Program Guide 10-04-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:40:31 Felix Mendelssohn String Symphony No. 11 in F major

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss Claves 9002

00:44:00 00:22:55 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 26 in G minor Op 20

Angeles Quartet Decca 4783695

01:09:00 00:26:12 Niels Gade Symphony No. 2 in E major Op 10

Christopher Hogwood Danish National Radio Sym Chandos 9862

01:37:00 00:29:55 Dmitri Shostakovich Cello Concerto No. 1 in E flat major Op 107

San Francisco Ballet Orchestra Martin West Zuill Bailey, cello Telarc 80724

02:09:00 01:04:24 Wolfgang Amadeus Mozart Requiem in D minor

Vienna Philharmonic Karl Böhm Edith Mathis, soprano; Julia Hamari, contralto; Wieslaw Ochman, tenor; Karl Ridderbusch, bass; Vienna State Opera Chorus DeutGram

4795448

03:15:00 00:27:46 Franz Schubert Symphony No. 1 in D major

Nikolaus Harnoncourt Royal Concertgebouw Orchestra Teldec 91184

03:45:00 00:26:12 Manuel Ponce Concierto del sur

Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Pablo Sáinz Villegas, guitar Sony 75555

04:13:00 00:32:02 Antonín Dvorák String Quartet No. 10 in E flat major Op 51

Emerson String Quartet DeutGram 4778765

04:47:00 00:31:03 Edvard Grieg Symphonic Dances Op 64

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 419431

05:20:00 00:17:11 François Devienne Flute Concerto No. 8 in G major

London Mozart Players Sir James Galway Sir James Galway, flute RCA 63701

05:39:00 00:06:01 Gioacchino Rossini Tancredi: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

05:50:00 00:07:04 Max Bruch Finale from Violin Concerto No. 1 Op 26

Czech Philharmonic Orchestra Jakub Hrusa Nicola Benedetti, violin DeutGram 4764092

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:04 Léo Delibes Les filles de Cadiz

Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe Sol Gabetta, cello RCA 735962

06:15:00 00:06:12 Richard Wagner Tristan und Isolde: Liebestod

Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

06:21:00 00:02:53 Georg Philipp Telemann Finale from Concerto in e for Recorder

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Michael Lynn, recorder; Kathie Stewart, flute Koch Intl 7576

06:28:00 00:07:49 Ludwig van Beethoven Scherzo & Rondo from Sonata No. 15 Op 28

Peter Takács, piano Cambria 1175

06:40:00 00:07:50 Luigi Cherubini Medea: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

06:51:00 00:02:54 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 5 in A major Op 46

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

06:52:00 00:02:03 Alexander Borodin Petite Suite: Serenade

Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

06:58:00 00:02:55 John Philip Sousa March 'A Century of Progress'

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:05:00 00:04:05 David Raksin Laura: Theme

London Symphony Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

07:10:00 00:08:31 Frédéric Chopin Three Waltzes Op 64

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

07:20:00 00:03:19 Franz Joseph Haydn Finale from String Quartet No. 30 Op 33

Angeles Quartet Decca 4783695

07:25:00 00:02:31 Josef Strauss Polka "The Soubrette" Op 109

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

07:28:00 00:06:19 Henry Purcell The Fairy Queen: Act 4 Symphony

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 901308

07:40:00 00:09:19 Tomaso Albinoni Concerto à 6 for Trumpet & Winds in C major

Wind Ensemble Bob van Asperen Wolfgang Basch, trumpet DHM 7976

07:54:00 00:02:28 Jean-Baptiste Lully Phaëton: Overture

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

07:57:00 00:02:12 Zoltán Kodály Háry János: Viennese Musical Clock

Steven Smith Cleveland Orch Youth Orch MAA 10706

08:06:00 00:03:11 Clive Richardson Beachcomber

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

08:11:00 00:06:57 Joachim Raff Finale from Symphony No. 4 Op 167

Hilary Davan Wetton Milton Keynes City Orchestra Hyperion 66628

08:15:00 00:09:31 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade: The Sea and Sinbad's Ship Op 35

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Daniel Majeske, violin Decca 4787779

08:28:00 00:06:18 Henry Purcell King Arthur: What power art thou & Chorus of Cold People

Monteverdi Orchestra Sir John Eliot Gardiner Stephen Varcoe, baritone; Monteverdi Choir Erato 88056

08:32:00 00:03:08 Johann Nepomuk Hummel Turkish Rondo from Piano Trio No. 2 Op 22

Trio Parnassus MD+G 3307

08:40:00 00:09:27 Joaquín Rodrigo Zapateado & Finale from Concierto

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Pepe Romero, guitar; Sir Angel Romero, guitar Philips 4788977

08:50:00 00:02:31 John Wilbye Homo natus de muliere

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

08:55:00 00:03:53 Henry Mancini The Pink Panther: Theme

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

09:05:00 00:14:54 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 13 in G major Op 9

Angeles Quartet Decca 4783695

09:23:00 00:02:41 Leroy Anderson Plink, Plank, Plunk!

