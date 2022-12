Program Guide 09-27-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:20:22 Ernö Dohnányi Serenade for Strings Op 10

Dmitry Sitkovetsky NES Chamber Orchestra Nonesuch 79545

01:04:00 01:15:55 Anton Bruckner Symphony No. 5 in B flat major

Eugen Jochum Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

02:22:00 00:36:24 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 12 in E flat major Op 127

Cypress String Quartet Cypress 2012

03:28:00 00:21:07 Antonio Casimir Cartellieri Symphony No. 4

Gernot Schmalfuss Evergreen Symphony Orchestra CPO 777667

03:51:00 00:30:12 Alexander Glazunov Piano Concerto No. 1 in F minor Op 92

Russian National Orchestra José Serebrier Alexander Romanovsky, piano Warner 67946

04:23:00 00:27:06 Ludwig van Beethoven Quintet for Piano & Winds in E flat major Op 16

Radu Lupu, piano; Han de Vries, oboe; George Pieterson, clarinet; Vicente Zarzo, horn; Brian Pollard, bassoon Decca 414291

04:52:00 00:25:44 Franz Joseph Haydn Symphony No. 92 in G major

George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

05:20:00 00:17:02 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Quintet in E flat major

Richard King, horn; Mari Sato, violin; Lynne Ramsey, viola; Stanley Konopka, viola; Julie Myers King, cello Albany 1325

05:39:00 00:07:00 Johann Sebastian Bach WTC-2: Prelude & Fugue No. 10 in E minor

Angela Hewitt, piano Hyperion 67303

05:50:00 00:05:03 Johann Strauss Jr Spanish March Op 433

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

05:56:00 00:03:16 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Divertimento No. 1

Academy Chamber Ensemble Philips 420181

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:11 Cécile Chaminade Autrefois Op 87

Joanne Polk, piano Steinway 30037

06:12:00 00:06:25 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Bassoon Concerto

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Klaus Thunemann, bassoon Philips 432081

06:20:00 00:03:26 Igor Stravinsky Tango in D minor

Jenny Lin, piano Steinway 30028

06:25:00 00:05:39 Joachim Raff Finale from Octet for Strings Op 176

Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

06:30:00 00:04:08 Traditional On a Cold Winter's Day

Andrew Lawrence-King, harp Harm Mundi 907325

06:40:00 00:07:40 Franz Joseph Haydn Finale from Symphony No. 67

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 8

06:53:00 00:02:57 Traditional The Peacock

István Kertész Men of; London Symphony Chorus Decca 4785437

06:55:00 00:03:17 Josef Franz Wagner March 'Under the Double Eagle'

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

07:05:00 00:05:52 Peter Tchaikovsky Waltz from Symphony No. 5 Op 64

Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Warner 62190

07:13:00 00:07:24 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 35

Josef Krips Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

07:20:00 00:04:27 Alessandro Scarlatti Il giardino di rose: Overture

Philharmonia Orchestra Simon Wright John Wallace, trumpet; John Miller, trumpet Nimbus 5079

07:28:00 00:01:23 Leo Arnaud Olympiad

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

07:30:00 00:04:00 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Idyll

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

07:40:00 00:08:07 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from Keyboard Concerto

Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

07:50:00 00:03:01 Sergei Rachmaninoff All-Night Vigil: Rejoice, O Virgin Op 37

Voces8 Decca 22601

07:55:00 00:02:55 Percy Grainger I'm Seventeen Come Sunday

English Country Gardiner Orch Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 446657

08:07:00 00:06:36 Johannes Brahms Scherzo from String Sextet No. 2 Op 36

Dmitry Sitkovetsky NES Chamber Orchestra Nonesuch 79545

08:15:00 00:04:40 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 4

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

08:23:00 00:01:59 Jacques Ibert Histoires: Le petit âne blanc

Salut Salon Warner 554295

08:28:00 00:02:01 Joaquín Rodrigo I come from the poplars, Mother

Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

08:30:00 00:04:11 Johann Christian Bach La clemenza di Scipione: Overture

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

08:40:00 00:04:28 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 4 in E flat major

Misha Dichter, piano Philips 416463

08:45:00 00:04:11 Luigi Boccherini Rondo No. 1 from Cello Concerto No. 5

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 60680

08:50:00 00:02:28 Georg Philipp Telemann Two Pieces from 'Heroic Music'

