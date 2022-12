Program Guide 10-28-2016

CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:17:44 Franz Liszt Venezia e Napoli Benjamin Grosvenor, piano Decca 4830255

00:22:00 00:41:47 Richard Strauss Aus Italien Op 16 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425941

01:06:00 00:20:53 Howard Blake Clarinet Concerto Op 329 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Andrew Marriner, clarinet PentaTone 5186506

01:29:00 00:47:20 Peter Tchaikovsky Symphony No. 6 in B minor Op 74 Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Decca 15607

02:18:00 00:41:37 Ottorino Respighi La boutique fantasque Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

03:02:00 00:50:13 Richard Strauss An Alpine Symphony Op 64 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425112

03:54:00 00:26:37 Howard Hanson Symphony No. 1 in E minor Op 21 Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 432008

04:23:00 00:31:04 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 5 in A major Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4793449

04:56:00 00:24:05 William Grant Still Symphony No. 1 "Afro-American" Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9154

05:22:00 00:16:06 Claude Pascal Octet for Winds Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

05:40:00 00:06:45 Hugo Wolf Italian Serenade in G major Brodsky Quartet Chandos 10761

05:52:00 00:04:31 Eugène Dédé Bees and Bumblebees Op 562 Reuben Blundell Gowanus Arts Ensemble New Focus 166

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:09 Frédéric Chopin Tarantelle in A flat major Op 43 Vladimir Ziva Moscow Symphony Naxos 555048

06:12:00 00:06:12 Felix Mendelssohn Finale from Violin Concerto Op 64 London Symphony Piero Gamba Ruggiero Ricci, violin Decca 4785437

06:21:00 00:05:30 Franz Joseph Haydn Adagio from String Quartet No. 23 Op 20 Angeles Quartet Decca 4783695

06:28:00 00:07:03 Jacques Offenbach Monsieur et Madame Denis: Overture Antonio de Almeida Philharmonia Orchestra Philips 422057

06:40:00 00:04:43 Giuseppe Matteo Alberti Sinfonia teatrale for 4 Trumpets & Philharmonia Orchestra Christopher Warren-Green Wallace Collection Nimbus 5017

06:47:00 00:04:01 Carl Maria von Weber Rondo from Piano Sonata No. 1 Op 24 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584

06:51:00 00:03:41 Gabriel Fauré Sicilienne Op 78 Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe d'amore Decca 4782564

06:55:00 00:03:02 John Philip Sousa March 'Corcoran Cadets' Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:04:00 00:03:37 Howard Blake The Snowman: Walking in the Air Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

07:15:00 00:07:55 Peter Tchaikovsky Waltz from Symphony No. 6 Op 74 Seiji Ozawa Orchestra of Paris Philips 4788977

07:25:00 00:03:14 Ari Pulkkinen Angry Birds: Main Theme Andrew Skeet London Philharmonic X5 Group 2011

07:30:00 00:05:02 Sérgio Assad Gypsy Slopes from 'Interchange' Delaware Symphony David Amado William Kanengiser, guitar; Scott Tennant, guitar; John Dearman, guitar; Matthew Greif, guitar Telarc 31754

07:40:00 00:09:19 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Symphony No. 40 Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

07:50:00 00:03:56 Maurice Ravel Finale from Piano Concerto in G major Cleveland Orchestra Pierre Boulez Krystian Zimerman, piano DeutGram 449213

07:55:00 00:03:12 Aaron Copland Rodeo: Hoedown Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

08:05:00 00:05:26 Claude Bolling Suite No. 1 for Flute & Jazz Piano: Tiempo Libre Sir James Galway, flute; Jorge Gomez, piano RCA 32164

08:15:00 00:08:25 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #27 Op 20 Angeles Quartet Decca 4783695

08:25:00 00:02:08 Gabriel Pierné Cydalise: March of the Little Fauns Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 7716

08:29:00 00:05:59 Johann Sebastian Bach Cantata No. 146: Duet 'My Spirit Be Philharmonia Virtuosi of NY Richard Kapp Edward Carroll, trumpet; Lee Soper, trumpet CBS 44651

08:40:00 00:08:28 Joaquín Turina The Bullfighter's Prayer Op 34 Brodsky Quartet Chandos 10761

08:50:00 00:03:56 Karl Jenkins Benedictus Stephen Layton Polyphony DeutGram 4793232

08:55:00 00:03:38 Nino Rota Romeo and Juliet: Love Theme Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

09:05:00 00:15:47 Howard Hanson Merry Mount: Suite Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 559702

09:27:00 00:05:15 Andrew Lloyd Webber The Phantom of the Opera: Overture Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:35:00 00:04:13 Benjamin Godard Suite: Waltz Op 116 Jeffrey Khaner, flute; Hugh Sung, piano Avie 2131

