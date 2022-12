WCLV Program Guide 10-13-2016

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:37:00 00:26:25 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 27 in D major Op 20 Angeles Quartet Decca 4783695

01:05:00 00:32:29 Hermann Goetz Symphony in F Op 9 Werner Andreas Albert NDR Radio Philharmonic CPO 999939

01:39:00 00:38:54 Sir Charles Villiers Stanford Piano Concerto No. 2 in C minor Op 126 Ulster Orchestra Vernon Handley Margaret Fingerhut, piano Chandos 8736

02:20:00 00:42:41 David Diamond Symphony No. 2 Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3093

03:05:00 00:38:07 Antonín Dvorák Piano Quintet No. 2 in A major Op 81 Concertante Jeremy Denk, piano Meridian 84459

03:45:00 00:28:23 Alexander Glazunov Ballet Scenes Op 52 Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

04:15:00 00:38:32 Franz Schubert Piano Sonata No. 20 in A major Leif Ove Andsnes, piano EMI 16448

04:56:00 00:25:36 Franz Joseph Haydn Symphony No.101 in D major Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

05:24:00 00:15:01 Brian Easdale Red Shoes Ballet Kenneth Alwyn Philharmonia Orchestra Silva 1094

05:41:00 00:04:35 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in A major Shlomo Mintz Israel Chamber Orchestra MusicMast 67096

05:47:00 00:05:01 Heitor Villa-Lobos Brazilian Suite: Gavotta-Choro Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

05:52:00 00:07:10 Franz Liszt Years of Pilgrimage, Italy: Petrarch Roberto Plano, piano Azica 71222

06:07:00 00:03:35 Samuel Barber Dance from Serenade for Strings Op 1 Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

06:07:00 00:04:09 Nicolò Paganini Perpetual Motion Op 11 Philippe Quint, violin; Dmitriy Cogan, piano Naxos 570703

06:13:00 00:07:18 Johannes Brahms Scherzo from Piano Quintet Op 34 Cleveland Orch String Quartet Vladimir Ashkenazy, piano Decca 425839

06:20:00 00:08:04 Ottorino Respighi Suite for Strings: Burlesca & Rigaudon Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

06:30:00 00:04:40 Dag Wirén March from Serenade for Strings Op 11 William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

06:40:00 00:08:48 Carl Maria von Weber Invitation to the Dance Op 65 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Stephen Geber, cello Decca 430201

06:50:00 00:02:53 Jerome Moross The Big Country: Theme José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

06:55:00 00:03:11 Sir Malcolm Arnold The Padstow Lifeboat Op 94 Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 66

07:05:00 00:04:54 Franz Joseph Haydn Affettuoso from String Quartet No. 28 Op 20 Angeles Quartet Decca 4783695

07:10:00 00:08:09 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 23 Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 13276

07:20:00 00:03:11 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Menuetto José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

07:25:00 00:01:49 Traditional The British Grenadiers John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

07:30:00 00:04:20 Antonio Caldara Coriolanus: Overture Philharmonia Orchestra Simon Wright Wallace Collection Nimbus 5079

07:33:00 00:02:16 Leroy Anderson The Syncopated Clock Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

07:40:00 00:07:07 Erich Wolfgang Korngold Finale from Violin Concerto Op 35 Royal Stockholm Philharmonic Alexander Shelley Daniel Hope, violin DeutGram 4792954

07:51:00 00:03:16 Carl Nielsen This is the Revelation Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

07:55:00 00:03:14 György Cziffra Concert Etude No. 2 Yuja Wang, piano DeutGram 16606

08:07:00 00:07:35 John Knowles Paine Scherzo from Symphony No. 1 Op 23 Zubin Mehta New York Philharmonic New World 374

08:19:00 00:09:57 Aram Khachaturian Gayaneh: Three Dances John Williams Boston Pops Orchestra Philips 426247

08:31:00 00:04:07 Philippe Gaubert Tarantelle Fenwick Smith, flute; John Ferrillo, oboe; Sally Pinkas, piano Naxos 557305

08:40:00 00:08:27 Mario Castelnuovo-Tedesco Arioso from Concerto Italiano Op 31 SWR Symphony Orch Pieter-Jelle de Boer Tianwa Yang, violin Naxos 573135

08:50:00 00:03:19 George Frideric Handel Judas Maccabaeus: Arm, arm ye brave Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Bryn Terfel, baritone DeutGram 453480

08:55:00 00:05:13 Patrick Doyle Hamlet: Ophelia's Funeral Kenneth Alwyn City of Prague Philharmonic Silva 1094

