Program Guide 01-11-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:01:00 00:33:46 George Gershwin Piano Concerto in F major Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Orion Weiss, piano Naxos 559705

00:40:00 00:49:53 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Suite Yoel Levi Cleveland Orchestra Telarc 80089

01:32:00 00:33:54 Franz Joseph Haydn Symphony No. 31 in D major Sir Charles Mackerras Orchestra of St Luke's Telarc 80156

02:10:00 00:22:09 Leonard Bernstein Symphonic Dances from 'West Side Story' Keith Lockhart Utah Symphony Reference 105

02:35:00 00:21:27 Franz Schubert Symphony No. 3 in D major Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

02:58:00 00:25:26 Robert Schumann Cello Concerto in A minor Op 129 Cleveland Orchestra Sir Neville Marriner Lynn Harrell, cello Decca 410019

03:27:00 00:38:26 Maurice Duruflé Requiem Op 9 St Cecilia Academy Orchestra Myung-Whun Chung Cecilia Bartoli, mezzo-soprano; Bryn Terfel, baritone; St Cecilia Academy Chorus DeutGram 459365

04:08:00 00:22:03 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2 in B minor Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Michael Schneider, flute DeutGram 4795448

04:34:00 00:49:48 Dmitri Shostakovich Symphony No. 5 in D minor Op 47 Andris Nelsons Boston Symphony Orchestra DeutGram 4795201

05:26:00 00:13:22 William Alwyn Concerto Grosso No. 2 in G major David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570145

05:43:00 00:08:30 Joaquín Turina La procesión del rocio Op 9 Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80574

05:53:00 00:05:06 Franz Waxman Taras Bulba: Ride to Dubno John Mauceri London Philharmonic LPO 86

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:16 Jacques Offenbach The Tales of Hoffmann: Barcarolle BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Liverpool Philharmonic Choir Chandos 9765

06:15:00 00:07:30 Thomas Frost Little Suite from 'The Notebook for Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra CBS 39431

06:25:00 00:03:38 Felix Mendelssohn Elijah: Thanks be to God Utah Symphony Joseph Silverstein Mormon Tabernacle Choir Decca 436284

06:30:00 00:03:19 Christian Sinding Rustles of Spring Op 32 Daniell Revenaugh, piano Seraphim 73300

06:40:00 00:07:14 Aaron Copland Rodeo: Buckaroo Holiday JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

06:51:00 00:03:37 Reinhold Glière The Red Poppy: Russian Sailor's Dance Steven Smith Cleveland Orch Youth Orch MAA 10706

06:55:00 00:03:14 Frank H. Losey March "Gloria" Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:05:20 Hector Berlioz The Trojans: Trojan March David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80164

07:10:00 00:06:25 Mario Castelnuovo-Tedesco Allegretto from Guitar Concerto No. 1 Op 99 London Symphony Luis García-Navarro Narciso Yepes, guitar PentaTone 202

07:19:00 00:03:20 George Frideric Handel Minuet from Concerto Grosso Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

07:24:00 00:03:38 Edward White Puffin' Billy Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66868

07:30:00 00:04:21 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Scherzo-valse Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

07:40:00 00:07:31 Randall Thompson Allegro from Symphony No. 2 Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

07:50:00 00:04:49 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from String Quartet No. 23 Dover Quartet Cedille 167

07:57:00 00:02:15 Dmitri Shostakovich The Golden Age: Polka Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

08:07:00 00:05:05 Sir Arthur Sullivan The Yeoman of the Guard: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

08:15:00 00:07:10 Tylman Susato The Danserye: Renaissance Dances Ludwig Güttler Güttler Brass Ensemble BerlinClas 1090

08:25:00 00:01:21 Maurice Duruflé Notre Père Op 14 King's Singers Naxos 572987

08:28:00 00:05:49 Johann Sebastian Bach Cantata No. 209: Sinfonia English Chamber Orchestra Simon Preston Philippe Racine, flute Novalis 150088

08:40:00 00:08:11 Maurice Ravel Allegro from String Quartet in F major Melos Quartet DeutGram 4796018

08:50:00 00:04:52 Jean Sibelius Scherzo from Symphony No. 1 Op 39 Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

08:55:00 00:04:25 James Horner Titanic: My Heart Will Go On La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

09:05:00 00:14:18 Joh. Christoph Friedrich Bach Trio in C major Aulos Ensemble Centaur 3068

09:20:00 00:03:37 Fritz Kreisler Tambourin chinois Op 3 Shannon Lee, violin; Pamela Mia Paul, piano Telarc 80695

