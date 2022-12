Program Guide 10-17-2016

CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:00:00 00:25:15 Ermanno Wolf-Ferrari Suite Concertino in F major Op 16 Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Giuseppe Giabocchi, bassoon Naxos 572921

00:27:00 00:32:13 Herbert Howells Suite for Orchestra "The B's" Richard Hickox London Symphony Chandos 9557

01:01:00 00:40:27 Johannes Brahms Violin Concerto in D major Op 77 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Hilary Hahn, violin Sony 89649

01:43:00 00:54:27 Ludwig van Beethoven Variations on a Waltz by Diabelli Op 120 Stephen Kovacevich, piano Philips 4788977

02:39:00 00:29:13 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 1 in F sharp minor Op 1 Helsinki Philharmonic Vladimir Ashkenazy Alexander Ghindin, piano Ondine 977

03:10:00 00:26:26 Moritz Moszkowski From Foreign Lands Op 23 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 138

03:38:00 00:35:27 Igor Stravinsky Symphony in E flat major Op 1 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 453434

04:15:00 00:20:44 Felix Mendelssohn Piano Concerto No. 1 in G minor Op 25 Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Lang Lang, piano DeutGram 4795448

04:38:00 00:38:19 Franz Schubert String Quartet No. 14 in D minor Jasper Quartet Sono Lumin 92152

05:18:00 00:15:03 Hugo Wolf Scherzo & Finale Daniel Barenboim Orchestra of Paris Erato 45416

05:38:00 00:07:01 William Boyce Symphony No. 4 in F major Op 2 Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

05:45:38 00:04:55 Giacomo Puccini Manon Lescaut: Intermezzo Massimo La Rosa, trombone; Elizabeth DeMio, piano MLR 2013

05:50:00 00:07:20 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 88 Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98265

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:45 Gian Carlo Menotti Sebastian: Barcarolle Andrew Schenck New Zealand Symphony Koch Intl 7005

06:15:00 00:08:36 Ralph Vaughan Williams Six Studies in English Folk Song Janet Hilton, clarinet; Keith Swallow, piano Chandos 2419

06:22:00 00:06:28 Josef Suk Finale from Serenade for Strings Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

06:28:00 00:06:12 Moritz Moszkowski Torch Dance Op 51 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 138

06:40:00 00:08:11 Johann Strauss Jr Die Fledermaus: Overture Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70901

06:51:00 00:01:40 Gus Edwards In My Merry Oldsmobile Milan Turkovic, bassoon; Daniele Damiano, bassoon; Clelia Goldings, bassoon; Richard Galler, bassoon; Peter Sadlo, percussion Koch Intl 1374

06:52:00 00:02:32 Anthony Holborne Almaine 'The Honeysuckle' Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

06:55:00 00:02:37 Karl King March 'Sarasota' Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:06:12 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #64 Op 76 Carmina Quartet Denon 78963

07:10:00 00:05:54 Felix Mendelssohn Finale from Piano Concerto No. 1 Op 25 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Saleem Ashkar, piano Decca 4810778

07:20:00 00:04:00 George Frideric Handel Israel in Egypt: But as for his people English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 432110

07:25:00 00:03:33 John Rutter Suite Antique: A Jazz Waltz West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon John McMurtery, flute; Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

07:25:00 00:02:50 Jean-Baptiste Lully Le Bourgeois Gentilhomme: Overture Tempesta di Mare Chandos 805

07:30:00 00:04:40 Peter Tchaikovsky Coronation March in D major Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80541

07:40:00 00:04:43 Claude Bolling Hispanic Dance Sir Angel Romero, guitar; George Shearing, piano; Shelley Manne, percussion; Ray Brown, bass EMI 47192

07:44:00 00:04:57 Johannes Brahms Intermezzo in E flat major Op 117 Orli Shaham, piano Canary 15

07:51:00 00:02:00 Francisco Tárrega Lágrima Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

07:55:00 00:03:46 Richard Rodgers The King and I: March of the Siamese Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

08:07:00 00:06:30 Antonio Vivaldi Violin Concerto in G major English Concert Trevor Pinnock Simon Standage, violin Archiv 423094

08:15:00 00:09:00 Johannes Brahms Scherzo & Rondo from Serenade No. 1 Op 11 Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 5

08:27:00 00:07:24 Henry Charles Litolff Scherzo from Concerto Symphonique No. 4 Op 102 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas Yuja Wang, piano SF Sym 60

08:38:00 00:09:10 Alberto Ginastera Suite of Native Dances Op 15 Gisèle Ben-Dor Jerusalem Symphony Orchestra Naxos 570999