09:05:00 00:16:27 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 17 in F major Op 17 Angeles Quartet Decca 4783695

09:28:00 00:06:22 Claude Debussy Estampes: La soirée dans Grenade Geoffrey Simon Philharmonia Orchestra Cala 1025

09:38:00 00:07:56 Jacques Ibert Finale from Flute Concerto Zürich Tonhalle Orchestra David Zinman Emmanuel Pahud, flute EMI 57563

09:50:00 00:06:56 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Overture Piero Gamba London Symphony Decca 4785437

10:00:00 00:03:01 Ernesto Lecuona Vals romantico Kathryn Stott, piano EMI 56803

10:04:00 00:04:15 Enrique Granados El pelele Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

10:10:00 00:11:56 Heinrich Stölzel Concerto Grosso for 4 Trumpets in D major Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez Maurice André, trumpet; Bernard Soustrot, trumpet; Guy Touvron, trumpet; Thierry Caens, trumpet EMI 64100

10:32:00 00:04:07 Gabriel Fauré Berceuse Op 16 Seattle Symphony Ludovic Morlot Alexander Velinzon, violin SeattleSM 1004

10:39:00 00:04:21 Ernest Chausson Sicilienne from Concerto Op 21 Cleveland Orch String Quartet Lorin Maazel, violin; Israela Margalit, piano Telarc 80046

10:45:00 00:04:36 Domenico Cimarosa The Cunning Women: Overture No. 2 Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

10:51:00 00:27:22 Francis Poulenc Sinfonietta Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

11:20:00 00:08:54 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 25 in G major Op 79 Peter Takács, piano Cambria 1175

11:30:00 00:08:52 Claude Debussy Prelude to the Afternoon of a Faun Cleveland Orchestra Pierre Boulez Joshua Smith, flute DeutGram 435766

11:42:00 00:09:25 Thomas Arne Symphony No. 2 in F major Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8403

11:53:00 00:04:31 Eric Coates London Suite: Knightsbridge March Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

12:02:00 00:32:47 Ludwig van Beethoven Symphony No. 2 in D major Op 36 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80187

12:06:00 00:10:35 Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian Dances George Szell Cleveland Orchestra Sony 93019

12:19:00 00:06:57 Camille Saint-Saëns La princesse jaune: Overture Op 30 José Serebrier BBC Concert Orchestra BBC 63

12:31:00 00:04:35 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: Gypsy Dance Sir Neville Marriner London Symphony Philips 4788977

12:37:00 00:03:25 Joseph Hellmesberger Jr The Pearl of Iberia: Gypsy Dance Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

12:42:00 00:13:35 Claude Debussy Pour le piano Barry Douglas, piano RCA 68127

12:56:00 00:03:15 Fritz Kreisler Miniature Viennese March Gidon Kremer, violin; Oleg Maisenberg, piano DeutGram 453440

13:01:00 00:44:30 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 10 for 13 Winds in B flat major Jack Brymer London Wind Soloists Decca 4785437

13:47:00 00:11:34 Johann Christian Bach Symphony in D Op 18 Anthony Halstead Hanover Band CPO 999752

14:01:00 00:03:18 Giacomo Meyerbeer Robert le diable: Overture Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

14:05:00 00:02:36 Bernard Herrmann The Devil and Daniel Webster: Swing Your James Sedares New Zealand Symphony Koch Intl 7224

14:09:00 00:13:05 Franz Schubert Rondo in A major Martha Argerich, piano; Lang Lang, piano DeutGram 4795096

14:24:00 00:10:18 Benedetto Marcello Concerto a cinque in E minor Op 1 Concerto Italiano Rinaldo Alessandrini Riccardo Minasi, violin; Luca Peverini, cello Naïve 30301

14:38:00 00:12:59 Zdenek Fibich Spring Op 13 Marek Stilec Czech National Symphony Naxos 573197

14:53:00 00:06:54 Richard Rodgers South Pacific: Overture John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

15:02:00 00:18:06 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 28 in E flat Op 20 Angeles Quartet Decca 4783695

15:23:00 00:09:16 Dmitri Shostakovich Overture on Russian & Kirghiz Folk Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Brilliant 6735

15:34:00 00:04:13 Jean Sibelius Processional Op 113 Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

15:42:00 00:07:04 Richard Wagner Tannhäuser: Entry of the Guests Berlin German Opera Orchestra Giuseppe Sinopoli Chorus of Berlin German Opera DeutGram 4795448

15:51:00 00:05:22 Emmanuel Chabrier The King in Spite of Himself: Danse Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

