Program Guide 01-04-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:01:00 00:27:08 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Concerto No. 1 in G major Vienna Philharmonic Karl Böhm Werner Tripp, flute DeutGram 4795448

00:32:00 00:13:01 Samuel Barber Medea's Dance of Vengeance Op 23 Leonard Slatkin St. Louis Symphony EMI 49463

00:47:00 00:46:27 Josef Suk Symphony No. 1 in E major Op 14 Václav Neumann Czech Philharmonic Supraphon 111964

01:35:00 00:12:13 Claude Arrieu Dixtuor for Winds & Brass Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

01:49:00 00:37:13 Igor Stravinsky Pulcinella - Ballet with Song after Cleveland Orchestra Igor Stravinsky Mary Simmons, soprano; Glenn Schnittke, tenor; Phillip MacGregor, bass Sony 63325

02:28:00 00:43:19 Alexander Glazunov Symphony No. 2 in F sharp minor Op 16 José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 68904

03:16:00 00:33:01 Aaron Copland Billy the Kid David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

03:51:00 00:43:18 Hector Berlioz Harold in Italy Op 16 Helsinki Philharmonic Vladimir Ashkenazy David Aaron Carpenter, viola Ondine 1188

04:38:00 00:13:04 Johann Sebastian Bach Passacaglia & Fugue in C minor Chicago Symphony Brass CSO Res 9011101

04:53:00 00:43:05 Lord Berners The Triumph of Neptune David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia MarcoPolo 223711

05:39:00 00:08:30 Félix Godefroid Danse des sylphes Op 31 Claire Jones, harp Silva 6051

05:48:00 00:07:23 Johann Nepomuk Hummel Allegro from Piano Trio No. 4 Op 65 Beaux Arts Trio Philips 446077

05:57:00 00:02:37 Sergei Prokofiev Cinderella: Mazurka Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 410162

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:11 Claude Debussy Preludes Book 1: The girl with the Geoffrey Simon Philharmonia Orchestra Cala 1025

06:15:00 00:10:20 Johannes Brahms Academic Festival Overture Op 80 Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

06:30:00 00:04:47 Traditional Scarborough Fair London Mozart Players Stuart Morley Claire Jones, harp Silva 6051

06:31:00 00:04:17 Antonín Dvorák Legend No. 2 in G major Op 59 Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Supraphon 3533

06:40:00 00:10:32 Maurice Ravel Sonatine Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901811

06:51:00 00:03:00 Jacques Ibert Entr'acte Paul Fried, flute; David Sussman, guitar GoldenTone 1

06:55:00 00:03:02 John Philip Sousa March 'Hands Across the Sea' John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

07:05:00 00:04:45 Philip Glass Harpsichord Concerto: Movement III West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

07:10:00 00:06:28 Josef Suk Finale from Serenade for Strings Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

07:20:00 00:02:52 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Miller's Dance Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039

07:25:00 00:03:30 Edvard Grieg Peer Gynt: Anitra's Dance Oivin Fjeldstad London Symphony Decca 4785437

07:30:00 00:04:25 Giovanni Battista Pergolesi Siciliano from Violin Concerto in B flat I Solisti Veneti Claudio Scimone Bettina Mussumeli, violin Erato 88172

07:40:00 00:07:03 Sir Edward Elgar Caractacus: Triumphal March Op 35 James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

07:50:00 00:03:32 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Trio No. 2 Op 1 Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

07:55:00 00:04:36 Coldplay Viva la Vida Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

08:07:00 00:06:38 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Violin Concerto No. 3 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4793449

08:15:00 00:09:01 Johann Strauss Jr Waltz 'Vienna Blood' Op 354 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

08:28:00 00:03:32 John Lunn Downton Abbey: Theme London Mozart Players Stuart Morley Claire Jones, harp Silva 6051

08:33:00 00:03:28 John Dowland Kemp's Jig, Mistress Winter's Jump & My La Nef Atma 2650

08:40:00 00:09:06 Darius Milhaud Suite for 2 Pianos 'Scaramouche' Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426284

08:54:00 00:01:48 Anonymous The Agincourt Song Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

08:57:00 00:06:58 Sir William Walton Prelude & Fugue 'The Spitfire' James Judd Florida Philharmonic Harm Mundi 907070

09:10:00 00:16:19 Ralph Vaughan Williams Fantasia on a Theme by Thomas Tallis Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80676

09:28:00 00:03:50 Aaron Copland John Henry Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80117

09:38:00 00:03:26 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals: The Swan Angelika Bachmann, musical saw; Anne-Monika von Twardowski, pn Warner 554295

