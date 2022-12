Program Guide 09-16-2016

CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:23:50 Virgil Thomson The River: Suite Sir Neville Marriner Los Angeles Chamber Orchestra EMI 6612

00:02:00 00:23:50 Virgil Thomson The River: Suite Sir Neville Marriner Los Angeles Chamber Orchestra EMI 6612

00:28:00 00:41:04 Frédéric Chopin Piano Concerto No. 1 in E minor Op 11 Berlin State Orchestra Andris Nelsons Daniel Barenboim, piano DeutGram 15387

00:28:00 00:41:04 Frédéric Chopin Piano Concerto No. 1 in E minor Op 11 Berlin State Orchestra Andris Nelsons Daniel Barenboim, piano DeutGram 15387

01:11:00 00:17:10 Roy Harris Symphony No. 3 Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

01:11:00 00:17:10 Roy Harris Symphony No. 3 Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

01:30:00 00:24:36 Alban Berg Violin Concerto 'To the memory of an Royal Concertgebouw Orchestra Igor Markevitch Arthur Grumiaux, violin Philips 4788977

01:30:00 00:24:36 Alban Berg Violin Concerto 'To the memory of an Royal Concertgebouw Orchestra Igor Markevitch Arthur Grumiaux, violin Philips 4788977

01:57:00 01:02:23 Anton Bruckner Symphony No. 2 in C minor Daniel Barenboim Berlin Philharmonic Teldec 21485

01:57:00 01:02:23 Anton Bruckner Symphony No. 2 in C minor Daniel Barenboim Berlin Philharmonic Teldec 21485

03:01:00 00:33:13 Francesco Geminiani The Enchanted Forest CBC Radio Orchestra Sir John Eliot Gardiner Elizabeth Wilcock, violin; Stanley Ritchie, violin; Janet See, flute; Barbara Kallaur, flute; Susie Napper, cello CBC 5163

03:01:00 00:33:13 Francesco Geminiani The Enchanted Forest CBC Radio Orchestra Sir John Eliot Gardiner Elizabeth Wilcock, violin; Stanley Ritchie, violin; Janet See, flute; Barbara Kallaur, flute; Susie Napper, cello CBC 5163

03:36:00 00:42:41 David Diamond Symphony No. 2 Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3093

03:36:00 00:42:41 David Diamond Symphony No. 2 Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3093

04:21:00 00:24:51 Philip Glass Violin Concerto No. 1 Vienna Philharmonic Christoph von Dohnányi Gidon Kremer, violin DeutGram 4795448

04:21:00 00:24:51 Philip Glass Violin Concerto No. 1 Vienna Philharmonic Christoph von Dohnányi Gidon Kremer, violin DeutGram 4795448

04:48:00 00:33:01 Aaron Copland Billy the Kid David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

04:48:00 00:33:01 Aaron Copland Billy the Kid David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

05:23:00 00:14:45 David Diamond Rounds for String Orchestra Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

05:23:00 00:14:45 David Diamond Rounds for String Orchestra Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

05:40:00 00:07:35 Astor Piazzolla Four Seasons of Buenos Aires: Summer Almeda Trio Albany 1386

05:40:00 00:07:35 Astor Piazzolla Four Seasons of Buenos Aires: Summer Almeda Trio Albany 1386

05:54:00 00:03:14 Richard Wagner Lohengrin: Act 3 Prelude Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:03:57 Reinhold Glière The Red Poppy: Heroic Coolie Dance Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

06:14:00 00:07:17 Robert Schumann Finale from Piano Quintet Op 44 Cleveland Quartet Emanuel Ax, piano RCA 6498

06:30:00 00:04:46 William Bolcom Graceful Ghost Rag Christina Dahl, piano S&W 1

06:44:00 00:05:28 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Divertimento for Strings Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

06:57:00 00:02:17 Karl King Barnum & Bailey's Favorite March Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:03:00 00:03:56 Sonny Kompanek Killer Tango Canadian Brass Steinway 30008

07:14:00 00:06:38 George Gershwin Finale from Piano Concerto in F major Monte Carlo Opera Orch Edo de Waart Werner Haas, piano Philips 4788977

