204

04:59:00 00:21:42 Jan Antonín Kozeluch Oboe Concerto in F major Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, oboe DeutGram 4792942

05:23:00 00:13:32 Léo Delibes Le Roi s'amuse: Suite Douglas Bostock Chamber Philharmonic Bohemia Classico 158

05:39:00 00:06:12 John Bull Pavan in the Second Tone Alan Feinberg, piano Steinway 30019

05:46:00 00:05:00 Ludwig van Beethoven Creatures of Prometheus Overture Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

05:52:00 00:05:31 Antonín Dvorák Scherzo from Serenade for Strings Op 22 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:43 Richard Wagner Lohengrin: Bridal Chorus 'Treulich Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

06:15:00 00:05:44 Franz Schubert Alfonso and Estrella: Overture Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

06:20:00 00:07:31 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in A major Thomas Hengelbrock Freiburg Baroque Orchestra DHM 77289

06:30:00 00:04:17 Franz Joseph Haydn Rondo from Piano Concerto No. 11 Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano EMI 56960

06:40:00 00:07:56 Jean Sibelius Karelia Overture Op 10 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 7765

06:50:00 00:02:44 Ottorino Respighi The Birds: Preludio Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

06:51:00 00:04:08 Johann Sebastian Bach Partita No. 2: Sinfonia Jeffrey Biegel, piano Steinway 30001

06:55:00 00:01:59 John Philip Sousa March 'The Lambs' Keith Brion Central Band of the RAF Naxos 559730

07:03:00 00:06:05 Vittorio Monti Csárdás Virtuosi Maxim Vengerov, violin; Vag Papian, piano EMI 57164

07:10:00 00:08:51 John Williams Cowboys Overture John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

07:21:00 00:02:41 Nikolai Rimsky-Korsakov Sadko: Song of India Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano DeutGram 447640

07:25:00 00:03:37 Leroy Anderson Fiddle-Faddle Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

07:30:00 00:04:49 Ferde Grofé Grand Canyon Suite: Sunrise John Williams Boston Pops Orchestra Sony 48224

07:40:00 00:09:09 Johannes Brahms Finale from Symphony No. 4 Op 98 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Belvedere 8005

07:50:00 00:03:42 Sir Edward Elgar Enigma Variations: Nimrod Op 36 Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

07:57:00 00:02:33 George Gershwin Porgy and Bess: I Got Plenty of Nothing Cleveland Orchestra Lorin Maazel Sir Willard White, baritone; Cleveland Orchestra Chorus Decca 4787779

08:07:00 00:05:57 Friedrich Witt Rondo from Flute Concerto Op 8 Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Patrick Gallois, flute Naxos 572089

08:15:00 00:09:17 Mikhail Glinka Spanish Overture No. 1 Sir Charles Mackerras London Symphony Mercury 434352

08:28:00 00:08:51 Georg Philipp Telemann Concerto Polonois in G major Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

08:40:00 00:02:23 Leonard Bernstein West Side Story: Mambo Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

08:45:00 00:08:14 Philip Glass Harpsichord Concerto: Movement I West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

08:55:00 00:04:42 Nigel Hess Ladies In Lavender:Theme London Mozart Players Stuart Morley Claire Jones, harp Silva 6051

09:05:00 00:18:03 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 35 in D major Josef Krips Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

09:28:00 00:06:20 Max Steiner Dark Victory: Suite Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81272

09:40:00 00:04:41 Victor Ewald Moderato from Brass Quintet No. 1 Op 5 Philadelphia Orchestra Members of Ondine 1150

09:45:00 00:06:19 George Frideric Handel Water Music Suite No. 3 in G major Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

09:55:00 00:03:56 Erich Wolfgang Korngold Baby Serenade: Overture Op 24 Werner Andreas Albert NW German Philharmonic CPO 999077

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:05:31 Frédéric Chopin Mazurka No. 12 in A flat major Op 17 Yundi, piano Mercury 4812443

10:06:00 00:01:30 Grazyna Bacewicz Oberek No. 2 Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 52568

10:10:00 00:08:30 Félix Godefroid Danse des sylphes Op 31 Claire Jones, harp Silva 6051

10:19:00 00:04:19 Franz Liszt Transcendental Etude No. 5 in B flat major Claudio Arrau, piano Philips 4788977

10:26:00 00:03:45 Camille Saint-Saëns La jota aragonese Op 64 Geoffrey Simon London Philharmonic Cala 4031

10:31:00 00:05:52 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Final Dance Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

