Program Guide 09-13-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:39:08 Johannes Brahms Symphony No. 2 in D Op 73

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 4788977

00:43:00 00:23:23 Clara Schumann Piano Concerto in A minor Op 7

Alma Mahler Sinfonietta Stefania Rinaldi Francesco Nicolosi, piano Naxos 557552

01:08:00 00:22:00 Robert Schumann String Quartet No. 2 in F major Op 41

Melos Quartet DeutGram 423670

01:32:00 00:59:31 Arnold Schoenberg Gurrelieder: Part 1

Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle Karita Mattila, soprano; Anne Sofie von Otter, mezzo; Thomas Moser, tenor EMI 57303

02:33:00 00:50:14 Arnold Schoenberg Gurrelieder: Parts 2 & 3

Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle Thomas Moser, tenor; Thomas Quasthoff, baritone; Philip Langridge, tenor; Berlin Radio Choir; Ernst Senff Choir EMI 57303

03:25:00 00:25:02 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 21 in C major Op 53

Emil Gilels, piano DeutGram 4795448

03:52:00 00:25:05 Carl Philipp Emanuel Bach Flute Concerto in G major

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

04:19:00 00:25:29 Aaron Copland Rodeo

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

04:46:00 00:31:00 George Gershwin Piano Concerto in F major

Monte Carlo Opera Orch Edo de Waart Werner Haas, piano Philips 4788977

05:19:00 00:17:38 Georges Bizet Carmen Suite No. 2

Sir Neville Marriner London Symphony Philips 4788977

05:39:00 00:06:00 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Woodland Peace Op 71

Per Tengstrand, piano Azica 71207

05:55:00 00:03:10 Wolfgang Amadeus Mozart Les Petits riens: Overture

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:04:00 00:02:29 Eduard Strauss Polka 'Bahn frei' Op 45

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80098

06:13:00 00:07:28 Maurice Ravel Miroirs: Alborada del gracioso

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 44945

06:26:00 00:04:33 Dmitri Kabalevsky Colas Breugnon: Overture

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

06:35:00 00:01:19 Irving Berlin Blue Skies

Jenny Lin, piano Steinway 30011

06:42:00 00:06:45 Hugo Wolf Italian Serenade in G major

Brodsky Quartet Chandos 10761

06:57:00 00:02:16 John Philip Sousa March 'The Belle of Chicago'

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:02:00 00:03:22 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Frolic

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

07:06:00 00:01:44 Fritz Kreisler Syncopation

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

07:13:00 00:06:56 Aaron Copland Danzón Cubano

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

07:26:00 00:05:20 Franz Joseph Haydn Finale from Piano Trio No. 45

Vienna Piano Trio Nimbus 5535

07:36:00 00:01:52 Johann Sebastian Bach Fugue No. 2 in c from WTC-1

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

07:45:00 00:06:44 Antonín Dvorák Waltz from Serenade for Strings Op 22

Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

08:04:00 00:04:17 Earle Hagen Harlem Nocturne

Quartet San Francisco ViolinJazz 105

08:15:00 00:05:25 Sergei Rachmaninoff Vocalise Op 34

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

08:28:00 00:05:12 Henry Purcell The Indian Queen: Symphony

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 49240

08:36:00 00:01:28 Wolfgang Amadeus Mozart Contradance in G major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

08:42:00 00:07:00 Gabriel Fauré Requiem: Agnus Dei Op 48

Philharmonia Orchestra Carlo Maria Giulini Philharmonia Chorus DeutGram 4795448

09:02:00 00:03:30 Ludwig van Beethoven Minuet from Septet Op 20

Berlin Philharmonic Octet Members of Philips 4788977

09:06:00 00:01:49 William Boyce Jig from Symphony No. 7 Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

09:14:00 00:07:07 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4: Ouverture

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

09:29:00 00:07:20 Franz Waxman The Bride of Frankenstein: Creation of the Monster

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

09:43:00 00:07:33 Franz Liszt Transcendental Etude No. 4 in D minor

Claudio Arrau, piano Philips 4788977

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:05:28 Franz Schubert Moment Musical No. 1 in C major

Sviatoslav Richter, piano Philips 4788977

10:14:00 00:07:05 Bedrich Smetana The Two Widows: Overture

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

10:28:00 00:06:32 Percy Fletcher Bal masqué

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

10:46:00 00:04:30 Leopold Stokowski William Byrd's Pavane & Gigue

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

11:01:00 00:05:25 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 1 in G minor

Chamber Ensemble Leonidas Kavakos, violin; Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

11:16:00 00:07:20 Jean Sibelius Finale from Violin Concerto Op 47

London Symphony Sir Colin Davis Salvatore Accardo, violin Philips 4788977

11:33:00 00:06:32 Emile Waldteufel Waltz after Chabrier's 'España' Op 263

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5264

11:48:00 00:04:34 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 4

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

12:04:00 00:02:10 Maurice Jarre Lawrence of Arabia: Main theme

John Mauceri London Philharmonic LPO 86

12:13:00 00:07:24 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Violin Concerto No. 4

Royal Concertgebouw Orchestra Bernard Haitink Herman Krebbers, violin Philips 4788977

12:14:00 00:05:02 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Overture

Raymond Leppard English Chamber Orchestra EMI 65732

12:19:00 00:04:55 Frédéric Chopin Mazurka No. 13 in A minor Op 17

Yundi, piano Mercury 4812443

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:05:00 00:23:55 Joaquín Rodrigo Concierto Andaluz