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:45 Johann Strauss Jr Napoleon March Op 156 Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

10:04:00 00:02:45 Zoltán Kodály Háry János: Entrance of the Emperor Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

10:09:00 00:13:30 Giovanni Battista Pergolesi Violin Concerto in B flat major I Solisti Veneti Claudio Scimone Bettina Mussumeli, violin Erato 88172

10:23:00 00:07:00 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Overture Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

10:31:00 00:04:05 Traditional Toss the Feathers London Mozart Players Stuart Morley Claire Jones, harp Silva 6051

10:40:00 00:04:42 Nigel Hess Ladies In Lavender:Theme London Mozart Players Stuart Morley Claire Jones, harp Silva 6051

10:46:00 00:01:40 Wolfgang Amadeus Mozart German Dance in G major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

10:51:00 00:30:27 Josef Suk Fairy Tale: Suite Op 16 JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572323

11:22:00 00:07:04 Franz Joseph Haydn Scherzando No. 5 in E major Haydn Ensemble Berlin Emmanuel Pahud, flute EMI 56577

11:31:00 00:07:02 Johannes Brahms Rhapsody in G minor Op 79 Hélène Grimaud, piano DeutGram 4795448

11:40:00 00:09:35 Sir Charles Hubert H. Parry Overture to an Unwritten Tragedy Andrew Penny Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553469

11:51:00 00:08:01 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Sonata No. 3 Op 2 HJ Lim, piano EMI 64952

12:07:00 00:09:26 Johannes Brahms Academic Festival Overture Op 80 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 44944

12:17:00 00:08:54 Samuel Barber Overture to 'The School for Scandal' Op 5 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 8958

12:28:00 00:02:38 Johann Strauss Jr Polka 'Tik-Tak' Op 365 Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

12:40:00 00:05:23 Léo Delibes Lakmé: Flower Duet Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

12:42:00 00:03:17 Edward MacDowell Woodland Sketches: To a Wild Rose Op 51 London Mozart Players Stuart Morley Claire Jones, harp Silva 6051

12:46:00 00:08:08 Percy Grainger Green Bushes Steuart Bedford English Chamber Orchestra Decca 425159

12:55:00 00:04:04 Domenico Scarlatti Sonata in E major Duo Amaral DuoAmaral 2013

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:39:31 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 5 in E flat major Op 73 Chamber Orchestra of Europe Nikolaus Harnoncourt Pierre-Laurent Aimard, piano Teldec 47334

13:41:00 00:16:38 Luigi Boccherini Symphony No. 17 in A major Op 35 Chiara Banchini Ensemble 415 Harm Mundi 901291

13:58:00 00:01:35 Wolfgang Amadeus Mozart Contradance 'The Hero Coburg's Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:03:17 Edward MacDowell Woodland Sketches: To a Wild Rose Op 51 London Mozart Players Stuart Morley Claire Jones, harp Silva 6051

14:05:00 00:05:28 Horatio Parker Nocturne from Four Sketches Op 19 Peter Kairoff, piano Albany 315

14:12:00 00:14:49 Josef Suk Fantastic Scherzo Op 25 JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572323

14:28:00 00:07:04 Johann Sebastian Bach Concerto after Vivaldi in F Cyprien Katsaris, piano Sony 66272

14:37:00 00:07:43 Julius Fucik Miramare Overture Op 247 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

14:46:00 00:13:11 Samuel Wesley Symphony No. 4 in D major Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9823

15:02:00 00:15:00 Paul Dukas Overture 'Polyeucte' Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9225

15:18:00 00:08:14 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo for Piano & Orchestra in A major Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras John O'Conor, piano Telarc 80285

15:28:00 00:04:35 Franz Schubert Impromptu No. 2 in E flat major Ingrid Haebler, piano Philips 4788977

15:37:00 00:05:36 Johannes Brahms FAE Sonata: Scherzo in C minor Daniel Hope, violin; Sebastian Knauer, piano DeutGram 15312

15:45:00 00:09:02 Paul Hindemith Concert of Angels from 'Mathis der Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55230

15:55:00 00:02:50 Robert Browne Hall March "Gardes du Corps" Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

15:58:00 00:04:54 Josef Suk Waltz from Serenade for Strings Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Danielpour's Home-Town Tribute

16:07:00 00:04:01 Chris Marshall Heartstrings London Mozart Players Stuart Morley Claire Jones, harp Silva 6051

16:14:00 00:10:37 Richard Wagner Tristan und Isolde: Act 1 Prelude Karl Böhm Bayreuth Festival Orchestra DeutGram 4793449