07:28:00 00:04:06 Jean Sibelius Humoresque No. 3 in G minor Op 89 London Symphony Sir Colin Davis Salvatore Accardo, violin Philips 4788977

07:35:00 00:01:29 Richard Strauss Sunrise from 'Also sprach Zarathustra' Op 30 Gustavo Dudamel Berlin Philharmonic DeutGram 4791041

07:44:00 00:06:29 Vincenzo Bellini Oboe Concerto in E flat major Frankfurt Radio Symphony Eliahu Inbal Heinz Holliger, oboe Philips 4788977

08:05:00 00:03:33 Sir Richard Rodney Bennett Murder on the Orient Express: Waltz John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

08:14:00 00:07:10 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Overture Franz Welser-Möst London Philharmonic Seraphim 73295

08:28:00 00:05:01 Ludwig van Beethoven Rondo from Sextet for 2 Horns & Strings Op 81 Cleveland Orchestra Richard King, horn; Jesse McCormick, horn; Mari Sato, violin; Members of Albany 1325

08:45:00 00:06:47 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Flutes in C Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan Janet See, flute; Stephen Schultz, flute Harm Mundi 905193

09:04:00 00:03:26 Scott Joplin Pineapple Rag Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

09:14:00 00:07:52 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 1 Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

09:31:00 00:05:20 Nicolò Paganini Caprice No. 24 in A minor Op 1 Brodsky Quartet Chandos 10761

09:44:00 00:06:30 Béla Bartók Game of Pairs from Concerto for Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 425694

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:00 00:05:27 Isaac Albéniz Suite Española: Aragón Op 47 Enrique Bátiz State of Mexico Symphony ASV 888

10:16:00 00:06:57 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Overture Netherlands Wind Ensemble Members of Philips 4788977

10:32:00 00:05:58 Pablo de Sarasate Serenata andaluza Op 28 Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

10:46:00 00:05:26 Sir Arnold Bax Malta, G.C.: Finale Kenneth Alwyn Royal Philharmonic Silva 1094

11:02:00 00:05:28 Alexander Glazunov Scherzo from Symphony No. 4 Op 48 José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 63236

11:15:00 00:06:56 Richard Heuberger The Opera Ball: Overture Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

11:28:00 00:06:04 Franz Schubert Scherzo from Piano Trio No. 1 Beaux Arts Trio Philips 4788977

11:43:00 00:06:18 Camille Saint-Saëns Tarantelle in A minor Op 6 Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute; Harri Mäki, clarinet Bis 1359

12:00:00 00:02:03 Igor Stravinsky Pulcinella: Overture Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra CSO Res 901918

12:07:00 00:07:27 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Bacchanale Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

12:19:00 00:05:04 Robert Fuchs Finale from Serenade No. 5 Op 53 Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

12:26:00 00:05:26 William Boyce Symphony No. 3 in C major Op 2 Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

THE BIG WORK AT ONE

13:10:00 00:22:17 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 5 in D major Op 70 Beaux Arts Trio Philips 4788977

13:44:00 00:07:09 Johann Christian Bach Carattaco: Overture Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:07:00 00:05:29 Miklós Rózsa Ivanhoe: Overture Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81269

14:19:00 00:07:01 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 7 Op 70 Sir Colin Davis Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

14:34:00 00:05:59 Sergei Prokofiev War and Peace: Waltz "Since we met" Gianandrea Noseda BBC Philharmonic BBC 228

14:49:00 00:06:16 Claude Debussy Ballade Michel Beroff, piano Denon 18047

15:02:00 00:05:28 Peter Tchaikovsky Suite No. 3: Valse mélancolique Op 55 Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 61

15:15:00 00:07:02 Jerome Moross Sonata Scherzo from Symphony No. 1 London Symphony JoAnn Falletta John Alley, piano Albany 1403

15:29:00 00:05:54 Johannes Brahms Allegro giocoso from Symphony No. 4 Op 98 Eduard van Beinum Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

15:44:00 00:06:18 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 6 in D flat major Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Duke Ellington plays Grace Cathedral

16:04:00 00:01:39 José Serrano L'alegría del batallón: Gypsy Song Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo DeutGram 14777

16:14:00 00:07:35 Paul Taffanel Finale from Wind Quintet in G minor Vienna-Berlin Ensemble Sony 45996