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Los Romeros, guitars Philips 4788977

13:36:00 00:06:27 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Waltz of the Flowers

Seiji Ozawa Orchestra of Paris Philips 4788977

13:50:00 00:07:24 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 35

Josef Krips Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:03:00 00:05:25 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Polonaise Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

14:14:00 00:07:04 Richard Wagner Tannhäuser: Entry of the Guests

Berlin German Opera Orchestra Giuseppe Sinopoli Chorus of Berlin German Opera DeutGram 4795448

14:28:00 00:06:29 Kurt Weill Finale from Symphony No. 2

Edo de Waart Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 4788977

14:41:00 00:04:56 Edvard Grieg Peer Gynt: Solveig's Song

Prague Philharmonia Emmanuel Villaume Anna Netrebko, soprano DeutGram 12217

14:47:00 00:05:59 Leos Janácek Lachian Dances: Wedding Dance

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

15:02:00 00:05:31 Tomaso Albinoni Concerto for Strings in A major Op 5

Simon Standage Collegium Musicum 90 Chandos 663

15:14:00 00:07:07 Béla Bartók Suite No. 1: Finale Op 3

Antal Doráti Detroit Symphony Decca 4785437

15:28:00 00:06:34 Eric Fenby Overture "Rossini on Ilkla Moor"

Gavin Sutherland Royal Ballet Sinfonia ASV 2126

15:40:00 00:06:39 Henryk Wieniawski Finale from Violin Concerto No. 2 Op 22

Bamberg Symphony Jan Krenz Henryk Szeryng, violin Philips 4788977

15:48:00 00:05:59 Sergei Rachmaninoff Andante from Cello Sonata Op 19

Wendy Warner, cello; Irina Nuzova, piano Cedille 120

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Bernstein Meets Wharton

16:06:00 00:02:20 Hector Berlioz Les nuits d'été: Villanelle Op 7

London Symphony Sir Colin Davis Jessye Norman, soprano Philips 4788977

16:14:00 00:05:41 Ludwig van Beethoven Finale from Piano Trio No. 5 Op 70

Beaux Arts Trio Philips 4788977

16:29:00 00:05:44 Maurice Jarre Dr. Zhivago: Lara's Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

16:41:00 00:10:14 Ludwig van Beethoven Consecration of the House Overture Op 124

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

16:57:00 00:02:49 Gustav Holst First Suite for Military Band: March Op 28

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80606

17:05:00 00:02:33 Clara Schumann Liebst du um Schönheit Op 12

Nicole Cabell, soprano; John Axelrod, piano Telarc 34658

17:13:00 00:08:38 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 22 in C major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

17:28:00 00:07:23 Ludwig van Beethoven Variations on 'God Save the King'

Olli Mustonen, piano Decca 436834

17:43:00 00:08:33 Peter Tchaikovsky Finale from Symphony No. 3 Op 29

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 449967

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:06:00 00:03:55 Maurice Jarre Witness: Building the Barn

Paul Bateman Royal Philharmonic Royal Phil 33

18:19:00 00:06:11 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 21

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Alfred Brendel, piano Philips 4788977

18:32:00 00:05:06 George Butterworth English Idyll No. 1

Andrew Manze BBC Scottish Symphony BBC 392

18:44:00 00:07:30 Johannes Brahms Rhapsody in G minor Op 79

Antonio Pompa-Baldi, piano Azica 71214

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:25:31 Franz Berwald Symphony No. 4 in E flat major

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 415502

19:31:00 00:26:21 Richard Strauss Oboe Concerto in D major

New Philharmonia Orchestra Edo de Waart Heinz Holliger, oboe Philips 4788977

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:12:57 Georges Bizet Carmen Suite No. 1

Sir Neville Marriner London Symphony Philips 4788977

20:17:00 00:14:54 Ottorino Respighi Ancient Airs and Dances Suite No. 1

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

20:34:00 00:22:17 Joaquín Rodrigo Fantasía para un gentilhombre

London Philharmonic Yannick Nézet-Séguin Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039

21:00:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Manfred Honeck, conductor; Robert Chen, violin

Ottorino Respighi: The Fountains of Rome (1916)

Ottorino Respighi: Concerto Gregoriano (1921)

Peter Tchaikovsky: Symphony No. 6 in B Minor Op. 74 "Pathetique" (1893)

Antonin Dvorak: Carnival Overture Op. 92 - Fritz Reiner cond.

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:06:47 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Piano Concerto No. 23

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Alfred Brendel, piano Philips 4788977

23:08:00 00:09:56 Franz Joseph Haydn Adagio from String Quartet No. 26 Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

23:21:00 00:03:35 Clara Schumann Romance Op 22

Daniel Hope, violin; Sebastian Knauer, piano DeutGram 15312

23:24:00 00:06:51 Hildegard von Bingen Spiritui sancto

Anonymous 4 Harm Mundi 2907546

23:31:00 00:05:41 Fanny Mendelssohn-Hensel Song without Words Op 8

Tzimon Barto, piano EMI 54900

23:39:00 00:06:03 Alexander Voormolen Arioso from Concerto for 2 Oboes

The Hague Philharmonic Matthias Bamert Pauline Oostenrijk, oboe; Hans Roerade, oboe Chandos 9815

23:45:00 00:09:10 Johannes Brahms Adagio from Violin Concerto Op 77

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Bell, violin Decca 444811

23:56:00 00:03:00 Carlos Guastavino Cantilena No. 4

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112