09:28:00 00:06:26 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No. 1 in D major Op 39 London Philharmonic Sir Andrew Davis Royal Choral Society EMI 28379

09:39:00 00:04:18 Máximo Diego Pujol Suite mágica: Tango Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

09:44:00 00:05:32 Dmitri Shostakovich Allegretto from Symphony No. 5 Op 47 Andris Nelsons Boston Symphony Orchestra DeutGram 4795201

09:50:00 00:06:30 Gabriel Fauré Barcarolle No. 2 in G Op 41 Charles Owen, piano Avie 2240

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:19 Dmitri Shostakovich Hamlet: Flourish & Dance Music Op 32 Andris Nelsons Boston Symphony Orchestra DeutGram 4795201

10:03:00 00:05:17 Dmitri Shostakovich Allegro from Symphony No. 9 Op 70 Andris Nelsons Boston Symphony Orchestra DeutGram 4795201

10:13:00 00:11:09 Rodolfo Halffter Three Sonatas by Antonio Soler Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 894

10:27:00 00:03:44 Antonín Dvorák Legend No. 8 in F major Op 59 Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Supraphon 3533

10:33:00 00:04:34 Edvard Grieg Peer Gynt: Act 4 Prelude 'Morning Mood' Oivin Fjeldstad London Symphony Decca 4785437

10:42:00 00:06:00 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Scherzo-valse Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

10:52:00 00:26:54 Reinhold Glière The Red Poppy: Suite Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

11:22:00 00:07:09 Johann Christian Bach Carattaco: Overture Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

11:33:00 00:09:07 Édouard Lalo Deux Aubades Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

11:44:00 00:08:49 Michael Torke Javelin John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

11:54:00 00:05:12 Frédéric Chopin Impromptu No. 3 in G flat major Op 51 Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 907244

12:06:00 00:07:39 Ludwig van Beethoven Egmont: Overture Op 84 Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

12:16:00 00:07:39 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 3 for Orchestra Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

12:26:00 00:05:02 Jean Sibelius Kuolema: Valse triste Op 44 Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Warner 62190

12:32:00 00:03:19 Christian Sinding Rustles of Spring Op 32 Daniell Revenaugh, piano Seraphim 73300

12:40:00 00:03:11 Clive Richardson Beachcomber Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

12:45:00 00:11:19 Richard Wagner Die Feen: Overture Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

12:59:00 00:01:34 César Cui Orientale Op 50 Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 52568

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:42:16 Ludwig van Beethoven Symphony No. 6 in F major Op 68 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80145

13:46:00 00:14:55 Franz Joseph Haydn Trumpet Concerto in E flat major Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Michael Sachs, trumpet TCO 1024

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:02:35 Peter Tchaikovsky Un poco di Chopin in C sharp minor Op 72 Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

14:05:00 00:04:54 Frédéric Chopin Waltz No. 2 in A flat major Op 34 Maurizio Pollini, piano DeutGram 14190

14:12:00 00:13:06 Antonín Dvorák Scherzo capriccioso Op 66 Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

14:28:00 00:11:06 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Balcony Scene Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

14:44:00 00:08:45 Gioacchino Rossini Il turco in Italia: Overture Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

14:54:00 00:04:59 Franz Schubert Impromptu No. 11 in C major Alfred Brendel, piano Philips 4788977

15:01:00 00:15:31 Anatoly Liadov Eight Russian Folk Songs Op 58 Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 657

15:19:00 00:10:00 Giovanni Battista Sammartini Symphony in A major Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 557298

15:31:00 00:03:37 Percy Grainger Mock Morris Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

15:39:00 00:05:14 Eugène Bozza Children's Overture Timothy Reynish Royal NCM Wind Orchestra Chandos 9897

15:47:00 00:09:16 Richard Wagner Lohengrin: Act 1 Prelude George Szell Cleveland Orchestra Sony 62403

15:58:00 00:03:57 Reinhold Glière The Red Poppy: Heroic Coolie Dance Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell;

COMPOSERS DATEBOOK: Brahms Bides His Time

16:06:00 00:03:25 Maurice Duruflé Sanctus from Requiem Op 9 Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

16:12:00 00:12:10 Dmitri Shostakovich Finale from Symphony No. 5 Op 47 Andris Nelsons Boston Symphony Orchestra DeutGram 4795201

16:28:00 00:06:29 Léon Minkus Don Quixote: Grand pas de deux Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

16:37:00 00:02:02 Randy Newman Family Album: Lionel Teaches Marilyn Gloria Cheng, piano Harm Mundi 907635