16:28:00 00:03:17 Craig Armstrong Love Actually: Glasgow Love Theme London Mozart Players Stuart Morley Claire Jones, harp Silva 6051

16:41:00 00:08:07 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from Keyboard Concerto Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

16:52:00 00:02:54 Giovanni Gabrieli Plaudite, psallite, jubilate Deo Vittorio Negri Gregg Smith Singers; Texas Boys' Choir; Edward Tarr Brass Ensemble; E. Power Biggs, organ CBS 42645

16:55:00 00:04:00 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Maidens' Dance Op 118 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

17:05:00 00:06:56 Bernard Herrmann Psycho: Selections José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

17:27:00 00:06:49 Josef Suk Scherzo from Symphony No. 1 Op 14 Václav Neumann Czech Philharmonic Supraphon 111964

17:40:00 00:04:19 Traditional All Through the Night London Mozart Players Stuart Morley Claire Jones, harp Silva 6051

17:46:00 00:03:49 John Thomas Watching the Wheat Jacqueline Kerrod, harp SFM 14

17:52:00 00:03:06 Claude Debussy Petite Suite: Ballet Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

17:56:00 00:03:20 Gabriel Fauré Barcarolle No. 6 in E flat major Op 70 Charles Owen, piano Avie 2240

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:02 Franz Joseph Haydn Symphony No. 88 in G major Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66253

18:34:00 00:05:26 Frédéric Chopin Mazurka No. 13 in A minor Op 17 Vassily Primakov, piano Bridge 9289

18:41:00 00:03:27 Frédéric Chopin Mazurka No. 1 in F sharp minor Op 6 Lara Downes, piano Steinway 30016

18:46:00 00:09:44 Claude Debussy Sarabande & Danse Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

18:57:00 00:02:34 Frédéric Chopin Mazurka No. 41 in C sharp minor Op 63 Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:03:00 00:14:49 Josef Suk Fantastic Scherzo Op 25 JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572323

19:20:00 00:35:35 Antonín Dvorák Symphony No. 7 in D minor Op 70 George Szell Cleveland Orchestra Sony 63151

19:57:00 00:02:41 Edvard Grieg Holberg Suite: Prelude Op 40 Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Cleveland State University

Cleveland State University Faculty Jazz Sextet

Recorded October 3, 2016 at Drinko Hall

John Perrine, saxophone

Joe Miller, trumpet

Bob Fraser, guitar

Rock Wehrman, piano and organ,

Alfredo Gueriero, bass

Bill Ransom, drums

Freddie Hubbard: The Core

Tadd Dameron: Lady Bird

Tadd Dameron: If You Could See Me Now

Tadd Dameron: Hot House

Matt Dennis – Tom Adair: Everything Happens to Me

Wes Montgomery: Four on Six

Sonny Rollins: Pent-Up House

Wayne Shorter: Speak No Evil

John Perrine: Rock Paper Scissors

Juan Tizol – Duke Ellington: Caravan

Perrine – Miller – Fraser – Wehrman – Gueriero – Ransom: Monday Night Blues

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by tenor Vinson Cole

Bizet: J'aime, l'amour

Bizet: La chanson du fou

Bizet: Chanson d'Avrile

Bizet: Absence

Massenet: Ouvre tes yeux bleus

Massenet: Elegie

Massenet: Sonnet

Massenet: Nuit d'Espagne

Hahn: A Chloris

Hahn: Si me vers avaient des ailes

Hahn: D'une prison

Traditional: Give me Jesus

Traditional: Oh what a beautiful city

Traditional: This little light of mine

Traditional: Oh didn't it rain

22:59:00 00:01:34 César Cui Orientale Op 50 Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 52568

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:03:00 00:06:53 Richard Wagner Siegfried: Forest Murmurs George Szell Cleveland Orchestra CBS 46286

23:10:00 00:03:17 Edward MacDowell Woodland Sketches: To a Wild Rose Op 51 London Mozart Players Stuart Morley Claire Jones, harp Silva 6051

23:13:00 00:09:57 Robert Farnon Lake of the Woods Douglas Gamley Royal Philharmonic Reference 47

23:24:00 00:06:48 Josef Suk Elegy in D flat major Op 23 Ahn Trio EMI 56674

23:31:00 00:11:07 Franz Liszt Transcendental Etude No. 9 in A flat major Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

23:44:00 00:10:11 Jean Sibelius The Swan of Tuonela Op 22 Mikko Franck Swedish Radio Symphony Ondine 953

23:55:00 00:03:05 Albert Périlhou La vierge à la crèche La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8730

23:58:00 00:03:09 Manuel Ponce Por ti mi corazon Jason Vieaux, guitar Azica 71287