Program Guide 10-21-2016

CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:21:57 Sir Malcolm Arnold Guitar Concerto Op 67 Melos Ensemble Malcolm Arnold Julian Bream, guitar RCA 300350

00:26:00 00:31:36 Jean Sibelius Symphony No. 5 in E flat major Op 82 Sir Simon Rattle Philharmonia Orchestra EMI 64737

01:00:00 00:23:34 Franz Joseph Haydn Symphony No. 85 in B flat major Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 46313

01:26:00 00:25:16 Alberto Ginastera Harp Concerto Op 25 Oberlin Symphony Orchestra Raphael Jiménez Yolanda Kondonassis, harp OberlinMus 1604

01:53:00 00:43:32 Igor Stravinsky The Fairy's Kiss Oliver Knussen Cleveland Orchestra DeutGram 449205

02:38:00 00:43:47 Peter Tchaikovsky Symphony No. 1 in G minor Op 13 Claudio Abbado Chicago Symphony Orchestra Sony 48056

03:24:00 00:46:03 Richard Strauss Ein Heldenleben Op 40 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436444

04:12:00 00:28:07 Henri Sauguet Les forains Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

04:42:00 00:37:25 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 5 in E flat major Op 73 Cleveland Orchestra George Szell Leon Fleisher, piano Sony 42445

05:21:00 00:14:49 Vincent d'Indy Fantasy on Popular French Themes Op 31 Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe Decca 4782564

05:38:00 00:08:01 Oskar Nedbal The Winegrower's Bride: Overture Douglas Bostock Carlsbad Symphony Classico 192

05:47:00 00:09:37 Sergei Taneyev Finale from Piano Trio Op 22 Mikhail Pletnev, piano; Vadim Repin, violin; Lynn Harrell, cello DeutGram 4775419

05:57:00 00:02:53 Johann Sebastian Bach Partita for solo flute: Bourrée anglaise Joshua Smith, flute Delos 3402

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:55 Franz Anton Hoffmeister Rondo Allegro from Viola Concerto in B flat major Baltimore Chamber Orchestra Markand Thakar Victoria Chiang, viola Naxos 572162

06:15:00 00:07:33 E. J. Moeran Serenade in G: Galop, Minuet & Rigadoon JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034

06:25:00 00:03:00 Jacques Ibert Entr'acte Paul Fried, flute; David Sussman, guitar GoldenTone 1

06:30:00 00:03:54 Wolfgang Amadeus Mozart The Impresario: Overture Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

06:34:00 00:01:14 Julio Sagreras El colibrí Jason Vieaux, guitar Azica 71287

06:40:00 00:07:48 Jean Sibelius Finale from Symphony No. 5 Op 82 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

06:51:00 00:04:10 Manuel de Falla El amor brujo: Ritual Fire Dance Rafael Frühbeck de Burgos London Symphony MCA 25887

06:58:00 00:03:27 John Philip Sousa March 'The Pathfinder of Panama' Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:05:00 00:05:02 Antonio Vivaldi Allegro from 'Autumn' Concerto in F major English Chamber Orchestra David Lockington Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7790

07:14:00 00:07:38 Alexander Reinagle Occasional Overture in D major Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 559654

07:23:00 00:03:21 Leo Arnaud Three Fanfares Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

07:30:00 00:04:26 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Bassoon Concerto Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi David McGill, bassoon Decca 443176

07:40:00 00:09:06 Darius Milhaud Suite for 2 Pianos 'Scaramouche' Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426284

07:50:00 00:02:13 Carl Maria von Weber Turandot: March Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8766

07:54:00 00:04:45 Johann Strauss Jr Artists Quadrille Op 201 Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

08:08:00 00:05:45 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Dance of the Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

08:15:00 00:09:11 Aram Khachaturian Finale from Violin Concerto Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 59

08:28:00 00:04:58 George Frideric Handel The Triumph of Time and Disillusionment: Catherine Mackintosh Orch of Age of Enlightenment BBC 201

08:33:00 00:04:03 Jean-Philippe Rameau The Gathering of Birds Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

08:44:00 00:08:37 Ludwig van Beethoven Shepherd's Song from Symphony No. 6 Op 68 Douglas Boyd Manchester Camerata Avie 2242

08:53:00 00:03:29 Domenico Zipoli Battaglia Imperiale Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9957

08:59:00 00:04:11 John Williams Memoirs of a Geisha: Going to School Chicago Symphony Orchestra John Williams Yo-Yo Ma, cello Sony 752307

09:10:00 00:17:55 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 1 Op 1 Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 1014

09:33:00 00:07:58 Franz Waxman A Place in the Sun: Suite London Symphony John Williams Grover Washington, alto sax Sony 62788

09:43:00 00:04:56 Marc-André Hamelin Etude No. 3 in B minor Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789