08:49:00 00:02:15 John Dowland Fine knacks for ladies La Nef Atma 2650

08:51:00 00:02:12 Anonymous Hark, I Hear the Harps Eternal Karen P. Thomas Seattle Pro Musica SeattlePro 9806

08:55:00 00:06:22 Frank Loesser Hans Christian Andersen: Medley Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68131

09:05:00 00:14:07 Herbert Howells Three Dances Op 7 Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Malcolm Stewart, violin Hyperion 66610

09:21:00 00:04:01 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Air Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

09:28:00 00:03:25 Danny Elfman Dick Tracy: Main theme Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80251

09:31:00 00:02:16 Danny Elfman Dick Tracy: Crime Spree Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80251

09:37:00 00:07:00 Ludwig van Beethoven Finale from Sonata No. 27 Op 90 Peter Takács, piano Cambria 1175

09:45:00 00:03:08 Claude Pascal Ouverture from Wind Octet Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

09:48:00 00:10:31 George Butterworth Rhapsody 'A Shropshire Lad' Andrew Manze BBC Scottish Symphony BBC 392

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:06 Vincenzo Tommasini The Good-Humored Ladies: Presto Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 60311

10:04:00 00:03:01 Joaquín Rodrigo Soleriana: Passepied Enrique Bátiz Royal Philharmonic EMI 67435

10:09:00 00:14:24 Moritz Moszkowski Don Juan and Faust: Airs de ballet Op 56 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 138

10:25:00 00:04:38 Sir Edward Elgar La Capricieuse Op 17 Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

10:31:00 00:03:33 Wolfgang Amadeus Mozart Mitridate: March Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

10:38:00 00:03:52 Ludwig van Beethoven German Dance from String Quartet No. 13 Op 130 Cypress String Quartet Cypress 2012

10:43:00 00:05:28 Alexander Scriabin Waltz in A flat Op 38 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

10:50:00 00:27:51 Herbert Howells Concerto for String Orchestra Vernon Handley Royal Liverpool Philharmonic Hyperion 66610

11:21:00 00:07:03 Sir Edward Elgar Caractacus: Triumphal March Op 35 James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

11:29:00 00:07:40 Franz Schubert Moment Musical No. 6 in A flat major Stephen Kovacevich, piano EMI 55219

11:39:00 00:07:30 Thomas Frost Little Suite from 'The Notebook for Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra CBS 39431

11:49:00 00:07:33 Lukas Foss Salomon Rossi Suite Lukas Foss Brooklyn Philharmonic New World 375

11:57:00 00:01:30 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Galop Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

12:06:00 00:09:07 Felix Mendelssohn Trumpet Overture Op 101 Claudio Abbado London Symphony DeutGram 423104

12:17:00 00:07:38 Franz Schubert Rosamunde: Entr'acte No. 3 in B flat major Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

12:26:00 00:03:43 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Neapolitan Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

12:32:00 00:04:45 Moritz Moszkowski Gondoliera Op 41 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 138

12:41:00 00:06:52 Sir Arthur Sullivan The Gondoliers: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

12:50:00 00:09:14 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 8 for Winds in F major Quintett.Wien Nimbus 5479

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:43:32 Ludwig van Beethoven Violin Concerto in D major Op 61 German Chamber Philharmonic Lisa Batiashvili Lisa Batiashvili, violin Sony 733400

13:46:00 00:12:33 Johannes Brahms Tragic Overture Op 81 Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

13:59:00 00:02:49 Moritz Moszkowski Etincelles Op 36 Stephen Hough, piano Hyperion 67043

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:03:00 00:03:48 Ignace Jan Paderewski Nocturne in B flat major Op 16 Jenny Lin, piano Hänssler 98037

14:06:00 00:18:29 Felix Mendelssohn Piano Concerto No. 1 in G minor Op 25 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Saleem Ashkar, piano Decca 4810778

14:28:00 00:09:07 Édouard Lalo Deux Aubades Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

14:41:00 00:12:18 Antonín Dvorák Slavonic Rhapsody No. 3 in A flat major Op 45 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8589

14:55:00 00:04:06 Percy Grainger Spoon River Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

15:01:00 00:17:18 Georg Philipp Telemann Don Quixote: Suite Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

15:21:00 00:09:32 Herbert Howells Paradise Rondel Richard Hickox London Symphony Chandos 9410

15:33:00 00:02:35 Franz Liszt Paraphrase on Schumann's Christopher O'Riley, piano Oxingale 2020

15:39:00 00:04:11 Franz Liszt Schubert Song 'Gretchen am Spinnrade' Sergei Babayan, piano Discover 920155

15:46:00 00:10:51 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 99 Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 551923:48

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Mendelssohn at Starbucks?

