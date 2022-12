Program Guide 12-06-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:51:20 Sir Edward Elgar Symphony No. 1 in A flat major Op 55

Daniel Barenboim Berlin State Orchestra Decca 4789353

00:55:00 00:15:01 Brian Easdale Red Shoes Ballet

Kenneth Alwyn Philharmonia Orchestra Silva 1094

01:12:00 00:31:06 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 19

Chamber Orchestra of Europe Nikolaus Harnoncourt Pierre-Laurent Aimard, piano Teldec 47334

01:45:00 00:25:04 Carl Maria von Weber Symphony No. 1 in C major Op 19

John Georgiadis Queensland Symphony Naxos 550928

02:12:00 00:15:07 Sir Arnold Bax Tintagel

Vernon Handley BBC Philharmonic Chandos 10122

02:29:00 00:53:30 Henryk Górecki Symphony No. 3 Op 36

London Sinfonietta David Zinman Dawn Upshaw, soprano Nonesuch 79282

03:25:00 00:25:05 Carl Philipp Emanuel Bach Flute Concerto in G major

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

03:52:00 00:29:59 Robert Schumann Piano Quintet in E flat major Op 44

Maria João Pires, piano; Augustin Dumay, violin; Renaud Capuçon, violin; Gérard Caussé, viola; Jian Wang, cello DeutGram 463179

04:25:00 00:27:46 Franz Schubert Symphony No. 1 in D major

Nikolaus Harnoncourt Royal Concertgebouw Orchestra Teldec 91184

04:56:00 00:30:04 Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia Concertante for Winds in E flat

English Chamber Orchestra Ralf Gothóni Anthony Pike, clarinet; John Anderson, oboe; John Thurgood, horn; Julie Price, bassoon Avie 35

05:28:00 00:07:00 Manuel de Falla La vida breve: Interlude & Spanish Dance

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80149

05:55:00 00:03:41 James Pierpont Jingle Bells

Marielle Nordmann, harp; Simion Stanciu, panpipe; Alexandre Lagoya, guitar; Pierre Lenert, viola Erato 45975

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:09 John Rutter Wild Wood Carol

City of London Sinfonia John Rutter Gerald Finley, baritone; Cambridge Singers Collegium 121

06:15:00 00:05:41 Enrique Granados Goyescas: El fandango de candil

Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

06:20:00 00:03:59 Johann Sebastian Bach Easter Oratorio: Sinfonia

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 23416

06:25:00 00:07:31 Ludwig Spohr Finale from Nonet Op 31 Vienna-Berlin Ensemble

Gerhart Hetzel, violin; Wolfram Christ, viola; Georg Faust, cello; Alois Posch, double bass DeutGram 427640

06:40:00 00:11:44 Sir Edward Elgar Finale from Symphony No. 1 Op 55

Daniel Barenboim Berlin State Orchestra Decca 4789353

06:51:00 00:04:27 Gustav Holst In the Bleak Midwinter

Burning River Brass BurnRiver 2008

06:53:00 00:01:45 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Dance of the Sugar Plum

Todd Wilson, organ MAA 11009

06:55:00 00:03:39 Julie Giroux Christmas and Sousa Forever

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 126

07:05:00 00:05:04 Robert Fuchs Finale from Serenade No. 5 Op 53

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

07:10:00 00:08:43 Peter Tchaikovsky Finale from Piano Concerto No. 3 Op 79

Polish Nat'l Radio Symphony Antoni Wit Bernd Glemser, piano Naxos 550819

07:20:00 00:02:39 Martha J. Anderson Sweetest music softly stealing

Paul Hillier Pro Arte Singers Harm Mundi 907233

07:25:00 00:02:18 Jack Rollins & Steve Nelson Frosty the Snowman

Canadian Brass Steinway 30027

07:30:00 00:05:27 Eric Whitacre little tree

Noel Edison Elora Festival Singers; Leslie De' Ath, piano Naxos 559677

07:40:00 00:08:56 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 30

Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80186

07:55:00 00:02:51 Gabriel Pierné March of the Little Lead Soldiers

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

08:07:00 00:04:25 Dave Brubeck Concordia

Yo-Yo Ma, cello; Dave Brubeck, piano; Matt Brubeck, cello; Cyro Baptista, percussion Sony 24414

08:15:00 00:03:43 George Frideric Handel Messiah: Hallelujah

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2008

08:20:00 00:06:56 Aaron Copland Danzón Cubano

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

08:28:00 00:06:04 Frédéric Chopin Grand Valse Brillante from "Les Sylphides"

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

08:42:00 00:02:08 Billy May Green Hornet: Theme

Salut Salon Warner 554295

08:45:00 00:07:50 Gaspar Sanz Selections from 'Suite española'