15:58:00 00:04:40 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Danse villageoise Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

16:06:00 00:03:45 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Idylle Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

16:13:00 00:10:59 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade: The Kalender Prince Op 35 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Daniel Majeske, violin Decca 4787779

16:28:00 00:06:18 John Williams Born on the Fourth of July: Theme Boston Pops Orchestra John Williams Tim Morrison, trumpet Sony 64147

16:35:00 00:04:40 Joaquín Turina Danzas Andaluzas: Zapateado Op 8 Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

16:41:00 00:07:32 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #47 Op 55 Angeles Quartet Decca 4783695

16:52:00 00:02:47 Carl Maria von Weber Der Freischütz: Hunters' Chorus Berlin German Opera Orchestra Giuseppe Sinopoli Chorus of Berlin German Opera DeutGram 4795448

16:56:00 00:03:05 Ernö Dohnányi Fugue from Variations on a Nursery Song Op 25 Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Eldar Nebolsin, piano Naxos 572303

17:05:00 00:04:12 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 3 in A flat major Op 46 Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony DeutGram 4793449

17:22:00 00:14:27 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 16 in A major Op 9 Angeles Quartet Decca 4783695

17:40:00 00:04:54 Edvard Grieg Peer Gynt: Arabian Dance Estonian National Symphony Paavo Järvi Charlotte Hellekant, mezzo; Ellerhein Girls' Choir VirginClas 45722

17:47:00 00:02:23 Edvard Grieg Peer Gynt: In the Hall of the Mountain Estonian National Symphony Paavo Järvi Estonian National Male Choir; Ellerhein Girls' Choir VirginClas 45722

17:52:00 00:02:58 Franz Schubert Auf dem Wasser zu singen Daniel Hope, violin; Sebastian Knauer, piano DeutGram 15312

17:56:00 00:02:39 Wolfgang Amadeus Mozart Alleluia from 'Exsultate, jubilate' Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Barbara Schlick, soprano Erato 10705

18:09:00 00:19:14 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 42 in C major Op 54 Angeles Quartet Decca 4783695

18:30:00 00:03:38 John Field Nocturne No. 1 in E flat major Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

18:36:00 00:03:08 John Field Nocturne No. 2 in C minor Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

18:41:00 00:12:04 Bedrich Smetana Má vlast: From Bohemia's Woods and Sir Colin Davis London Symphony LSO Live 516

18:55:00 00:04:03 John Field Nocturne No. 8 in E flat major Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

19:02:00 00:19:27 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 2 in D major English Chamber Orchestra Shlomo Mintz Shlomo Mintz, violin Avie 2058

19:21:00 00:32:36 Robert Schumann Symphony No. 3 in E flat major Op 97 Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

19:58:00 00:01:21 Wolfgang Amadeus Mozart Les petits riens: Gavotte Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

20:02:00 00:14:25 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1 in F major Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

20:16:00 00:15:35 Franz Liszt Symphonic Poem No. 3 'Les Préludes' Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

20:34:00 00:22:35 Claude Debussy La mer Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

Edvard Grieg: Piano Concerto in a Op 16 (1868)

Franz Schubert: Symphony No. 8 in b D 759 ‘Unfinished’ (1822)

Jean Sibelius: Symphony No. 7 in C Op 105 (1924)

22:24:00 00:05:14 Eugène Bozza Children's Overture Timothy Reynish Royal NCM Wind Orchestra Chandos 9897

23:02:00 00:09:44 Gerald Finzi Eclogue for Piano & Strings Op 10 English String Orchestra William Boughton Martin Jones, piano Nimbus 5366

23:11:00 00:08:01 Sir Edward Elgar Romance from Violin Sonata Op 82 Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 63331

23:22:00 00:03:16 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Fugue Alexander Schimpf, piano Oehms 867

23:25:00 00:09:18 Henry Cowell Hymn and Fuguing Tune No. 10 Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Bert Lucarelli, oboe Koch Intl 7282

23:37:00 00:09:15 Béla Bartók Andante tranquillo from Violin Concerto Swedish Radio Symphony Daniel Harding Isabelle Faust, violin Harm Mundi 902146

23:46:00 00:08:40 Samuel Barber Adagio for Strings Op 11 Brodsky Quartet Chandos 10801

23:57:00 00:02:46 Erik Satie Gymnopédie No. 3 Eric Jacobsen The Knights Ancalagon 137

23:57:00 00:02:37 Frederick Delius Hassan: Serenade Cleveland Sinfonietta Louis Lane Rafael Druian, violin; Martha Dalton, harp Sony 48260