Empire Brass Michael Murray, organ Telarc 80218

08:55:00 00:04:32 Miklós Rózsa Ben-Hur: Love Theme

José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

09:05:00 00:16:26 Ernesto Lecuona Valses fantásticos

Kathryn Stott, piano EMI 56803

09:27:00 00:05:16 Aram Khachaturian Gayaneh: Lullaby

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 426247

09:35:00 00:04:20 Carl Maria von Weber Rondo from Bassoon Concerto Op 75

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Klaus Thunemann, bassoon Philips 432081

09:55:00 00:03:32 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Trio No. 2 Op 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:01:30 Grazyna Bacewicz Oberek No. 2

Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 52568

10:03:00 00:03:51 Stanislaw Moniuszko Halka: Mazurka

Daniel Barenboim Berlin Philharmonic Teldec 46329

10:09:00 00:11:57 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Quartet No. 4 in A major

Boston Sym Chamber Players BSO Clas 601

10:23:00 00:07:00 Percy Grainger Children's March 'Over the Hills and Far Away'

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

10:32:00 00:03:38 Adolph von Henselt Scherzo in B minor Op 9

Rüdiger Steinfatt, piano Schwann 310023

10:39:00 00:04:14 Anton Rubinstein Melody in F major Op 3

John O'Conor, piano Telarc 80391

10:45:00 00:03:48 George Frideric Handel Berenice: Minuet

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 47027

10:51:00 00:28:01 Kurt Weill Symphony No. 2

Edo de Waart Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 4788977

11:22:00 00:10:54 Ludwig van Beethoven Rondo in B flat major

Révolutionaire et Romantique Sir John Eliot Gardiner Robert Levin, fortepiano Archiv 453438

11:35:00 00:08:44 Aram Khachaturian Spartacus: Adagio

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 442011

11:46:00 00:08:44 Antonín Dvorák Rondo in G minor Op 94

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

11:57:00 00:01:58 Igor Stravinsky Valse

Jenny Lin, piano Steinway 30028

12:07:00 00:06:59 Frédéric Chopin Polonaise No. 6 in A flat major Op 53

Van Cliburn, piano RCA 300350

12:15:00 00:08:45 Edvard Grieg Sigurd Jorsalfar: Homage March Op 56

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 46668

12:25:00 00:04:26 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 6 in G minor Op 23

Vassily Primakov, piano Bridge 9348

12:32:00 00:04:00 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Maidens' Dance Op 118

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

12:40:00 00:04:50 Cyril Scott Lotus Land Op 47

Jack Richard Crossan, piano Cambria 1086

12:46:00 00:07:35 Ernö Dohnányi Suite in f-Sharp: Rondo Op 19

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

12:55:00 00:03:03 Claude Debussy Petite Suite: Cortège

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:42:20 Johannes Brahms Symphony No. 1 in C minor Op 68

Eduard van Beinum Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

13:44:00 00:12:57 Georges Bizet Carmen Suite No. 1

Sir Neville Marriner London Symphony Philips 4788977

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:01:50 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4: Gavotte

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

14:03:00 00:02:13 Sergei Prokofiev Cinderella: Gavotte

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 410162

14:07:00 00:15:47 Zoltán Kodály Dances of Galánta

István Kertész London Symphony Decca 4785437

14:24:00 00:03:32 Johann Sebastian Bach Cantata No. 29: Sinfonia

Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Jeanne Lamon, violin Tafelmusik 1001

14:47:00 00:06:15 Antonín Dvorák Romanza from String Quartet No. 10 Op 51

Emerson String Quartet DeutGram 4778765

14:55:00 00:05:16 Giuseppe Verdi Un giorno di regno: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 62373

15:03:00 00:17:46 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 6 in F major Op 10