10:41:00 00:06:03 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Chaconne Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

10:48:00 00:01:28 Wolfgang Amadeus Mozart Contradance in G major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

10:52:00 00:18:57 Edvard Grieg Lyric Suite Op 54 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437524

11:11:00 00:04:22 Johan Svendsen Scherzo from String Quartet Op 1 Kontra Quartet Bis 753

11:17:00 00:08:39 Frédéric Chopin Barcarolle in F sharp major Op 60 Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

11:30:00 00:09:44 Carl Maria von Weber Andante & Hungarian Rondo Op 35 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Klaus Thunemann, bassoon Philips 432081

11:42:00 00:07:05 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony in D Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 75736

11:49:00 00:10:15 Claude Debussy Danses sacrée et profane Cleveland Orchestra Pierre Boulez Lisa Wellbaum, harp DeutGram 2121

12:07:00 00:06:47 Sir Arthur Sullivan Ruddigore: Overture Alexander Faris Scottish Chamber Orchestra Nimbus 5066

12:16:00 00:07:08 Sir William Walton Coronation March 'Orb and Sceptre' André Previn Royal Philharmonic Telarc 80125

12:24:00 00:05:26 Claude Bolling Suite No. 1 for Flute & Jazz Piano: Tiempo Libre Sir James Galway, flute; Jorge Gomez, piano RCA 32164

12:32:00 00:04:19 Traditional All Through the Night London Mozart Players Stuart Morley Claire Jones, harp Silva 6051

12:41:00 00:04:14 Aaron Copland Rodeo: Saturday Night Waltz Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 62401

12:47:00 00:09:32 Johann Strauss Jr Waltz 'Artist's Life' Op 316 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

12:58:00 00:01:33 Samuel Scheidt Galliard Battaglia Canadian Brass Steinway 30008

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:31:16 Mario Castelnuovo-Tedesco Violin Concerto No. 2 Op 66 SWR Symphony Orch Pieter-Jelle de Boer Tianwa Yang, violin Naxos 573135

13:35:00 00:12:57 Ernest Bloch Poems of the Sea Sakari Oramo Malmö Symphony Orchestra Bis 639

13:49:00 00:13:08 Lars-Erik Larsson Pastoral Suite Op 19 Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:04:00 00:01:43 Andrea Luchesi Rondo in F major Roberto Plano, piano Concerto 2069

14:06:00 00:06:26 Wolfgang Amadeus Mozart Concert Rondo in E flat major Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

14:15:00 00:10:02 Isaac Albéniz Iberia: Almería Hélène Grimaud, piano DeutGram 24427

14:26:00 00:02:22 Gabriel Fauré Dolly Suite: Spanish Dance Op 56 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

14:32:00 00:09:07 Antonio Vivaldi Viola d'amore Concerto in D major Ars Antigua Rachel Barton Pine, viola Cedille 159

14:43:00 00:11:23 Sir Arthur Sullivan Overture di ballo Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

14:56:00 00:02:49 Gustav Holst First Suite for Military Band: March Op 28 Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80606

15:01:00 00:10:19 André Grétry Céphale et Procris: Ballet Suite Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

15:12:00 00:08:03 Christoph Willibald Gluck Iphigénie en Aulide: Act 2 Ballet Sir John Eliot Gardiner Lyon Opera Orchestra Erato 45003

15:23:00 00:07:25 Sir Edward German Nell Gwyn: Overture John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

15:33:00 00:04:21 Zdenek Fibich Poème London Mozart Players Stuart Morley Claire Jones, harp Silva 6051

15:41:00 00:05:14 Jules Massenet Thaïs: Méditation Royal Philharmonic Andrew Litton Joshua Bell, violin Decca 433519

15:50:00 00:08:21 Mily Balakirev Oriental Fantasy 'Islamey' Op 18 Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 470840

15:58:00 00:06:12 Paul Schoenfield Café Music: Allegro Almeda Trio Albany 1386

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK : Paul Schoenfield's ‘Cafe Music’

16:08:00 00:01:27 Paul Schoenfield Four Souvenirs: Tin Pan Alley Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

16:13:00 00:11:45 Robert Schumann First movement from Symphony No. 4 Op 120 Wilhelm Furtwängler Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

16:28:00 00:03:32 John Lunn Downton Abbey: Theme London Mozart Players Stuart Morley Claire Jones, harp Silva 6051

16:34:00 00:05:07 Johann Sebastian Bach Cantata No.207: Chorus 'Vereinigte Richard Kapp Philharmonia Virtuosi of NY CBS 44651