Christopher Parkening, guitar EMI 49404

08:55:00 00:02:57 Jean Sibelius Julvisa Op 1

Angèle Dubeau La Pietà Analekta 8730

08:55:00 00:03:30 Franz Waxman Old Acquaintance: Elegy for Strings

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

09:05:00 00:15:51 Georges Bizet Scherzo & Finale from Symphony No. 1

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

09:38:00 00:04:20 Antonio Caldara Coriolanus: Overture

Philharmonia Orchestra Simon Wright Wallace Collection Nimbus 5079

09:55:00 00:03:20 Johann Sebastian Bach English Suite No. 3: Prelude

Paramount Brass Centaur 2355

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:01:03 Traditional Boar's Head Carol

Robert Shaw Robert Shaw Chamber Singers Telarc 80377

10:02:00 00:02:37 Ralph Vaughan Williams Wassail Song

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 105

10:07:00 00:12:03 Karol Szymanowski

Concert Overture Op 12 Edward Gardner BBC Symphony Orchestra Chandos 5115

10:21:00 00:07:33 Franz Liszt Transcendental Etude No. 4 in D minor

Claudio Arrau, piano Philips 4788977

10:33:00 00:03:11 Sir Edward Elgar Chanson de matin Op 15

Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

10:40:00 00:06:54 Sir Edward Elgar Scherzo from Symphony No. 1 Op 55

Daniel Barenboim Berlin State Orchestra Decca 4789353

10:51:00 00:23:31 Étienne Méhul Symphony No. 3 in C major

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5185

11:17:00 00:05:00 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 2 in E minor Op 46

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

A CLEVELAND ORCHESTRA CHRISTMAS

11:25:00 00:02:47 Traditional Sussex Carol 'On Christmas Night'

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2011

11:28:00 00:02:57 Traditional Il est né le divin enfant

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

11:31:00 00:02:57 Traditional Sans Day Carol Cleveland Orchestra

Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1996

11:34:00 00:06:25 Randol Alan Bass The Night Before Christmas

Cleveland Orchestra Robert Porco Dorothy Silver, narrator; Reuben Silver, narrator MAA 2008

11:43:00 00:01:37 Michael Praetorius In dulci jubilo

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2011

11:44:00 00:03:30 John Rutter Angels' Carol

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleve Orch Children's Chorus MAA 2014

11:48:00 00:01:08 John Williams Home Alone: Holiday Flight

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2014

11:49:00 00:03:15 Traditional Of the Father's Love Begotten

Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1993

11:50:00 00:03:26 Franz Liszt Paraphrase on Schumann's 'Widmung'

Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

12:07:00 00:04:55 Hector Berlioz The Damnation of Faust: Rákóczy March

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

12:13:00 00:13:40 Bedrich Smetana Má vlast: From Bohemia's Woods and Fields

Nikolaus Harnoncourt Vienna Philharmonic RCA 54331

12:29:00 00:03:58 Wolfgang Amadeus Mozart March in D

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

12:37:00 00:03:47 Alexander Voormolen Baron Hop Suite No. 1: March

Matthias Bamert The Hague Philharmonic Chandos 9815

12:44:00 00:13:58 Gabriel Fauré Ballade in F sharp major Op 19 BBC Philharmonic

Yan Pascal Tortelier Kathryn Stott, piano Chandos 9416

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:29:20 Robert Schumann Piano Quintet in E flat major Op 44

Cleveland Quartet Emanuel Ax, piano RCA 6498

13:32:00 00:23:23 Clara Schumann Piano Concerto in A minor Op 7

Alma Mahler Sinfonietta Stefania Rinaldi Francesco Nicolosi, piano Naxos 557552

13:58:00 00:01:31 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 7 in F major

Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:01:56 Traditional Sussex Carol 'On Christmas Night'

Stephen Cleobury Choir King's College Cambridge King'sColl 1

14:02:00 00:02:07 Traditional Good King Wenceslas

Etherea Vocal Ensemble Delos 3422

14:06:00 00:15:02 Joseph Martin Kraus Symphony in E minor

Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 554777

14:23:00 00:04:44 Frank Bridge Sir Roger de Coverley

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

14:43:00 00:11:44 Sir Edward Elgar Finale from Symphony No. 1 Op 55

Daniel Barenboim Berlin State Orchestra Decca 4789353

14:57:00 00:02:31 Darius Milhaud Brasileira from 'Scaramouche'

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426284

15:00:00 00:16:13 Arthur Foote Suite for Strings in E major Op 63

Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

15:19:00 00:08:25 William Bolcom Graceful Ghost Rag

Gil Shaham, violin; Jonathan Feldman, piano DeutGram 463483

15:29:00 00:03:31 Georg Philipp Telemann Suite for Recorder & Strings in a: Les Plaisirs

Philomel Baroque Orchestra Elissa Berardi, recorder Centaur 2366

15:37:00 00:04:58 George Frideric Handel The Triumph of Time and Disillusionment:

Catherine Mackintosh Orch of Age of Enlightenment BBC 201

15:45:00 00:10:47 Béla Bartók Hungarian Sketches

Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra DeutGram 445825

15:57:00 00:01:34 Jule Styne Let it Snow

Pittsburgh Symphony Brass Four Winds 3029

CLASSICAL MUSIC with Bill O'Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Brubeck's Birthday