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

09:27:00 00:03:33 Sir Richard Rodney Bennett Murder on the Orient Express: Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

09:35:00 00:03:18 Francis Poulenc Improvisation No. 15 in C minor

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

09:49:00 00:02:55 Sergei Prokofiev War and Peace: Fanfare & Polonaise Op 96

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

09:53:00 00:03:28 Sergei Prokofiev Cinderella: Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:24 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Dance of the Priestesses of Dagon

Sir Thomas Beecham Royal Philharmonic EMI 63412

10:03:00 00:02:15 Alexander Borodin Prince Igor: Dance of the Polovetsian Maidens

Geoffrey Simon Philharmonia Orchestra Cala 1029

10:08:00 00:11:43 Alexander Glazunov The Seasons: Autumn Op 67

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61434

10:22:00 00:06:20 Claude Debussy Preludes Book 1: La cathédral engloutie

Pascal Rogé, piano Decca 4785437

10:31:00 00:03:55 Domenico Scarlatti Sonata in A major

Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

10:39:00 00:05:42 Giuseppe Torelli Trumpet Concerto in D major

German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

10:46:00 00:02:09 Ottorino Respighi La boutique fantasque: Tarantella

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

10:51:00 00:26:12 Manuel Ponce Concierto del sur

Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Pablo Sáinz Villegas, guitar Sony 75555

11:18:00 00:09:35 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 12 in C sharp minor

Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

11:31:00 00:10:15 Claude Debussy Danses sacrée et profane

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Lisa Wellbaum, harp DeutGram 2121

11:43:00 00:09:49 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Sonata No. 15 in C major

Daniel-Ben Pienaar, piano Avie 2209

11:54:00 00:04:34 Sir Hamilton Harty A John Field Suite: Rondo

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

12:06:00 00:09:43 Luigi Cherubini Anacréon: Overture

Igor Markevitch Orchestre Lamoureux DeutGram 4795448

12:18:00 00:06:09 Erik Satie Gymnopédies Nos. 1 & 3

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63056

12:25:00 00:04:46 Scott Joplin Elite Syncopations

William Appling, piano Albany 1163

12:32:00 00:02:23 Traditional Old Joe Clark

Apollo'sFireCountrysidePlayers Jeannette Sorrell Sandra Simon, soprano; Abigail Lennox, soprano; Scott Mello, tenor; Paul Shipper, bass Avie 2205

12:38:00 00:03:37 Leroy Anderson Fiddle-Faddle

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

12:44:00 00:12:01 Karl Goldmark Concert Overture 'In Italy' Op 49

Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

12:58:00 00:01:30 Franz Liszt Years of Pilgrimage, 1st Year: Pastorale

Lazar Berman, piano DeutGram 4779525

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:41:58 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade Op 35

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Daniel Majeske, violin Decca 4787779

13:45:00 00:12:55 Sergei Rachmaninoff The Rock Op 7

Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Avie 2188

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:24 Peter Tchaikovsky The Seasons: September Op 37

Lang Lang, piano Sony 511758

14:03:00 00:02:18 Antonio Vivaldi Largo from "Winter" Concerto in F minor

English Chamber Orchestra David Lockington Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7790

14:08:00 00:14:24 Benjamin Britten Matinées musicales Op 24

Okko Kamu Helsingborg Symphony Ondine 825

14:27:00 00:10:40 Antonio Vivaldi Guitar Concerto in D major

Orchestra of St Luke's Eliot Fisk, guitar MusicMast 67097

14:40:00 00:14:22 Dag Wirén Serenade for Strings Op 11

William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

14:56:00 00:02:56 Karol Kurpinski Polish Wedding: Mazurka

Richard Bonynge London Symphony Decca 433863

15:00:00 00:16:14 Gabriel Fauré Dolly Suite Op 56

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

15:18:00 00:10:14 Domenico Cimarosa I due Baroni di Rocazzura: Overture

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

15:30:00 00:03:42 Marc-André Hamelin Etude No. 9 in F minor

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789

15:37:00 00:04:17 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Largo al factotum