09:55:00 00:03:07 Ludwig van Beethoven Minuet in G major Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 457619

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:48 George Gershwin Promenade 'Walking the Dog' Fazil Say, piano Teldec 26202

10:03:00 00:02:39 Leroy Anderson Promenade Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

10:08:00 00:11:51 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 17 in G major Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

10:21:00 00:06:03 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Chaconne Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

10:29:00 00:03:30 Yin Chengzong Prelude from 'Yellow River' Concerto China Philharmonic Long Yu Lang Lang, piano DeutGram 8233

10:37:00 00:08:36 He Zhanhao & Chen Gang Falling in Love from 'The Butterfly Xuefei Yang, guitar EMI 6322

10:46:00 00:01:35 Arthur Benjamin Jamaican Rumba Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63034

10:50:00 00:26:25 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 27 in D major Op 20 Angeles Quartet Decca 4783695

11:18:00 00:06:50 Dmitry Bortnyansky Choral Concerto No. 2 'Let my Prayer Paul Hillier Estonian Phil. Chamber Choir Harm Mundi 2908304

11:19:00 00:09:44 Claude Debussy Sarabande & Danse Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

11:24:00 00:09:08 Peter Tchaikovsky Swan Lake: White Swan Pas de Deux Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Kirill Terentiev, violin; Zenon Zalitsailo, cello Decca 10104

11:32:00 00:09:41 Luigi Cherubini The Portuguese Hotel: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

11:43:00 00:12:25 Louise Farrenc Scherzo & Finale from Symphony No. 3 Op 36 Johannes Goritzki NDR Radio Philharmonic CPO 999603

11:57:00 00:02:25 François Joseph Gossec Gavotte Philharmonia Virtuosi of NY Richard Kapp Hubert Laws, flute CBS 37216

12:06:00 00:07:45 Carl Maria von Weber Jubilation Overture Gustav Kuhn Dresden State Orchestra Capriccio 10052

12:16:00 00:07:39 George W. Chadwick Symphonic Sketches: Jubilee Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9334

12:27:00 00:03:32 Léo Delibes Coppélia: Czárdás Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

12:32:00 00:03:24 Zez Confrey Kitten on the Keys Richard Dowling, piano Klavier 77035

12:38:00 00:02:32 Leroy Anderson The Waltzing Cat Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

12:42:00 00:09:05 Antonín Dvorák King and Charcoal Burner: Overture Robert Stankovsky Czecho-Slovak State Phil MarcoPolo 223272

12:53:00 00:06:16 Camille Saint-Saëns Caprice-Waltz 'Wedding Cake' Op 76 Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Joel Fan, piano Reference 134

THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:43:57 Franz Schubert Symphony 'Grand Duo' in C major Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 423655

13:46:00 00:12:09 John Knowles Paine Poseidon and Amphitrite Op 44 JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 559748

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:01:55 Kurt Weill The Ballade of Mack the Knife from London Symphony Michael Tilson Thomas Members of CBS 44798

14:02:00 00:02:39 Kurt Weill Lady in the Dark: My Ship North German Radio Symphony Sir John Eliot Gardiner Anne Sofie von Otter, mezzo DeutGram 4795448

14:07:00 00:14:48 Alexander Glazunov Stenka Razin Op 13 Ernest Ansermet Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

14:25:00 00:10:32 Maurice Ravel Sonatine Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901811

14:39:00 00:13:54 Frédéric Chopin Concert Rondo 'Krakowiak' Op 14 Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Joel Fan, piano Reference 134

14:54:00 00:03:24 Edvard Grieg Holberg Suite: Gavotte & Musette Op 40 Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

15:01:00 00:17:36 Camille Saint-Saëns Septet in E flat major Op 65 Ensemble Vivant OpeningDay 9379

15:20:00 00:08:16 Sergei Prokofiev Cinderella: Cinderella at the Palace Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 550968

15:30:00 00:04:06 Franz Joseph Haydn The Creation: The Heavens Are Telling Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

15:38:00 00:07:32 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #47 Op 55 Angeles Quartet Decca 4783695

15:49:00 00:07:45 Alexander Borodin In the Steppes of Central Asia Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 470840

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Strauss Goes Mountain-Climbing

15:58:00 00:04:54 Ruperto Chapì La Revoltosa: Prelude Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 56576

16:06:00 00:02:30 Francisco Tárrega Malaguena Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

16:12:00 00:14:27 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 16 in A major Op 9 Angeles Quartet Decca 4783695

16:30:00 00:02:02 Louiguy La vie en rose Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