16:30:00 00:04:40 John Williams Hook: Flight to Neverland John Williams Boston Pops Orchestra Sony 68419

16:43:00 00:08:21 Antonio Vivaldi Viola d'amore Concerto in D minor Ars Antigua Rachel Barton Pine, violin Cedille 159

17:04:00 00:03:41 "PDQ Bach" Minuet Militaire Walter Bruno Hoople Off-Season Philharmonic Telarc 80210

17:18:00 00:08:07 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 6 Op 60 Witold Rowicki London Symphony Philips 4788977

17:33:00 00:08:37 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 6 Op 74 Seiji Ozawa Orchestra of Paris Philips 4788977

17:48:00 00:04:53 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Wedding March Op 61 George Szell Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

DINNER CLASSICS

18:05:00 00:02:34 Frédéric Chopin Etude No. 12 in C minor Op 10 Nikita Magaloff, piano Philips 4788977

18:15:00 00:05:51 Léo Delibes Lakmé: Flower Duet Paris Opera-Comique Orchestra Alain Lombard Mady Mesplé, soprano; Danielle Millet, soprano Warner 86211

18:31:00 00:07:00 Isaac Albéniz Suite Española: Leyenda 'Asturias' Op 47 Jason Vieaux, guitar Azica 71224

18:44:00 00:07:30 Peter Tchaikovsky Finale from Serenade for Strings Op 48 East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:47 Peter Tchaikovsky Variations on a Rococo Theme Op 33 Vienna Symphony Christoph von Dohnányi Christine Walevska, cello Philips 4788977

19:22:00 00:34:08 Franz Schubert Symphony No. 2 in B flat major Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68545

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:08:19 Ambroise Thomas Mignon: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

20:12:00 00:18:36 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 13 in G major Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 443175

20:33:00 00:23:21 Aaron Copland Appalachian Spring: Suite Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80596

20:56:00 00:03:19 Giovanni Gabrieli Canzon on the 1st tone No. 1 à 8 National Brass Ensemble OberlinMus 1504

21:00 CHAMBER MUSIC SOCIETY OF LINCOLN CENTER with Elliott Forrest: 20th Century Masterpieces

Igor Stravinsky: Histoire du soldat [The Soldier's Tale] Kristin Lee, violin; David Shifrin, clarinet; Anne-Marie McDermott, piano

Bohuslav Martinu: Duo No. 1 for Violin and Viola, “Three Madrigals” Arnaud Sussmann, violin; Paul Neubauer, viola

Paul Schoenfield: Trio for Clarinet, Violin, and Piano Jose Franch-Ballester, clarinet; Arnaud Sussmann, violin; Gloria Chien, piano

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, A Very Long and (almost) Victorious Battle: The Struggle for Gay Civil Rights

Lillian Faderman is widely considered a leading scholar on LGBT history. Her most recent book, The Gay Revolution, was praised as “the most comprehensive history to date of America’s gay-rights movement” by The Economist.

It also received the 2016 Anisfield-Wolf Book Award for Nonfiction. For this City Club Friday Forum, Lillian will discuss the history of the gay revolution from the 1950s to present day.

QUIET HOUR

23:02:00 00:03:53 Aaron Copland Rodeo: Corral Nocturne Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

23:05:00 00:04:49 Elliott Carter Elegy Gerard Schwarz Los Angeles Chamber Orchestra Nonesuch 79002

23:10:00 00:06:43 Astor Piazzolla Milonga Prelude 'Flora's Game' Joel Fan, piano Reference 119

23:19:00 00:05:23 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 8 Op 13 Daniel Barenboim, piano Decca 16871

23:24:00 00:08:59 Richard Wagner Tannhäuser: Act 3 Prelude Daniel Barenboim Chicago Symphony Orchestra Teldec 24224

23:35:00 00:06:39 Emmanuel Chabrier Prélude pastorale Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 447751

23:41:00 00:11:49 Eric Whitacre The River Cam London Symphony Eric Whitacre Julian Lloyd Webber, cello Decca 16636

23:55:00 00:02:48 Alberto Ginastera Estancia: Twilight Idyll Gisèle Ben-Dor London Symphony Naxos 570999