15:58:00 00:04:56 Moritz Moszkowski Habanera Op 65 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 138

16:07:00 00:02:08 Moritz Moszkowski By the Cradle Op 58 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 138

16:12:00 00:11:58 George Frideric Handel Harp Concerto in B flat major Op 4 Seattle Baroque Orchestra Stephen Stubbs Maxine Eilander, harp Atma 2541

16:28:00 00:05:49 Clint Mansell Noah: Day and Night Shall Not Cease Matt Dunkley Symphony Orchestra Nonesuch 542164

16:36:00 00:03:10 Johann Sebastian Bach Finale from Solo Violin Sonata No. 1 Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

16:41:00 00:08:25 Jean Sibelius Finlandia Op 26 Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 575

16:52:00 00:02:56 Giacomo Puccini La rondine: Ch' il bel sogno di Doretta London Philharmonic Sir Andrew Davis Nicole Cabell, soprano; John Constable, piano Decca 6590

16:55:00 00:03:47 Robert Schumann Scherzo from String Quartet No. 1 Op 41 Cavani String Quartet Azica 71203

17:05:00 00:04:41 Frederic Curzon Robin Hood Suite: March of the Bowmen Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

17:26:00 00:08:52 Henri Rabaud Suite Anglaise No. 3 in G major Leif Segerstam Rheinland-Pfalz Philharmonic MarcoPolo 223503

17:40:00 00:04:00 Herbert Howells Here is the Little Door Chanticleer Teldec 94563

17:46:00 00:02:43 Herbert Howells A Spotless Rose Ross Duffin Quire Cleveland Quire 105

17:52:00 00:03:02 André Grétry Céphale et Procris: Gigue Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

17:57:00 00:02:48 Arcangelo Corelli Sarabande & Gigue from Concerto Grosso Op 6 Simon Murphy New Dutch Academy PentaTone 31

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:18:29 Felix Mendelssohn Piano Concerto No. 1 in G minor Op 25 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Saleem Ashkar, piano Decca 4810778

18:29:00 00:02:30 Orlande de Lassus Matona mia cara King's Singers EMI 63052

18:34:00 00:02:44 Orlande de Lassus Domine Dominus noster King's Singers Naxos 572987

18:39:00 00:14:31 Moritz Moszkowski Spanish Dances Op 12 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 138

18:55:00 00:03:46 Orlande de Lassus Magnificat octavi toni Massimo Palombella Sistine Chapel Choir DeutGram 4795300

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:26:26 Moritz Moszkowski From Foreign Lands Op 23 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 138

19:30:00 00:26:19 Felix Mendelssohn Symphony No. 4 in A major Op 90 Lorin Maazel Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:07:24 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Trumpets in C major Chamber Ensemble Genevieve Leclair Josh Rzepka, trumpet Rzepka 2010

20:11:00 00:22:36 Joaquín Rodrigo Concierto de Aranjuez Philharmonia Orchestra Luis García-Navarro Narciso Yepes, guitar DeutGram 4795448

20:36:00 00:22:03 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2 in B minor Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Michael Schneider, flute DeutGram 4795448

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Alan Gilbert, conductor; Emmanuel Ax, piano

Charles Ives: The Unanswered Question

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 4 in G Op 58

Anton Webern: Symphony Op 21

Robert Schumann: Symphony No. 2 in C Op 61

QUIET HOUR

23:02:00 00:07:40 Franz Schubert Moment Musical No. 6 in A flat major Stephen Kovacevich, piano EMI 55219

23:09:00 00:10:39 Ralph Vaughan Williams Serenade to Music Vernon Handley London Philharmonic Chandos 2419

23:22:00 00:05:40 Benjamin Godard Berceuse from 'Jocelyn' Eroica Trio EMI 56482

23:27:00 00:03:21 Herbert Howells Sing Lullaby James O'Donnell Westminster Cathedral Choir Hyperion 66668

23:31:00 00:05:42 Peter Tchaikovsky Berceuse in A flat major Op 72 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

23:39:00 00:06:07 Carl Busch Omaha Indian Love Song Reuben Blundell Gowanus Arts Ensemble New Focus 166

23:45:00 00:08:58 Thomas Canning Fantasy on a Hymn Tune by Justin Morgan Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80462

23:56:00 00:03:05 Mikis Theodorakis Epitáphios No. 3 'A Day in May' Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

23:56:00 00:02:19 Umberto Giordano Fedora: Intermezzo Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634