09:50:00 00:03:47 Robert Schumann Scherzo from String Quartet No. 1 Op 41 Cavani String Quartet Azica 71203

09:56:00 00:02:02 George Gershwin Prelude 'Novelette in Fourths' Fazil Say, piano Teldec 26202

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:27 Frédéric Chopin Mazurka No. 10 in B flat major Op 17 Yundi, piano Mercury 4812443

10:04:00 00:02:00 Alexander Scriabin Etude in B Op 8 Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287

10:08:00 00:12:39 Alberto Ginastera Guitar Sonata Op 47 Jason Vieaux, guitar OberlinMus 1604

10:24:00 00:05:38 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in G major Andrew Parrott Taverner Players EMI 54208

10:30:00 00:03:33 Antonín Dvorák Cypress No. 4 Cypress String Quartet Avie 2275

10:37:00 00:03:44 Antonín Dvorák Legend No. 8 in F major Op 59 Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

10:42:00 00:05:51 Sergei Prokofiev War and Peace: Intermezzo "May Night" Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

10:51:00 00:28:59 Franz Berwald Symphony No. 3 in C major Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553052

11:22:00 00:08:53 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 1 Op 138 Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

11:34:00 00:07:30 Henri Sauguet La cigale et la fourmi Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

11:44:00 00:10:03 Benjamin Carr Federal Overture Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 559654

11:57:00 00:02:33 Leroy Anderson Bugler's Holiday BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Catherine Moore, trumpet; David McCallum, trumpet; John Blackshaw, trumpet Naxos 559313

12:07:00 00:12:19 James Hewitt New Medley Overture in C major Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 559654

12:21:00 00:05:36 Virgil Thomson Fugue & Chorale on 'Yankee Doodle' Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 60983

12:27:00 00:02:47 Samuel E. Morris March "The Kilties" Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

12:32:00 00:03:03 Aaron Copland Old American Songs Set No. 1: The St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Thomas Hampson, baritone Teldec 77310

12:38:00 00:03:32 Reinhold Glière The Red Poppy: Russian Sailor's Dance Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

12:44:00 00:11:55 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade: Finale Op 35 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Daniel Majeske, violin Decca 4787779

12:57:00 00:01:43 Giacomo Puccini March 'Electric Shock' Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:31:36 Jean Sibelius Symphony No. 5 in E flat major Op 82 Sir Simon Rattle Philharmonia Orchestra EMI 64737

13:34:00 00:24:21 Edvard Grieg Old Norwegian Romance with Variations Op 51 Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:03:18 Alberto Ginastera Danzas Argentinas: Danza de la moza Orli Shaham, piano OberlinMus 1604

14:04:00 00:03:01 Alberto Ginastera Danzas Argentinas: Danza del gaucho Orli Shaham, piano OberlinMus 1604

14:09:00 00:15:43 Franz Joseph Haydn Symphony No. 12 in E major Christoph von Dohnányi Vienna Philharmonic ViennaPhil 2009

14:40:00 00:11:00 Felix Mendelssohn String Symphony No. 5 in B flat major Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

14:53:00 00:05:03 Sergei Rachmaninoff Slava Op 11 Antonio Pompa-Baldi, piano; Emanuela Friscioni, piano Centaur 3062

15:01:00 00:21:57 Sir Malcolm Arnold Guitar Concerto Op 67 Melos Ensemble Malcolm Arnold Julian Bream, guitar RCA 300350

15:26:00 00:05:59 William Schuman New England Triptych: Chester Lt. Col. Jason K. Fettig United States Marine Band Altissimo 4032

15:33:00 00:04:08 Alexander Glazunov Novelette No. 3 for Strings Op 15 St. Petersburg String Quartet Delos 3262

15:40:00 00:06:06 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tsar's Bride: Overture Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

15:48:00 00:08:11 Antonio Vivaldi Flute Concerto in D major Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan Janet See, flute Harm Mundi 905193

15:58:00 00:03:46 Sir Malcolm Arnold Overseas March Op 70 Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 66

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Offenbach Puts a Critic to Work

16:06:00 00:03:33 Alfred Newman Captain from Castile: Conquest Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80682

16:12:00 00:12:05 Johann Sebastian Bach Concerto for Oboe & Violin in C minor Bavarian Radio Symphony Lisa Batiashvili Lisa Batiashvili, violin; François Leleux, oboe DeutGram 4792479

16:28:00 00:04:49 Sir Malcolm Arnold The Roots of Heaven: Overture Rumon Gamba BBC Philharmonic Chandos 9851

16:35:00 00:04:41 Ludwig van Beethoven Finale from Sonata No. 18 Op 31 Peter Takács, piano Cambria 1175

16:41:00 00:03:51 Aaron Copland Billy the Kid: Waltz Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 77310