15:58:00 00:04:04 Dave Brubeck La Fiesta de la Posada: Lullaby La Pietà

Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8730

16:06:00 00:03:32 John Rutter Donkey Carol

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 121

16:13:00 00:11:55 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 103

Nikolaus Harnoncourt Vienna Philharmonic ViennaPhil 2009

16:29:00 00:02:42 John Williams Home Alone: Precious Moments

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel SCPA Children's Choir; Singing Hoosiers Telarc 80538

16:33:00 00:03:10 Hugh Martin Have Yourself A Merry Little Christmas

Cantus Cantus 1211

16:42:00 00:06:54 Sir Edward Elgar Scherzo from Symphony No. 1 Op 55

Daniel Barenboim Berlin State Orchestra Decca 4789353

16:52:00 00:02:46 Vince Guaraldi Christmas Time is Here

Canadian Brass Steinway 30027

16:56:00 00:02:49 Joseph Beal & James Boothe Jingle Bell Rock

Chamber Ensemble Vienna Boys' Choir DeutGram 23692

17:05:00 00:05:26 John Williams Raiders of the Lost Ark: The Raiders' March

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

17:24:00 00:11:13 Erich Wolfgang Korngold Captain Blood: Suite

André Previn London Symphony DeutGram 471347

17:40:00 00:05:02 Henry J. Gauntlett Once in Royal David's City

Fanfare Tpts, Welsh Guards John Hugh Thomas Huw Tregelles Williams, organ; BBC National Chorus of Wales Nimbus 5310

17:47:00 00:03:39 Traditional Christmas Night

John Hugh Thomas BBC National Chorus of Wales; Huw Tregelles Williams, organ Nimbus 5310

17:52:00 00:02:43 André Grétry Céphale et Procris: Tambourin

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

17:58:00 00:01:29 Johann Sebastian Bach Christmas Oratorio: Break forth, O beauteous heav'nly light

Academy Ancient Music Berlin René Jacobs RIAS Chamber Chorus Harm Mundi 2908304

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:46 Bedrich Smetana Má vlast: The High Castle

Nikolaus Harnoncourt Vienna Philharmonic RCA 54331

18:27:00 00:06:03 David Lovrien Minor Alterations

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 126

18:35:00 00:03:55 John Wasson Jingle Bells Fantasy

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 126

18:41:00 00:11:44 Sir Edward Elgar Finale from Symphony No. 1 Op 55

Daniel Barenboim Berlin State Orchestra Decca 4789353

18:55:00 00:03:43 John Wasson Festival Fanfare for Christmas

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 126

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:25:02 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 3 in G major

Cleveland Orchestra George Szell Isaac Stern, violin Sony 66475

19:29:00 00:27:46 Franz Schubert Symphony No. 1 in D major

Nikolaus Harnoncourt Royal Concertgebouw Orchestra Teldec 91184

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:04:00 00:51:20 Sir Edward Elgar Symphony No. 1 in A flat major Op 55

Daniel Barenboim Berlin State Orchestra Decca 4789353

NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Brubeck's Birthday

21:03:00 00:14:32 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 8 in D major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 63970

21:19:00 00:05:05 Ottorino Respighi Notturno in G flat major

Sergei Babayan, piano ProPiano 224517

21:24:00 00:08:04 Robert Moran Notturno in Weiss

Eric Banks The Esoterics; Alexis Odell, harp; Melissa Walsh, harp Innova 244

21:34:00 00:08:44 Aram Khachaturian Spartacus: Adagio

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 442011

21:44:00 00:08:30 Henryk Górecki Harpsichord Concerto Op 40

Concerto Cologne Mahan Esfahani, harpsichord Archiv 4794481

21:54:00 00:33:32 Peter Tchaikovsky Symphony No. 2 in C minor Op 17

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Teldec 44943

22:29:00 00:08:19 Bechara El-Khoury Unfinished Journey

Basel Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin DeutGram 4795305

22:38:00 00:20:38 Carl Reinecke Wind Sextet in B flat Op 271

Berlin Philharmonic Wind Qnt Manfred Klier, horn Bis 612

QUIET HOUR

23:02:00 00:06:43 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from "Lambach" Symphony

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 63970

23:08:00 00:09:14 Felix Mendelssohn Adagio from String Symphony No. 11

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss Claves 9002

23:20:00 00:05:37 Alan Hovhaness Prayer of Saint Gregory Op 62

I Fiamminghi Rudolf Werthen Benny Wiame, trumpet Telarc 80392

23:25:00 00:11:16 Henryk Górecki Totus tuus Op 60

Robert Shaw Robert Shaw Festival Singers Telarc 80531

23:39:00 00:05:55 Franz Schubert Andante from Symphony No. 1

Nikolaus Harnoncourt Royal Concertgebouw Orchestra Teldec 91184

23:44:00 00:09:07 Robert Schumann March from Piano Quintet Op 44

Maria João Pires, piano; Augustin Dumay, violin; Renaud Capuçon, violin; Gérard Caussé, viola; Jian Wang, cello DeutGram 463179

23:57:00 00:02:34 Ole Bull Solitude on the Mountain

Andrew Penny Orchestra of the Mill Lydian 18132