Orchestra of La Scala Riccardo Chailly Leo Nucci, baritone CBS 37862

15:44:00 00:10:04 George Frideric Handel Concerto in F major

Trevor Pinnock English Concert Archiv 453451

15:56:00 00:01:33 Erik Satie Le Piccadilly

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech

15:58:00 00:05:32 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #24 Op 20

Angeles Quartet Decca 4783695

16:07:00 00:02:44 Franz Joseph Haydn Finale from String Quartet No. 28 Op 20

Angeles Quartet Decca 4783695

16:13:00 00:09:58 Franz von Suppé Poet and Peasant: Overture

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

16:27:00 00:06:16 Hans Zimmer Dead Man's Chest: Jack Sparrow

Nic Raine Royal Philharmonic Royal Phil 33

16:36:00 00:03:46 Heinrich von Herzogenberg Scherzo from Trio Op 61

Albrecht Mayer, oboe; Marie-Luise Neunecker, horn; Markus Becker, piano Decca 4783498

16:41:00 00:08:25 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #27 Op 20

Angeles Quartet Decca 4783695

16:52:00 00:03:21 John Williams NBC 'Mission' Theme

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

16:58:00 00:01:38 Alec Templeton Finale from Pocket-Size Sonata No. 1

Emma Johnson, clarinet; Julius Drake, piano ASV 910

17:05:00 00:02:57 Astor Piazzolla Libertango

European Film Philharmonic Christoph Israel Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

17:07:00 00:02:12 Osmar Maderna Lluvia de estrellas

Mirian Conti, piano Steinway 30010

17:26:00 00:08:49 Michael Torke Javelin

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

17:40:00 00:03:48 Johann Sebastian Bach Largo from Flute Sonata No. 1

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402

17:45:00 00:04:13 Johann Sebastian Bach Finale from Flute Sonata No. 3

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402

17:52:00 00:02:48 Miklós Rózsa King of Kings: Theme

Kenneth Alwyn City of Prague Philharmonic Silva 1056

17:56:00 00:03:44 Camille Saint-Saëns Gavotte & Finale from Septet Op 65

Ensemble Vivant OpeningDay 9379

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:16:58 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 1 in B flat Op 1

Angeles Quartet Decca 4783695

18:28:00 00:03:45 Lou Harrison Three Waltzes

Michael Boriskin, piano Koch Intl 7465

18:34:00 00:02:48 Johannes Brahms Two Waltzes in A major

Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

18:39:00 00:13:51 Johan Wagenaar Overture to 'Cyrano de Bergerac' Op 23

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 425833

18:55:00 00:04:29 Agustín Barrios Waltz No. 3 in D minor Op 8

Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:13:31 Johannes Brahms Tragic Overture Op 81

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 43711

19:18:00 00:38:32 Antonín Dvorák Cello Concerto in B minor Op 104

Czech Philharmonic Orchestra Jirí Belohlávek Alisa Weilerstein, cello Decca 19765

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:10:38 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 1 for Orchestra

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

20:15:00 00:16:03 Ralph Vaughan Williams The Lark Ascending

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Iona Brown, violin Decca 414595

20:33:00 00:23:57 Franz Joseph Haydn Symphony No. 82 in C major

Yehudi Menuhin Menuhin Festival Orchestra EMI 69383

20:56:00 00:02:49 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 1: Watchman's Song Op 12

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Riccardo Muti, conductor; Yefim Bronfman, piano

Johannes Brahms: Piano Concerto No. 2

Peter Tchaikovsky: Symphony No. 1 ‘Winter Daydreams’

Ludwig van Beethoven: Overture to The Consecration of the House

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:04:36 Joaquín Turina Silueta nocturna Op 65

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

23:06:00 00:11:45 Richard Strauss Sextet for Strings from 'Capriccio' Op 85

Herbert Blomstedt Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4645

23:20:00 00:05:01 Edvard Grieg Peer Gynt: Act 3 Prelude 'Ase's Death'

Paavo Järvi Estonian National Symphony VirginClas 45722

23:25:00 00:11:45 Antonín Dvorák Romance in F minor Op 11

Berlin Radio Symphony Marek Janowski Arabella Steinbacher, violin PentaTone 353

23:39:00 00:11:45 Wolfgang Amadeus Mozart Andantino from Piano Concerto No. 9

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 17181

23:54:00 00:04:44 Johann Sebastian Bach Partita No. 4: Allemande

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

23:56:00 00:03:09 Manuel Ponce Por ti mi corazon

Jason Vieaux, guitar Azica 71287