16:46:00 00:03:35 Aaron Copland Old American Songs Set No. 2: The St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Thomas Hampson, baritone Teldec 77310

16:52:00 00:03:11 Leroy Anderson Sandpaper Ballet Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

16:56:00 00:03:09 Ernesto Lecuona Danza lucumi Kathryn Stott, piano EMI 56803

17:05:00 00:05:20 Dmitri Kabalevsky Finale from Violin Concerto Op 48 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev Gil Shaham, violin DeutGram 457064

17:27:00 00:07:48 Alberto Ginastera Danzas Argentinas Op 2 Orli Shaham, piano OberlinMus 1604

17:40:00 00:05:16 Luther Henderson Tuba Tiger Rag Canadian Brass Steinway 30008

17:47:00 00:02:58 Traditional Just a Closer Walk with Thee Canadian Brass Steinway 30008

17:52:00 00:02:29 Stephen Sondheim Company: Side by Side by Side Don Sebesky London Symphony EMI 54285

17:56:00 00:03:18 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Gavotte Piers Lane, piano Hyperion 67344

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:20:40 Aaron Copland The Tender Land: Suite Aaron Copland Boston Symphony Orchestra RCA 300350

18:32:00 00:05:49 Joseph Canteloube Songs of the Auvergne: Baïlèro Academy St. Martin in Fields Edward Gardner Kate Royal, soprano EMI 94419

18:40:00 00:02:44 Joseph Canteloube Lullaby from 'Songs of the Auvergne' Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe Sol Gabetta, cello RCA 735962

18:44:00 00:08:57 Alberto Ginastera Pampeana No. 1 Op 16 Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano OberlinMus 1604

18:56:00 00:02:58 Alberto Ginastera Scherzo from Guitar Sonata Op 47 Jason Vieaux, guitar OberlinMus 1604

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:21:20 Franz Schubert Symphony No. 3 in D major Carlos Kleiber Vienna Philharmonic DeutGram 4793449

19:25:00 00:30:17 Felix Mendelssohn Symphony No. 1 in C minor Op 11 Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98275

19:56:00 00:02:54 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 7 in C minor Op 46 George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:07:00 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Overture Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

20:11:00 00:10:25 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 2 in C sharp minor Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

20:23:00 00:34:02 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 2 in C minor Op 18 Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner Van Cliburn, piano RCA 55912

20:58:00 00:01:28 Alexander Scriabin Prelude in B major Op 11 Yuja Wang, piano DeutGram 16606

21:00 CHAMBER MUSIC SOCIETY OF LINCOLN CENTER with Elliott Forrest: Haydn & Beethoven

Franz Joseph Haydn: Piano Trio No. 25 in e Hob. XV:12 Gilbert Kalish, piano; Nicolas Dautricourt, violin; Torleif Thedéen, cello

Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 10 in E-flat Op 74 ‘Harp’ Orion String Quartet (Daniel Phillips, Todd Phillips, violin; Steven Tenenbom, viola; Timothy Eddy, cello)

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Combating the Lead Poisoning Crisis in Cleveland,

a panel discussion; almost one year ago, The Plain Dealer began a series chronicling Cleveland's legacy of lead poising and how it connected with current concerns

about education and violence among youth. The problem isn't new. Since 2000, approximately 40,000 children in Cuyahoga County suffered from lead poisoning;

80 percent of them lived in the city of Cleveland. Panelists include: Robert Cole, Managing Attorney, Advocates for Basic Legal Equality, Inc.,

Rachel Dissell, reporter, The Plain Dealer, Natoya J. Walker Minor, Chief of Public Affairs, City of Cleveland, with moderator WKYC news reporter Andrew Horansky.

QUIET HOUR

23:02:00 00:04:55 Joseph Canteloube La delaïssádo from "Songs of the Academy St. Martin in Fields Edward Gardner Kate Royal, soprano EMI 94419

23:06:00 00:08:34 Hector Berlioz Harold in Italy: Pilgrims' March Op 16 London Symphony Sir Colin Davis Nobuko Imai, viola Philips 4788977

23:17:00 00:09:04 Samuel Barber Andante from Violin Concerto Op 14 St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89029

23:26:00 00:11:02 Ralph Vaughan Williams Five Variants of 'Dives & Lazarus' Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 442427

23:39:00 00:04:30 Franz Liszt Consolation No. 3 in D flat major Roberto Plano, piano Decca 4812479

23:43:00 00:10:01 Franz Schubert Andante from Piano Trio No. 1 Beaux Arts Trio Philips 4788977

23:55:00 00:03:09 Sir Malcolm Arnold Solitaire: Sarabande Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

23:58:00 00:01:21 Maurice Duruflé Notre Père Op 14 King's Singers Naxos 572987