16:41:00 00:08:15 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Waltz Semyon Bychkov Berlin Philharmonic Philips 420237

16:52:00 00:02:53 Patrick Hawes Prayer to a Guardian Angel Voces8 Matthew Sharp, cello Decca 22601

16:56:00 00:03:00 Jean-Philippe Rameau Les Boréades: Contredanse Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

17:05:00 00:04:47 Traditional Scarborough Fair London Mozart Players Stuart Morley Claire Jones, harp Silva 6051

17:27:00 00:07:50 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 23 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Alfred Brendel, piano Philips 4788977

17:40:00 00:04:51 Gabriel Fauré Barcarolle No. 1 in A minor Op 26 Charles Owen, piano Avie 2240

17:47:00 00:02:57 Gabriel Fauré Barcarolle No. 12 in E flat Op 106 Charles Owen, piano Avie 2240

17:52:00 00:02:16 Miklós Rózsa King of Kings: Resurrection & Finale Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Mormon Tabernacle Choir Telarc 80631

17:56:00 00:03:12 Fernando Obradors El vito Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo; José María Gallardo del Rey, g DeutGram 14777

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:00 00:15:46 Karl Goldmark Wedding March from 'Rustic Wedding' Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

18:26:00 00:04:55 Richard Wagner Tannhäuser: Pilgrims' Chorus Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Men of; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

18:34:00 00:02:50 Traditional The Minstrel Boy Robert Shaw Robert Shaw Chorale; Nancy Brennand, Irish harp RCA 63646

18:39:00 00:13:13 Jan Blockx Flemish Dances Alexander Rahbari Brussels Philharmonic MarcoPolo 223418

18:54:00 00:03:52 Felix Mendelssohn Elijah: He Watching Over Israel Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:00 00:08:03 Gioacchino Rossini La Cenerentola: Overture Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 431653

19:12:00 00:43:32 Ludwig van Beethoven Violin Concerto in D major Op 61 German Chamber Philharmonic Lisa Batiashvili Lisa Batiashvili, violin Sony 733400

19:57:00 00:01:47 Johannes Brahms Intermezzo in A minor Op 118 Orli Shaham, piano Canary 15

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Apollo’s Fire in ‘Resplendent Purcell’ – recorded at First Baptist Church in Cleveland Heights last October- Apollo’s Fire, Jeannette Sorrell, conductor; Molly Netter & Amanda Powell, sopranos; Eric Brenner, countertenor; Karim Sulayman, tenor; Jeffrey Strauss, baritone

Henry Purcell (1659-1695)

Celebrate this Festival (Ode for the Birthday of Queen Mary), Z. 321 (1693)

Selections from King Arthur, Z. 628 (1691)

Selections from Dido & Aeneas, Z. 626 (c. 1688)

Funeral Sentences & Music for the Funeral of Queen Mary, Z. 860 (1695)



21:36:00 00:22:29 Johann Sebastian Bach Violin Concerto in D minor Apollo's Fire Jeannette Sorrell Elizabeth Wallfisch, violin Avie 2207

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by soprano Pretty Yende

Rossini: Una voce poco fa

Gounod: Dieu..Amour ranime mon courage!

Bellini: Respiro...Ah la pena

Rossini: Celeste providence

Bellini: O rendetemi...Vien diletto

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:00 00:03:59 Stephen Goss Jasmine Flower from 'The Chinese Garden' Xuefei Yang, guitar EMI 6322

23:06:00 00:03:17 Edward MacDowell Woodland Sketches: To a Wild Rose Op 51 London Mozart Players Stuart Morley Claire Jones, harp Silva 6051

23:09:00 00:05:05 Claude Debussy Preludes Book 1: Voiles Pascal Rogé, piano Decca 4785437

23:15:00 00:09:38 Sir William Walton Lento from Sonata for Strings Guildhall Strings RCA 7846

23:25:00 00:05:15 Paul Schoenfield Café Music: Andante Almeda Trio Albany 1386

23:31:00 00:09:24 César Franck Psyché and Eros Armin Jordan Basle Symphony Orchestra Erato 88167

23:40:00 00:11:44 Sergei Rachmaninoff Adagio from Piano Concerto No. 2 Op 18 Royal Liverpool Philharmonic Alexander Vedernikov Alexandre Tharaud, piano Erato 557829

23:52:00 00:03:44 Sir Edward Elgar Sospiri Op 70 Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

23:55:00 00:02:43 E. J. Moeran Serenade in G: Air JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034