16:32:00 00:02:48 Marguerite Monnot Les amants d'un jour Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

16:36:00 00:02:43 Georges Bizet Carmen: Seguidilla 'Près des remparts de Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe Sol Gabetta, cello RCA 735962

16:41:00 00:07:54 John Williams Star Wars: Throne Room & End Title John Williams Skywalker Symphony Orchestra Sony 45947

16:52:00 00:03:31 Randy Newman The Natural: Suite Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80468

16:58:00 00:01:17 Johannes Brahms Waltz No. 2 in E Op 39 Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

17:23:00 00:11:53 "PDQ Bach" Oratorio 'Oedipus Tex' Pt. 1 Hoople Off-Season Philharmonic Newton Wayland Peter Schickele, vocal; Okay Chorale Telarc 80239

17:40:00 00:05:32 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #24 Op 20 Angeles Quartet Decca 4783695

17:47:00 00:02:44 Franz Joseph Haydn Finale from String Quartet No. 28 Op 20 Angeles Quartet Decca 4783695

17:52:00 00:03:12 John Philip Sousa March 'The National Game' Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

17:56:00 00:03:07 Jorge Gomez Badinerie from Bach's Orch Suite No. 2 Tiempo Libre Sir James Galway, flute; Jorge Gomez, piano RCA 32164

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:17:18 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 55 in D major Op 71 Angeles Quartet Decca 4783695

18:28:00 00:03:05 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 11 in F major Op 72 George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

18:33:00 00:02:56 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 15 in C major Op 72 George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

18:38:00 00:15:28 Howard Blake Bassoon Concerto Op 607 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Gustavo Nunez, bassoon PentaTone 5186506

18:56:00 00:02:54 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 5 in A major Op 46 Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:08:21 Nikolai Rimsky-Korsakov May Night: Overture Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

19:12:00 00:42:20 Peter Tchaikovsky Symphony No. 6 in B minor Op 74 Lorin Maazel Cleveland Orchestra CBS 37834

19:57:00 00:02:14 Mario Castelnuovo-Tedesco Sea Murmurs Op 24 Daniel Hope, violin; Maria Todtenhaupt, harp DeutGram 4792954

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:10:31 Franz Schubert Rosamunde: Overture Riccardo Muti Vienna Philharmonic EMI 54873

20:15:00 00:19:49 Edvard Grieg Holberg Suite Op 40 Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

20:37:00 00:21:33 Joaquín Rodrigo Fantasía para un gentilhombre Philharmonia Orchestra Luis García-Navarro Narciso Yepes, guitar DeutGram 4795448

21:00 CHAMBER MUSIC SOCIETY OF LINCOLN CENTER with Elliott Forrest: Eight and Nine

Dmitri Shostakovich: Prelude and Scherzo for String Octet Op 11

Alexander Sitkovetsky, Soovin Kim, Areta Zhulla, Bella Hristova, violins; Yura Lee, Paul Neubauer, violas; Dmitri Atapine, Nicholas Canellakis, cellos

Ludwig van Beethoven: Septet in E-flat Op 20

Romie de Guise-Langlois, clarinet; Peter Kolkay, bassoon; Radovan Vlatkovic, horn; Elmar Oliveira, violin; Cynthia Phelps, viola; Nicholas Canellakis, cello; Kurt Muroki, double bass



22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, The Cleveland Consent Decree: Tracking Progress with Matthew Barge, Partner & Co-Executive Director, Police Assessment Resource Center; on October 1, 2015, Mr. Barge was selected as Cleveland Police Monitor to oversee the implementation of a consent decree between the City of Cleveland and United States which requires the Cleveland Division of Police to enact a number of specific reforms. While the consent decree will likely take five years to implement, work has already begun this year to craft a new use-of-force policy, train officers to better handle mental health crises, and to build bridges with the community, including addressing and investigating citizen complaints. In this Friday Forum, Mr. Barge discusses what progress has been made and what reforms still need to be enacted in regards to the Cleveland consent decree.



QUIET HOUR

23:02:00 00:04:17 Howard Blake Andante from Flute Concerto Op 493 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Jaime Martin, flute PentaTone 506

23:06:00 00:10:06 Gerald Finzi Introit in F major Op 6 City of London Sinfonia Richard Hickox Tasmin Little, violin Chandos 9888

23:36:00 00:08:02 Howard Hanson Andante from Symphony No. 2 Op 30 Leonard Slatkin St. Louis Symphony EMI 6612

23:44:00 00:09:56 John Knowles Paine Adagio from Symphony No. 1 Op 23 Zubin Mehta New York Philharmonic New World 374

23:55:00 00:03:10 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 3: Italiana Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309