16:41:00 00:07:36 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 10 in G major Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Teldec 25914

16:52:00 00:02:59 Eric Whitacre Little Birds Noel Edison Elora Festival Singers; Leslie De' Ath, piano Naxos 559677

16:57:00 00:02:20 Federico Mompou Canción y Danza No. 1 Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

17:05:00 00:04:48 Johannes Brahms Clarinet Quintet: 3rd Movement Op 115 Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

17:26:00 00:08:52 William Boyce Symphony No. 7 in B flat major Op 2 Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

17:40:00 00:04:30 Franz Liszt Consolation No. 3 in D flat major Roberto Plano, piano Decca 4812479

17:46:00 00:03:08 Andrea Luchesi Piano Sonata in C [No. 2] Roberto Plano, piano Concerto 2069

17:52:00 00:03:11 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Menuetto José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

17:57:00 00:02:41 Leroy Anderson Plink, Plank, Plunk! Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:18:25 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet Suite No. 3 Op 101 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80597

18:29:00 00:02:41 Giuseppe Verdi Otello: Fuoco di gioia Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80152

18:34:00 00:03:08 Mario Castelnuovo-Tedesco Love's Labour's Lost: Spanish Dance Op 167 Andrew Mogrelia Malmö Symphony Orchestra Naxos 572823

18:38:00 00:14:03 Dmitri Shostakovich Hamlet: Suite Op 32 Andris Nelsons Boston Symphony Orchestra DeutGram 4795201

18:54:00 00:04:08 Gerald Finzi Love's Labour's Lost: Introduction Op 28 William Boughton English String Orchestra Nimbus 5101

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:24:42 Peter Tchaikovsky Suite No. 4 in G major Op 61 Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

19:29:00 00:26:37 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet Suite No. 1 Op 64 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80597

19:58:00 00:01:20 Peter Tchaikovsky The Seasons: July Op 37 Lang Lang, piano Sony 511758

20:00 CLEVELAND OVATIONS:

CityMusic Cleveland, Stefan Willich, conductor; Elizabeth Freimuth, horn

Johann Strauss Jr: A Night in Venice: Overture

Richard Strauss: Horn Concerto No.2

Johann Strauss Jr: Lagoon Waltz (from A Night in Venice)

Johann Strauss Jr: Kiss Waltz

Johann Strauss: Zampa Galop

Johann Strauss Jr: Pizzicato Polka

Richard Strauss: Waltz from Der Rosenkavalier

Johann Strauss Jr: Voices of Spring

Johann Strauss: Radetzky March

21:20:00 00:35:15 Ludwig van Beethoven Concerto for Violin, Cello & Piano in C major Op 56 CityMusic Cleveland James Gaffigan Daniel Shapiro, piano; Kyung Sun Lee, violin; Edward Arron, cello CityMusic 2

21:55:00 00:03:34 Alexander Borodin Petite Suite: Rustic Mazurka Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings by the Morehouse College Glee Club in honor of Martin Luther King Jr.

Fissinger: The Tabernacle of God

Handel: Hallelujah, Amen

M. Cox: Praise Him!

John Ness Beck: A new heart I will give you

Nicholas Davies: Great is He, the Love Eternal

Mark Fox: Sonnet

Traditional: Insalata Italian

Traditional: Ain't it a shame

Traditional: Heaven is one beautiful place

Traditional: John was a writer

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:00 00:08:10 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Romeo and Juliet Yoel Levi Cleveland Orchestra Telarc 80089

23:10:00 00:09:40 Sir Arnold Bax Elegiac Trio Maarika Järvi, flute; Paul Cortese, viola; Marie-Pierre Langlamet, harp Chandos 9395

23:21:00 00:07:43 Maurice Duruflé Four Motets on Gregorian Chants Op 10 Norman Mackenzie Atlanta Symphony Chorus Telarc 80654

23:29:00 00:08:37 Claude Debussy Andantino from String Quartet Op 10 Quartetto Italiano Philips 4788977

23:38:00 00:05:50 Antonín Dvorák Poetic Tone Pictures: At the Old Castle Op 85 Vassily Primakov, piano Bridge 9309

23:44:00 00:08:06 Johannes Brahms Adagio from Trio Op 114 Franklin Cohen, clarinet; Stephen Geber, cello; Vladimir Ashkenazy, piano Decca 425839

23:53:00 00:03:03 Aram Khachaturian Masquerade: Romance Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

23:56:00 00:03:02 George Frideric Handel Air for Oboe & Orchestra City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553430