Peter Takács, piano Cambria 1175

15:23:00 00:10:02 Franz Joseph Haydn Divertimento for Winds in B flat major

Quintett.Wien Nimbus 5479

15:34:00 00:03:34 Claude Debussy Suite bergamasque: Passepied

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

15:42:00 00:03:01 Joaquín Rodrigo Soleriana: Passepied

Enrique Bátiz Royal Philharmonic EMI 67435

15:47:00 00:08:20 Johann Strauss Jr Waltz 'A Thousand and One Nights' Op 346

Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech

15:58:00 00:04:07 Ernö Dohnányi Rondo from Serenade for Strings Op 10

Dmitry Sitkovetsky NES Chamber Orchestra Nonesuch 79545

16:06:00 00:03:44 Guy Ropartz Serenade for Strings

Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

16:13:00 00:11:29 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21

George Szell Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

16:28:00 00:05:54 Howard Shore The Two Towers: Gollum's Song

City of Prague Philharmonic Nic Raine Crouch End Festival Choir Silva 1160

16:36:00 00:03:47 Howard Shore The Return of the King: The White Tree

City of Prague Philharmonic Nic Raine Crouch End Festival Choir Silva 1160

16:41:00 00:07:38 Peter Tchaikovsky Finale from Piano Concerto No. 2 Op 44

Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin Barry Douglas, piano RCA 61633

16:52:00 00:03:10 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Goblet Dance

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

16:57:00 00:02:28 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2: Minuet & Badinerie

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Gonzalo X. Ruiz, oboe Avie 2171

17:05:00 00:05:05 Thomas Tomkins Celebrate Jehovam

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

17:26:00 00:08:10 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 96

Bernard Haitink Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

17:40:00 00:04:36 Henryk Wieniawski Scherzo-Tarantelle Op 16

Shannon Lee, violin; Pamela Mia Paul, piano Telarc 80695

17:46:00 00:03:33 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Piano Trio No. 4 Op 65

Beaux Arts Trio Philips 446077

17:52:00 00:02:54 Giovanni Gabrieli Plaudite, psallite, jubilate Deo

Vittorio Negri Gregg Smith Singers; Texas Boys' Choir; Edward Tarr Brass Ensemble; E. Power Biggs, organ CBS 42645

17:58:00 00:00:58 Sir Edward Elgar Enigma Variations: G.R.S.

Sir Adrian Boult London Symphony EMI 64748

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:24:52 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Quartet No. 1 in G minor

Fauré Quartet DeutGram 6609

18:36:00 00:04:06 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Minuet

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

18:42:00 00:02:08 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Mercutio

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

18:46:00 00:06:55 Ferruccio Busoni Comedy Overture Op 38

Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 572922

18:57:00 00:02:11 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Dance with Mandolins

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:30 Antonio Casimir Cartellieri Symphony No. 1 in C minor

Gernot Schmalfuss Evergreen Symphony Orchestra CPO 777667

19:21:00 00:33:50 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 1 in B flat minor Op 23

Cleveland Orchestra George Szell Gary Graffman, piano CBS 37263

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:16:17 Nikolai Rimsky-Korsakov Capriccio espagnol Op 34

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

20:20:00 00:22:19 Antonín Dvorák Czech Suite Op 39

Sir John Eliot Gardiner North German Radio Symphony DeutGram 437506

20:44:00 00:12:21 Aram Khachaturian Gayaneh: Suite

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

20:58:00 00:01:11 François Casadesus London Sketches: Children Play

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Riccardo Muti, conductor

John Corigliano: Campane di Ravello

Sir Edward Elgar: In the South (Alassio)

Modest Mussorgsky (arr Maurice Ravel): Pictures at an Exhibition

Ludwig van Beethoven: Consecration of the House Overture

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:05:26 Sir John Stevenson The Last Rose of Summer

Irish Chamber Orchestra Mitch Farber John O'Conor, piano WSchatz 14

23:07:00 00:04:50 Cyril Scott Lotus Land Op 47

Jack Richard Crossan, piano Cambria 1086

23:14:00 00:19:04 Franz Liszt A Faust Symphony: Gretchen

Giuseppe Sinopoli Dresden State Orchestra DeutGram 4779525

23:35:00 00:08:14 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 13

CityMusic Cleveland Joel Smirnoff Alexander Schimpf, piano

CityMusic 2013

23:43:00 00:10:44 Gustav Mahler Adagietto from Symphony No. 5

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

23:56:00 00:02:50 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'I Call to Thee'

Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

23:56:00 00:03:22 Franz Liszt Schubert Song "Litanei"

Arcadi Volodos, piano Sony 62691